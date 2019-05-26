شروط تقديم التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول لوزارة الدفاع السعودية

شروط تقديم التجنيد الموحد، تم الإعلان من خلال وزارة الدفاع التجنيد الموحد يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الآن أن يقدموا به من خلال رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد، وقد أعلنت أن الوظائف المتاحة من رتبة جندي حتي رتبة رقيب، وسيتم قبول طلبات الإلتحاق في الوزارة بداية من يوم الأحد الموافق 21-5-1440 هجري حتي يوم الإثنين الموافق 29-5-1440، وبذلك منحت وزارة الدفاع السعودية فرصة أسبوع كامل للمواطنين ليستطيعوا التقديم من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد السعودية، وتشترط وزارة الدفاع للتقدم للتجنيد الموحد ان يكون المتقدم غير مؤدي للخدمة العسكرية من قبل ولم يتم فصله من العسكرية ولا يعاني من أي مرض، وبعد قراءة الشروط المرفقة بالمقال يمكنكم التقديم من خلال الرابط التالي، رابط تقديم التجنيد الموحد.

شروط تقديم التجنيد الموحد خلال بوابة القبول لوزارة الدفاع السعودية

يجب أن يكون غير مؤدي للخدمة العسكرية من قبل.

يجب أن لا يكون قد تم فصله سابقا من العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من أي مرض ويكون لائقاً طبيا.

العمر لا يقل عن سبعة عشر عاماً كما لا يزداد عمر المتقدم عن أربعون عاماً.

تقديم وثائق المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم والمطلوبة بالوظيفة.

نشأته سعودية وأصله سعودي، ويمكن أن يكون نشأ مع والده خارج الدولة أثناء خدمته للمملكة العربية السعودية.

علي المتقدم اجتياز الاختبارات المحددة للقبول.

لا يجب أن يكون موظف لدي أي جهة حكومية أخري.

يجب عليه اجتياز المقابلة الشخصية.

تناسب الطول والوزن مع العلم أن أقل طول للمتقدم هو 160 سم.

يجب علي المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك بالإضافة لخلوه من أي شبهات تخص الشرف والأمانة.

يجب أن يكون متزوج من سعودية.

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