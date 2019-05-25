أرامكو، تضم شركة ارامكو السعودية فريق كامل متعدد الجنسيات يصل إلي 70 ألف موظف وموظفة ويسعون وراء هدف واحد. الهدف الواحد هو الحصول وأخراج الطاقات الكامنة في باطن الأرض من اجل مستقبل المملكة. ومن اجل تحقيق قيمة اكبر لشركة ارامكو ومن اجل إتاحة الفرص للكثير من الأفراد داخل المملكة وحول العالم كلة بالفعل. تقوم الشركة السعودية باستقطاب الموظفين ذوي الأداء المتميز وتوفر لهم الكثير من فرص المهنية المجزية جدا والمليئة بالتحديات، وموقع ارامكو يمنحهم الكثير والعديد من الفرص من اجل أحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه. و تمنح ارامكو جميع موظفيها فرصة القيام بالأعمال التي لطالما حلموا بها ورغبوا في العمل بها، وتوفر لهم الدعم اللازم لتحقيق إنجازات أكبر مما كانوا يتصورون بها في المستقبل.

أرامكو

أرامكو هي واحدة من اكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة ومجال الكيميائيات وتسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية للمليارات حول العالم. كما انه بفضل قدرتها المعهودة في مجال الإنتاج والتنقيب بالإضافة إلي شبكتها العالمية المتكاملة وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتقنياتها المتقدمة في مجال الاستدامة وامكاناتها التنظيمية الريادية. تمكنت هذه الشركة من بناء منظومة قيمة ومنتجة لا نظير لها. هذه المنظومة ضمنت للشركة مكانة متميزة في جميع القطاعات وخاصة قطاعات أعمالها.

ارامكو توظيف

ارامكو توظيف، وتسجيل ارامكو الرياض والظهران وجميع فروع ارامكو ووظائف شركة ارامكو للسعوديين التقديم المباشر أعلنت شركة ارامكو عن فتح باب التقديم عبر مسارين الأول وهو حديثي التخرج ويمكنهم التقديم من هنا وظائف شركة ارامكو للسعوديين حديثي التخرج وتحديث البيانات أيضا. والمسار الثاني للمرشحين ذوي الخبرة. بالنسبة للمرشحين حديثي التخرج يجب أن يكونوا من حملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات): المجالات المطلوبة لحديثي التخرج:

الهندسة (هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق). الحاسب وتقنية المعلومات (هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات). العلوم (الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء). العلوم الإدارية (نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد). الفنون والآداب (تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات). القانون (القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات). أخرى (التقديم العام – للتخصصات الغير مذكورة أعلاه). الشروط لحديثي التخرج: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلهم (بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات).

المؤهلات الأساسية للمرشحين لحديثي التخرج:

الحصول علي درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل. أن يكون لدية معدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها. أن يكون معدل تراكمي بحد أدنى 2,5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها. أن يكون تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه الموافقة على النظام الجديد لممارسة المهن الهندسية، فإن جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى أرامكو السعودية ملزمون بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني المطلوب وإرفاق أية مستندات ضرورية مع طلب التسجيل للوفاء بهذا الشرط.

عنوان التواصل مع ارامكو لحديثي التخرج

أرامكو السعودية ص.ب. 1977

الظهران 31311

المملكة العربية السعودية

الظهران 31311 المملكة العربية السعودية رقم الهاتف : ‎+966 11 297 8775

8003024444 (هاتف مجاني داخل المملكة فقط)

: ‎+966 11 297 8775 8003024444 (هاتف مجاني داخل المملكة فقط) البريد الإلكتروني [email protected]

وظائف شركة ارامكو لذوي الخبرة

في حال إذا كنت مهني من ذوي الخبرة في مجال عملك، يمكن أن توفر لك أرامكو السعودية مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات مثل علوم الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية وغيرها. يندرج المتقدمون الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات تحت فئة (ذوي الخبرة)، وتبحث أرامكو السعودية عن موظفين متفوقين مؤهلين تجتذبهم فكرة تأدية مهام تنطوي على تحديات كبيرة والعمل في مشاريع مفيدة يُنتظر أن تعم فوائدها على نطاق عالمي. تعمد أرامكو السعودية إلى إشعال روح التحدي لدى المرشحين الطموحين من ذوي الموهبة عن طريق إتاحة الفرص لتقديم أفضل عمل في حياتهم سواء بصفة فردية أو كأعضاء لكل منهم قيمته ضمن فريق متعدد التخصصات. يمكنكم التقديم لوظائف ارامكو لذوي الخبرة من هنا.

المؤهلات الأساسية للمرشحين ذوي الخبرة:

أن يكون لدية خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. أن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل. أن يكون حاصل علي درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

عنوان التواصل مع ارامكو السعودية للمرشحين ذوي الخبرة



أرامكو السعودية ص.ب. 1977

الظهران 31311

المملكة العربية السعودية

الظهران 31311 المملكة العربية السعودية رقم الهاتف : ‎+966 11 297 8775

8003024444 (هاتف مجاني داخل المملكة فقط)

: ‎+966 11 297 8775 8003024444 (هاتف مجاني داخل المملكة فقط) البريد الإلكتروني [email protected]

وظائف شركة ارامكو لغير السعوديين

وظائف ارامكو لغير السعوديين يمكنكم من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمنطقتكم وتسجيل البيانات بطريقة صحيحة. بالنسبة للمتقدمين من الامريكتين يمكنهم الدخول إلي هذا الموقع موقع التقديم لغير السعودين الخاص بالامريكتين.

أما بالنسبة للمتقدمين في دول أفريقيا واسيا المطلة علي المحيط الهادي وأوروبا يمكنهم الدخول علي موقع المتقدمين لغير السعودين من أفريقيا واسيا وأوروبا.

رواتب ارامكو

تقدم شركة ارامكو مجموعة من المزايا الخاصة بالموظفين لديها وعلي ذلك سوف نوضح لكم هذه المزايا منها. الراتب الأساسي وهو الراتب الثابت الذي يدفع لكم على أساس شهري أو بالساعة، وهو لا يتضمن أية بدلات إضافية أو تعويضات تتعلق بطبيعة عملك أو مكانه داخل الشركة. ويحدد هذا الراتب الأساسي بناءً على المعايير المعمول بها في صناعة النفط، حيث تقوم الشركة بصفة دورية بدراسات استقصائية عن الرواتب لضمان قدرة هياكل الرواتب على منافسة غيرنا من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات. 2-بدل السكن ارامكو تقدم بدل سكن للمستحقين من موظفي كشف رواتب بالريال السعودي بدلًا من توفير سكن لهم في مساكن الشركة، ويُستحق هذا البدل عن كل شهر كامل على كشوف الرواتب من 1 يوليو إلى 30 يونيو، وهو يعادل الراتب الأساسي لثلاثة أشهر بما لا يقل عن 30،000 ريال سعودي ويستحق جزء منه في كل شهر عملت فيه على مدار السنة، ويدفع هذا البدل عادة في شهر يناير. 3-خطة الحوافز في أرامكو السعودية خطط الحوافز هذه الخطط هي عبارة عن برنامج حوافز سنوية متغيرة تقدم للموظفين على مستوى الشركة وتختلف قيمتها بناءً على أداء الموظف الفردي وأداء الشركة بوجه عام. 4-علاوة شهر رمضان تعادل علاوة شهر رمضان الراتب الأساسي لشهر واحد وتدفع سنويًا خلال شهر رمضان المبارك. 5-بدل الاستقرار بدل يقدم لمرة واحدة للموظفين المعينين حديثًا من اجل مساعدتهم على تحمل النفقات غير المتوقعة للاستقرار في أماكن وظائفهم الجديدة بواقع 60 ٪ من الراتب الأساسي عن شهر واحد للموظف الأعزب، والراتب الأساسي عن شهر كامل للموظف المتزوج. 6-العوائد أخرى بالإضافة إلى الدخل المذكور أعلاه، قد يشمل دخل الموظف السنوية أيضًا ما يلي. علاوة المواقع الخاصة: تعمل الشركة في مواقع مختلفة في أنحاء المملكة، وإذا كنت قد كلفت بالعمل في مكان ناء، فسوف تحصل على بدل يدفع لك على أساس شهري.أجر الوقت الإضافي / علاوة المناوبة: إذا كنت مكلفًا بالعمل في موقع أو وظيفة تتطلب العمل وقتاً إضافيًا مقررًا أو يتطلب ساعات عمل غير معتادة، فسيتم دفع تعويضات إضافية لك على أساس شهري.

برنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية

تم عمل وتصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية. يوفر البرنامج للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. إن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين. يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة. إن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك. أثناء الدراسة في البرنامج، يعمل المشاركون مع مجموعة متمرسة من المعلمين الأكاديميين ومدربي المهارات الوظيفية الذين يقدمون المساعدة والدعم اللازمين لإعداد المشاركين لحياتهم المهنية في أرامكو السعودية 2019 2020.

متطلبات البرنامج: يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية: أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي) ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1436/1437),( 1437/1438),( 1438/1439), ( 1439/1440) أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور

كيفية التقديم التقديم و التسجيل متاح الآن، وينتهي في تاريخ 23 رمضان 1440ه الساعة 15:00 مساءً الموافق 28 مايو 2019 م. يمكنك تقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدرج لخريجي الثانوية من خلال أحد الروابط التالية: إذا لم يسبق لك التسجيل في نظام التوظيف، اضغط هنا

في حال تسجيلك مسبقاً، اضغط هنا للتقدم بطلب للبرنامج

لتحديث بياناتك بعد التقديم اضغط هنا بعد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ستتم مراجعة مستنداتك وشهاداتك سيتم إبلاغك بجدول اختبارك في اللغة الإنجليزية والرياضيات. التأكد من إدخال بيانات الاتصال بشكل سليم كرقم الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم. سوف تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني والجوال بنتائج اختبارك فإن كانت النتائج محققة لمتطلبات الشركة، فسوف يتم التواصل معك لإبلاغك بالخطوات التالية للالتحاق بالبرنامج.

الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج: راتب شهري توفير السكن بحسب خطة الشركة مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة إجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركزالتدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة

الميزات المكتسبة كموظف في شركة ارامكو السعودية: الحصول علي راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان. الحصول علي بدل سكن سنوي. إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي. إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة. الرعاية الطبية لك ولزوجتك ولأطفالك ولوالديك. خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة. خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة. استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة. استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة. مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية. الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات. إذا لم يسبق لك التسجيل في نظام التوظيف، اضغط هنا. في حال تسجيلك مسبقاً، اضغط هنا للتقدم بطلب للبرنامج. لتحديث بياناتك بعد التقديم اضغط هنا. برنامج التدرج لخريجي الكليات والثانوية والدبلوم. يمكنكم الدخول علي موقع ارامكو والتعرف علي وظائف ارامكو للبنات أو وظائف ارامكو للنساء 1440.

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