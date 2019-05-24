رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية 2019 .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الثاني ظهرت الآن

ستنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال أيام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وسيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة “3 إعدادي” برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية بالإسكندرية فور إعلانها رسمياً من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية قد تظهر هذا الأسبوع وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد المصري المتحدث بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تعمل جميع اللجان والإدارات التعليمية التابعة للمحافظة سريعاً في أعمال تصحيح أوراق الطلبة والطالبات، والتي تسير بشكل جيد دون أي مخالفات، مع مراعاة الشفافية ومنح كل ذي حق حقه، وبعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية رسمياً ونشرها عبر البوابة الإلكترونية..
البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هـنا، والحصول على نتيجة ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني حين ظهورها والإعلان عنها من خلال وضع رقم جلوسك، وكما يعلم الجميع أن النتيجة تكون شاملة المجموع الكلي وهو 140 درجة مقسمة على خمس مواد هي اللغة العربية “40درجة”، اللغة الإنجليزية “30 درجة”، الرياضيات “30 درجة”، والعلوم “20 درجة” ومثلها مادة الدراسات، وليس في الترم الأول رسوب أو نجاح، كما إنه لا تضاف درجات مواد التربية الدينية والرسم والحاسب الألي للمجموع الكلي..
تم اعتماد النتيجة الآن من قبل محافظ الإسكندرية 2019، عبر الرابط التالي من هنا، وأي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسنقوم بالرد عليكم.
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التعليقات
طارق احمد مدبولى رقم الجلوس 62804
عاصم مصطفى رقم الجلوس 91516
رقم جلوس 1024
رؤحاب محمد 26931
الاسم محمد محمود سعد علي مراد
مدرسة كفر عشري المهنية
اكم الجلوس 373
اعرف النتيجه 3 اعدادي رشدي الاعداديه بنين الاسكندريه
محاقظة الاسكندرية
28409
58787 اداره وسط الاسم رحمه
58787
احمد محمد عوض رقم الجلوس 11031
انا نكحت
لو سمحتي انتي جبتيها ازاي
لو سمحتي ازاي جبتيها
معتز رقم الجلوس 81637
نتيجه ايه كرم بلاسكندريه
ايه محمد سعد على 13129
رقم جلوس الطالب
13129
اسم الطالب
ايه محمد سعد علي
الادارة
ادارة العامريه التعليميه
اسم المدرسة
أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
الرقم القومى للطالب
30208070202829
لغة عربية
26.5
لغة اجنبية أولى
17
دراسات
10
جبر
10
هندسة
5.5
علوم
10
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
10
تربية دينية
13
تربية فنية
6
حالة الطالب
0
رقم الجلوس 117080
إدارة المنتزه
رقم جلوس الطالب
117080
اسم الطالب
فاطمه اسامه محمد عبدالعال سليم
الادارة
ادارة المنتزه التعليميه
اسم المدرسة
اجيال الخاصة – المشتركة عربى
الرقم القومى للطالب
30312120202606
لغة عربية
38.5
لغة اجنبية أولى
29.5
دراسات
20
جبر
14.5
هندسة
15
علوم
20
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
10
تربية دينية
20
تربية فنية
7
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة
سهيله محمد يونس رقم الجلوس 71954
رقم جلوس الطالب
71954
اسم الطالب
سهيلة محمد يونس محمود
الادارة
ادارة شرق التعليميه
اسم المدرسة
الظاهرية الاعدادية بنات
الرقم القومى للطالب
30309300201224
لغة عربية
34
لغة اجنبية أولى
21
دراسات
11
جبر
8
هندسة
8
علوم
9
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
7.5
تربية دينية
17.5
تربية فنية
8.5
حالة الطالب
0
هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة