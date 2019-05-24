نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس أخر العام عبر مديرية أسوان التعليمية

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية أسوان التعليمية والتي ستكوم محل اهتمام جميع طلاب إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني بمجرد انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الحالي، ولهذا سنرصد في هذا التقرير أخبار نتيجة إعدادية أسوان 2019 بالاسم، وسيتم عرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان فور اعتمادها.
من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان خلال الأسبوع القادم، حيث لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات وتشير التوقعات أنه سيتم الانتهاء من أعمال الكنترول خلال يومان.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
حيث نتابع معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال هذا الأسبوع، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية على منتصف الشهر الحالي.
- ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول قبل الجميع.
نتيجة إعدادية أسوان 2019
حيث سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان عبر مديرية أسوان التعليمية، لجميع الإدارات التعليمية، ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي من الاطمئنان على مجهودهم في المذاكرة طوال عام كامل والاستمتاع بإجازة أخر العام .
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
يمكن لطلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.
مديرية أسوان التعليمية
حيث يمكن الآن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان معرفة درجاتهم، من خلال رقم الجلوس وإتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى مديرية أسوان التعليمية
- اختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على عرض النتيجة
متابعة نتيجة إعدادية أسوان 2019
- انطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019 بأسوان.
- تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الأول غدا الخميس.
- بدأت مديرية أسوان التعليمية تصحيح نتائج إعدادية أسوان الترم الأول.
- انتهت المديرية من تصحيح نتائج إعدادية أسوان ومن المقرر إعلان النتائج خلال ساعات.
- اعتمد اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2019 بنسبة نجاح بلغت 72%
أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسوان
- في المركز الأول الطالبة ترنيم رامز بهيج داود بمجموع 280 درجة.
- وفي المركز الأول مكرر، الطالبة / رنا محمد عبد القادر عبد الجواد بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد خالد حسن محمد بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / أيه رأفت محمد أحمد بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / شهد إكرامى محمد سنوسى بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / دعاء ياسر محمد رياض بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالب / الحسن محمد أحمد على بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الأول مكرر، الطالبة / سارة محمد عبد المنعم السيد بمجموع 280 درجة.
- وفى المركز الثانى، الطالبة / ماريا رمزى خليل جرجس بمجموع 279,5 درجة.
- وفى المركز الثانى مكرر، الطالبة / تسنيم مصطفى عبد الدايم محمد بمجموع 279,5 درجة.
نتائج إعدادية أسوان أخر العام
- انتهي اليوم الخميس طلاب ثالثه إعدادي من امتحانات نتائج إعدادية أسوان أخر العام.
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التعليقات
احمد يحيى رقم الجلوس
397
محمود عبد الباسط محافظه اسوان 5393
محمود عبد الباسط محافظه اسوان 5393
الإسم منه ابراهيم صابر
رقم الجلوس ٣١٣٤
محافظة أسوان مركز أسوان
١٥٣ محمد عبد الصمد
١٩٨٥ رقم الجلوس
الطلبه منه احمد عبددايم محمد رقم الجلوس 22429
زينب . 1047
نتيجه الشهاده الاعداديه
امير ايمن فؤاد . محافظة أسوان رقم الجلوس ٣٦٧٧
رحمه زايد عابدين محافظة أسوان رقم الجلوس 6102
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه اسوان رقم الجلوس 19340
منه
نتيجة الشهادة الاعدادية
5641.ثالثه اعدادي. احمد محمدموسى احمدعامر
سحر حسين ذكى
محافظة أسوان مركز دراو
مدرسة دراو الإعدادية المشتركة
رقم جلوسى ٠٧٥٣٣
غير معروف
بتوفيق
مايا طلال عبد السيد محافظه اسوان مركز ادفو رقم جلوسي 25067
الله اعلم
مايا طلال عبد السيد رقم جلوسك
يعني ايه غير معروف
اين تعليقي لو سمحتي
ردي ليه علي نتيجتي لو سمحتي اسمي مايا طلال ولعن تعليق
مايا طلال عبد السيد. اسوان ادفو مدرسه الشهيد محمد عبد الدايم ابراهيم ضوي رقم الجلوس 25067
احمدمحمدموسى احمدعامر. مدرسة محمدمحمودالباين الاعداديه. بابوالريش بحرى. 5641
مايا طلال عبد السيد محافظه اسوان مركز ادفو رقم الجلوس 25067
جميلة خالد
178
منار سليم محمد
رقم الجلوس12374محافظة اسوان
عمار ممدوح سالم
محافظة اسوان مركز ادفو
رقم الجلوس95991
رقم الجلوس ١٢٠٤٨ أسوان
عبد الرحمن مصطفي محمود احمد ١١٤٩٣
12351
مدرسه العتمور المستجد الاعدايه. ياسمين احمد محمد خير. ١٤٥٣٤
نايف كمال أحمد عبد الحفيظ .رقم الجلوس11237
يحي عبودي عطاالله محمد عبدالباري أسوان كوم أمبو رقم الجلوس 13373
كرم احمد عبدالرازق رقم الجلوس١١٧٨٢
الاسم مايا مصطفى زكريا المحافظة أسوان رقم الجلوس 24888
ايه حسن سيد خليل
14092
ما المجموع
نتيجة الطالبة منة الله على احمد اسماعيل الشهادة الاعدادية محافظة اسوان رقم الجلوس 15690
داليا عز الدين عباس محمد
رقم الجلوس 23268
23797 رقم الجلوس
أميره دسوقي ابراهيم جودالله
مركز ادفو محافظه اسوان
أميره دسوقي ابراهيم جودالله
23797 رقم الجلوس
اسراء صالح محمد7912
محمد احمد محمد احمد٢٤٢٧٢ مركز أدلوا بأسوان
افرونيا ظريف رقمالجلوس 7742
محمود عيسي محمد
7031
عبد الله طايع حسين عطيه رقم الجلوس 7438
1204 بعد ازنك
زينب احمد دسوقي محا فظة اسوان رقم االجلوس 4340
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 9.5
دين 16
كمبيوتر 94
عبد العظيم محمود عبد النعيم احمد 13469
لغة عربية 36
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 23.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 6.5
دين 17.5
كمبيوتر 113.5
محمود خالد محمد أحمد ٢٣٩٨٣
فرحة حامد عبد الباسط حامد
رقم الجلوس.٦٥٠٤ٌٌ…ٌالصداقة.الجديدة
فرحة حامد عبد الباسط حامد
رقم الجلوس ٦٥٠٤
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 18
علوم 9.5
دين 19
كمبيوتر 135.5
هاجر محمد مصطفى نصر الدين رقم جلوس 7064
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 11
رياضيات 19
دراسات اجتماعية 13
علوم 6.5
دين 16
كمبيوتر 91.5
شهد مصطفى احمد 22340
حبيبه عبد الصبور حسن محمود رقم الجلوس 16017 مدرسه العليقات الاعداديه المشتركه مركز كوم أمبو
لغة عربية 37
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 10
دين 17.5
كمبيوتر 111.5
اسراء اسماعيل سيد
17222
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 9
دين 17.5
كمبيوتر 134
رقم الجلوس:6748
غة عربية 19
لغة انجليزية 14
رياضيات 17
دراسات اجتماعية 13
علوم 5
دين 10
كمبيوتر 74
ملك اسامه محمد السيد
رقم الجلوس 2888
غة عربية 36
لغة انجليزية 30
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 9.5
دين 18
كمبيوتر 130
ملك اسامه محمد السيد
2888
13508
ايات محمد حسين
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 9.5
رياضيات 11
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 5.5
دين 2.5
كمبيوتر 59.5
كريم محمد ابو القاسم محمد رقم الجلوس540 محافظه اسوان
غة عربية 34
لغة انجليزية 25
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 10
دين 18.5
كمبيوتر 117.5
كريم محمد ابو القاسم محمد رقم الجلوس 540
الاسم زياد رفعت عبد الكريم و رقم الجلوس 18260
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 10
دين 19
كمبيوتر 136
محمود عابد جمعه رقم جلوس ٢٦٨١ اسوان
لغة عربية 16
لغة انجليزية 11.5
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 7.5
دين 7
كمبيوتر 65.5
محمود عابد جمعه رقم جلوس ٢٦٨١
فاطمة محمد 1065
لغة عربية 39
لغة انجليزية 29
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 10
دين 20
كمبيوتر 136
أحمد عيد عبد الصادق علي 19749
لغة عربية 40
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 10
دين 20
كمبيوتر 137.5
لو ممكن هنا بعد ازنكم 6465
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 26
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 9.5
دين 19
كمبيوتر 124.5
نتيجه ثالثةاعدادي
محافظه اسوان مركز ادفو 17826
ازى احصل علي النتيجة
لغة عربية 34
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 18
علوم 6.5
دين 5
كمبيوتر 87
ايمان احمد. رقم الجلوس ١٧٣١٦
ولاء سيد
ريهام يوسف نور عبد العاطى
21696
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 15
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 11
علوم 7
دين 17
كمبيوتر 99.5
نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان ترم اول رقم جلوس 11050
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 7.5
دين 19
كمبيوتر 132
نتيجة الشهادة الاعدادية ترم اول باسوان رقم جلوس 11050
الرقم الجلوس
١٠٤٣١
امل محمد عبده
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 8
دين 20
كمبيوتر 140
الرقم الجلوس
١٠٤٣١
احمدمحمدموسى احمد.اسوان.رقم الجلوس.٥٦٤١
شروق صادق محمد صادق9805
لغة عربية 33
لغة انجليزية 17.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 9
دين 14
كمبيوتر 94.5
22176
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 9
دين 20
كمبيوتر 138.5
امنيه احمد حسن رقم الجلوس ٥٤٢
لغة عربية 38
لغة انجليزية 27
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 10
دين 20
كمبيوتر 130.5
امنيه احمد حسن ٥٤٢
فارس ابراهيم ابو الحجاج محروس 5505
لغة عربية 19.5
لغة انجليزية 25
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 5
دين 14.5
كمبيوتر 95.5
مدرسه بنين كوم امبوا الازهري النموذجي
رضوي محمود احمد
رقم الجلوس ٧٤٩٥
22505 هاجر اشرف
اسوان
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 9
دين 20
كمبيوتر 140
10204
فاطمة سيد محمد. ٧٦٦
لغة عربية 32
لغة انجليزية 30
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 14
علوم 8
دين 16
كمبيوتر 125
7465مصطفى صابر احمد
يقين محمد علي ورقم الجلوس١٠٤٣٩
يقين محمد علي رقم الجلوس ١٠٤٣٩
بدري حامد
نتيجه الصف الثالث الإعدادى العام بمحافظة أسوان الترم الاول عبدالوهاب السيدعبدالوهاب ورقم الجلوس 16931
مهرائيل
12ألف ثلثمائة وثمانون
10766
رقم الجلوس ٢٧١٠٥
5828
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 9.5
دين 20
كمبيوتر 133
3643 محافظة اسوان
1449
ساره محمد 1449
ساره محمد سليم 1449
مدرسه المريناب الاعداديه بادفوا٢٤٢٧٢
محمد احمد محمد
فاطمة عمر ابرهيم عباس رقم الجلوس 3113
3205 انجى محمد بكرى
3205 لو سمحتوا ممكن تردوا عليه
فاطمه عمر ابراهيم عباس اسوان رقم الجلوس 3113 مدرسة بدريه حامد
فاطمه عمر ابراهيم عباس 3113
انجى محمد بكرى
3205
انجى محمد بكرى 3205
حفصة جابر عبدالرحيم
3019
سهيلة عبد العاطى راشد
سهيلة عبد العاطى راشد رقم الجلوس 2818 اسوان
مصطفى محمود عبدالفتاح غالب رقم الجلوس — 458 — مدرسة عبدالجليل حسنين الاعدادي المشتركة بخزان اسوان
رقم الجلوس ٢٧١٢٥
20070
رقم الجلوس 20365محافظة اسوان
الرقم الجلوس 3752
رقم الجلوس 6686
محمد أحمد يحيي محمد الصادق 6686
دعاء احمد يوسف ١٢١٣٢
منه مصطفي علي سليمان كوم امبو سوا بسوء رقم الجلوس 11000
منه مصطفي علي سليمان رقم الجلوس 11000
احمد صالح حامد رقم الجلوس 3391 مدرسة طه حسين الإعدادية بنين
10525
رقم الجلوس 11337
شيماء ياسر عبد الستار محمد على رقم الجلوس 11337
شيماء ياسر عبد الستار محمد على. رقم الجلوس 11337
عبدالوهاب السيدعبدالوهاب ورقم الجلوس 16931
8940
الطالب :ولى الدين شعبان إبراهيم
رقم الجلوس :١٢٢١٣
مدرسة محمد عرابى أحمد الاعدادية
عاصم احمد محمد حسين
رقم الجلوس :6662
90في الميه
محمد ايمن دندراوى ١٦٣٧٥
شهد رمضان عطا حمدنالله محمد رقم الجلوس 13566مدرسه الشهيد عبد العظيم غانم غندور و عمار طه عطا حمدنالله محمد رقم الجلوس 13679مدرسه الشهيد ابو زيد حامد ناظر
محمود بهاء الدين 22707
يوسف يحي حامد رقم الجلوس 6570 مدرسه مجمع الصداقه الجديده أسوان
6570يوسف يحي حامد أبشر
رقم الجلوس هو 4315 محافظة اسوان
الاء أحمد محمد صالح رقم الجلوس 1020
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
اميرة خالد محمود \رقم الجلوس 12717
أحمد عبادي عبدالعال إبراهيم
رقم الجلوس/19744
اروا.عبد.المجيد.عبد.الستار،٥٣٠
تبارك أحمد سوكارنو عبد الحافظ 10635
رقم الجلوس ١٨٣٦
فتحي حسن فتحي رقم 3783
عمرو يسري محمد ٤٦
وعد وليد احمد ابو الحسن ….. رقم الجلوس 6634
روان عادل عبد الوهاب عليوة 2795
محمد امين اسوان مدرسة ابوالريش قبلي الاعداديه رقم الجلوس 5371
محمد امين اسوان ابوالريش
اسراء ابو الحسن
7911
اسراء صالح محمد حسن 7912
اسوان كوامبو مدرسه السلام 13375
محمد اسوان ابوالريش قبلي ٥٣٧١
6677 عمر يحيي زكريا احمد
ساره محمود حسيب 262
محافظة اسوان مركز ادفو ١٨٧٩٤
أحمد محمد سيد
1789
3435 حازم احمد
20084
1456
محمد محمود عيد سيد ١٢٦٠٩
7912 اسراء صالح
اميرة ادهم ابراهيم ٨١٦٤
اميرة ادهم ابراهيم ٨١٦٤
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 أسوان، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
حسين رمضان عيد رقم الجلوس ٨١١٠
700
700 اسماء محمد الليثى
شروق محمد مجدى ابراهيم محمد رقم الجلوس 3080
14099
اشرقت رفعت محمد رقم جلوسى ٢٩٥٨
بدر محمد بدر رقم الجلوس٣٦٨٦
3686
بسمة احمد رقم الجلوس 25440 ثالث اعدادى اسوان
محمد يحيى محمد 938
مدرسة الجمهورية
٤٨١١
دينا ناصر سيد خلاوى عاوزه النتيجه بتاعتى
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
محمد فراج 655
امنيه عبدالقادر جادالكريم طه رقم الجلوس 7266
امنيه عبد القادر جاد الكريم رقم جلوسى 7266
امنيه عبالقادر جاد الكريم طه 7266
امنيه عبدالقادر 7266
إسراء محمود
رقم الجلوس ٣٠٢
سيتم عرض نتيجة إعدادية أسوان فور اعتمادها
رقم الجلوس 397
احمد عبدالناصر محمد 95278
95278
٤١٥
عبدالاه
اروي خالد احمد عبد الوارث رقم الجلوس. 5
اروي خالد احمد عبد الوارث رقم الجلوس 5
خالد كمال عبدالله رقم جلوس 6009 اسيوط
سيف محمد عبد الغفار رجب رقم الجلوس 19915 محافظة الجيزة
سيف محمد عبد الغفار رجب رقم الجلوس 19915
نعمه يوسف احمد رقم الجلوس 67502 محافظه سوهاج
22890
450174
اسمي منه السيد محمد عبدالمعطي من القاهره رقم جلوسي هو 258 وشكر
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 60 38.5 59.5 39.5 275.5 37.5 16.5 19.5
52707
هشام صلاح الدين محمد بشير رقم الجلوس202
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 39 34 46.5 36.5 227.5 30.5 18.5 14
عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه 2018
ادهم حسن عبد الجليل
أسماء سمير رمضان بشير 16625
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67 30.5 35 39.02 29 200.52 30 15.5 18
رقم الجلوس ١٣٠٥٧
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 31 32.5 40.5 25 194 33 18 14.5
بنجاح
الاسم بهاء عبدالسلام مصطفي احمد ابراهيم ورقم الجلوس 11289
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 49 29.5 40 33 222 22 11.5 10
محافظة اسوان مركز دراو
مايا مصطفي زكريا
محافظة أسوان مركز ادفو
رقم الجلوس 24888