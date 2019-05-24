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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني – رابط موقع مديرية التربية والتعليم

كتب رانيا خليفه آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني – رابط موقع مديرية التربية والتعليم

بشرة سارة لطلاب الصف الثالث الاعدادي  الترم الثاني 2019 بمحافظة المنوفية، حيث من المتوقع اعتماد نتيجة سنة تالتة اعدادي 2019 بالمنوفية خلال أيام من قبل السيد  “محافظ المنوفية”، نتيجة الشهادة الاعدادية، لتظهر  على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بعد ما تم الإنتهاء من رصد درجات الطلاب والمراجعة الاخيرة لتصحيح أوراق الامتحانات، ليتم  التصديق عليها أولاً من محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

ويذكر بالترم الأول لهذا العام الدراسي الحالي أن صرح “المحافظ” أن هناك 108 طلاب نالوا الدرجات النهائية بنهاية العام للشهادة الإعدادية بحافظة المنوفية، وهناك مصدر مطلع، أكد أن  تمت عملية تصحيح الأوراق بعناية فائقة وضرورة المراجعة أكثر من مرة على جميع أوراق الامتحانات، وذلك لتطبيق الشفافية لرصد بدقة وعناية الدرجات لكل طالب الذي سيستحقها في  ورقة أجابته .

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رابط  موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

من المتوقع رفع  نتيجة الإعدادية الترم الثاني، خلال الساعات القادمة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، حيث قام موقعنا “نجوم مصرية” برفع رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية   لبدء استخراج النتاج مباشرة من خلاله، دون الحاجة إلى البحث كثير للحصول عليه.

كما يتيح لكم موقعنا ترك تعليق برقم الجلوس أو اسم الهوية  لمساعدة الطلاب لاستخراج نتائجهم الخاصة بمحافظة المنوفية، كما تأتي نتيجة محافظة الشرقية قريبا وباقية المحافظات بالتتابع

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الجيزة عبر موقع التربية والتعليم
الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية عبر موقع التربية والتعليم

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عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

التعليقات

  14. الاسم : خلود ابو الحمد خلف الله خليفة رقم الجلوس :29302
    مدرسة : ناصر بنات الاعدادية (بقرية ادفا ) محافظة:سوهاج

    رد

    3. الادارة كرداسة
      المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 252845
      الاسم يوسف مصطفى عبدالرحمن خميس

      اللغة العربية 33.5
      اللغة الانجليزية 20
      الدراسات 19
      الرياضيات 7.5
      العلوم 12.5
      المجموع الأساسى 92.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 112.5
      الدين 18
      التربية الفنية 7.5
      كمبيوتر 6.5

  16. محمد عبد الناصر عبد الرحمن عزب
    محافظة القليوبية
    إدارة كفر شكر
    رقم الجلوس 78407
    الرجاء أرسلوا لي النتيجة في أقرب وقت

    رد

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة الصفا والمروة الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 129531
      الاسم عبدالرحمن احمد نوح حسنين
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الانجليزية 26.5
      الدراسات 19
      الرياضيات 15
      العلوم 14.5
      المجموع الأساسى 108.5
      Mark1 72.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 128.5
      الدين 14
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الشروق الاعدادية بنين
      الاسم يوسف شعبان حسين عطيه
      اللغة العربية 36
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 15.5
      الرياضيات 27.5
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 120.5
      Mark1 85.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 136.5
      الدين 12
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7.5

    1. الادارة الوراق
      المدرسة الاورمان ع بالوراق
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 211135
      الاسم شهد حماده عبدالنبى جمال
      اللغة العربية 38
      اللغة الانجليزية 29
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 28
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 133.5
      Mark1 95.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 153.5
      الدين 18.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 9.5

    3. الادارة منشأة القناطر
      المدرسة الصفا والمروة الاعدادية المشتركة
      الاسم حسن هانى حسن عبدالغنى
      اللغة العربية 33
      اللغة الانجليزية 19
      الدراسات 18
      الرياضيات 26.5
      العلوم 18.5
      المجموع الأساسى 115
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 135
      الدين 15
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 10

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الامجادالخاصة الجديدة
      الاسم ضحى محمد احمد محمد حسب الله
      اللغة العربية 37.5
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 29
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 131
      Mark1 93.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 151
      الدين 19
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 9

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