نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019- سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة ثالثه إعدادي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 من المتوقع أن يكون من أكثر الكلمات البحثية التي سيقوم بها العديد من المواطنين خلال الأيام القادمة، عقب أن تم الانتهاء من امتحانات نتيجة ثالثة إعدادي القليوبية 2019 صباح يوم الخميس الموافق 16 مايو، كما ترددت أنباء أنه سيتم البدء في أعمال التصحيح في محافظة القليوبية لإعداد نتيجة إعدادية القليوبية 2019، بعد أن يتم إعلان نتيجة إعدادية القاهرة ونتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، والإسكندرية .
نترقب مع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 أخر العام خلال بداية الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019
حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القلوبية الترم الثاني، خلال نهاية الأسبوع الحالي، وبعدها تقوم المديرية بمراجعة الدرجات من أجل الانتهاء من كشوف نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القلوبية 2019، لعرضها على المحافظ لاعتمادها.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية فور اعتمادها..
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية برقم الجلوس
بمجرد أن يعتمد محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لجميع الإدارات التعليمية،سيتم عرضها عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال رقم الجلوس.
- إدارة بنها التعليمية
- إدارة القناطر الخيرية التعليمية
- إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية
- إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية
- إدارة قليوب التعليمية
- إدارة شبين القناطر التعليمية
- إدارة قها التعليمية
- إدارة العبور التعليمية
- إدارة الخانكة التعليمية
- إدارة الخصوص التعليمية
- إدارة طوخ التعليمية
- إدارة كفر شكر التعليمية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
- حيث تعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية هي الموقع الرسمي لمحافظة القلوبية والذي سيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول للمحافظة عليه.
- يمكن لجميع الطلاب الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
- وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على زر عرض نتائج الشهادة الإعدادية
نتيجة إعدادية القليوبية 2019
حيث صرح طه عجلان وكيل الوزارة، بأنه تفقد أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، داخل معظم غرف الكنترول، وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على تحري الدقة في رصد وتجميع درجات نتائج الشهادة الإعدادية، من أجل الحفاظ على جميع حقوق طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الأول
- بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية صباح اليوم.
- من المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية 2019، الترم الأول خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- انتهت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبية.
- حيث طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الأسبوع الحالي.
- لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية ( من هنا)
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
رقم الجلوس 25022 اداره قليوب برجاء النتيجه
رقم الجلوس 25022
احمدهيثم علي حسن الغرياني بالقليوبية مدرسة صفوت محي الدين بعد اذنكم النتيجة رقم الجلوس 84769
احمد هيثم علي الغرياني بمدرسة صفوت محي الدين كفر شكر 84769
علاء احمد عبد الظاهر
معهد عبد الحليم محمود
شبرا الخيمة
115001
٨٦٨٣٤
مجموع 127
رحمه حسام٧٠٢١٩
مجموع 89
ملك هانى محمد محمود
44017
قليوبيه
محافظه القليوبيه 86915
مجموع 95
52553 شرق شبرا الخيمة
اسرار سامح محمود عبد المجيد
جلوس رقم 35509
مجموع 129.5
35597و355719و35571 القليوبيه
زينب عبدالله شندى ٤٢٨ قليوبيه
محمد عبد العزيز حنفي محمد:
٧٠٣٥٠
مجموع 131
محمد عبد العزيز حنفي محمد
احمد محمد عبدالعاطي عبدالله محمد سالم من محافظه القليوبيه رقم الجلوس2009
شروق شعبان سعيد عبد الباري
رقم جلوس ٥١٣٨٥
رحمه عادل سعد رقم الجلوس87248 محافظه القليوبيه
رقم التلفون عشان اتصلزبحضرتك
مجموع 130
ملك حسن سعيد حسن
62185
مجموع 94.5
يوسف ابو القاسم احمد فؤاد رقم الجلوس 39100
مجموع 83.5
وديع اديب وديع اسحق
رقم جلوسي 37779
مجموع 54.5
اسمي وديع اديب وديع اسحق
رقم الجلوس37779
انا مصطفى اسماعيل رقم الجلوس ٢١٣١٢
انا مصطفى اسماعيل ٢١٣١٢
48212
مجموع 68.5
اسمي كريم هشام ورقم الجلوس 54269
رقم الجلوس 54269
انا اسمي هبه سامي إدارة كفر شكر التعليميه ورقم جلوسي 87571
اسمي ايه رضا محمود محافظه القليوبيه رقم جلوسي٤٣٣٧
ابراهيم العاطوني محفظه القليوبيه رقم الجلوس 67277
مريم اسامة انور رقم الجلوس 52591
انا محمد من القليوبيه رقم جلوسي 605
ايمان عبد الحفيظ محمد القلاوى رقم الجلوس 61185
37011
انا محمد السيد ابراهيم علي السيد كعكورة ورقم الجلوس 97043 محافظه الدقهليه
المجموع 205
انا اريد شهادة الصف الثالث الاعدادية
28325 باسم ايمان علي سيد
المجموع 207.5
رقم الجلوس 28325
حنين اسامه محافظه البحيره ازهريه
228513
رقم الجلوس هو13743
المجموع 231
٤٨١٨١
منار عطا محمد،،وفاء عطا محمد إما رقم الجلوس 1900،،،1939
المجموع 242
9205 و 9311و
مىاحمد محمد عثمان
رقم الجلوس39303
محافطه القليوبيه
المجموع 177
رقم الجلوس 333 والاداره بنها و مدرسة الفتح الخاصه ببنها
شهادة 3 اعدادى محافظة القليوبية شبرا الخيمة
شرق شبرا الخيمة
المجموع 241
انا من محافظة القليوبلية ادارة كفر شكر انا عاوزة اعرف درجتى بعد التظلمات
رقم جلوسي اهو انا عاوز الشهاده بقي 19506
المجموع 202
انامن محافظة القليوبية ورقم جلوسى 15700
على مجدى على عبد الموجود مدرسة عمر بن عبد العزيز شبرا الخيمه رقم جلوس 34018
رقم الجلوس 51820
الاسم : عبد الرحمن محمد السيد جمعة
رقم الجلوس : 33203
إدارة : غرب شبرا الخيمة
٥٦٧٤٤
دنيا هاني سعد احمد
ابراهيم رمزي شوقي
69091
ابراهيم رمزي شوقي جاد
69091
٩٥٠٠٩
77082
إدارة كفر شكر التعليمية
عبد الرحمن ممدوح فوزى 80866
66679
رقم الجلوس 35145 غرب شبرا
عبدالله علاء عبدالله عبدالمنعم ابو ليله
٦١٠١٩
4322
ندى محمد فتحى 4500
انا اريد شهادة الصف الأول الإعدادي
13075
رقم الجلوس13075
الاسم/محمدوليدمحمدعبدالفتاح
المدرسه/15مايو
رقم الجلوس/ 46488
رقم الجلوس 74001
علياء بيومى عبدالنبى 61596
المدرسة عرب العليقات ع.م.ق
12293