بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات : نتيجة الإعدادية 2019 وسنوات النقل

تعلن بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ونتيجة 6 ابتدائي وسنوات النقل من الصف الأول والثاني الإعدادي، من رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس أو الرقم القومي، في إطار ظهور نتائج طلاب القاهرة بالعام الدراسي 2018-2019 للفصلين الدراسيين، هذا بجانب الخدمات الإلكترونية التي توفرها مديرية التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور نحو توفير عدة طرق لاستعلام عن نتيجة إعدادية القاهرة ونتائج سنوات النقل في المرحلة الابتدائية والتي من شانها أن تسهم في سرعة التعرف على النتائج، والتي تتاح كذلك من خلال الاتصالات الهاتفية.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع سنوات النقل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بجانب امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويترقب أولياء الأمور خروج بيان عن بوابة القاهرة التعليمية يحدد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة، بعد أن تم تحديد موعد ظهور نتائج طلاب سنوات النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية وخاصةً نتيجة 6 ابتدائي ” الصف السادس الابتدائي”، ونتيجة 1 و 2 إعدادي 2019، من خلال المدارس أو بوابة نتائج التعليم الأساسي.

رابط بوابة القاهرة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أفادت مصادر عن تعليم القاهرة أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة، سيكون في موعد قد يقترب من نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع بعد المقبل، خاصةً مع بدء عمليات التصحيح وتجميع النتائج من 34 كنترول موعد على إدارات التعليم بالقاهرة قبيل نهاية الأسبوع المقبل، في الوقت نفسة تم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل في المرحلة الإعدادية اليوم الإثنين في المدارس وعلى موقع بوابة القاهرة التعليمية للخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج طلاب القاهرة برقم الجلوس أو بالرقم القومي أو عن طريق رقم هاتف 09000100، وللاستعلام من شبكة الإنترنت يتم الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي ومنها يتم اختيار المرحلة التعليمية وإدخال رقم الطالب، وباقي البيانات ومنها الفصل الدراسي الحالي.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني

تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بغالبية محافظات الجمهورية يوم غدا الخميس 16 مايو 2019ـ، وستباشر الكنترولات أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج النهائية قبل اجازة عيد الفطر المبارك، ومن خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية سنتعرف على نتائج طلاب محافظة القاهرة فقط عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

تحديث: أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي ظهور نتائج سنوات النقل في الابتدائية والإعدادية، وحول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي فسيكون خلال منتصف الأسبوع المقبل برقم الجلوس، حيث لا تزال عمليات التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة.

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