نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم على الأنترنت

سنتعرف من خلال تلك المقالة علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية، حيث تظهر خلال أيام نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الترم الثاني برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابعة لوزارة التربية والتعليم والعديد من المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وغيرهم، تظهر نتيجة إعدادية المنوفية بعد أن تنتهي عمليات تصحيح كافة الأوراق بجميع الطلبة وإجراء عملية المراجعة وتجميع الدرجات وينتظر اعتمادها من قبل محافظ المنوفية ومن ثم ستكون متاحة عبر الأنترنت لجميع الطلبة برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني حسب ما أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ستكون متاحة خلال الشهر الجاري على الأنترنت لجميع المدرس في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسيقوم الكنترول لرئيسي بالمحافظة المتواجد في شبين الكوم بعملية تجميع الأرقام ومراعاة راحة المعلمين حتى لا يحدث أي أخطاء في النتائج، ويتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعد ذلك

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

وكانت الامتحانات قد انتهت يوم 16 مايو الماضي وينتظر جميع الطلاب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وستكون النتيجة متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم من هنــا، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

إذا كان لديكم أي استفسار بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس يمكنكم تركه بالتعليقات أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة فتابعونا.

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