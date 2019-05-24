تفاصيل شاملة عن نظام الإقامة المميزة السعودية الجديد

أقرت الحكومة السعودية نظام الإقامة المميزة بالمملكة أو ما يعرف بالجرين كارد السعودي كأحد خطوات مشروع 2030 وهو الخبر الذي انتظره الكثير من المستثمرين العرب وبعض العاملين بالسعودية الذين فقدوا الأمل في العودة لبلادهم ولكن لم تكن المملكة تمنحهم حق الإقامة إلا بوجود كفيل مما هدد استقرارهم، وبعد إقرار الإقامة المميزة سيكون من السهل عليهم ضمان الاستقرار لفترة طويلة، فما هو نظام الإقامة المميزة وما رسومها ومن المستفيد منها؟

هذا ما تجده في التقرير التالي الذي نقدمه لك في نجوم مصرية فإلى التفاصيل.

لماذا أقرت الحكومة نظام الإقامة المميزة؟

بعد عامين من رفع أسعار التأشيرات وفرض رسوم كبيرة على المقيمين انخفض عمل العمالة بالسعودية بعدد حوالي مليون وأربعمئة ألف عامل وكان أغلبهم من العمالة الرخيصة التي يستقدمها بعض المتسترين والتي تضر بالنمو الاقتصادي للمملكة وفقًا لمازن السديري رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال.

ويضيف السديري لقناة العربية:” أنه بعد هذه الخطوة الأولى جاءت خطوة إقرار نظام الإقامة المميزة والتي تهدف في الأساس للقضاء على التستر، ويفسر ذلك بأن رجال الأعمال الأجانب الذين يعملون في الظل بمشاركة سعوديين لا يقومون بالتوسع في أعمالهم خوفًا من القوانين بل ويقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج وخصوصًا للدول التي تمنح الإقامة مما يضر ايضًا بالاقتصاد السعودي.

الان يمكن لأي مستثمر أن يتمتع بنظام الإقامة المميزة ويعمل بشكل قانوني يتمتع فيه بمميزات المواطنين مما يجعله يتوسع بشكل كبير يساعد في النمو الاقتصادي.

من المستفيد من الإقامة المميزة:

1-أن يكون لديه الكفاية المادية التي تسمح له بدفع رسوم التأشيرة الجديدة وتسمح له بالاستثمار واستفادة المملكة من قدومه.

2-أن يكون سليمًا صحيًا ولا يشتكي من أمراض مُعدية.

3-ستمنح السعودية تأشيرة الإقامة المميزة لبعض النوابغ الأجنبية التي تُفيد المملكة بوجودها.

مميزات الحصول على الإقامة المميزة:

من يحصل على الإقامة المميزة سيتمتع بعدة خدمات تشبه الخدمات التي يتمتع بها المواطن السعودي مثل دخوله في نظام التأمينات والتعليم وإمكانية التمليك العقاري، وكذلك القدرة على التنقل بين شركات القطاع الخاص بدون كفيل.

كذلك يمكن لمن يحصل على هذه الإقامة أن يقيم المشاريع الخاصة به على أرض المملكة وأن يستقدم لها العمال والموظفين ولا يُشترط مشاركة سعودية.

رسوم الإقامة المميزة:

تشير التقارير الأولية أن هناك نوعين من تأشيرات الإقامة المميزة إما سنوية أو دائمة وتبلغ رسوم الإقامة المميزة السنوية 100 ألف ريال سعودي تُدفع سنويًا بينما تبلغ الرسوم للإقامة الدائمة 800 ألف ريال.

لقاء السديري على قناة العربية لشرح النظام الإقامة الجديد:

دول أخرى تسمح بنظام الإقامة المميزة:

من أشهر الدول التي تمنح تأشيرات الإقامة الدائمة هي الولايات المتحدة حيث تقيم مسابقة سنوية تختار من خلالها 510 ألف مهاجر عشوائيًا للإقامة في البلاد لإحتياجهم المستمر للأيدي العاملة.

كما تمنح دول الإتحاد الأوربي مثل ألمانيا وبريطانيا تأشيرات إقامة دائمة ولكن بعدة شروط منها الإقامة لمدة 5 سنوات في البلاد والعمل بها عملاً شرعيًا، وتتميز الدول سابقة الذكر بأنها تمنح الجنسية بعد الإقامة الدائمة.

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