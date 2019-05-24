الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهويه 1440 بوابة وزارة العدل السعودية

الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهويه، أتاحت وزارة العدل السعودية خدمات طلب التنفيذ الالكتروني عبر بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة، وكيفية الاستفسار عن طلبات التنفيذ برقم الهوية وكافة التفاصيل التي تمكن من خلالها طالب التنفيذ استعلام طلب تنفيذ إلكترونيا، وتقدم وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات الالكترونية التي يحتاج إليها المواطن السعودي مثل الاستعلام عن موعد قضية والاستعلام عن بيانات القضية والمواريث والاستعلام عن الوكالات وتسجيل الوكالة وتسجيل عقود الشراكة والاستعلام عن الملكية العقارية وخدمة طلب التنفيذ الالكتروني وتختص هذه الخدمة في فض المنازعات المالية وغيرها من المطالب الأخرى وذلك عن طريق محكمة التنفيذ، ومن خلال هذه المقالة نرفق إليكم إليك الطريقة الصحيحة التي من خلالها يتاح الاستعلام عن طلب تنفيذ وزارة العدل السعودية بالهوية.

الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية

أولا يجب الدخول على رابط وزارة العدل الخدمات الالكترونية صفحة الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي من هنا.

سوف تظهر لك صفحة بعنوان الاستعلام عن طلبات التنفيذ، يتطلب فيها ملء رقم الطلب وأحد أطراف الطلب.

ثم تسجيل نوع الهوية، ورقم الهوية.

ثم إدخال الكود الموجود أمامك في المكان المخصص له

ثم الضغط على “التالي”.

بعد إتباع هذه الخطوات تظهر لك جميع النتائج الخاصة بخدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ من محكمه التنفيذ.

خدمات محكمة التنفيذ الالكترونية

يمكن لكل من لديه معاملة قضائية في محكمة تنفيذ في أي من مناطق المملكة العربية السعودية الاستعلام عن معاملة قضائية أو استعلام التنفيذ برقم الهوية إلكترونيا، كما يتاح استعلام عن تنفيذ قضائي بوزارة العدل السعودية من خلال محكمه التنفيذ إلكترونيا، كما يتوفر من خلالها الاستفسار عن الخدمات القضائية الآتية:

الأوراق التجارية.

العقود قيد التوثيق.

أي عقود وأوراق لها سند تنفيذ.

الأحكام والقرارات والأوامر التي قامت بإصدارها المحاكم.

الأحكام والقرارات الموثقة في بلد أجنبي.

محاضر الصلح التي تم قبولها من المحاكم والتصديق عليها.

← إقرأ أيضاً: