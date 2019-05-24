نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس أخر العام عبر مديرية أسوان التعليمية

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية أسوان التعليمية والتي ستكوم محل اهتمام جميع طلاب إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني بمجرد انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي، ولهذا سنرصد في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية أسوان 2019 بالاسم، وسيتم عرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان فور اعتمادها.

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان خلال الأسبوع القادم، حيث لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات وتشير التوقعات أنه سيتم الانتهاء من أعمال الكنترول خلال يومان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

حيث نتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال هذا الأسبوع، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية على منتصف الشهر الحالي.

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول قبل الجميع .

نتيجة إعدادية أسوان 2019

حيث سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان عبر مديرية أسوان التعليمية، لجميع الإدارات التعليمية، ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي من الاطمئنان على مجهودهم في المذاكرة طوال عام كامل والاستمتاع بإجازة أخر العام .

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لطلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.

مديرية أسوان التعليمية

حيث يمكن الآن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان معرفة درجاتهم، من خلال رقم الجلوس وإتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى مديرية أسوان التعليمية

اختيار نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على عرض النتيجة

متابعة نتيجة إعدادية أسوان 2019

انطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 بأسوان.

تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول غدا الخميس.

بدأت مديرية أسوان التعليمية تصحيح نتائج إعدادية أسوان الترم الأول.

انتهت المديرية من تصحيح نتائج إعدادية أسوان ومن المقرر إعلان النتائج خلال ساعات.

اعتمد اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2019 بنسبة نجاح بلغت 72%

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسوان

في المركز الأول الطالبة ترنيم رامز بهيج داود بمجموع 280 درجة.

وفي المركز الأول مكرر، الطالبة / رنا محمد عبد القادر عبد الجواد بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد خالد حسن محمد بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / أيه رأفت محمد أحمد بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد إكرامى محمد سنوسى بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / دعاء ياسر محمد رياض بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالب / الحسن محمد أحمد على بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / سارة محمد عبد المنعم السيد بمجموع 280 درجة.

وفى المركز الثانى، الطالبة / ماريا رمزى خليل جرجس بمجموع 279,5 درجة.

وفى المركز الثانى مكرر، الطالبة / تسنيم مصطفى عبد الدايم محمد بمجموع 279,5 درجة.

نتائج إعدادية أسوان أخر العام

انتهي اليوم الخميس طلاب ثالثه إعدادي من امتحانات نتائج إعدادية أسوان أخر العام.

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