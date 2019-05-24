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نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية جميع المحافظات

كتب أحمد صبحي آخر تحديث
نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية جميع المحافظات
الإعدادية الأزهرية
تُقام حاليا امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات ويتطلع الجميع إلى معرفة نتائج الامتحانات، وينتظر أولياء الأمور اعتماد النتيجة رسميًا من خلال موقع الأزهر التعليمي  لنتائج الامتحانات، وينتظرون اعتمادها رسميًا عبر بوابة الأزهر الشريف، وقد أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “صالح عباس” ووكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” عن الروابط الرسمية المتاحة من قبِل الأزهر لاعتماد النتيجة، والتي سوف نقوم بتجميعها اليوم عبر هذا التقرير، وفي حالة تواجد أي روابط حديثة يتم إدراج عليها النتيجة سوف نقوم بتحديثها على الفور، وأكد سيادته على أن الامتحانات جاءت هذا العام في مستوى الطالب العادي، موضحًا أن لا يوجد شكاوى بخصوص الامتحانات لا من الطلاب أو رؤساء اللجان، ومن المنتظر ظهور النتيجة في أقرب وقت، وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

وقد أعلن الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية الأستاذ “محمد عبد الرحيم” على اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات نصف العام، مؤكدًا على أن اعتماد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشكل رسمي عبر روابط الأزهرية، ومن ثم يمكن الاطلاع والتعرف عليها بسهولة من خلال الرابط الرسمي للأزهر الشريف على شبكة الإنترنت.

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية – موقع بوابة الأزهر التعليمي

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الأزهر التعليمية قد صرحت عن طريقتين للاستعلام عن نتائج الامتحانات للشهادات الابتدائية والإعدادية برقم جلوس الطالب بعد رفعها مباشرةً علي الإنترنت وإليكم الروابط الرسمية عبر السطور القادمة:-

  • الطريقة الأولى: ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، من خلال بوابة الأزهر التعليمي، وبعدها كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة، وسيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة تحتوي على الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها.
  • الطريقة الثانية: ويمكن تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر، وللتحميل المباشر اضغط هنا، وهذا التطبيق أطلقته مشيخة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب.

وتعتبر الشهادة الإعدادية من أصعب المراحل التعليمية في التعليم الأزهري، لذلك يمكن أن يكون هناك نسبة كبيرة من الراسبين في معظم المحافظات، ومن ثم يحاول قطاع الأزهر التغلب على تلك المشكلة، وجعل الشهادات الابتدائية والإعدادية بنظام الترمين، وتداولت بعض الأنباء حول تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، ولكن أكدت العديد من المصادر داخل مشيخة الأزهر أن جميع الكنترولات منتظرة انتهاء الامتحانات حتى تعمل على رصد الدرجات ومن ثم رفعها خلال أيام قليلة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد كشف عن قيام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الإعدادية خلال الأيام المقبلة ولكن بعد انتهاء الامتحانات، على أن يتم رفع النتيجة وتحديثات قاعدة بيانات الطلاب على موقع الأزهر التعليمي وظهورها فورا، ولكن ينبغي أولا انتهاء أعمال الكنترول ورصد الدرجات ومراجعتها لأكثر من مرة للتأكد من حصول الطلاب على الدرجات المستحقة، وكذلك عمليات التصحيح والكنترول قد بدأت في جميع القطاعات الأزهرية فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في كافة محافظات مصر، ومن المقرر ظهور النتيجة فور اعتمادها، لإخماد حالة القلق والخوف التي تسيطر على التلاميذ وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 :

تعد المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها جميع الطلاب والطالبات حيث أن نتائج هذه المرحلة في هذه الأثناء على وشك الظهور وذلك حسب ما أصدرته الجهات المسؤولة عن امتحانات المرحلة الأزهرية والتي خصصت روابط رسمية للدخول والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة وذلك من خلال هذا المقال الذي يعرض لك كل ما يخص الشهادة الإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية لعام 2018 –  2019.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019

يمكنك إتباع الخطوات التالية التي تمكنك من الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها حيث أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف والتي أعلنت عن بدء الامتحانات الفترة الماضية يتم من خلالها رفع جميع نتائج الطلاب وذلك من خلال الضغط مباشرة على رابط الدخول للموقع وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم أو كلمة السر أو رقم الجلوس مباشرة.

حيث أن جميعها أدوات وبيانات تضمن لك حماية معلوماتك من الاختراق وخصوصيتها حيث أن رئيس الإدارة المركزية أعلن أن عملية الرصد والتصحيح ما زالت مستمره منذ بداية الامتحانات وحتى لحظة الإعلان عن النتائج مؤكداً لجميع الطلاب أن سير العملية الامتحانية يمر بسلام دون أي معوقات أو مؤشرات غير مبشره وأن الإعلان عن النتيجة سيكون بشكل متزامن مع انتهاء الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترولات والرصد مباشرة.

وذلك حيث أن أوراق الطلاب كثيرة وتحتاج المزيد من الوقت لإتمام عملية التصحيح بإتقان وأن الأوراق جميعها على نفس المستوى من الدقة والموضوعية في ضوء ذلك شدد على جميع المصححين مؤكداً أن تكون جميع أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب كاملة البيانات والإجابات في محلها حيث أن أي نقص في بيانات الطالب يتحمله مراقبي الصفوف بالإضافة للتأكيد على إعطاء كل طالب حقه في الدرجات كاملة.

أعلن الأستاذ محمد عبد الرحيم الخاص بنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مؤكداً أن النتائج على وشك الانتهاء والظهور على الموقع الرسمي مباشرة فور انتهاء جميع معاهد المحافظات من رصدها وذلك حسب ظروف كل محافظة وحسب الكثافة الطلابية التي قد تعيق الوقت المخصص لتصحيح كراسات الإجابات في نفس الوقت.

بوابة الأزهري الإلكترونية التعليمية للاستعلام عن نتائج الطلاب

يمكنك الدخول على بوابة الأزهر التعليمية الخاصة بجميع الأخبار التي تخص الطالب المصري الملتحق بالتعليم الأزهري حيث يمكنك تسجيل الدخول من خلال هذا الرابط الموضح أعلى المقال.

بالإضافة لإتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الموضح أعلي المقال.
  • الضغط على زر نتائج الطلاب.
  • ادخل رقم الجلوس الخاص بك.
  • انقر على كلمة بحث.
  • سيتم عرض النتيجة مباشرة فور ظهورها.

لقد أكد المعهد والمسؤولين عن المعاهد الأزهرية أن الامتحانات لم يكون فيها أي مشاكل، حيث أن الامتحانات مرت على خير ولم يحدث أي مشاكل في الامتحانات وهذا سهل على الطلاب حيث أنهم قاموا بإتمام الامتحان بشكل سليم وهذا جعل النتائج تظهر بسرعة فلم يكون هناك أي معوقات لكي تتسبب في تأخير النتيجة، حيث أنهم قاموا بعرض على الموقع الأساسي والرسمي الخاص بالمعاهد الأزهرية درجات طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أنهم قاموا برصد الدرجات وقاموا بوضعها في شكل جدول هذا الجدول فيه كل الدرجات التي تريدها، حيث انهم قاموا بعرض الدرجات الأساسية لكل مادة والدرجة الكلية وقاموا أيضا بإضافة العديد من الدرجات الفرعية الخاصة بالمواد.

كما تحدثنا في الأعلى أن الإنترنت يسهل عليك العديد من أمور حياتنا، حيث انك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي وتقوم بمعرفة النتيجة الخاصة بك، حيث أنه من الشاق أن تقوم بالذهاب إلى المعهد لكي تقوم بالحصول على النتيجة، فهذا سوف يضيع العديد من الساعات ومجهود كبير جدا وهذا بسبب كثرة الناس في المعهد وقلة الموظفين الذي سوف يجعل عملية السير في المعهد بطيئة، فالطريقة التقليدية مملة جدا وسيئة، لكن الآن من خلال الإنترنت تستطيع أن تعرف النتيجة الخاصة بك أو بإبنك أو بإبنتك في ثواني معدودة وهذا من خلال الدخول وكتابة رقم الجلوس فقط، لكن النتيجة التي تراها عبارة عن نتيجة إلكترونية فقط حيث أنهم يعرضوا عليك نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني على الكمبيوتر ولا ويجد على نتيجة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

أي أختام رسمية أو أي أختام بصفة عاملة كما أن النتيجة لا تأتي بشكل ورقي بل بشكل إلكتروني، كما نعرف أن جميع التقديمات وغيرها تحتاج إلى أوراق، حيث أنهم لم يطوروا التقديمات والطلبات على شكل إلكتروني فقط.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

التعليقات

  14. انا مش عارف اوصل للنتيجة وعايز اطمن ممكن اعرفها ازاى
    انا عبد الله عبد العزيز فتحى
    معهد عثمان ماهر الاعدادى
    رقم جلوسى ٨٤٧

    رد

    1. رقم الجلوس 79531 الأسم امين اسعد ماهر احمد المنطقه سوهاج المعهد البورة بسوهاج أصول الدين 39 القران الكريم 16 اللغة العربية 31 اللغة الاجنبية 12 فقة 22 الدراسات 17 الرياضيات 23 العلوم 13 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 10

    1. رقم الجلوس 240414 الأسم منال ربيع محمد حسن المنطقه الاسماعيلية المعهد فتيات نور الاسلام أصول الدين 47 القران الكريم 12 اللغة العربية 36 اللغة الاجنبية 11 فقة 25 الدراسات 18 الرياضيات 18 العلوم 11 التربية الفنية 8 ثقافة اسلامية

    2. رقم الجلوس 33428 الأسم محمود محمد عبدالرحمن احمد المنطقه الشرقية المعهد ميت بشار أصول الدين 31 القران الكريم 9 اللغة العربية 31 اللغة الاجنبية 5 فقة 11 الدراسات 14 الرياضيات 14 العلوم 2 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 6

  26. طب انتا جبت الشهاده لناس كتير وانا عايزهاا انا كمان دا رقم الجلوس 33428 والاسم محمود محمد الرحمن احمد الوالي يارب انجح اكرر رقم الجلوس 33428

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    2. رقم الجلوس 201567 الأسم سلمى عرفات مصطفى محمد المنطقه القاهرة المعهد ف/ العبور النموذجى أصول الدين 45 القران الكريم 20 اللغة العربية 30 اللغة الاجنبية 15 فقة 18 الدراسات 13 الرياضيات 18 العلوم 14 التربية الفنية 10 ثقافة اسلامية 6

    1. زيبب بكر محمد محمد علي البرعي
      اسم المعهد فتيات السالميه الاعدادي بكفر الشيخ
      المذهب حنفي
      رقم الجلوس 219440

    1. رقم الجلوس 256197 الأسم اسراء اشرف شعبان عبدالباقي المنطقه الجيزة المعهد فتيات اطفيح أصول الدين 38 القران الكريم 10 اللغة العربية 21 اللغة الاجنبية 9 فقة 14 الدراسات 9 الرياضيات 14 العلوم 10 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 10

    3. رقم الجلوس 233564 الأسم شيماء رمضان شعبان صالح المنطقه الشرقية المعهد ف/ ميت بشار أصول الدين 48 القران الكريم 17 اللغة العربية 38 اللغة الاجنبية 8 فقة 20 الدراسات 15 الرياضيات 11 العلوم 13 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 10

  119. ممكن نتيجه الشهاده الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 محافظة الفيوم الاسم اميرة ناصر مفتاح سالم رقم الجلوس 238164 الرجاء الرد

    رد

  120. ممكن نتيجه الشهاده الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 محافظة الفيوم الاسم اميرة ناصر مفتاح سالم رقم الجلوس 238164

    رد

  145. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا اسمي عبد الرحمن نصر عبد الفتاح
    رقم الجلوس ;9106
    المحافظه .. الغربيه

    رد

    1. مبروك يافندم
      رقم الجلوس 221788
      الاسم منى محمد السيد احمد
      المنطقه الشرقية
      المعهد فتيات العارين
      فقه 25 الدرجة من: 25
      اصول الدين 48 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 10 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 19 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
      دراسات 20 الدرجة من: 20
      رياضيات 26 الدرجة من: 30
      علوم 14 الدرجة من: 20
      تربية فنية 6 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    1. مبروك يافندم
      بحث
      رقم الجلوس 60598
      الاسم حسن احمد فرغل رضوان
      المنطقه سوهاج
      المعهد البطاخ
      فقه 19 الدرجة من: 25
      اصول الدين 34 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 8 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 20 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 13 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 9 الدرجة من: 20
      دراسات 10 الدرجة من: 20
      رياضيات 17 الدرجة من: 30
      علوم 5 الدرجة من: 20
      تربية فنية 6 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    1. رقم الجلوس 36969
      الاسم عصام على محمد على مبروك
      المنطقه البحيرة
      المعهد الروضة بالبحــيرة
      فقه 14 الدرجة من: 25
      اصول الدين 46 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 5 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 39 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 15 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 14 الدرجة من: 20
      دراسات 17 الدرجة من: 20
      رياضيات 25 الدرجة من: 30
      علوم 15 الدرجة من: 20
      تربية فنية 7 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    1. رقم الجلوس 19379
      الاسم محرم محمود رمضان محمود
      المنطقه الدقهلية
      المعهد السنـبلاوين
      فقه 23.5 الدرجة من: 25
      اصول الدين 41 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 9 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 39 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 16 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
      دراسات 16 الدرجة من: 20
      رياضيات 25 الدرجة من: 30
      علوم 16.5 الدرجة من: 20
      تربية فنية 5 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    1. رقم الجلوس 245028
      الاسم اسراء عاشور سند محمد
      المنطقه سوهاج
      المعهد فتيات جرجــا
      فقه 25 الدرجة من: 25
      اصول الدين 45 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 10 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 47 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 17 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 19 الدرجة من: 20
      دراسات 10 الدرجة من: 20
      رياضيات 21 الدرجة من: 30
      علوم 14 الدرجة من: 20
      تربية فنية 6 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    2. بحث
      رقم الجلوس 58633
      الاسم محمد حسنين محمد محمود
      المنطقه سوهاج
      المعهد الغـابات
      فقه 23 الدرجة من: 25
      اصول الدين 27 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 7 الدرجة من: 10
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      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    4. رقم الجلوس 45174
      الاسم احمد اشرف جمعه علي
      المنطقه الجيزة
      المعهد الاخصاص
      فقه 6 الدرجة من: 25
      اصول الدين 10 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 5 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 10 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 3 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 2 الدرجة من: 20
      دراسات 7 الدرجة من: 20
      رياضيات 5 الدرجة من: 30
      علوم 3 الدرجة من: 20
      تربية فنية 5 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    5. رقم الجلوس 39422
      الاسم محمد ناجى جمعه بكور
      المنطقه البحيرة
      المعهد أدفينا
      فقه 19 الدرجة من: 25
      اصول الدين 35 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 4 الدرجة من: 10
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      لغه اجنبية 7 الدرجة من: 20
      دراسات 11 الدرجة من: 20
      رياضيات 12 الدرجة من: 30
      علوم 8 الدرجة من: 20
      تربية فنية 5 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

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