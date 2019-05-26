رابط التسجيل في سند الزواج عبر موقع سند محمد بن سلمان snad.org.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية طريقة التقديم في سند الزواج أولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان الذي تم إطلاقه اليوم، فهو أحد المبادرات الاجتماعية الهامة التي حرص عليها سمو ولي العهد السعودي لتدعيم أسس رؤية 2030 للمملكة، يعتبر سند الزواج مبادرة اجتماعية تم تخصيصها للمتزوجين حديثاً، من أجل تخفيف أعباء وتكاليف الزواج عليهم وأيضا تعزيز الوعي المعرفي لدى جميع المتزوجين باستخدام آليات مبتكرة وحديثة.

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً من ولي العهد على تعظيم وتحقيق أثار تلك المبادرة والعمل على مساندة الفئة المستهدفة، واختيار المستحقين بشكل دقيق تم وضع عدد من الشروط وهي كالتالي:

لابد أن يكون الزوج والزوجة من أصل سعودي ويحملان الجنسية السعودية.

لابد أن يتراوح عمر الزوج ما بين (21 إلى 40) عام والزوجة بين (18إلى 40)عام.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول بالنسبة للرجل.

وجوب حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب ألا يكون قد مر أكثر من عام على عقد الزواج عند التقديم.

وجوب ألا يتجاوز الدخل 4000 ريال شهرياً.

وجوب ألا يزيد المهر للمتزوجين عن 50000 ألف ريال.

ضرورة إتمام الدورة الخاصة بالوعي المالي والنجاح بدرجة لا تقل عن 60 بالمائة

أولوية التقديم في تلك المبادرة لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة التقديم في مبادرة سند الزواج

يتم التسجيل في مبادرة سند الزواج عن طريق الولوج إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان. الخطوة التالية الدخول إلى سند الزواج. بعد ذلك يتم التأكد من مطابقة كافة الضوابط والشروط. أخيراً يجب انتظار الرسالة الخاصة بقبول واعتماد الطلب وبعدها يتم إكمال باقي الإجراءات.

فيديو يشرح كيفية التسجيل في سند الزواج

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “سند محمد بن سلمان” قائم على العديد من الركائز الاجتماعية غير الربحية، فقد قام أيضا بدعم عدد من الجمعيات الخيرية، بالتنسيق مع جهات أخرى، وقام أيضا بتطوير المساجد بالمملكة وإطلاق سراح عدد من السجناء.

يتم تقديم الدعم في برنامج سند محمد بن سلمان لأصحاب الدخول المنخفضة، بالقطاع العام أو الخاص ولكن الأولوية للأيتام وأبناء الشهداء.

العطاء قيد الإجراء

بشرى سارة للمتقدمين في مبادرة سند الزواج، الدورة الأولى وهي العطاء قيد الإجراء عند تحديث الحالة الجدير بالذكر، أن مبادرة سند بن سلمان تهدف لتخفيف أعباء الزواج والعمل، باستمرار على تطوير الآليات التي بإمكانها المساهمة في تحقيق ذلك.

أكدت مؤسسة النقد العربي ساما اليوم على عدم استقطاع أو حجز أي مبالغ، قد يتم ردها إلى برنامج سند محمد بن سلمان أو مسك الخيرية ويأتي ذلك وفق القرار الأخير بتاريخ 15-6-1440 المقر، بعدم الحجز على أي أموال تأتي من الجمعيات الخيرية بالحسابات البنكية المحجوزة.

تسجيل دخول سند



تساءل العديد من المواطنين والمستحقين عن موعد إيداع الدفعة الثانية من العطاء في سند محمد بن سلمان للزواج وجاء الرد، أن تلك الدفعة في مرحلة التحقق من الحساب البنكي وفور التحقق سيتم الإيداع والجدير بالذكر، أن مطلع الشهر الجاري تم إيداع مستحقات الدفعة الأولى من العطاء في سند الزواج، وبلغ عدد مستفيدي الدفعة الأولى 4200 مستفيد بمبلغ 100 مليون ريال سعودي.

صرف عطاء سند الزواج الدفعة الثالثة

تم صرف عطاء سند الزواج الخاص بالدفعة الثالثة وبلغت قيمة العطاء 45 مليون ريال لعدد 2200 مستفيد، ويبلغ مجمل المستفيدين حتى الآن من سند بن سلمان 10000 مستفيد بقيمة 200 مليون ريال، والجدير بالذكر أن سند الزواج هو أحد المبادرات القائمة على مساعدة المحتاجين والسعي نحو تطوير مبادرات مشابهة تساعد المواطن.

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