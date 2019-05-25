موعد عيد الفطر 2019 فلكياً في مصر والسعودية والإمارات والدول العربية

موعد عيد الفطر 2019 فلكياً من الأشياء التي تشغل المسلمين في الوقت الراهن، فقد انتصف شهر رمضان المبارك ولم تعد تفصلنا عن عيد الفطر سوى أيام قليلة فقط، يتميز العيد بالفرحة واجتماع الأصدقاء إلى جانب الأجازات التي تتيح الفرد القيام بالكثير من الأعمال، مما يجعل الأعياد مناسبات مميزة حقاً لكل الأشخاص يسعون لمعرفة موعدها، وهناك عيدان يحتفل بهما المسلمين حول العالم في العام هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وفي هذا المقال ننشر لكم موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكياً في عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.

موعد عيد الفطر 2019 فلكياً في مصر

ويتم تحديد عيد الفطر في مصر وفقاً للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال المبارك، والذي يتم استطلاعه في كل عام في يوم 29 من شهر رمضان، ولكن رغم ذلك قام معهد الأبحاث الفلكية في جمهورية مصر العربية بتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيوافق يوم الثلاثاء 4 من يونيو 2019، حيث يأتي رمضان في هذا العام 29 يوماً فقط، وسوف يتم تأكيد ذلك في يوم الإثنين 3 يونيو أو نفيه إذا لم تتبين رؤية هلال رمضان واضحاً.

موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكياً في السعودية

أعلن مرصد مدينة الرياض أنه بالحسابات الفلكية سيكون اليوم الأول من شهر شوال 1440 هو يوم الرابع من يونيو 2019 بينما سوف يتم إثبات ذلك أو نفيه في يوم الإثنين إذ يتم الرصد من الساعة 6:39 وحتى الساعة 6:43 مساء الإثنين لتبين ظهور هلال شوال أم لا.

موعد إجازة عيد الفطر 2019 في السعودية

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الفطر المبارك 2019 سوف تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25 من رمضان 1440 وحتى الخامس من شوال 1440.

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