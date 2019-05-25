يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة وكل الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (شرق مدينة نصر ومنشأة ناصر والزيتون وحدائق القبة وباب الشعرية وغرب مدينة نصر والسيدة زينب ووسط القاهرة والمطرية والتبين وعابدين والقاهرة الجديدة ومصر القديمة والنزهة ومصر الجديدة والشروق والخليفة والوايلي والمقطم والمستقبل وغرب القاهرة وحلوان والمعادي وروض الفرج والشرابية وشبرا والسلام والبساتين ودار السلام والزاوية الحمراء وعين شمس والساحل والمعصرة) إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019
نتيجة الإعدادية بالقاهرة 2019
تعتبر محافظة القاهرة من أكبر المحافظات في أعداد طلاب الشهادة الاعدادية، ولذلك نجد هناك بحث شديد على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، ونحن ومن خلال تغطيتنا المستمرة لجميع نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بمجرد أن يتم اعتمادها والإعلان عنها من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
نتيجة إعدادية القاهرة الترم الثاني
بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 11-5-2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد أكد الأستاذ محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه قد تفقد بعض اللجان في بعض الإدارات التعليمية داخل المحافظة، وقد تأكد سيادته من سير عملية الامتحانات داخل اللجان في سهولة ويسر ودون وجود أي شكاوي من الطلاب، وقد أكد سيادته أنه طلب من الملاحظين ضرورة توفير جو من الهدوء والراحة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من التركيز والإجابة.
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
لم يتم تحديد موعد نهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة حتى الآن وذلك بسبب أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لم تبدأ بعد، وسوف نتابع معكم سير عملية التصحيح لموافتكم بأهم الأخبار والتفاصيل الخاصة بنتيجة الترم الثاني 2019.
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2019
صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سوف يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي لأبناء محافظة القاهرة بمجرد انتهاء الكنترولات من الأعمال المنوطة بها، كما أكدت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية صفحة نتائج الامتحانات، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.
ونتمنى لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية النجاح والتفوق.
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التعليقات
130572
محمود حسني حسين سلام
رقم الجلوس91793
عبد الرحمن طلعت عبد الغنى محمود رقم الجلوس ١٧٤٤٣١ مدرسه السلام الاعدادي بنين بالظاهر محافظه القاهره
عايو اعرف نتيجتى فى اسرع وقت رقم الجلوس148738
250158
رحمة محرم من القاهرة الرقم الجلوس 248485
الاسم مريم سمعان محافظه القاهره. رقم الجلوس119359
مبروك انتي جيبه 121
بسمله علي عبدالله عبدالعال
ملك عمرو عبد العزيز الكومى – رقم الجلوس 55604
منه هشام عبدالهادي محمد.رقم جلوس.116598
مريم مختار عبد الحميد
٩٢٨٩٨
رقم جلوسى 17
الاسم احمد اشرف احمد رقم الجلوس 17
الاسم:زياد الحاروني رفيق
رقم الجلوس:٥٤٢
مدرسة طلعت حرب الاعداديه المشتركه
سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 الترم الأول في نهاية الإسبوع
الاسم: ندى السيد لطفى رجب أبو رفاعى رقم الجلوس: 2828
٥٥٩٤٤
محمود احمد عامر حسن اريد ان اعرف النتيجه رقم الجلوس 1523
عامر احمد عامر حسن اريد ان اعرف النتيجه رقم الجلوس 1789
انا من محافظه الجيزه اسمي عامر احمد عامر من مدرسه الشرفا رقم الجلوس 1789
21397
عاوزه اعرف نتيجه رقم الجلوس 391084
برجاء عاوزه اعرف نتيجه عبد الرحمن فكرى بمدرسه مصطفى كامل الاعداديه بنين
انا دنيا ربيع من القاهره رقم الجلوس١٣٧٧٩
شهد مرسي حجاح والله معرف الرقم معليش
2987
الثاني الاعدادي
405649
462907 عبدالرحمن ياسر شوقي طة مدرسة د/ طة حسين
مريم وجيه..ادارة القاهرة..رقم الجلوس398098
بعد ازنكم رقم الجلوس اهو 108828
461701
رقم الجلوس 352182
431095
ياسمين وليد رجاي زين العابدين رقم الجلوس. ٤٤٤٣٥٠
احمد ياسر محمد علي هاشم رقم الجلوس553722
330926 القاهره الجديده
529092
313192
الاسم كيرلس سامح شهدي شنودة جندي البريد الاكتروني كوكو سامح دات ياهووه ضوت كوم
مصطفى محمود
عايزة النتيجه بتاعتي بااسرع وقت ممكن ونبي
فريال عاطف سيد محمد
354694
ادارة المطرية
439
عمرو محمد نوبي
ياريت تكتب رقم جلوسك علشان نقدر نبعتلك النتيجة
حلو الموقع
عايز نتجيه
:-)
vrl hg[gc s2072
vrl hg[gc s 2019
60424
347754
43098
سارة محمد محى الدين محافظة المنيا رقم الجلوس11126
اريد معرفة نتيجتى الصف الثالث الاعدادى
معرفة النتيجة الصف الثلث الاعدادى
1509
1059
543737
رقم الجلوس 543737
عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي
1699
يرجى التاكد من رقم الجلوس
رقم جلوس 6844
نا رقم جلوسي
انا رقم جلوسي 33605
مدرسة جوادة الاعدادية المشتركة
المنيا
ادارة مطاي التعليمية
يا جماعه الناس المحترمه ان من مدينة بدر بنين اوبنات يكلمن علي الفيس المساله ضروريه ارجوككوهذا رقم التلفون 01550469465 ويمكنكم التواصل من خلال الرقم علي الفيس
ياريت تكتب رقم جلوسك
14136 من كفر الشيخ
14136
ثابت عادل سارح لبيب
رقم الجلوس ٢٤٩٢٩٤
سيد احمد سيد محمد رقم الجلوس 136636
اريد نتيجع الصف الثالث الادادي
محافظه القاهر مدرسه الشيخ غريب
رقم الجلوس445478
المجموع الكلي هو 54.5
احمد صلاح مختار محمود قاسم
باب نجحنا جميعا يارب وفقنا باب نفرح قلب ماما و بابا يارب ننجح كلنا
رقم الجلوس 72080
هناك خطا في رقم الجلوس يرجى إعادة كتابته بطريقة صحيحة
رقم الجلوس72080
نتيجه تالته اعدادى محافظه الشرقيه ظهرت
442382
المجموع الكلي هو 105
روان محمد مختار الهمشرى
إدارة المرج التعليمية
442382
روان محمد مختار الهمشرى
إدارة المرج التعليمية
442382
القاهرة
بسرعه
309100 ..شكرا
المجموع الكلي هو 126.75
عمرو بن العاص
188523اولي ثانوى القاهره
دي نتيجة الاعدادية يا عبد الله ابراهيم
ايمان ماهر الحسينى محمد
341406
المجموع الكلي هو 113.5
353895
رقم الجلوس /٣٥٣٨٩٥
محمد عبده السيد ماهر عبد العزيز
٤٦٨٩٦٤
إدارة حدائق القبه
الجموع الكلي هو 134.5
٤٦٨٩٦٤
اداره القاهره/الساحل/رقم الجلوس 383524
المجموع الكلي هو 127.5
الشهاده الاعداديه امتي
يار ب با لتوفيق والنجاح
400900
بسملة ايهاب فاروق عبد القادر 400900
المجموع الكلي هو 110
محمد عصمت مختار عبدالشافي
رقم الجلوس 451100
الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة المرج الجديدة
المجموع الكلي هو 114.5
عبد الرحمن عبدالباسط سيد إسماعيل
رقم الجلوس 450778
تم عرض النتيجة يمكنك مراجعة الموضوع بالاعلى لمعرفة الدرجات
ظهرت ولا لسة
449282
تم عرض النتيجة يمكنك مراجعة الموضوع لمعرفة الدرجات
تم جلب معظم النتائج ويمكنكم مراجعة الدراجات في الموضوع الأعلى
المجموع الكلي هو 139
الاسم : اسلام حسن فهمي
رقم الجلوس : ٥٢٤٨٩٠
المدرسه : الجمعيه الخيريه بنين
المجموع الكلي هو 114
ندا محمد احمد متولي
القاهرة مدينة نصر
31778
الشهادة الاعدادية
يرجى التأكد من رقم الجلوس
رقم الجلوس ٣٤٩٨٢٥
المجموع الكلي هو 123
426092
المجموع الكلي هو 98
هاجر 475409
المجموع الكلي هو 104
538485
المجموع الكلي هو 55
المجموع الكلي للدرجات هو 55
رقم جلوس 300041
المجموع الكلي هو 111.25
تم جلب النتيجة
رقم الجلوس اهو 554957
المجموع الكلي هو 94.5
الاسم/فايزه عبداللطيف لطفى
رقم الجلوس/503188
مدرسة هبة الرحمن
دار السلام /القاهرة
المجموع الكلي هو 120.5
مجموع الدرجات 120.5
رقم الجلوس:427549
المجموع الكلي هو 55.5
427549
431247
المجموع 55.5
محمد احمد محمد
محافظة القاهرة
رقم الجلوس
٥٥٤١٩٠
مدرسة نجيب محفوظ
المجموع هو 80.5
رقم الجلوس بتاعي أهو 351999
المجموع الكلي هو 76.5
انا عاوزه اجيب الشهاده بتاعتي ومش عارفه اجبها ازاي
417422
المجموع هو 105.5
المجموع 105.5
رقم الجلوس539726
90.5
المجموع الكلي للدرجات هو 90.5
رقم الجلوس بتاعى 496649 اهو
المجموع هو 115
579726
يرجى التأكد من الرقم
طيب ازاي في بوابة التعليم الاساسي لما اجي ادخل بيبقا مكتوب نتيجة الصف 3 الاعدادي لاخر العام لعام2017 ازاي مش فاهم مش المفروض تتغير ولة اية النظام
هو فعلا دي الرسالة الموجودة لكنها هتتغير فور تحميل النتيجة
353547
المجموع الكلي للدرجات 98.5
اى كلام
الاسم: محمد أحمد رمضان
محافظة: القاهرة
رقم الجلوس:300246
المجموع الكلي للدرجات هو 68.75
المجموع الكلي هو 68.75
389750
552412
البرنامج جميل جدن
النتيجه امته بتاعه القاهره
رقم الجلوس. 427456
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهر ت ولا ايه
المجموع الكلي هو 70.5
467923
لانا ابراهيم محمدين
461536
اريد ان اعرف النتيجة
النتيجة تم إعتمادها رسميا منذ ساعات قليلة وسوف يتم رفع النتيجة على شبكة الانترنت خلال الساعات القادمة، وسوف نوافيكم بالنتيجة فور إتاحتها، مع أطيب تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح
هي نتيجه القاهره هتنزل امته
زينب حازم عبد الرازق
461933
المجموع الكلي هو 71
الصف الثالث الاعدادي ظهرت يا جماعه
الصف الثالث الاعدادي ظهرت
اياد ابراهيم اريد النتيجة اولة اعدادي
هات رقمك القومى
اللهم صل عليه الصلاه عليه
738
هل النتيجة ممكن تظهر بكره
إن شاء الله وهتجيب مجموع على مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
475681
مجموع الدرجات هو 69
ممكن النتيجه رقم الجلوس ٨٨٠٤٣
يرجى التاكد من الرقم
362559
المجموع هو 69
احنا لازم ناعرف النتيجة وده من حقنا مش من حق اي حد
يمناعنا. وباسرع وقت من فضلكوا
ولكم جزيل الشكر
٩٤١٠٣٥
اريد اعرف النتيجه
ممكن تكتب رقم جلوسك وسوف نجلب النتيجة فور توفرها، تمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر