بوابة التعليم الفني services.moe.gov.eg للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2019

بوابة التعليم الفني هي ما يحتاجه الطلبة والطالبات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، كما يمكنهم تسلم أرقام جلوس الدبلومات الفنية، إذ بدأت الإمتحانات العملية يوم 12 مايو الماضى، وعلى أن تبدأ الإمتحانات التحريرية 18 مايو، ويتقدّم للامتحانات هذا العام 757 ألف طالب، وذلك بنظام الثلاث والخمس سنوات، وقد وصل عدد لجان الامتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى 2802 لجنة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد لجان امتحان الدبلوم التجاري 865 لجنة أساسية و3 لجنة ملحقة، كما بلغ عدد لجان الدبلوم الفندقي 91 لجنة أساسية، في حين بلغ عدد لجان الدبلوم الزراعي 82 لجنة أساسية و42 لجنة ملحقة، أما لجان الدبلوم الصناعي فقد وصلت إلى 1157 لجنة أساسية و388 لجنة ملحقة.

ويمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني الحصول على نتائج الامتحانات 2019 إذ أعلنت مصادر مسئولة عن:

الكنترولات سوف تلتزم بضوابط تقدير الدرجات ونماذج الإجابات، لافتة إلى كل طالب سوف يحصل على حقه ودرجته التى يستحقها فى المادة، مضيفة أنه سيتم البدء فى تقدير درجات الطلاب فى المواد التى اختبرها الطلاب منذ السبت الماضى 18 مايو الجارى وتبدأ باللغة العربية.

نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس 2019.

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2019.

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2019.

بوابة التعليم الفني

تقرر تأجيل امتحانات اليوم 23 مايو بالنسبة للدبلومات الفنية، وعلى أن يتم الاختبار يوم 1 يونيو، وعلى أن تسير الامتحانات التالية كما هي في نفس المواعيد، وذلك بعد الإعلان عن موجه حارة تشمل جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

أما بالنسبة للامتحانات العملية فتبدأ 2 يونيو بدلًا من 1 يونيو، وعلى أن يتم ترحيل اختبارات كل مادة لليوم التالي، حسب نص القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

الآن استعلم عن ارقام جلوس الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، عن أن أوراق الامتحانات تم نقلها من خلال الطيران، وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان عدم تسريب الامتحانات، كما أكد على تحديد زمن الإجابة في جداول الامتحانات.

وعن سير الامتحانات التحريرية في المدارس الفنية، أكد “مجاهد” أنه:

تم التشديد والتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقد مرت الأيام السابقة في امتحانات الدبلومات الفنية دون ورود أية شكاوى، وذلك بجميع المحافظات المصرية، وقد سادت حالة من الارتياح بين الطلاب، إذ جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

كما لم يتم رصد أي تسريبات للامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتأكد المسؤولون في كل محافظة من سير الامتحانات بمنتهى الانضباط.

وقد تم تجهيز غرف خاصة للمراقبين المغتربين، كما تم توفير سبل الراحة لهم.

بوابة التعليم الفني وهو الموقع الرسمي والذي من المقرر أن يتم إعلان النتيجة عليه، وقد تم إنشاء بوابة التعليم الفني في ضوء عملية تطوير التعليم الفني وهو الموقع الذي يقدم عددا من الخدمات الأخرى كالوصول إلى أرقام الجلوس، وجداول الامتحانات والكثير من الخدمات التعليمية، والتي يمكن للطالب التسجيل بالموقع للحصول عليها، فلكل طالب كلمة سر يجب أن يتسلمها من خلال المدرسة التي ينتمي لها الطالب.

طريقة التعرف على نتائج الدبلوم الفني 2019 – بوابة التعليم الفني

يمكنك استخراج نتائج طلبة وطالبات الدبلومات الفنية من خلال رابط بوابة التعليم الفني

وبعد الحصول على النتيجة يمكنك معرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الفنية، كما يمكنك التعرف على كيفية إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية ورابط بوابة الحكومة الألكترونية.

بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لحظة بلحظة

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، وهي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع مجموعة مصانع العربي، وذلك بهدف ربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والشركات، وحتى يتمكن الطلية من الحصول على فرص عمل جيدة فيما بعد.

كما تقدم الوزارة منح في مجال التكنولوجيا التطبيقية للطلبة والمعلمين، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الحوسبة، شركة أمازون، وكذلك يساهم في المنح المقدمة البنك الدولي، ويستفيد من تلك المنح 300 طالب و50 معلم.

وفي إطار خطة تطوير التعليم الفني التي يسعى إلى تحقيقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فقد وقع اليوم بحضور الدكتور ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اتفاقية مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتطوير التعليم الفنيس وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.

وتهدف الوزارة من خلال خطط التطوير وبرامج التدريب المختلفة، إلى رفع قدرات العمال المصريين عبر تعليمهم وتدريبهم، بحيث يتمكن الخريج من أحد الدبلومات الفنية في مصر من العمل في ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهله قدراته لذلك.

خطط الدولة للنهوض بالتعليم الفني

أعرب الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والذي تم تعيينه خلفا للدكتور أحمد الجيوشي، أنه يرغب في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وذلك في أول حوار صحفي تم إجرائه معه بعد توليه للمنصب، وأكد “مجاهد” أن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سوف يجعله يجد فرصة عمل جيدة، حتى قبل طالب التعليم العام، كما أن طالب التعليم الفني أصبحت لديه فرص الالتحاق ببعض الكليات، وسوف تنشئ الدولة المزيد.

وللمزيد من المعلومات حول مستقبل طالب التعليم الفني يمكنكم مطالعة المقالات التالية:

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