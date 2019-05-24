“انتظار”بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج || نتيجة الشهادتين الابتدائية والأزهرية الترم الثاني

بعد انتهاء المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات آخر العام 2019، ينتظر الآن إعلان مشيخة الأزهر نتيجة الطلاب لكل من الشهادتين الابتدائية والإعدادي الأزهرية بجميع المعاهد الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، والتي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر ويبحثون عن نتائجهم طلبة وطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019.
بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج
وبدأ البحث منذ لحظة انتهاء الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الرسمي المخصص من الأزهر الشريف لمعرفة نتائج طلاب الأزهر 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر موقع الأزهر التعليمي للنتائج برقم الجلوس والاسم، ونتابع معكم ما يعلنه شيخ الأزهر أو الوكيل لاعتماده نتائج طلاب الأزهر 2018-2019 م، ومن يراسلنا برقم الجلوس نستطيع مساعدته بالحصول على النتيجة
نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية
كما وضعنا لكم الرابط الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، من خلال تلك المقالة الخاص بنتائج الترم الاول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، حيث سيعقد مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر لاعتماد الدكتور “عباس شومان” نتائج طلاب الأزهر، ثم يتم رفعها بالمواقع الرسمية المخصصة من الأزهر الشريف.
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج
ومن خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج وذلك بعد اعتماد مشيخة الأزهر الشريف نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018- 2019، وكذلك سترفع النتائج عبر تطبيق بوابة الأزهر المخصص للهواتف المحمولة برقم الجلوس ونتابع معكم رفع النتائج فور اعتمادها.
من هنا تعرف على
متابعة نتائج العام الماضي 2017/ 2018
منذ انتهاء طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2017/ 2018 وهم ينتظرون رفع النتائج بموقع الأزهر التعليمي صباح اليوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018، حيث أكد الموقع الرسمي بأنه سيعقد المؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور “عباس شومان” مفوضًا من شيخ الأزهر لسفره بلندن في إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، وكذلك شهادة البعوث الإسلامية والشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد غزة.
وقد أعلن اليوم أسماء الأوائل من الطلبة والطالبات بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 للنتائج وقد قام فضيلة شيخ الأزهر والإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب” بالاتصال تليفونيا بالأوائل من العاصمة لندن في زيارة رسمية وقام بتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى، وذلك لكل من الشعبة العلمية والأدبية ( مُبصر- كفيف) وشبكة الدراسات الإسلامية، والآن ينتظر الطلاب رفع نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2018 دور أول بالموقع المخصص لاستخراج النتائج برقم الجلوس.
نضع لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية الرسمية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الحالي 2017- 2018 والمنتظر كما سبق وتقوم مشيخة الأزهر برفع نتائج الطلاب من خلال أيقونة يتم إضافتها أعلى الموقع بها نتائج المعاهد الأزهرية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك عقب اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة ونسبة النجاح، حيث ينتظر نتائج الشعب الدراسية الأتية:
- نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة العلمية
- نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة الأدبية
- نتيجة الثانوي شعبة الدراسات الإسلامية
- نتيجة شهادة البعوث الإسلامية
- نتيجة شهادة الثانوية معهد غزة
طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري
حال وضع أيقونة نتائج طلاب الأزهر الشريف في المرحلة الثانوية يتم الاستعلام عن النتائج باتباع الأتي:
- يتم إضافة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول 2018
- يتم اختيار الشعبة الدراسية والضغط عليها
- ثم كتابة برقم الجلوس المراد الاستعلام عنه
- ثم الضغط على بحث
- تظهر النتيجة بجميع درجات كل مادة
فيديو طريقة استخراج نتائج الأزهر
ندعو الله بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات ونقدم لكم المساعدة في استخراج النتائج فور رفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 وذلك بأن يترك الزائر المراد معرفته النتيجة تعليق يشتمل على:
- الشعبة الدراسية
- رقم الجلوس للطالب
- اسم الطالب أو الطالبة
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التعليقات
محمود سيد 3793
الاسم محمود عبدالتواب علي إسماعيل الشاذلي رقم الجلوس 70389
446611 الاعدادي
446611
النتيجه
ريم احمد حشمت رقم الجلوس ٢٤٩٣٩٤ محافظة السويس الصف السادس الابتدائى للمعهد الأزهري النموذجي بالمستقبل
زياد احمد محمود مصطفي76229
نتيجة الطالبه ابرار اسامه احمد عبدالونيس الصف السادس الابتداءي ازهر الشريف بني مجدول كرداسه جيزه رقم الجلوس 265085
رقم الجلوس 265085 الأسم ابرار اسامه احمد عبد الونيس المنطقه الجيزة المعهد بنى مجدول قرآن كريم 48 دين 31 اللغه العربية 43 خط 24 الرياضيات 33 العلوم 15 الدراسات 14 التربية الفنية 22 لغه اجنبية 16
عايزه اعرف اىنتيجه
21607
لو.سمحتي.انا.امنيه.رقم.الجلوس.206886محافظة.المنوفيه.عيزه.النتجه.بسرعه.وى.من.فضلك
الموقع جايب الرقم غير صحيح رجاء معرفة المرحلة الدراسية والرقم الصحيح
علاءكامل محمدمحمود الصف الثالث الاعدادى 2019 رقم الجلوس 55848
رقم الجلوس 55848
الأسم علاء كامل محمد محمود
المنطقه الجيزة
المعهد الحرانية(محمد احمد عثمان)
أصول الدين 36
القران الكريم 13
اللغة العربية 32
اللغة الاجنبية 6
فقة 17
الدراسات 6
الرياضيات 8
العلوم 4
التربية الفنية 6
ثقافة اسلامية 7
علاءكامل محمدمحمود الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 55848
السلام عليكم
رقم الجلوس ٢٤٠٦٧١
الاسم حبيبة ابراهيم عبد الفتاح
محافظه الشرقيه
معهد الرحمه الابتدائي
انا فاطمة رقم جلوسى ٢١١٦٩٥
رقم الجلوس 211695 الأسم فاطمة الزهراء محمود عاطف محمود الخطيب المنطقه الغربية المعهد ف/ اخناواى أصول الدين 41 القران الكريم 13 اللغة العربية 38.5 اللغة الاجنبية 11 فقة 11.5 الدراسات 18.5 الرياضيات 7 العلوم 11 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 8
29131 الشهاده الاعداديه
خالدمحممدفولي
29131. الشهاده الاعداديه
انايوسف رقم جلوسي12086
رقم الجلوس 12086 الأسم يوسف خالد محمد عبدالبارى عشرى المنطقه المنوفية المعهد كفر طبلوها أ قرآن كريم 43.5 دين 43 اللغه العربية 44 خط 21 الرياضيات 25 العلوم 16 الدراسات 16 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 11
علي احمد علي عيسي رقم الجلوس40315محافظه الشرقيه الصف السادس الازهري
رقم الجلوس 40315 الأسم على احمد على احمد المنطقه الشرقية المعهد كفر أيوب قرآن كريم 41 دين 44 اللغه العربية 42 خط 20 الرياضيات 35 العلوم 25 الدراسات 21 التربية الفنية 24 لغه اجنبية 18
الاسم شيماء سامع عبد الغفار قنديل رقم الجلوس ٢١١٩١٩ محافظه الغربيه لو سمعتو النتيجه ضروري الدرجات كلها
ليلي هانى محمد عبد الوهاب رقم الجلوس ٢٠٠١٧٧ معهد المدبولى الازهري
رقم الجلوس 200177 الأسم ليلي هاني محمد عبدالوهاب المنطقه القاهرة المعهد المتبولي قرآن كريم 42.5 دين 49 اللغه العربية 41 خط 24 الرياضيات 35 العلوم 22 الدراسات 20 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 24
اﻻء سعد البسيونى
أنس محمود محمد
رقم الجلوس ١١١٩
رقم الجلوس 1119 الأسم انس محمود محمد ابوضيف المنطقه القاهرة المعهد عبد الله رفاعي الخاص قرآن كريم 48.5 دين 48 اللغه العربية 42 خط 24 الرياضيات 50 العلوم 24 الدراسات 25 التربية الفنية 25 لغه اجنبية 24
http://www.azhar.eg/results الموقع دا في النتيجة بس اكتب رقم الجلوس
عبد الله على عطا الدهري رقم الجلوس ٠٢١١٨٣ الصف الثالث الاعدادي
هاجرحسين عبدالمقصود
رقم الجلوس 201739
شهاده اعداديه
رقم الجلوس 201739 الأسم هاجر حسين عبد المقصود ابو العز المنطقه القاهرة المعهد ف/ سيد جلال أصول الدين 50 القران الكريم 17 اللغة العربية 45 اللغة الاجنبية 19 فقة 25 الدراسات 19 الرياضيات 28 العلوم 20 التربية الفنية 9 ثقافة اسلامية 9
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212275 الأعدادية
النتيجة هتظهر امته.. بقت حاجة تزهق. ليه الأزهر بيعمل كده في أولياء الأمور..212275عوزين نشوف نتيجتها الثالث الاعدادى
رقم الجلوس 212275 الأسم إسراء أحمد السيد على العتر المنطقه الغربية المعهد ف/ ميت عساس أصول الدين 41.5 القران الكريم 12.5 اللغة العربية 30.5 اللغة الاجنبية 8.5 فقة 14 الدراسات 13 الرياضيات 5.5 العلوم 10 التربية الفنية 8 ثقافة اسلامية 8.5
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الشهادة الاعدادية
رقم جلوس: 46163
رقم الجلوس 46163 الأسم مصطفى محمد فؤاد السيد الزناتى المنطقه البحيرة المعهد جنبواى أصول الدين 44 القران الكريم 18 اللغة العربية 37 اللغة الاجنبية 13 فقة 19 الدراسات 18 الرياضيات 15 العلوم 15 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 9
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احمد عطيه حسن ثابت
رقم الجلوس ٦٧٠٧٦
الشهادة الابتدائية
رقم الجلوس 67076 الأسم احمد عطيه حسن ثابت المنطقه الجيزة المعهد بشتيل قرآن كريم 38 دين 35 اللغه العربية 45 خط 24 الرياضيات 47 العلوم 22 الدراسات 24 التربية الفنية 19 لغه اجنبية 23
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اشرف خلف علي
1346
حررام تعب الاعصاب دا
ظهرت النتيجة بالتوفيق
شروق اشرف محمد
250517 الشهاده الاعداديه
77281
هي النتيجة هتظهر امته والله حرام
مصطفي اشرف عبد الحليم فتح الله ابو اسماعيل ٤٣٥١٠ الصف الثالث الاعدادي الازهري
بكر منصور الشيوى
حرام عليكم احنا اعصابنه باظت النتيجه هتظهر امته
الشهادة الاعدادية
معهد فتيات الفيوم
258513
امال محمد
ارجو الرد
بلال احمد عنتر مهعد تلا بنين 134
محمداحمد زكريا رقم الجلوس 24917
حاضر حال ظهورها ولكن يجب وضع المرحلة الدراسية التابع لها
فتحي عبدالحليم عبدالرحمن
معهد أبو النمرس الابتدائي الصف السادس
رقم الجلوس ٦٥٦٤١
عبدالقادر محمود عبد القادر يوسف نصار
الرقم18462
رجاء وضع المرحلة الدراسية
http://www.azhar.eg/results الموقع دا هو موجود في الناتيجه بس عايز رقم الجلوس
ياسمين حسن رقم الجلوس ٢٧٥٦٩٠
يجب وضع المرحلة التعليمية ( الابتدائية- الإعدادية)
هي النتيجة هتطلع امتي بليييز عايزة اعرف
ذكر أنها اليوم الخميس لكن لم يتم تجهيزها ورفعها بالموقع اليوم .. نترقب الجمعة .. بالتوفيق
فان نتيجه الشهاده الاعداديه
لم تعلن اليوم حتى الان .. اترك رقم الجلوس بالتعليق ويتم معرفتها حال رفعها
محمد احمد محمود فهمى مدرسه محمد مصطفى جاد الاسكندريه رقم الجلوس61416
رجاء موافتنا بالمرحلة الدراسية
متي سوف تترفع النتيجة ارجو الرد سريعا
الشهاده الابتدائيه الازهريه رقم الجلوس 272612
عمار محمد مصطفي الصف السادس معهد حلميه الزيتون رقم الجلوس 763
عاءشة محمد سمير نتيجة الشهادة الابتدائية. رقم الجلوس. ٢٠٤٤٩٩
الاعداديه رقم الجلوس 275226
محمد عصام رقم الجلوس ٤
النيجةالازهرية للطلبة اية فرج محمد رقم الجلوس 241008
النيجةالازهرية
كريم. على. أبوالسعود على. الصف. السادس. الابتدائي معهد نور الايمان. محافظه. أسيوط. ترام. اول2019رقم. الجلوس. 83723
رحمه مدحت محمود احمد الشهادة الاعداديه ٢٦٩٠٤٠
محمد ابراهیم
الشها ده الاعدادیه
13645
الرجاء أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادى الأزهرى الترم الأول ٢٠١٨/٢٠١٩ برقم الجلوس
انا عايز نتيجه الصف السادس الابتدائي
اريدنتجة الصف السادس الابتداية الترم الاول ٢٠١٩ رقم الجلوس ١٦٧٠٢
اريد نتيجة الصف السادس الابتدئي
201496
رجاء ارسال هذا الرقم للشهادة الابتدائية أم الاعدادية
الشهاة الاعاية الازهرية 2019 محافظة الغربية رقم الجلوس 214130
نجاح في الدور الاول
لو سمحتى عايز نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى
علمى
الإسم أحمد حسن يوسف عشيش
محافظة المنوفية
نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى
٢٨٢٦٦٢
39021
212154
10823
نوية الازهرية الدور الثاني 2017-2018 رقم الجلوس رقم الجلوس 10823 الاسم احمد فتح الباب طه حسن طه المحافظة الشرقية المعهد الحسينية الثانوية النتيجة ن المجموع 331 قران تحريري 16 قران شفوى 4 فقه 20 تفسير 22 حديث 26 حديث شفوى 3 توحيد 20 نحو 21 صرف 27 بلاغة 31 ادب 20 لغة اولى 24
احمد السيد حماد
112043
127269
رقم الجلوس 127269 الاسم مرفت رضوان احمد الصغير رضوان المحافظة قنا المعهد ف/ البريج النتيجة ن المجموع 315 قران تحريري 15 قران شفوى 7 فقه 20 تفسير 25 حديث 19 حديث شفوى 6 توحيد 24 نحو 20 صرف 20 بلاغة 20 ادب 20 لغة اولى 24
عيز
لو عايز اعمل تضلم لذم ادفع فلوس
امته التنسيق
519724
تأكد من الرقم
رقم الجلوس209273
رقم الجلوس
209273
الاسم
مريم محمد احمد متولى
المحافظة
الشرقية
المعهد
ف/ المهدية
النتيجة
راسب
المجموع
عبدالحميد عصام جلال أحمد
ادبي
٦٢٥١
رقم الجلوس
6251
الاسم
عبد الحميد عصام جلال احمد مبروك
المحافظة
كفر الشيخ
المعهد
قلين
النتيجة
ثان
المجموع
نتيجة الشهادة الثاتوية بالاسماعلية
شيماء رضا وهيب عبد القادر محمد. ابتدائي136562……..
محمد رضا وهيب عبد القادر محمد اعدادي 50932……………………..
عاوزة نتيجة الشهادة الابتدائية
الاسم: ايمان اسامه
رقم الجلوس: ٩٦٠٩٥
بشيرة اسامه
٢٢٤٨١٣
ريهام صلاح الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 87638
اكتب تعليقك هنا…معرفة النتيجه الاسم رؤى محمود محمد شحاته
رقم الجلوس 97179
اكتب تعليقك هنا…نتيجة رؤى محمود محمد شحاته
الشهاده الابتدائيه رقم جلوس 97179
ليش مو ظهرت نتيجة الاعداديه الازهريه
احمد محمد 25510
نتيجة الصف الثالث الاعدادى معهد العجوزين الاعدادي بنين
نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري محافظه الشرقيه
ارجو نتيجه الصف السادس الابتدائي الأزهري محافظه الشرقيه اسم الطالبة مني السيد جمعه بنداري
نتيجتى
الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 231315
46619
رقم الجلوس
46619
الاسم
حسن شحاته عبد النظير مرسى
المحافظة
المنيا
المعهد
ابوقلتة (احمد الجارحى)
النتيجة
ثان
المجموع
ارجو نتيجتى فى الشهاده الابتدائيه الازهريه
ممكن برقم الجلوس