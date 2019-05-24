“البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

وفي أنتظار الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الترم الثاني لعام 2019، والتي لم يتم الإعلان عن ظهورها حتى الآن، ويتم معرفة النتيجة عن طريق رقم الجلوس، وجدير بالذكر أن طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية قد انتهوا من أداء الامتحانات مؤخرا وينتظرون النتيجة بشغف شديد هم وذويهم.
ودائما ما ينصح الآباء والأمهات أبنائهم بضرورة استذكار دروسهم جيداً حتى تكون حافز لهم لينالوا أعلى الدرجات، حتى تؤهلهم الدرجات العليا ليدخلوا ثانوي عام، ويجب عليهم المراجعة الدائمة لدروسهم التعليمية التي تفيدهم بعد ذلك في تخطي كافة المراحل التعليمية.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القليوبية التيرم الثاني 2019
وحتى الآن لم يتم الكشف عن حقيقة موعد ظهور النتيجة بالرغم من ظهورها في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، وحتى يطمئن الطلبة والطالبات فإن التأخير في ظهور النتيجة في صالحهم فهم بذلك يقومون بكافة المراحل التي تخص ظهور النتيجة على أكمل وجه من تصحيح ومراجعة لورق الامتحانات حتى يتم الإعلان عنها.
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وقد أكدت وزارة التربية والتعليم انه فور الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها فسوف يتم اعتمادها من قبل محافظ كل محافظة على مدار جمهورية مصر العربية وذلك في أقرب وقت ممكن حتى تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2019.
مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية:
حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية ومن المنتظر الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف نقوم بالإعلان عن النتيجة على الفور عند اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، وسوف يتم الإعلان في أقرب وقت ممكن عن رابط وزارة التربية والتعليم الذي سوف تظهر عليه النتيجة.
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التعليقات
نتيجة الترم الثاني اعدادية القليوبية
رقم الجلوس 48797
ربنامعنا
اسراء محمد عطيه مدكور
محمد ابراهيم محمود محمد الاعصر
مدرسة السلام الابتدائيه شرق شبراالخمية
رقم الجلوس ٤٩
51772 رقم الجلوس مدرسه اسماء بنت ابي بكر القليوبيه
أنسام ايمن
القليوبيةبكفرشكر
رقم الجلوس 86681
ربنا معنا امين يارب
القليوبيه٦٩٦٢٥
وفاءسيدمحمودخالد رقم جلوس ٤٥٤ من الفيوم
44450 القليوبيه
محافظه القليوبيه رقم الجلوس 24676
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية رقم جلوس ٢٦٦٠١ شادى اشرف معوض محمود عيد
رقم الجلوس7231
201170اربوكى فى اسرع وقت ممكن محافظة القليوبية
القلوبيه الرقم الجلوس ٨٦٥١٣
رقم الجلوس ٦٨٥١٣
الرقم الجلوس ٨٦٥١٣ايه جمال ابرهيم موسي
الرقم الجلوس ٦٨٥١٣الاسم ايه جمال ابرهيم موسي
ايه جمال ابرهيم موسي
القم ابجلوس٨٦٥١٣
رقم الجلوس 39014
عاوذ النتيجة رقم الجلوس 10903
5313
شهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 71633
82370
رقم الجلوس 62630
ادارة الخانكه التعليميه
31604
٦٩٨٣١
القليوبية
إدارة شبين القناطر
رقم الجلوس58872
نتيجه الشهاده الاعدادية لرقم الجلوس 21600 بمحافظة الشرقيه
الشرقية تعتمد الان ومن المتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة
روان مصطفي عزت محافظه القليوبيه رقم الجلوس ٤٦٢٦٨
القليبوبية تعتمد الان وسنرفق لك النتيجة عقب ظهورها
عبدالرحمن فرج عيسي طاهر رقم الجلوس 210
19903
19904
برجاء التوضيح الي اي محافظة تنتمي للاستعلام
ارسال التتيجه علي الرقم ده
مصطفي محمد طة
رقم الجلوس 33032
الشهادة الاعدادية بنات
برجاء ترك رقم الجلوس للاستعلام لك على النتيجة