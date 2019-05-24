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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس أخر العام عبر مديرية أسوان التعليمية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس أخر العام عبر مديرية أسوان التعليمية

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية أسوان التعليمية والتي ستكوم محل اهتمام جميع طلاب إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني بمجرد انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي، ولهذا سنرصد في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية أسوان 2019 بالاسم، وسيتم عرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان فور اعتمادها.

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان خلال الأسبوع القادم، حيث لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات وتشير التوقعات أنه سيتم الانتهاء من أعمال الكنترول خلال يومان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

حيث نتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال هذا الأسبوع، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية على منتصف الشهر الحالي.

  • ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول قبل الجميع.

نتيجة إعدادية أسوان 2019

حيث سيتم رفع  نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان عبر مديرية أسوان التعليمية، لجميع الإدارات التعليمية، ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي من الاطمئنان على مجهودهم في المذاكرة طوال عام كامل والاستمتاع بإجازة أخر العام .

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لطلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.

مديرية أسوان التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس عبر مديرية أسوان التعليمية

مديرية أسوان التعليمية

حيث يمكن الآن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان معرفة درجاتهم، من خلال رقم الجلوس وإتباع الخطوات التالية :

  • الدخول إلى مديرية أسوان التعليمية
  • اختيار نتائج الطلاب
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
  • الضغط على عرض النتيجة

متابعة نتيجة إعدادية أسوان 2019

  • انطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 بأسوان.
  • تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول غدا الخميس.
  • بدأت مديرية أسوان التعليمية تصحيح نتائج إعدادية أسوان الترم الأول.
  • انتهت المديرية من تصحيح نتائج إعدادية أسوان ومن المقرر إعلان النتائج خلال ساعات.
  • اعتمد اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2019 بنسبة نجاح بلغت 72%

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسوان

  • في المركز الأول الطالبة ترنيم رامز بهيج داود  بمجموع 280 درجة.
  • وفي المركز الأول مكرر، الطالبة / رنا محمد عبد القادر عبد الجواد بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد خالد حسن محمد  بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / أيه رأفت محمد أحمد بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد إكرامى محمد سنوسى بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / دعاء ياسر محمد رياض بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالب / الحسن محمد أحمد على بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / سارة محمد عبد المنعم السيد بمجموع 280 درجة.
  • وفى المركز الثانى، الطالبة / ماريا رمزى خليل جرجس بمجموع 279,5 درجة.
  • وفى المركز الثانى مكرر، الطالبة / تسنيم مصطفى عبد الدايم محمد بمجموع 279,5 درجة.

نتائج إعدادية أسوان أخر العام

  • انتهي اليوم الخميس طلاب ثالثه إعدادي من امتحانات نتائج إعدادية أسوان أخر العام.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. شهد رمضان عطا حمدنالله محمد رقم الجلوس 13566مدرسه الشهيد عبد العظيم غانم غندور و عمار طه عطا حمدنالله محمد رقم الجلوس 13679مدرسه الشهيد ابو زيد حامد ناظر

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 أسوان، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 60 38.5 59.5 39.5 275.5 37.5 16.5 19.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71.5 39 34 46.5 36.5 227.5 30.5 18.5 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67 30.5 35 39.02 29 200.52 30 15.5 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 31 32.5 40.5 25 194 33 18 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70.5 49 29.5 40 33 222 22 11.5 10

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