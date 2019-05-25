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مديرية التربية والتعليم الشرقية شهادة الصف الثالث الإعدادي .. إعلان موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية

كتب بدر آخر تحديث
مديرية التربية والتعليم الشرقية شهادة الصف الثالث الإعدادي .. إعلان موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية
مديرية التربية والتعليم الشرقية شهادة الصف الثالث الإعدادي

يعلن على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، حيث تم الإشارة إلى موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية وفق التصريحات نسبت لمسئولي التربية والتعليم بالشرقية، وفق سير أعمال الكنترول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وجميع الروابط الإلكترونية لنتائج طلاب الشرقية سنرفقها، خاصة موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الشرقية رمضان عبد الحميد، أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني ستعلن عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول، وتكهنت بعض المصادر بالقرب من نهاية الأسبوع الحالي، حيث ينهي كنترول الإعدادية بالشرقية عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات في شهادة الصف الثالث الإعدادي، وسيتم البدء في عمليات المراجعة ورصد النتائج ثم رفعها للمواقع الإلكترونية، وسينشر موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية التنويهات حول توقيت اعتماد النتائج.

مديرية التربية والتعليم الشرقية نتيجة الإعدادية

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في إشارة لموقع الاستعلام عن نتائج الطلاب، انه سيتمكن كل طالب من الحصول على درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي من خلال البحث برقم الجلوس من الموقع الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، وهو الأمر الذي سنتابعه لحين نشر الرابط الإلكتروني الجديد، أعداد الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية تخطى 111 ألف طالب وطالبة مقسمين على 20 إدارة تعليمية وإجمالي عدد اللجات 676 لجنة امتحانية في جميع أنحاء مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية.

روابط نتيجة الإعدادية الشرقية

الاستعلام عن النتائج وجميع روابط نتيجة إعدادية الشرقية 2018: نتيجة الإعدادية بالشرقية وكذلك رابط موقع نتائج الامتحانات التربية والتعليم، أيضا لا يفوت عليكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات ومع ظهور بيان النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية سنضيف لكم المزيد.

تحديث: يشهد الأسبوع الحالي إعلان العديد من النتائج لعدة محافظات منها القاهرة والدقهلية كفر الشيخ ، وفيما يتعلق بنتيجة إعدادية الشرقية، ننتظر صدور بيان رسمي حول موعد اعتماد النتائج، على البوابة الإلكترونية .

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالشرقية يحتب لها المجموع الكلي من 280 درجة، ثم العربي 80 درجة والإنجليزي 60 درجة ونفسها للرياضيات، والعلوم والدراسات 140 درجة.

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عن الكاتب

بدر

بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة

التعليقات

    1. احمد شحتة حسين عبدالقادر اسم الطالب
      45539 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      كفر عبدالنبى ع المدرسة
      38.5 عربي
      26.5 انجليزي
      18.5 دراسات
      15 جبر
      14 هندسة
      18 علوم
      130.5 المجموع
      17 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. رنا السيد عبدالله على احمد اسم الطالب
      68922 رقم الجلوس
      أبو كبير الادارة
      ابوكبير ع الحديثه ت س المدرسة
      37.5 عربي
      30 انجليزي
      13.5 دراسات
      11 جبر
      12.5 هندسة
      13 علوم
      117.5 المجموع
      16.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

  10. محافظة الشرقية
    رقم الجلوس:14539
    مدرسة :الشهيد يحي نصر محمد
    إدارة : غرب الزقازيق
    رجاء أريد النتيجة لانى انتظرها على احر من الجمر
    والتوفيق للجميع .

    رد

    1. الاء سعيد السيد حسن اسم الطالب
      14539 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      يحيى نصر محمد عطيه ع بالطيبة المدرسة
      38.5 عربي
      30 انجليزي
      19 دراسات
      14.5 جبر
      13 هندسة
      19 علوم
      134 المجموع
      18 تربية دينية
      8 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. داليا على سعيد رشوان اسم الطالب
      79159 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      الجوينى المدرسة
      34 عربي
      23 انجليزي
      13 دراسات
      12.5 جبر
      12.5 هندسة
      15.5 علوم
      110.5 المجموع
      19.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. يوسف محمد عامر سلمان عليان اسم الطالب
      28204 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      تل الجراد ع م المدرسة
      27.5 عربي
      15 انجليزي
      16.5 دراسات
      8.5 جبر
      9.5 هندسة
      18.5 علوم
      95.5 المجموع
      14.5 تربية دينية
      5 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. كريم عمر محمود عمر احمد اسم الطالب
      75644 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      السادات الاعدادية بنين المدرسة
      38 عربي
      28 انجليزي
      19 دراسات
      13 جبر
      14.5 هندسة
      17.5 علوم
      130 المجموع
      10.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. سهير عبدالعزيز عيسي زيدان اسم الطالب
      78915 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      ابو عمران ع المدرسة
      28.5 عربي
      18 انجليزي
      15.5 دراسات
      4.5 جبر
      7.5 هندسة
      12 علوم
      86 المجموع
      14.5 تربية دينية
      5 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

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