رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية, ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأيضا أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بشوق شديد لرغبة الطلبه في معرفة دراجاتهم خاصة بعد أن ظهرت النتيجة في محافظات أخرى مثل (الجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والقاهرة) ومن المنتظر أن تنتهي باقي الإدارات التعليمية بباقي المحافظات من مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات لكي تقوم كل إدارة تعليمية بعرض النتائج على باقي المحافظين ليتم اعتمادها وعرضها على المواقع الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم, ثم تعلق النتائج بجميع المدارس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

من المحافظات التي تظهر بها النتيجة حتى الأن هم (محافظة المنوفية، محافظة القليوبية،، محافظة الغربية، محافظة الدقهلية، محافظة الشرقية، محافظة البحيرة، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، محافظة شمال وجنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، محافظة السويس، محافظة الإسماعيلية، محافظة بني سويف، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة الوادي الجديد، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة الأقصر، محافظة أسوان) و فور صدور النتيجة لباقي المحافظات ستظهر على الروبط التالية ومن لم يستطيع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمحافظة، وسوف نرد عليه سريعا بالنتيجة وبيان الدرجات, ويمكنك معرفة نتيجية الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي محافظات مصر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

– قم بالدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم

– قم بكتابة اسمك ورقم الجلوس الخاص بك والفصل الدراسي الذي ترغب في الإستعلام عنه

– قم بالضغط على أظهر النتيجة من أجل الاستعلام الفوري عنها

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة جاءت امتحانات الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط، حيث جاءت نسبة 10% من الأسئلة بها بعض الجزئيات الصعبة المخصصة للطالب المتفوق، لقياس مستوى ذكاء الطلاب، لذا الطلاب يرغبون التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2019 ونسبة النجاح بها على أحر من الجمر. في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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