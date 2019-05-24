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“انتظار”بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج || نتيجة الشهادتين الابتدائية والأزهرية الترم الثاني

كتب فاطمة الخولي آخر تحديث
“انتظار”بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج || نتيجة الشهادتين الابتدائية والأزهرية الترم الثاني
بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج

بعد انتهاء المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات آخر العام 2019، ينتظر الآن إعلان مشيخة الأزهر نتيجة الطلاب لكل من الشهادتين الابتدائية والإعدادي الأزهرية بجميع المعاهد الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، والتي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر ويبحثون عن نتائجهم طلبة وطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج

وبدأ البحث منذ لحظة انتهاء الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الرسمي المخصص من الأزهر الشريف لمعرفة نتائج طلاب الأزهر 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر موقع الأزهر التعليمي للنتائج  برقم الجلوس والاسم،  ونتابع معكم ما يعلنه شيخ الأزهر أو الوكيل لاعتماده نتائج طلاب الأزهر 2018-2019 م، ومن يراسلنا برقم الجلوس نستطيع مساعدته بالحصول على النتيجة

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كما وضعنا لكم الرابط الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، من خلال تلك المقالة الخاص بنتائج الترم الاول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، حيث سيعقد مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر لاعتماد الدكتور “عباس شومان” نتائج طلاب الأزهر، ثم يتم رفعها بالمواقع الرسمية المخصصة من الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ومن خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج وذلك بعد اعتماد مشيخة الأزهر الشريف نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018- 2019، وكذلك سترفع النتائج عبر تطبيق بوابة الأزهر المخصص للهواتف المحمولة برقم الجلوس  ونتابع معكم رفع النتائج فور اعتمادها.

"انتظار"بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج || نتيجة الشهادتين الابتدائية والأزهرية الترم الثاني

من هنا تعرف على

متابعة نتائج العام الماضي 2017/ 2018

منذ انتهاء طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2017/ 2018 وهم ينتظرون رفع النتائج بموقع الأزهر التعليمي صباح اليوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018، حيث أكد الموقع الرسمي بأنه سيعقد المؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور “عباس شومان” مفوضًا من شيخ الأزهر لسفره بلندن في إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، وكذلك شهادة البعوث الإسلامية والشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد غزة.

وقد أعلن اليوم أسماء الأوائل من الطلبة والطالبات بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 للنتائج وقد قام فضيلة شيخ الأزهر والإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب” بالاتصال تليفونيا بالأوائل من العاصمة لندن في زيارة رسمية وقام بتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى، وذلك لكل من الشعبة العلمية والأدبية ( مُبصر- كفيف) وشبكة الدراسات الإسلامية، والآن ينتظر الطلاب رفع نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2018 دور أول بالموقع المخصص لاستخراج النتائج برقم الجلوس.

نضع لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية الرسمية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الحالي 2017- 2018 والمنتظر كما سبق وتقوم مشيخة الأزهر برفع نتائج الطلاب من خلال أيقونة يتم إضافتها أعلى الموقع بها نتائج المعاهد الأزهرية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك عقب اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة ونسبة النجاح، حيث ينتظر نتائج الشعب الدراسية الأتية:

  • نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة العلمية
  • نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة الأدبية
  • نتيجة الثانوي شعبة الدراسات الإسلامية
  • نتيجة شهادة البعوث الإسلامية
  • نتيجة شهادة الثانوية معهد غزة

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

حال وضع أيقونة نتائج طلاب الأزهر الشريف في المرحلة الثانوية يتم الاستعلام عن النتائج باتباع الأتي:

  • يتم إضافة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول 2018
  • يتم اختيار الشعبة الدراسية  والضغط عليها
  • ثم كتابة برقم الجلوس المراد الاستعلام عنه
  • ثم الضغط على بحث
  • تظهر النتيجة بجميع درجات كل مادة

فيديو طريقة استخراج نتائج الأزهر

ندعو الله بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات ونقدم لكم المساعدة في استخراج النتائج فور رفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 وذلك بأن يترك الزائر المراد معرفته النتيجة تعليق يشتمل على:

  • الشعبة الدراسية
  • رقم الجلوس للطالب
  • اسم الطالب أو الطالبة

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عن الكاتب

فاطمة الخولي

كاتبة صحفية، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق، أكتب في اكثر من موقع إلكتروني.

التعليقات

  5. ريم احمد حشمت رقم الجلوس ٢٤٩٣٩٤ محافظة السويس الصف السادس الابتدائى للمعهد الأزهري النموذجي بالمستقبل

    رد

    1. رقم الجلوس 265085 الأسم ابرار اسامه احمد عبد الونيس المنطقه الجيزة المعهد بنى مجدول قرآن كريم 48 دين 31 اللغه العربية 43 خط 24 الرياضيات 33 العلوم 15 الدراسات 14 التربية الفنية 22 لغه اجنبية 16

    1. رقم الجلوس 55848
      الأسم علاء كامل محمد محمود
      المنطقه الجيزة
      المعهد الحرانية(محمد احمد عثمان)
      أصول الدين 36
      القران الكريم 13
      اللغة العربية 32
      اللغة الاجنبية 6
      فقة 17
      الدراسات 6
      الرياضيات 8
      العلوم 4
      التربية الفنية 6
      ثقافة اسلامية 7

    1. رقم الجلوس 211695 الأسم فاطمة الزهراء محمود عاطف محمود الخطيب المنطقه الغربية المعهد ف/ اخناواى أصول الدين 41 القران الكريم 13 اللغة العربية 38.5 اللغة الاجنبية 11 فقة 11.5 الدراسات 18.5 الرياضيات 7 العلوم 11 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 8

    1. رقم الجلوس 12086 الأسم يوسف خالد محمد عبدالبارى عشرى المنطقه المنوفية المعهد كفر طبلوها أ قرآن كريم 43.5 دين 43 اللغه العربية 44 خط 21 الرياضيات 25 العلوم 16 الدراسات 16 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 11

    1. رقم الجلوس 40315 الأسم على احمد على احمد المنطقه الشرقية المعهد كفر أيوب قرآن كريم 41 دين 44 اللغه العربية 42 خط 20 الرياضيات 35 العلوم 25 الدراسات 21 التربية الفنية 24 لغه اجنبية 18

    1. رقم الجلوس 200177 الأسم ليلي هاني محمد عبدالوهاب المنطقه القاهرة المعهد المتبولي قرآن كريم 42.5 دين 49 اللغه العربية 41 خط 24 الرياضيات 35 العلوم 22 الدراسات 20 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 24

    1. رقم الجلوس 1119 الأسم انس محمود محمد ابوضيف المنطقه القاهرة المعهد عبد الله رفاعي الخاص قرآن كريم 48.5 دين 48 اللغه العربية 42 خط 24 الرياضيات 50 العلوم 24 الدراسات 25 التربية الفنية 25 لغه اجنبية 24

    1. رقم الجلوس 201739 الأسم هاجر حسين عبد المقصود ابو العز المنطقه القاهرة المعهد ف/ سيد جلال أصول الدين 50 القران الكريم 17 اللغة العربية 45 اللغة الاجنبية 19 فقة 25 الدراسات 19 الرياضيات 28 العلوم 20 التربية الفنية 9 ثقافة اسلامية 9

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    1. رقم الجلوس 212275 الأسم إسراء أحمد السيد على العتر المنطقه الغربية المعهد ف/ ميت عساس أصول الدين 41.5 القران الكريم 12.5 اللغة العربية 30.5 اللغة الاجنبية 8.5 فقة 14 الدراسات 13 الرياضيات 5.5 العلوم 10 التربية الفنية 8 ثقافة اسلامية 8.5

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    1. رقم الجلوس 46163 الأسم مصطفى محمد فؤاد السيد الزناتى المنطقه البحيرة المعهد جنبواى أصول الدين 44 القران الكريم 18 اللغة العربية 37 اللغة الاجنبية 13 فقة 19 الدراسات 18 الرياضيات 15 العلوم 15 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 9

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    1. رقم الجلوس 67076 الأسم احمد عطيه حسن ثابت المنطقه الجيزة المعهد بشتيل قرآن كريم 38 دين 35 اللغه العربية 45 خط 24 الرياضيات 47 العلوم 22 الدراسات 24 التربية الفنية 19 لغه اجنبية 23

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    1. نوية الازهرية الدور الثاني 2017-2018 رقم الجلوس رقم الجلوس 10823 الاسم احمد فتح الباب طه حسن طه المحافظة الشرقية المعهد الحسينية الثانوية النتيجة ن المجموع 331 قران تحريري 16 قران شفوى 4 فقه 20 تفسير 22 حديث 26 حديث شفوى 3 توحيد 20 نحو 21 صرف 27 بلاغة 31 ادب 20 لغة اولى 24

    1. رقم الجلوس 127269 الاسم مرفت رضوان احمد الصغير رضوان المحافظة قنا المعهد ف/ البريج النتيجة ن المجموع 315 قران تحريري 15 قران شفوى 7 فقه 20 تفسير 25 حديث 19 حديث شفوى 6 توحيد 24 نحو 20 صرف 20 بلاغة 20 ادب 20 لغة اولى 24

    1. رقم الجلوس
      6251
      الاسم
      عبد الحميد عصام جلال احمد مبروك
      المحافظة
      كفر الشيخ
      المعهد
      قلين
      النتيجة
      ثان
      المجموع

  75. شيماء رضا وهيب عبد القادر محمد. ابتدائي136562……..

    محمد رضا وهيب عبد القادر محمد اعدادي 50932……………………..

    رد

  80. اكتب تعليقك هنا…نتيجة رؤى محمود محمد شحاته
    الشهاده الابتدائيه رقم جلوس 97179

    رد

    2. رقم الجلوس
      46619
      الاسم
      حسن شحاته عبد النظير مرسى
      المحافظة
      المنيا
      المعهد
      ابوقلتة (احمد الجارحى)
      النتيجة
      ثان
      المجموع

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