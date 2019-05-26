طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2019 في مصر

فاتورة كهرباء مارس 2019، من أهم ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي، خاصة بعد أن قامت الشركة القابضة للكهرباء بالإعلان عن قيامها بتوفير خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيا عبر موقع الشركة الإلكتروني، وذلك تيسيرا على المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2019.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مايو 2019

توجد طريقتين للاستعلام عن فواتير الكهرباء هما:

الطريقة الأولي:

1- يتم الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

2- يتم اختيار الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير.

3- يتم اختيار المحافظة التابع لها العداد، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة.

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الطريقة الثانية:

1- يتم الدخول على الموقع الخاص بالشركة القابضة للكهرباء.

2- يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها العداد والمدينة.

3- يتم إدخال رقم الاشتراك الموجود على فاتورة الكهرباء، والمكون من عشر أرقام.

4- يتم الضغط على كلمة إظهار الفواتير.

5-كمايمكن للمستخدم أن بتقديم التظلمات الخاصة بالفواتير عبر الموقع الإلكتروني.

يذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت منذ فترة في تفعيل الخدمات الإلكترونية ليس في الكهرباء وحدها، ولكنها أتاحت خدمات تسديد الفواتير إلكترونيا في شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خدمات استخراج الأوراق الحكومية إلكترونيا.

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