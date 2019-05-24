“انتظار”بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج || نتيجة الشهادتين الابتدائية والأزهرية الترم الثاني

بعد انتهاء المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات آخر العام 2019، ينتظر الآن إعلان مشيخة الأزهر نتيجة الطلاب لكل من الشهادتين الابتدائية والإعدادي الأزهرية بجميع المعاهد الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، والتي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر ويبحثون عن نتائجهم طلبة وطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج

وبدأ البحث منذ لحظة انتهاء الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الرسمي المخصص من الأزهر الشريف لمعرفة نتائج طلاب الأزهر 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر موقع الأزهر التعليمي للنتائج برقم الجلوس والاسم، ونتابع معكم ما يعلنه شيخ الأزهر أو الوكيل لاعتماده نتائج طلاب الأزهر 2018-2019 م، ومن يراسلنا برقم الجلوس نستطيع مساعدته بالحصول على النتيجة

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كما وضعنا لكم الرابط الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج، من خلال تلك المقالة الخاص بنتائج الترم الاول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، حيث سيعقد مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر لاعتماد الدكتور “عباس شومان” نتائج طلاب الأزهر، ثم يتم رفعها بالمواقع الرسمية المخصصة من الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ومن خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 للنتائج وذلك بعد اعتماد مشيخة الأزهر الشريف نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018- 2019، وكذلك سترفع النتائج عبر تطبيق بوابة الأزهر المخصص للهواتف المحمولة برقم الجلوس ونتابع معكم رفع النتائج فور اعتمادها.

من هنا تعرف على

متابعة نتائج العام الماضي 2017/ 2018

منذ انتهاء طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2017/ 2018 وهم ينتظرون رفع النتائج بموقع الأزهر التعليمي صباح اليوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018، حيث أكد الموقع الرسمي بأنه سيعقد المؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور “عباس شومان” مفوضًا من شيخ الأزهر لسفره بلندن في إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، وكذلك شهادة البعوث الإسلامية والشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد غزة.

وقد أعلن اليوم أسماء الأوائل من الطلبة والطالبات بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 للنتائج وقد قام فضيلة شيخ الأزهر والإمام الأكبر الدكتور “أحمد الطيب” بالاتصال تليفونيا بالأوائل من العاصمة لندن في زيارة رسمية وقام بتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى، وذلك لكل من الشعبة العلمية والأدبية ( مُبصر- كفيف) وشبكة الدراسات الإسلامية، والآن ينتظر الطلاب رفع نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2018 دور أول بالموقع المخصص لاستخراج النتائج برقم الجلوس.

نضع لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية الرسمية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الحالي 2017- 2018 والمنتظر كما سبق وتقوم مشيخة الأزهر برفع نتائج الطلاب من خلال أيقونة يتم إضافتها أعلى الموقع بها نتائج المعاهد الأزهرية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك عقب اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة ونسبة النجاح، حيث ينتظر نتائج الشعب الدراسية الأتية:

نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة العلمية

نتيجة الثانوي الأزهري الشعبة الأدبية

نتيجة الثانوي شعبة الدراسات الإسلامية

نتيجة شهادة البعوث الإسلامية

نتيجة شهادة الثانوية معهد غزة

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

حال وضع أيقونة نتائج طلاب الأزهر الشريف في المرحلة الثانوية يتم الاستعلام عن النتائج باتباع الأتي:

يتم إضافة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول 2018

يتم اختيار الشعبة الدراسية والضغط عليها

ثم كتابة برقم الجلوس المراد الاستعلام عنه

ثم الضغط على بحث

تظهر النتيجة بجميع درجات كل مادة

فيديو طريقة استخراج نتائج الأزهر

ندعو الله بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات ونقدم لكم المساعدة في استخراج النتائج فور رفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2018 وذلك بأن يترك الزائر المراد معرفته النتيجة تعليق يشتمل على:

الشعبة الدراسية

رقم الجلوس للطالب

اسم الطالب أو الطالبة

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