تعلن بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2019 بمحافظة القاهرة فقط لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصق الصف الثالث الإعدادي، بعد إلغاء الشهادة الابتدائية ضمن التحديثات التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم على مرحلة التعليم الأساسي الأولي، وسنوفر لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة وأرقام الهواتف لسرعة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادي الابتدائي.

أنهت بعض صفوف المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019، خاصة سنوات النقل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الخامس الابتدائي، وعبر بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2019 سيتاح الاستعلام عن النتائج وفق الطرق الموضحة، سواء برقم الجلوس أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو عبر الرقم القومي، وفيما يتعلق بطريقة إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018، فهذا ما سنتابعه ونرفقه لكم.

موقع بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب

استعلام نتائج مراحل التعليم الأساسي بالرقم القومي من بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 2019-2018، حيث يتم الدخول إلى الرابط المرفق بنهاية العرض، وإدخال الرقم القومي لطالب أو الطالبة، وتحديد سنة النقل من صفوف المرحلة الابتدائية أو الإعدادية سواء الصف الثاني الابتدائي، أو الصف الثالث الابتدائي أو الصف الربع الابتدائي وكذلك الصف الخامس الابتدائي، وأيضاً نتيجة الصف السادس الابتدائي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي تتيح أيضا الاستعلام عن نتائج صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية سواء نتيجة الصف الأول الإعدادي أو الصف الثالث الإعدادي وبطبية الحال نتيجة الشهادة الإعدادية، بخلاف خدمة الاستعلام الهاتفي على رقم 09000100 .

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

الاستعلام عن نتائج الطلاب من رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 بالرقم القومي وفي حال صدور بيانات رسمية عن موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن نتائج الطلاب سنرفقه، موقع مديرية التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خصصت الرابط المرفق بعالية للاستعلام عن نتائج الطلاب ويمكن الدخول إليه الآن ومتابعة تفعيلة.

تحديث: بوابة نتائج التعليم الأساسي توفر نتائج الامتحانات في محافظة القاهرة لسنوات النقل بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية والاستعلام بالرقم القومي.

تحديث: موقع نتائج طلاب القاهرو بوابة نتائج التعليم الأساسي دعت أولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلة الابتدائية والأول والثاني الإعدادي بالرقم القومي للطالب

← إقرأ أيضاً: