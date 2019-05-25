ارقام جلوس الدبلومات الفنية رابط استمارة الدبلوم الفني بالكود ورقم السر

الآن يمكنكم الحصول على ارقام جلوس الدبلومات الفنية، بالدخول على استمارة الدبلومات الفنية من خلال بوابة التعليم الفني بالكود ورقم السر، وذلك لتسجيل البيانات وتسلم أرقام الجلوس، لدخول امتحانات الدبلوم الفني، إذ بدأ الامتحانات العملية يوم 12 مايو، ومن المنتظر بدء الامتحانات النظرية 18 مايو المقبل، ويمكنكم الحصول على رقم الجلوس من خلال الرابط الموجود بالمقال.

ارقام جلوس الدبلومات الفنية



سوف نوفر رابط استمارة الدبلومات الفنية، وعليك عزيزي الطالب الاهتمام بالحصول على رقم الجلوس الخاص بك ورقم لجنتك،وذلك حتى يتسنى لك الوصول إلى مقعدك في الامتحانات بسهولة.

يتم عقد اختبارات يوم الخميس الذي تم إلغائه يوم السبت 1/6، وعلى أن تبدأ امتحانات المواد العملية في اليوم الذي يليه، ويتم ترحيل امتحانات كل مادة بعد ذلك إلى اليوم الذي يليه.

تم نقل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 إلى مراكز توزيع الأسئلة، وذلك حسب خطة وضعتها وزارة التربية التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية؛ إذ سيتم نقل الأسئلة لبعض المحافظات النائية من خلال الطيران.

تعمل الدولة المصرية على تغيير النظرة العامة لطلبة الدبلومات الفنية، من خلال تطوير التعليم الفني، وإنشاء المدارس المتخصصة،فكن حريصًا على المشاركة في التطوير، بالمذاكرة والتحصيل الجيد، حتى تجد مكانك في سوق العمل.

طالب التعليم الفني يمكنه الحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل بالجد والاجتهاد، ويعمل وزير التعليم والتعليم الفني على توفير فرص التدريب المناسبة لهم، ليكونوا بعد التخرج أكثر ملاءمة لسوق العمل.

رابط ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019

يمكنك الحصول على رقم الجلوس من خلال الكود كلمة السر التي تسلمتها من المدرسة المسجل بها، كما يمكنك الوصول إلى رابط تسجيل الاستمارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني. أو الدخول مباشرة إلى رابط استمارة الدبلومات الفنية.

أخبار امتحانات الدبلومات الفنية 2019

والامتحانات العملية لا تقل أهمية عن الامتحانات النظرية، فهي مخصص لها 40% من الدرجات للدبلومات العامة، و50% من الدرجات في التعليم المزدوج، وتختلف الامتحانات العملية من شعبة إلى أخرى، وتترواح مدتها من ساعة إلى ست ساعات، وعلى الطالب اجتياز الامتحان العملي بشقيه، فهناك ورقة امتحان يجب على الطالب الانتهاء من إجابة الأسئلة بها، كما أن هناك جانب آخر يتعلق بالمهارات والحرف يجب على الطالب اجتيازه.

ومن جهته صرح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني بأن:

إن الكنترولات سوف تلتزم بضوابط تقدير الدرجات ونماذج الإجابات، لافتة إلى كل طالب سوف يحصل على حقه ودرجته التى يستحقها فى المادة، مضيفة أنه سيتم البدء فى تقدير درجات الطلاب فى المواد التى اختبرها الطلاب منذ السبت الماضى 18 مايو الجارى وتبدأ باللغة العربية.

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وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ربط المصانع والشركات بالتعليم الفني، وذلك عبر إنشاء معاهد متخصصة، وذلك كما حدث بإنشاء مدرسة العربية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد اول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، وتم إنشائها بالتعاون مع مجموعة مصانع العربي، وعلى أن يكون موقعها بمحافظة المنوفية.

خطط الوزارة للارتقاء بالتعليم الفني

ويمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية الاستفادة من منح التكنولوجيا التطبيقية، والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة امازون والبنك الدولي، وذلك لتدريب الطللام ومساعدتهم على إيجاد أفضل فرص عمل، وهي المنحة التي يستفيد منها 300 طالب و50 معلم .

كما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير التعليم الفني، وذلك نظرت لأهميته في عملية التنمي، وقد وقع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم اتفاقيات مع عددا من الشركات الخاصة والشركات العالمية، وذلك بهدف تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل جيدة.

وتسعى الوزارة إلى الارتقاء بمستوى العامل المصري، بحيث يصبح الحاصل على شهادة قادرا على العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وهو ما تصبو إليه الوزارة عبر برامج التدريب المختلفة ومحاولات التطوير للتعليم الفني.

وبعد التغيير الوزاري الأخير أصبح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلفا للدكتور أحمد الجيوشي الذي قدم الكثير لتطوير التعليم الفني، وقد عبر مجاهد عن رغبته في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وذلك بإنشاء الكليات التكنولوجية والتي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد إتمامه الدراسة بالمدارس الفنية، وبالتأهيل الجيد للطلبة سيجدون فرص عمل ممتازة داخل مصر وخارج مصر، وهذا ما تصبو إليه الوزارة.

وقد اختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدورة التدريبية “الحوسبة السحابية”، والتي عقدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة أمازون، وقد أتت تلك الدورة التدريبية ضمن مبادرة مهارات من أجل المستقبل.

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