بوابة التعليم الاساسي للحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية القاهرة 2019

بوابة التعليم الاساسي هي ما يبحث عنه الكثيرون، وذلك للاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الفصل الدراسي الثاني، ويحاول البعض البحث عنها في بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي يتزايد الضغط عليها، إلا أن نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية من المقرر لها أن تظهر الأسبوع المقبل، وأحيانًا يتعذر الحصول على النتيجة، يمكنكم الحصول على نتيجة جميع صفوف المرحلة الابتدائية من خلال هذا المقال، عبر اتباع الخطوات التي سنشرحها بالتفصيل، وستقودك تلك الخطوات للوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية.

وقد انتهت إمتحانات الصف الثالث الإعدادي، وعادة ما تظهر نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية تباعًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، لذا تابعوا معنا السطور التالية.

بوابة التعليم الاساسي

يمكنكم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، كما يمكنكم الوصول إلى جميع نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة.

بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال أحد الطرق التالية:

الاتصال بـ 09000100 هي الطريقة الأكيدة والتي يمكنك الحصول من خلالها على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عقب ظهورها مباشرة. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واختيار نتائج الامتحانات، ثم نتيجة الشهادة الابتدائية، وحتى الآن لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية على الموقع. الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي مباشرة.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم طرق الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، وجميع صفوف المراحل الابتدائية محافظة القاهرة، والروابط التي يمكنكم من خلالها الحصول على النتيجة، تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.

إذا واجهتك أي مشكلة للاستعلام عن نتيجة المرحلةالابتدائية 2019، اترك لنا تعليق على هذا المقال وسنساعدك للوصول إلى النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرةأنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الاعداديةنهاية الأسبوع الجاري، ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الاساسي.

المادة المجموع اللغة العربية 80 اللغة الإنجليزية 60 الرياضيات 80 العلوم 40 الدراسات الاجتماعية 40 المجموع الكلي 280

طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع

نقوم بجمع درجات جميع المواد. نقوم بقسمة الدرجات الحاصل عليها الطالب على المجموع الكلي. نقوم بالضرب × 100، وسنحصل على النسبة المئوية.

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