موعد اختبار قياس 1440 إلكترونيًا عبر qiyas.sa لكافة طلاب وطالبات المملكة السعودية

موعد اختبار قياس 1440 إلكترونيًا يبحث عنه جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، من أجل الاستعداد للاختبارات التي تجرى الكترونيا، وفي الفترة الأخيرة بدء يتساءل الجميع خاصة الإناث حول موعد اختبار قياس والخاص بالقدرات المعرفية والذي كشفه مركز قياس التابع لوزارة التعليم السعودية عبر الموقع الإلكتروني، ونقدم لكم في هذا التقرير موعد اختبار قياس لنوفر عليكم عناء البحث حوله ومن أجل الاستعداد لتلك الاختبارات.

موعد اختبار قياس 1440 إلكترونيًا

موعد اختبار قياس كشفه مركز قياس التعليمي بعدما تلقى سؤالا من أحد الطالبات حول موعد التسجيل لاختبار القدرات المعرفية بالنسبة للطالبات، موضحا أن التسجيل لم يبدأ بعد، وعلى جميع الطلاب البقاء الاطلاع عبر موقع قياس الرئيسي عبر تويتر لمعرفة كافة التحديثات والمواعيد.

أما عن الاختبارات المحوسبة، فأوضح مركز قياس أنها تعقد طوال العام ويتم إيقافها بالأعياد وإجازة نهاية الأسبوع واليوم الوطني والتسجيل يكون به حسب المقاعد الشاغرة، وفيما يخص نتائج الاختبار الورقي فيستغرق الإعلان عنه نحو شهر من تاريخ عقد الاختبار،

ويقيس اختبار القدرات العامة، الذي يقدم باللغة العربية كلا من القدرات التحليلية والاستدلالية، مركزا على معرفة القابلية للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

الهدف من اختبار قياس

يسعي اختبار قياس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، فضلا عن القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، بجانب الاستنتاج، والقياس.

اختبار القدرات العامة

اختبار القدرات العامة يضم جزأين أساسين “لفظا وكميا” ويتم ذلك عن طريق الأسئلة التجريبية، التي لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب، وتقدم تلك الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

أما عن عدد الأسئلة فهو ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم، أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات، وترتب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار.

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