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اعرف نتيجتك: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر gizaedu.gov.eg

كتب أماني رفعت آخر تحديث
اعرف نتيجتك: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة عبر gizaedu.gov.eg
الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة، والتي انتظرها آلاف الطلاب والطالبات من مرحلة إتمام التعليم الأساسي، حيث اعتمدت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تم رفع النتيجة عبر الرابط الرسمي المنوط له إعلان نتيجة مرحلة إتمام التعليم الأساسي،  ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح معناً كيفية الاستعلام عن نتيجة طالب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي المختص وهو البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

 

 الشهادة الإعدادية

ومن المعلوم لدى الجميع، أن مرحلة إتمام التعليم الأساسي تعد من أهم مراحل التعليم، حيث أنها بمثابة الفصيل الأساسي والذي من خلاله يتم تحديد المسار التعليمي للطالب، لذا نجد الطلاب في تلك المرحلة يسعون لبذل أقصى مجهود حتى ينال كل طالب ما يريده من الحصول على أول معالم مستقبله التعليمي القادم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الغربية موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الغربية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2019

سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة 81.27 %، كما احتلت إدارة الهرم التعليمية المركز الأول بعد تسجيل نسبة نجاح  90% ، وجاء إدارة الشيخ زايد التعليمية لتحتل المركز الثاني بنسبة 89%، وأخيرا جاء في المركز الثالث إدارة جنوب الجيزة التعليمية بنسبة 88% .

 

 

 

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عن الكاتب

أماني رفعت

أماني السرسي، كاتبة ومحررة، متزوجة. حاصلة على ليسانس حقوق ، وماجستير في القانون الدولي الخاص أفضل هواياتي القراءة، والسفر، الرياضة، والموسيقى

التعليقات

    1. الادارة البدرشين
      المدرسة الشوبك الغربى الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 147467
      الاسم ايمان على فتحى على سلام
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 31
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 10
      الرياضيات 18
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 88
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 108
      الدين 13
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الامجادالخاصة الجديدة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 188154
      الاسم محمد سيد عبدالمنعم محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309302113152
      اللغة العربية 24.5
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 11
      الرياضيات 15
      العلوم 17.5
      المجموع الأساسى 85
      Mark1 62.7
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 105
      الدين 12
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة مدارس وادى النيل الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 188124
      الاسم يمنى احمد عيد عبدالحميد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30311170103246
      اللغة العربية 30
      اللغة الانجليزية 19
      الدراسات 14.5
      الرياضيات 20
      العلوم 16
      المجموع الأساسى 99.5
      Mark1 72.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 119.5
      الدين 13.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

  16. محمود محمد عبد الرحيم موسى محافظة الجيزة امبابة رقم الجلوس 192455 مدرسة الشروق الاعدادية بنين للصف الثالث الاعدادى

    رد

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الشروق الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 192455
      الاسم محمود محمد عبدالرحيم موسى
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309110105911
      اللغة العربية 22
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 5.5
      الرياضيات 11
      العلوم 6
      المجموع الأساسى 59.5
      Mark1 41
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 77.5
      الدين 11
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 2
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصري

  17. 118735 دا رقم جلوس خالد محمد محمد اسماعيل محمود زايد نتيجه الثالث الإعدادى مدرسه العزيزية الخاصه المريوطيه فيصل

    رد

    1. الادارة الهرم
      المدرسة العزيزية الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 118735
      الاسم خالد محمد محمد اسماعيل
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308012114337
      اللغة العربية 29
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 20.5
      العلوم 13
      المجموع الأساسى 101
      Mark1 67.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 121
      الدين 14.5
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. لادارة أوسيم
      المدرسة برطس الاعدادية المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 217660
      الاسم احمد سعيد كمال عبدالفتاح
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308132100399
      اللغة العربية 38
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 15
      الرياضيات 23.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 118.5
      Mark1 83
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 138.5
      الدين 19
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصر

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة برطس الاعدادية المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 217660
      الاسم احمد سعيد كمال عبدالفتاح
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308132100399
      اللغة العربية 38
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 15
      الرياضيات 23.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 118.5
      Mark1 83
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 138.5
      الدين 19
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة أوسيم
      المدرسة البراجيل الاعدادية المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 218660
      الاسم محمد ياسر فؤاد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307100107573
      اللغة العربية 14.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 14.5
      الرياضيات 24
      العلوم 12.5
      المجموع الأساسى 80.5
      Mark1 57
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 100.5
      الدين 10.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    3. الادارة أوسيم
      المدرسة البراجيل الاعدادية المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 218660
      الاسم محمد ياسر فؤاد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307100107573
      اللغة العربية 14.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 14.5
      الرياضيات 24
      العلوم 12.5
      المجموع الأساسى 80.5
      Mark1 57
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 100.5
      الدين 10.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصر

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الشروق الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 192554
      الاسم يوسف مصطفى عبدالله محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309152104176
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 25
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 17
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 111
      Mark1 80
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 129
      الدين 16.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الوراق
      المدرسة السلام تعليم اساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 214590
      الاسم نادين حسين محمد محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30202232103147
      اللغة العربية 27.5
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 10
      الرياضيات 15
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 86.5
      Mark1 61
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 106.5
      الدين 13.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 121225
      الاسم يوسف محمد ابو العلا محمد على
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30310290103731
      اللغة العربية 31.5
      اللغة الانجليزية 27.5
      الدراسات 16
      الرياضيات 21.5
      العلوم 18.5
      المجموع الأساسى 115
      Mark1 76.7
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 135
      الدين 17
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة جنوب الجيزة
      المدرسة طه حسين الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 140151
      الاسم احمد عبدالله عبدالرازق سعد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307292101239
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 28
      الدراسات 20
      الرياضيات 26
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 132.5
      Mark1 88.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 152.5
      الدين 14
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة العقيد ساطع النعمانى بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 130616
      الاسم محمد محمود احمد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30210032600955
      اللغة العربية 22.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 10
      الرياضيات 15
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 74.5
      Mark1 49.7
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 94.5
      الدين 12.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة دار الهدى الرسمية – لغات
      نوع المدرسة رسمى لغات
      رقم الجلوس 224006
      الاسم بدر اسامة محمود محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308292103157
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 29
      العلوم 18.5
      المجموع الأساسى 135.5
      Mark1 97
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 155.5
      الدين 20
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 22
      مستوى رفيع 2 20
      الجنسية مصرى

    1. الادارة منشأة القناطر
      المدرسة السلام الاعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 241972
      الاسم احمد بدر سمير حسنى
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 35.5
      اللغة الانجليزية 29
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 134.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 154.5
      الدين 16
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

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