مديرية التربية والتعليم الشرقية شهادة الصف الثالث الإعدادي .. إعلان موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية

يعلن على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، حيث تم الإشارة إلى موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية وفق التصريحات نسبت لمسئولي التربية والتعليم بالشرقية، وفق سير أعمال الكنترول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وجميع الروابط الإلكترونية لنتائج طلاب الشرقية سنرفقها، خاصة موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رمضان عبد الحميد، أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني ستعلن عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول، وتكهنت بعض المصادر بالقرب من نهاية الأسبوع الحالي، حيث ينهي كنترول الإعدادية بالشرقية عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات في شهادة الصف الثالث الإعدادي، وسيتم البدء في عمليات المراجعة ورصد النتائج ثم رفعها للمواقع الإلكترونية، وسينشر موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية التنويهات حول توقيت اعتماد النتائج.
مديرية التربية والتعليم الشرقية نتيجة الإعدادية
أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في إشارة لموقع الاستعلام عن نتائج الطلاب، انه سيتمكن كل طالب من الحصول على درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي من خلال البحث برقم الجلوس من الموقع الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، وهو الأمر الذي سنتابعه لحين نشر الرابط الإلكتروني الجديد، أعداد الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية تخطى 111 ألف طالب وطالبة مقسمين على 20 إدارة تعليمية وإجمالي عدد اللجات 676 لجنة امتحانية في جميع أنحاء مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية.
روابط نتيجة الإعدادية الشرقية
الاستعلام عن النتائج وجميع روابط نتيجة إعدادية الشرقية 2018: نتيجة الإعدادية بالشرقية وكذلك رابط موقع نتائج الامتحانات التربية والتعليم، أيضا لا يفوت عليكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات ومع ظهور بيان النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية سنضيف لكم المزيد.
تحديث: يشهد الأسبوع الحالي إعلان العديد من النتائج لعدة محافظات منها القاهرة والدقهلية كفر الشيخ ، وفيما يتعلق بنتيجة إعدادية الشرقية، ننتظر صدور بيان رسمي حول موعد اعتماد النتائج، على البوابة الإلكترونية .
توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالشرقية يحتب لها المجموع الكلي من 280 درجة، ثم العربي 80 درجة والإنجليزي 60 درجة ونفسها للرياضيات، والعلوم والدراسات 140 درجة.
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التعليقات
نتجة ههيا
89766
محمد السيد قاعود
رقم جلوس٧٦١٧٣
عاوز اعرف شهادتي 103152
65915
59048
45539
احمد شحتة حسين عبدالقادر اسم الطالب
45539 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
كفر عبدالنبى ع المدرسة
38.5 عربي
26.5 انجليزي
18.5 دراسات
15 جبر
14 هندسة
18 علوم
130.5 المجموع
17 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
رنا السيد عبد الله على أحمد
رقم الجلووس 68922
محافظه الشرقيه ،أبو كبير
مدرسه الحديثه
رنا السيد عبدالله على احمد اسم الطالب
68922 رقم الجلوس
أبو كبير الادارة
ابوكبير ع الحديثه ت س المدرسة
37.5 عربي
30 انجليزي
13.5 دراسات
11 جبر
12.5 هندسة
13 علوم
117.5 المجموع
16.5 تربية دينية
7 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
النتيجه هتظهر امتي انا منتظرها بفارغ الصبر
النتيجه هتظهر امتي اخر كلام؟
محافظة الشرقية
رقم الجلوس:14539
مدرسة :الشهيد يحي نصر محمد
إدارة : غرب الزقازيق
رجاء أريد النتيجة لانى انتظرها على احر من الجمر
والتوفيق للجميع .
الاء سعيد السيد حسن اسم الطالب
14539 رقم الجلوس
غرب الادارة
يحيى نصر محمد عطيه ع بالطيبة المدرسة
38.5 عربي
30 انجليزي
19 دراسات
14.5 جبر
13 هندسة
19 علوم
134 المجموع
18 تربية دينية
8 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
79159
داليا على سعيد رشوان اسم الطالب
79159 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
الجوينى المدرسة
34 عربي
23 انجليزي
13 دراسات
12.5 جبر
12.5 هندسة
15.5 علوم
110.5 المجموع
19.5 تربية دينية
8 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
28204
يوسف محمد عامر سلمان عليان اسم الطالب
28204 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
تل الجراد ع م المدرسة
27.5 عربي
15 انجليزي
16.5 دراسات
8.5 جبر
9.5 هندسة
18.5 علوم
95.5 المجموع
14.5 تربية دينية
5 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
75644
كريم عمر محمود عمر احمد اسم الطالب
75644 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
السادات الاعدادية بنين المدرسة
38 عربي
28 انجليزي
19 دراسات
13 جبر
14.5 هندسة
17.5 علوم
130 المجموع
10.5 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
64967
عايزبن النتيجة لوسمحتو يا جماعه
عايزبن النتيجة
نتيجه ٤٠٩١٣
رقم الجلوس 77278
النتيجة يا جماعة لو سمحتوا
78915
سهير عبدالعزيز عيسي زيدان اسم الطالب
78915 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
ابو عمران ع المدرسة
28.5 عربي
18 انجليزي
15.5 دراسات
4.5 جبر
7.5 هندسة
12 علوم
86 المجموع
14.5 تربية دينية
5 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
65538
رقم الجلوس 21910
رقم جلوس 68797