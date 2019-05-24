معنى اسم إسماعيل وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم إسماعيل، فهو من أجمل الأسماء الموجودة بيننا ولكنه فى الآونة الاخيرة قلت التسمية به واختفى تدريجياً بدون أسباب واضحة، وقد يكون هذا العزوف عن اسم إسماعيل وبقية الأسماء العربية أن الناس انصرفوا إلى الأسماء الأعجمية تاركين ثقافتهم العربية ظناً منهم أنهم هكذا سيصبحون مختلفين مميزين، ونحن فى “نجوم مصرية” نُخصص هذا المقال للحديث عن كل ما يخص اسم إسماعيل من معنى وصفات كما وضحنا قبل ذلك معاني لأسماء أخرى، والآن نوضح معنى اسم إسماعيل، فإلى نص المقال.

معنى اسم إسماعيل

كان اسم إسماعيل منتشراً عند العرب قديماً بالإضافة إلى أن اسم إسماعيل هو من أصول عبرية، فهو اسم نبى الله إسماعيل ابن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليهما السلام، ولذلك تجد الإسم موجود ويُسمى بكثرة عند المسلمين واليهود والمسيحيين حيث أن سيدنا إسماعيل هو أبو العرب بكل ديانتهم السماوية، واسم إسماعيل معناه فى العبرية السامع لكلام الله أى الذى سمع نداء الله عندما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ويُمكنك الإطلاع على مقالاتنا عن أسماء أولاد جديدة، وأسماء أولاد من القرآن.

صفات اسم إسماعيل

يتمتع صاحب اسم إسماعيل بالعديد والعديد من الصفات والمميزات ولما لا وهو اسم من أسماء أنبياء الله، ونذكر بعض صفاته كالتالى:

شخصية طيبة وتساعد الآخرين.

شخصية هادئة ورزينة.

له قبول اجتماعي واسع بين الأهل والأصدقاء.

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صور اسم إسماعيل

يتميز اسم إسماعيل بسهولة نطقه وحسن شكله، وقد أتينا لكم بأبرز الصور لهذا الإسم حتى يضعها أصحاب هذا الإسم على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر.

من هى أم النبى إسماعيل

يسأل الكثير من المسلمين عن أم النبي إسماعيل، وهى السيدة هاجر القبطية التى عاشت فى مصر، وقد تزوجت من سيدنا إبراهيم وحملت فى سيدنا إسماعيل، وهو أكبر أولاد سيدنا إبراهيم، وهي صاحبة القصة الشهيرة لماء زمزم الذى سقاها الله عز وجل وابنها منه.

دلع اسم إسماعيل

نحب كلنا أن يكون لنا اسم دلع ينادينا به الناس، وهناك الكثير من الأسماء التى لها اسم دلع مميز، ومنها اسم إسماعيل، ومن أبرز أسماء الدلع له والتى لها شهرة كبيرة: سُمعة.

اسم إسماعيل بالإنجليزى

جميعنا كعرب نعرف كيف نكتب اسم إسماعيل باللغة العربية، ولكن عندما يتعلق الأمر بكتابته باللغة الإنجليزية فهناك الكثير لا يعرف، ونوضح لكم طريقة كتابة اسم إسماعيل بالإنجليزى كالتالي: Ismail.

وأخيراً لأى استفسار قم بترك تعليق وسنجيبك خلال ساعات قليلة

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