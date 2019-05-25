مديرية التربية والتعليم الشرقية شهادة الصف الثالث الإعدادي .. إعلان موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية

يعلن على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، حيث تم الإشارة إلى موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة الشرقية وفق التصريحات نسبت لمسئولي التربية والتعليم بالشرقية، وفق سير أعمال الكنترول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وجميع الروابط الإلكترونية لنتائج طلاب الشرقية سنرفقها، خاصة موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رمضان عبد الحميد، أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني ستعلن عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول، وتكهنت بعض المصادر بالقرب من نهاية الأسبوع الحالي، حيث ينهي كنترول الإعدادية بالشرقية عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات في شهادة الصف الثالث الإعدادي، وسيتم البدء في عمليات المراجعة ورصد النتائج ثم رفعها للمواقع الإلكترونية، وسينشر موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية التنويهات حول توقيت اعتماد النتائج.

مديرية التربية والتعليم الشرقية نتيجة الإعدادية

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في إشارة لموقع الاستعلام عن نتائج الطلاب، انه سيتمكن كل طالب من الحصول على درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي من خلال البحث برقم الجلوس من الموقع الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، وهو الأمر الذي سنتابعه لحين نشر الرابط الإلكتروني الجديد، أعداد الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية تخطى 111 ألف طالب وطالبة مقسمين على 20 إدارة تعليمية وإجمالي عدد اللجات 676 لجنة امتحانية في جميع أنحاء مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية.

روابط نتيجة الإعدادية الشرقية

الاستعلام عن النتائج وجميع روابط نتيجة إعدادية الشرقية 2018: نتيجة الإعدادية بالشرقية وكذلك رابط موقع نتائج الامتحانات التربية والتعليم، أيضا لا يفوت عليكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات ومع ظهور بيان النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم الشرقية سنضيف لكم المزيد.

تحديث: يشهد الأسبوع الحالي إعلان العديد من النتائج لعدة محافظات منها القاهرة والدقهلية كفر الشيخ ، وفيما يتعلق بنتيجة إعدادية الشرقية، ننتظر صدور بيان رسمي حول موعد اعتماد النتائج، على البوابة الإلكترونية .

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالشرقية يحتب لها المجموع الكلي من 280 درجة، ثم العربي 80 درجة والإنجليزي 60 درجة ونفسها للرياضيات، والعلوم والدراسات 140 درجة.

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