نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي سنكون متابعين معكم، وسنتعرف خلال تلك المقالة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالشرقية من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب بعد اقتراب ظهورها لجميع الطلاب عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب والقلق التي تنتاب جميع أولياء الأمور والطلاب حتى ظهور النتيجة والاطمئنان على درجات الطلاب وذويهم في تلك السنة الدراسية التي ستحدد بشكل كبير المستقبل التعليمي للطالب المصري.
وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية النتائج الخاصة بالترم الثاني خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من القلق والانتظار والترقب، وقد انتهت في خلال الأيام الماضية عملية تصحيح كل المواد الدراسية لجميع الطلاب والآن تجرى عمليات المراجعة وتجميع الأرقام من أجل تلافي أي أخطء بنتيجة أي طالب، وبعد ذلك ستقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بإضافة النتيجة فور تجهيزها واعتمادها من قبل المحافظ مباشرة وستكون متاحة لجميع الطلبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019
وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قد انتهوا من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية وسنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة، ومن المتوقع ان تظهر النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية عبر هذا الرابط من هنــــا، وستكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات قريباً.
حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد نتيجة امتحانات أخر العام للشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الشرقية، فور الإعلان عنها بشكل رسمي سنوفرها لكم بالتأكيد عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب عبر البوابة التعليمية.
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التعليقات
ارقام الجلوس بتبدأ من
صلاح محمد صلاح 40153
ندا مهدي محمد مهدي رقم الجلوس ٦٧٣٢محافظه الشرقية
إسلام علاء ربيع محمد مرسي رقم جلوسي56661محافظه الشرقية
اسراء نزيه عبد الرازق محمد محمد 88740
نانسي عبد السلام محمد عبدالمقصود رقم الجلوس 33641
فطما محمود محمد سالم رقم الجلوس 39380
اميمه محمد محمد
رقم الجلوس 48656
أحمد محمد الشحات علي علي
رقم الجلوس 79319
أحمد محمد الشحات علي علي
رقم الجلوس 79319
نتجية الشهاده الإعدادية برقم الجلوس٩٣٥٠٥ محمد عزت أحمد السعيد
نانسى.رضاكمال.رقم.الجلوس.27575محافظه.الشرقيه
على عادل على
رقم الجلوس 62954
يوسف احمد احمد إسماعيل مدرسة ميت مرجا سلسيل رقم الجلوس 92824
علي حمدي علي عبد الحافظ رقم الجلوس 2145
نورا علي ابراهيم علي السيد
رقم الجلوس 53594
صلاح محمد صلاح أحمد رقم الجلوس 40153