ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة، والتي انتظرها آلاف الطلاب والطالبات من مرحلة إتمام التعليم الأساسي، حيث اعتمدت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تم رفع النتيجة عبر الرابط الرسمي المنوط له إعلان نتيجة مرحلة إتمام التعليم الأساسي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح معناً كيفية الاستعلام عن نتيجة طالب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي المختص وهو البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

الشهادة الإعدادية

ومن المعلوم لدى الجميع، أن مرحلة إتمام التعليم الأساسي تعد من أهم مراحل التعليم، حيث أنها بمثابة الفصيل الأساسي والذي من خلاله يتم تحديد المسار التعليمي للطالب، لذا نجد الطلاب في تلك المرحلة يسعون لبذل أقصى مجهود حتى ينال كل طالب ما يريده من الحصول على أول معالم مستقبله التعليمي القادم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2019

سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة 81.27 %، كما احتلت إدارة الهرم التعليمية المركز الأول بعد تسجيل نسبة نجاح 90% ، وجاء إدارة الشيخ زايد التعليمية لتحتل المركز الثاني بنسبة 89%، وأخيرا جاء في المركز الثالث إدارة جنوب الجيزة التعليمية بنسبة 88% .

← إقرأ أيضاً: