spacex تقوم بإطلاق 60 قمر صناعياً.. وذلك لزيادة سرعة الأنترنت في مصر والعالم كله

spacex تعتبر حالياً هي الشركة الرسمية الوحيدة في العالم التي تعمل علي إرسال مركبات فضاء حول العالم ومن ثم رجوعها إلي الأرض بسلام، قام بتأسيس هذه الشركة رجل الأعمال “إيلون موسك” هي شركة أمريكية خاصة تخصصت في تكنولوجيا الفضاء والرحلات، في بداية عمل هذه الشركة تعرضت إلي خسائر كبيرة في الأعمال الخاصة بها في عدد قليل من السنوات أستطاعت أن تكون أهم الشركات التي تعمل في مجال النقل الفضائي تحت برنامج يسمي “COTS-Programms” هذا البرنامج يعمل علي تمويل محطة الفضاء الدولية، بعد أنتهاء مدة عمل “مكوك” التي كانت تعمل به شركة “ناسا”، تعمل الشركة علي توصيل الأقمار الصناعية إلي الفضاء مايسمي بالحمولات وذلك في الأطار التجاري.

متي تأسست شركة أسبيس أكس

تأسست شركة سبيس أكس سنة 2002 علي يد رجل الأعمال الثري “ألون موسك” وأستطاع وقتها كسب شركتي Paypal و شركة zip2 الذين يعملان في مجال شبكة الأنترنت وربح مئات ملايين الدولارات قامت أسبيس أكس بالأشتراك مع موسك في الشركة وذلك مقابل جزء من مكسبها،عملت الشركة علي تطوير برنامج الصواريخ الحاملة بنحو 30 متخصص في سنة 2005 وصل عدد الحبراء إلي 130 خبير في الشركة يعملون علي تصنيع الأجزاء الخاصة بالصاروخ “فالكون 1” مثل الصاروخين المحركين “كيستريل” و “ميرلين” الذين يعملان كمرحلة أولي ومرحلة ثانية وذلك في أطلاق الصواريخ, يتم أطلاق الصواريخ من قاعدة تسمي “فاندنبرج للقوات الجوي” كما توجد لها قاعدة ثانية علي جزيرة أوميليك التي تتواجد في المحيط الهادي.

أسبيس أكس spacex تقوم بالإطلاق 60 قمر صناعي

قامت شركة أسبيس أكس بأطلاق صاروخ فالكون ٩ إلي الفضاء وهو يحمل 60 قمراً صناعياً وذلك لتوفير أنترنت فائق السرعة للعالم كله أنطلق الصاروخ فالكون ٩ في تمام الساعة 2:31 بتوقيت غرينتش من ولاية فلوريدا من قاعدة تسمي كانفيرال قام بحمل الأقمار الصناعية مايقرب من أرتفاع 440 كيلو متر، هذه هي المرة الثالثة في محاولة أطلاق الاقمار الصناعية فقد كانت من قبل أضطرت الشركة إلي التأجيل مرتين سابقاً، توقعت الشركة أنه يمكن الأستفادة من هذة الخدمة بالفعل سنة 2020، نشرت الشركة صورة للأقمار الصناعية علي تويتر.

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