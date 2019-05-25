استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى منشغلين بالبحث عن نتائج الامتحانات نهاية العام، فى جميع المواد ” اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم – التربية الدينية ” ومن المتوقع ظهور النتائج خلال ساعات فى بعض محافظات الجمهورية، وخلال ايام فى باقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفى حالة التوتر والقلق ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019، اعلان النتائج للاطمئنان على مجهودهم الدراسي، وتحديد مسارهم التعليمي للالتحاق بالتعليم الثانوي “الثانوية العام – الثانوية الفني”، على ان يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، وسوف نوفر لكم روابط موقع البوابة الإلكترونية، لنتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 فى جميع المحافظات.
في متابعة مستمرة عن اهم اخبار نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، ومن المتوقع اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى في محافظة القاهرة والقليوبية بعد اعتمادها من المحافظ، خلال الساعات القادمة.
توزيع درجات جميع المواد كالتالي :
|المادة
|الدرجات
|العربي
|80
|العلوم
|40
|الدراسات
|40
|الرياضيات
|60
|الإنجليزي
|60
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
سوف نتعرف معًا على طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 من خلال رابط مباشر سنوفره لكم بإتباع الخطوات الآتية :
الدخول إلى البوابة الإلكترونية .
أدخال رقم الجلوس.
الضغط على إظهار النتيجة.
روابط نتائج الإعدادية 2019 لجميع المحافظات أخر العام
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسماعلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة اسوان
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية
حيث ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 بمحافظة الاسكندرية والجيزة ومطروح، وفى انتظار اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي فى باقى محفظات الجمهورية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر روابط نتائج الطلاب.
خلال الساعات القليلة القادمة، إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 محافظة الدقهلية، ومحافظة الشرقية،يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عى نتائج الصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسيمى.
ويمكنكم ترك تعليقاتكم أسفل المقال برقم الجلوس والاسم الخاص بكم لمعرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.
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التعليقات
الاسم/ مي ابراهيم عبد العزيز
رقم الجلوس /2834
المحافظه/السويس
المحافظه /السويس
ارجو الرد سريعا
هارون محمدهارون،25928
لو سمحت عاوزه نتيجه تانيه اعدادي الترم الثاني رقم الجلوس159محافظه القاهره
71125اميره مصطفي شواف النتيجه محفاظه اسيوط
احمد ياسر محمد محمود غريب مدرسة على بن أبي طالب ٦اكتوبر رقم الجلوس ٩٨٥٧١
رقم الجلوس 58131 مدرسه بسطره دمنهور البحيرة
لم تعلن حتى الان
انا مش عرفه اجيب النتيجه الجيزه رقم الجلوس 161188 ممكن حد يجبهالي
لاسم: رحمه رضا عبدالكريم حسن مرسى
رقم الجلوس: 161188
اسم المدرسة: الحوامدية ع بنات
الدرجات
لغة عربية 21
لغة انجليزية 5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 4.5
علوم 1
الحالة منقول
دين 11
كمبيوتر 6
مش عارفه اجيبها انا كمان محافظه الشرقية رقم الجلوس ٢٣٣٩٦٨
بعد إذن حضراتكم الموقرين هل نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة الدقهلية ظهرت وإن ظهرت فأرجو أن تخبرونى
الإسم : حسام محمد مصطفى ابراهيم سيد احمد ، رقم الجلوس : 95746 ، محافظة الدقهلية
النتيجة ستزهر خلال ساعات
سلوي محمود محمد حسن شتات
رقم الجلوس/10315
ممكن اسم المحافظة
محافظة الاسكندرية
نتيجة الطالبة نورهان السعيد السيد إسماعيل
رقم الجلوس 132237
نورهان السعيد السيد اسماعيل
الاسم
ادارة برج العرب التعليميه
الادارة
بنجر ( 1 ) الاعدادية المشتركة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
جبر
علوم
مجموع
رسم
دين
حاسب
الحالة
69.5
43
34.5
25
28.5
32
232.5
13
34
14.5
ناجح
عاوزه نتيجة165199
المحافظة التابع لها
ممكن النتيجة
رقم الجلوس
يوسف عادل عبدالمنعم عبدالحميد عويس 134358
لازم المحافظة
احمد هيثم علي حسن الغرياني بالقليوبية مدرسة صفوت محي الدين بمركز كفر شكر رقم الجلوس 84769
ستظهر خلال ساعات
انا مش عارف اجيبها رقم الجلوس 54255
اسم محافظتك
برافو عليكي
شكرا
شروق محمد
١٤٩٩١٩
اسم المحافظة
الجيزه
انا عاوز النتيجه دي
١٤٩٩١٩
من اى محافظة
101376اداره العجمى اسكندريه
صفيه كمال مصطفى احمد
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
عثمان بن عفان
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
جبر
علوم
مجموع
رسم
دين
حاسب
الحالة
64
30.5
24.5
20
12.5
20
171.5
12
25
17.5
دور ثانى اتصل بالمدرسة
رقم الجلوس ٠١١٢٠٨ محافظة اسوان نتيجة الصف السادس الازهر معهد الغنيميه الابتدائى
وقت ظهورها سنوافيكم بالرد
انا بقلي خمس سعات مش عرف اجيب نتيجت الجيزه ده رقم الجلوس 119771
اسم الطالب
سيف الدين وليد حسين ابو الحسن
المدرسة
الشهيد العقيد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين
الادارة
جنوب الجيزة
مجموع اللغة العربية
73
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
34
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
48
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
38
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
253
مجموع الكمبيوتر
18
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
33.5
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13