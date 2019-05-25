دوام البنوك في السعودية خلال شهر رمضان 1440 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى

ننشر أوقات دوام البنوك في السعودية خلال شهر رمضان المبارك 1440 وفقاً للتعميم الصادر عن مؤسسة نقد العربي السعودي “ساما”، حيث حددت مؤسسة النقد مواعيد دوام البنوك والمصارف والنظام السعودي الخاص بالتحويلات النقدية السريعة في رمضان 2019، بالإضافة إلى تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1440هـ، وقد تم إصدار التعميم الخاص بتحديد هذه المواعيد من قبل المؤسسة استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مراقبة البنوك السعودية الخاص بتحديد أيام إجازات البنوك بالمملكة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي “المركز الرئيسي” المتعلق بـ أوقات عمل البنوك في رمضان وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى لعام 1440هـ.

أوقات دوام البنوك في السعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربية السعودي تعميماً يُحدد مواعيد دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان المبارك 1440، بالإضافة إلى احتوائه أيضاً على موعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1440، وقد جاء هذا التعميم مستنداً على المادة السادسة عشر من النظام الخاص بمراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية وتحديد أيام الإجازات وساعات العمل بها، وقد ورد بالتعميم توضيحاً لهذه الأمور، ويمكنكم التعرف على نقاط التعميم من خلال التالي:

يكون دوام البنوك في السعودية أو أوقات العمل للبنوك المتعلق بالتعامل مع المستفيدين “الجمهور” خلال أيام رمضان 1440هـ اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً. تبدأ إجازة عيد الفطر بالمملكة اعتباراً من نهاية دوام الخميس بتاريخ 25 رمضان 1440هـ الموافق لتاريخ 30 مايو 2019م، وسيتم العودة لاستئناف العمل مرة أخرى بالبنوك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 6 شوال 1440هـ الموافق لتاريخ 9 يونيو 2019م وفقاً لتقويم أم القرى. تبدأ إجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من نهاية دوام الخميس بتاريخ 7 ذي الحجة 1440هـ الموافق لتاريخ 8 أغسطس 2019م، وسيتم العودة لاستئناف العمل مرة أخرى بالبنوك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17 ذي الحجة 1440هـ الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2019م وفقاً لتقويم أم القرى.

من خلال النقاط السابقة يمكنكم التعرف على موعد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين لعام 1440هـ، بالإضافة إلى أوقات دوام البنوك في السعودية في شهر رمضان المبارك، ومن يرغب في التعرف على إمساكية رمضان 1440 في السعودية ومواقيت الصلاة في كافة المدن، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية وكل عام وأنتم بخير.

وقد حددت المؤسسة مواعيد نزول الرواتب في السعودية لموظفي القطاع العام الحكومي (الراتب، حافز، التأهيل، ساند، التقاعد الحكومي، الضمان الاجتماعي، حساب المواطن)، حيث يمكنكم من خلال موقع نجوم مصرية معرفة جدول صرف الرواتب السعودية 1440 لمدة عام كامل.

أوقات عمل البنوك في رمضان 1440

تضمن التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً للنقاط التالية:

من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والزوار تقرر الآتي: تبقي مكاتب البنوك وفروعها الموسمية مفتوحة بشكل مستمر في مدينتي حجاج البحر والجو والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

يجب على كافة البنوك القيام بفتح عدداً من الفروع التابعة لها بالمناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك وفي المطارات والمنافذ الحدودية للعمل مدد معينة أثناء عطلة الأعياد (عيد الفطر، عيد الأضحى)، ومن ثم إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، ويتم الإعلان عن هذه المواعيد بكافة الوسائل المناسبة.

ومن يرغب في التعرف على مواعيد عمل البنوك السعودية أو أوقات دوام البنوك في السعودية يمكنه ذلك من خلال الموضوع عبر موقع نجوم مصرية، وكل عام وحضراتكم بخير.

تحري رؤية هلال رمضان 1440

وجهت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 27 شعبان 1440هـ دعوتها لجموع المسلمين بالمملكة العربية السعودية للقيام بتحري رؤية هلال رمضان 2019 في مساء اليوم السبت 4 أبريل 2019م الموافق 29 شعبان 1440، وعند تعذر رؤية الهلال في هذا الموعد، سيتم تحري هلال شهر رمضان المبارك في اليوم التالي له (الأحد 30 شعبان 1440هـ) وفقاً لتقويم أم القرى، ويمكنكم التعرف على نص بيان المحكمة العليا فيما يتعلق بتحري رؤية هلال رمضان 1440هـ، كما يمكنكم الحصول على صور رمضان أحلى مع .. (اكتب اسمك) من خلال موقع نجوم مصرية.

تحديث 5 مايو 2019: أصدرت المحكمة العليا السعودية تصريحاً يفيد بأنه لم يرد إليها ما يثبت بأنه قد تمت رؤية هلال شهر رمضان مساء السبت الموافق لتاريخ 29 شعبان 1440هـ، وبناءً على ذلك؛ سوف يتم عقد جلسة اليوم الأحد الموافق لتاريخ 30 شعبان 1440هـ من أجل إصدار قراراً بما يثبت لديها بشأن رؤية الهلال بمشيئة الله تعالى، ويمكنكم التعرف على دوام البنوك في السعودية من خلال الموضوع عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: بدأت الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي يجب على كل مسلم ومسلمة العمل جاهدين على إدراك هذه الليالي المباركة وخاصةً ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، ومن يرغب في التعرف على علامات ليلة القدر وفضلها والدعاء المستحب بها، موعد أول أيام عيد الفطر فلكياً لحين تحري هلال شوال 1440 يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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