رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية, ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأيضا أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بشوق شديد لرغبة الطلبه في معرفة دراجاتهم خاصة بعد أن ظهرت النتيجة في محافظات أخرى مثل (الجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والقاهرة) ومن المنتظر أن تنتهي باقي الإدارات التعليمية بباقي المحافظات من مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات لكي تقوم كل إدارة تعليمية بعرض النتائج على باقي المحافظين ليتم اعتمادها وعرضها على المواقع الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم, ثم تعلق النتائج بجميع المدارس.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.
من المحافظات التي تظهر بها النتيجة حتى الأن هم (محافظة المنوفية، محافظة القليوبية،، محافظة الغربية، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، محافظة البحيرة، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، محافظة شمال وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة السويس، محافظة الإسماعيلية، محافظة بني سويف، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة الوادي الجديد، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة أسوان) و فور صدور النتيجة لباقي المحافظات ستظهر على الروبط التالية ومن لم يستطيع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمحافظة، وسوف نرد عليه سريعا بالنتيجة وبيان الدرجات, ويمكنك معرفة نتيجية الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي محافظات مصر.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسكندرية الترم الثاني—— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة الترم الثاني———–من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج الترم الثاني——– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا الترم الثاني————من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح————- من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية الترم الثاني ——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القليوبية الترم الثاني——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس الترم الثاني——-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة شمال سيناء الترم الثاني—-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني—– من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني—— من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة دمياط الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا الترم الثاني—– ——–من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بورسعيد الترم الثاني ——-من هنا.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة البحيرة الترم الثاني——— من هنا.
- نتيجة الصف الثتالث الإعدادي لمحافظة أسيوط الترم الثاني——–من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر الترم الثاني———من هنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة أسوان الترم الثاني——–من هنا
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية
- – قم بالدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم
- – قم بكتابة اسمك ورقم الجلوس الخاص بك والفصل الدراسي الذي ترغب في الإستعلام عنه
- – قم بالضغط على أظهر النتيجة من أجل الاستعلام الفوري عنها
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
جاءت امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت نسبة 10% من الأسئلة بها بعض الجزئيات الصعبة المخصصة للطالب المتفوق، لقياس مستوى ذكاء الطلاب، لذا الطلاب يرغبون التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019 ونسبة النجاح بها على أحر من الجمر.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
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التعليقات
برجاء نتيجة شهاده اول أعدادي
لو محافظة القاهرة ابعتي الرقم القومي من شهادة الميلاد ورقم الجلوس ولو من اي محافظة تانية لابد من الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة
رقم الجلوس ٢٥١٦٠٧
رجاء نتيجة ترم التانى 3 اعدادى مدرسة اجهور الصغرى القليوبيه
شيماء نادر سعود عبد المقصود محافظة القاهرة
رقم الجلوس ٩٥٧٢٠محافظه البحيره
لمياء
رقم الجلوس هو 25726
رجاء اسم المحافظه
الاسم /ذياد احمد ابوالسعود محروس صالح
رقم الجلوس / ٣٥٢٦١
ثالثه اعدادى الترم الثانى
ممكن اسم المحافظه
١٣٧٥٦٤
ممكن اسم المحافظه
عنود قاعود ثابت عبدالمجيد رقم الجلوس ٣٨
فور ظهر النتيجة سيتم رسالها
ورقم 509
حمزه احمد محمد عبده الصف الاول الاعدادي ترم ثاني رقم الجلوس 34 مدرسه خاتم المرسلين العمرانية
نتيجة الصف الأول الاعدادي تسطيع الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة لانها لن تظهر على الأنترنت
ماريا
نيرة جابر عباس صديق
رقم الجلوس ٢٤١٣٣٦
اسكند صابر مسعود رقم الجلوس 206 الاعداديه الامشتركة اسيوط
رقم الجلوس ٢٤١٣٣٦ الاسم نيرة جابر عباس صديق المعصرة حلوان