“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة “3 اعدادي” الترم الثاني مديرية التربية والتعليم لكافة المواد

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، حيث بإمكان جميع الطلبة بمحافظة الجيزة معرفة نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي عبر الأنترنت الآن عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب والحصول على درجات المواد والمجموع الكلي بالتفصيل، ويأتي ظهور النتيجة بعد أن يتم الانتهاء بالكامل من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد الدراسية.

نتيجة إعدادية الجيزة يترقبها ألاف طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، ونجرى الآن عملية تصحيح الاوراق سريعاً وعرضها على المحافظ من أجل اعتمادها، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد قليل ، وستكون متاحة في المدارس التابعة للمحافظة قريباً، أن تشمل النتيجة المجموع الكلي من 280 درجة، شاملة بيان بدرجات الطالب في المواد التي أدى الامتحان بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة خلال الترم الأول وصلت نسبة النجاح بها إلي 71%، وقد تقدم للإمتحان ما يقرب من 146 ألف طالب، يمكن الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الجيزة حال ظهورها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عن طريق روابط سريعة

وهناك العديد من الإدارات التي تتبع محافظة الجيزة وجميعهم سيتمكنوا من جلب النتيجة مع بعضهم البعض كإدارة الهرم، إدارة كرداسة، إدارة المعادي، إدارة أكتوبر، إدارة البدرشين، إدارة الوراق، إدارة أكتوبر، وسوف تظهر النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة خلال الـ 24 ساعة المقبلين.

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