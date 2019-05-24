نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني – رابط موقع مديرية التربية والتعليم

بشرة سارة لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 بمحافظة المنوفية، حيث من المتوقع اعتماد نتيجة سنة تالتة اعدادي 2019 بالمنوفية خلال أيام من قبل السيد “محافظ المنوفية”، نتيجة الشهادة الاعدادية، لتظهر على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بعد ما تم الإنتهاء من رصد درجات الطلاب والمراجعة الاخيرة لتصحيح أوراق الامتحانات، ليتم التصديق عليها أولاً من محافظة المنوفية.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية
ويذكر بالترم الأول لهذا العام الدراسي الحالي أن صرح “المحافظ” أن هناك 108 طلاب نالوا الدرجات النهائية بنهاية العام للشهادة الإعدادية بحافظة المنوفية، وهناك مصدر مطلع، أكد أن تمت عملية تصحيح الأوراق بعناية فائقة وضرورة المراجعة أكثر من مرة على جميع أوراق الامتحانات، وذلك لتطبيق الشفافية لرصد بدقة وعناية الدرجات لكل طالب الذي سيستحقها في ورقة أجابته .
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رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
من المتوقع رفع نتيجة الإعدادية الترم الثاني، خلال الساعات القادمة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، حيث قام موقعنا “نجوم مصرية” برفع رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لبدء استخراج النتاج مباشرة من خلاله، دون الحاجة إلى البحث كثير للحصول عليه.
كما يتيح لكم موقعنا ترك تعليق برقم الجلوس أو اسم الهوية لمساعدة الطلاب لاستخراج نتائجهم الخاصة بمحافظة المنوفية، كما تأتي نتيجة محافظة الشرقية قريبا وباقية المحافظات بالتتابع
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التعليقات
انا اسمي محمود العجمي السيد عبد النعيم اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي ورقم جلوسي ١٣٦٦١٢
34479
احمد تامر احمد رجائي احمد
12660 المنوفيه
احمد تامر احمد رجائي
12560
237186
الاسم يسرا طارق سعد
103093
العمرانيه
محافظة القاهرة الفاروق عمر 427583
19628
رقمي139903 بالجپزه
محافظة سوهاج
47753
انااميرةاحمدمحمدبدر عوزاشهادة اعولي بنجاح محافظ السويس@@@
يارب بالنجاح اتركي من فضلك رقم الجلوس للاستعلام لك عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس
ابتسام عبد التواب سيد حسين ميهوب
رقم الجلوس ١٢٢٦٤٠ الجيزه
امتي محافظة المنيا؟
ارجو الرد
من المقرر ظهوها خلال الساعات القادمة
الاسم : خلود ابو الحمد خلف الله خليفة رقم الجلوس :29302
مدرسة : ناصر بنات الاعدادية (بقرية ادفا ) محافظة:سوهاج
252845
سيتم الاستعلام لك ارجع مرة اخري للمقال
سيتم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها
الادارة كرداسة
المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 252845
الاسم يوسف مصطفى عبدالرحمن خميس
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 20
الدراسات 19
الرياضيات 7.5
العلوم 12.5
المجموع الأساسى 92.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 112.5
الدين 18
التربية الفنية 7.5
كمبيوتر 6.5
محمد عبد الناصر عبد الرحمن عزب
محافظة القليوبية
إدارة كفر شكر
رقم الجلوس 78407
الرجاء أرسلوا لي النتيجة في أقرب وقت
بالتوفيق سيتم ارفاق النتيجة لك ارجع مرة اخري للمقال
رقم جلوسي129531محافظه الجيزه
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة الصفا والمروة الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 129531
الاسم عبدالرحمن احمد نوح حسنين
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 26.5
الدراسات 19
الرياضيات 15
العلوم 14.5
المجموع الأساسى 108.5
Mark1 72.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 128.5
الدين 14
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
رقم جلوسي 192531محافظه الجيزه
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الشروق الاعدادية بنين
الاسم يوسف شعبان حسين عطيه
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 15.5
الرياضيات 27.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 120.5
Mark1 85.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 136.5
الدين 12
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7.5
شهدحمادةعبدالنبى211135
الادارة الوراق
المدرسة الاورمان ع بالوراق
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 211135
الاسم شهد حماده عبدالنبى جمال
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 19.5
الرياضيات 28
العلوم 19
المجموع الأساسى 133.5
Mark1 95.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 153.5
الدين 18.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 9.5
حسن هانى حسن عبد الغنى رقم الجلوس 243110
يا جماعه حد يجبلي الموقع عاوز اشوف الدرجه بتاعتي
اترك تعليق يحمل رقم الجلوس وسيتم الاستعلام لك على الفور
الادارة منشأة القناطر
المدرسة الصفا والمروة الاعدادية المشتركة
الاسم حسن هانى حسن عبدالغنى
اللغة العربية 33
اللغة الانجليزية 19
الدراسات 18
الرياضيات 26.5
العلوم 18.5
المجموع الأساسى 115
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 135
الدين 15
التربية الفنية 6
كمبيوتر 10
ضحى محمد أحمد
188195
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الامجادالخاصة الجديدة
الاسم ضحى محمد احمد محمد حسب الله
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 19.5
الرياضيات 29
العلوم 19
المجموع الأساسى 131
Mark1 93.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 151
الدين 19
التربية الفنية 9
كمبيوتر 9
مريم فكري سعد ابراهيم رقم الجلوس 116203
ايد معرفة النتيجه للصف الثالث الاعدادي الترم الاول لعام ٢٠١٨
يجماعه بقلنا كتير مستنين فين النتيجة
طيب يا جماعة هتظهر امتى انا مستنية من امبارح بليل
أمتي يعني احنا بقالنا كتير مستنين
210681 محافظه الجيزه اداره الوراق
اريد شهاده الصف الثالث الاعدادي ترم تاني محافظه الجيزه رقم الجلوس ١٣٦٦١٢