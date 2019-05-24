نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس -رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

نترقب مع جميع الطلاب نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والتي من المقرر أن يتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، وفور الانتهاء من تصحيح نتيجة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، كما سيتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من جانب الطلاب حول صعوبة الامتحانات الأزهرية والتي جاء معظمها في مستوي الطالب المتوسط.
نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019
حيث ستنطلق نهاية الأسبوع الحالي أعمال تصحيح أوراق الإجابات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 ونتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم، وبعد ذلك يتم البدء في أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات ومن ثم يتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 على فضيلة شيخ الأزهر ليقوم باعتمادها ومن ثم يتم إعلان نتائج الطلاب .
وتجدر الإشارة إلى أنه يعود سبب اهتمام أولياء الأمور إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019، هو تحديد مستوي طلابهم الدراسي ومعرفة العيوب أو المواد التي يعانوا منها بضعف من أجل التركيز عليها جيدا وذلك في إطار حرص أولياء الأمور على إعداد أولادهم جيدا من أجل التفوق في نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية والتي تعد أخر محطة في التعليم الابتدائي.
- يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي بك في تعليق أسفل الخبر لمعرفة نتيجة الشهادة الأزهرية الإعدادية ونتيجة الابتدائية الأزهرية قبل الجميع.
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم
يتحول اهتمام جميع الطلاب إلى معرفة رابط مباشر بوابة الأزهر الإلكترونية، من أجل معرفة نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 ، بمجرد أن ينتهوا من أداء الامتحانات من أجل الاطمئنان على الدرجات والحصول على ثمرة تعبهم في المذاكرة لمدة عام كامل، وحتي يتمكنوا من قضاء وقت ممتع في أجازة نهاية العام حتي يتمكنوا من الاستعداد جيدا للعام الجديد.
وفي إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف على تلبيه جميع احتياجات الطلاب على مستوي جميع المحافظات فسيتم عرض نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 ، برقم الجلوس فقط، لجميع سنوات النقل بداية من الصف الأول وحتي الصف الخامس فور اعتمادها من شيخ الأزهر وسيتم عرض لينك النتيجة مباشرة من خلال هذا المقال ترقبونا.
متابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية نهاية العام
- سيتم الانتهاء من امتحانات الأزهر الترم الأول خلال الأسبوع الحالي.
- من المقرر أن يتم رفع نتيجة الإعدادية والابتدائية، لجميع الصفوف عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها
- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بجميع معاهد الجمهورية أمس الخميس.
- من المتوقع أن تستمر أعمال الكنترول لنتيجة إعدادية الأزهر لمدة أسبوع تقريبا بجميع المحافظات.
- نترقب مع طلاب الابتدائي والإعدادي الأزهري لحظة اعتماد نتائج الامتحانات من جانب شيخ الأزهر.
- حيث خاض 150326 طالب وطالبة امتحانات الابتدائية الأزهرية الترم الأول.
- أوشك الانتهاء على تصحيح نتائج ابتدائية الأزهر 2019 بجميع المحافظات.
- من المترقب اعتماد نتيجة الابتدائية الأزهرية بداية الأسبوع القادم.
- تم الإعلان رسميا أن نتائج الأزهر سيتم اعتمادها يوم الخميس القادم من جانب شيخ الأزهر ليتم رفعها مباشرة على بوابة الأزهر التعليمية.
- ساعات قليلة وسيتم اعتماد نتائج الأزهر.
- رغم تأكيد إعلان نتائج الأزهر اليوم لم يتم اعتمادها حتى الآن
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التعليقات
نتيجه الصف الاول الاعدادي محافظه الشرقيه سعيد صلاح١٠٨
الصف الثالث الاعدادي231184
رقم الجلوس ٣٤٣٥٧
احمد محمد كامل محمد قطب معهد سحالي الاعدادي مركز ابو حمص البحيره رقم الجلوس 44213
حبيبه أشرف عبدالتواب الثالث الاعدادى رقم الجلوس 250284
رقم الجلوس209149 الاسم سندس يحيى امين ابراهيم
عبدالعظيم عبدالمطلب عبدالعظيم ابوداه 17437 معهد كفريعقوب الابتدائى
نتيجة الصف السادس الأزهرى أيمن محمد ابراهيم محافظة الاسماعلية رقم الجلوس 47395
الاسم عمر محمد حمادة
معهد ابو العباس بمنفلوط
الصف السادس الابتدائى الازهرى
رقم الجلوس ٨٤٩٠١
نتيجة أيمن محمد ابراهيم محافظة الاسماعلية رقم الجلوس 47395
محمد سيد خليفه سيد
السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٨٦١١١
سيد احمد عبد الرحمن
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٨٦١٠٣
رحمة نصر الدين حسن معهد فتيات ابو خروع محافظه الإسماعيلية مدينة أبو صوير
نتيجه الصف الثالث الاعدادى معهد فتيات كوم الضبع
رقم الجلوس ٢٠٨٩٦٤
الصف الثالث الإعدادي الازهري
رقم الجلوس ٦١٤٢
لم تظهر نتائج الأزهرية 2019 حتي الآن، سيتم الرد بالدرجات فور اعتمادها ترقبونا
الصف الثالث الإعدادي رقم الجلوس 218372
نتيجه الصف الثالث الإعدادى معهد بنها النموذجى بنين رقم الجلوس ٣٢٧٨
الصف الثالث الاعدادي 9229
نتيجه الصف الثالث الإعدادى معهد بنها النموذجى بنين رقم الجلوس ٣٢٧٨ الاسم عبدالرحمن مجدى رشاد محمد
عايزه نتجه الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2019 رقم الجلوس 220 213
يوسف تامر محمد عبدالنور الصف السادس الابتداءى 65086
جويرية احمد سيد عبد العال
رقم الجلوس ٢٠٤١١١
عبد الرحمن فايز عبد الرحمن مقرب
معهد الدلنجات الازهرى بنبن ـ رقم الجلوس 48736
نتيجةثالث اعدادي للطالب / احمد عبدالله السيد احمد محمود معهد هربيط االاعدادي الثانوي بأبو كبير شرقيه( رقم الجلوس 29703)
رقم الجلوس17437 معهد كفريعقوب كفر الزيات غربيه
احمد عمر احمد عطاالله
معهد فيشا الصفرا المحمودية بحيره
رقم الجلوس٤٦٥٩٦
روان عبدالقادر اسماعيل محمد حسن
رقم الجلوس 245746
الصف الثالث الاعدادي
روان عبدالقادر اسماعيل محمد حسن
رقم الجلوس 245746
الشهاده الاعداديه الازهريه
محمد ايهاب عبد الفتاح
الصف الثالث الإعدادي الازهري
معهد الخلايله الاعدادي
رقم الجلوس(12023)
محمد السيد فتحي الجنزوري الصف الرابع الابتداءى بكفر حمام مركز تلا محافظة المنوفية رقم الجلوس ٩٥
محمد السيد فتحي الجنزوري معهد كفر حمام مركز تلا محافظه المنوفيه رقم الجلوس ٩٥
ابراهيم احمد ابراهيم الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية 17554
الا سم ابراهيم نبيل عبد المجيد عبدالفتاح زيدان رقم الجلوس 48351 محافظه البحيره
عبدالرحمن محمدحمدى رمضان رقم الجلوس ٦٧٩٧٩
الصف السادس الابتداءى الجيزة
محمد الدهراوي الشهادة الاعداديه رقم الجلوس 12181
عبدالرحمن تامر هاشم سنجر الصف السادس الابتدائى .الغربيه
رقم الجلوس ١٧٥٠
نتيجة الشهادة الاعدادي الازهر هتظهر امته 2019 لو سمحت
الصف السادس الابتدائي الأزهري معهد وردان
الطالبة : روضه ياسر السيد محمد
رقم الجلوس ( ١٢٦٦٩٠٣ )
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري معهد وردان
الطالبة : روضه ياسر السيد محمد
رقم الجلوس : ١٢٦٦٩٠3
سندس يحي امين ابراهيم 209149
يمني السيد عامر رقم الجلوس 231807
نتيجه الصف السادس الابتدائي
محمد رضا محمد عبد اللطيف
محافظه دمياط
معهد كفرسعد البلد
رقم جلوس ٠٢٧٨١٨
نتيجه الصف السادس الابتداءى ٢٠١٨ و٢٠١٩ مدرسه معهد اسبيكوا الازهرى النموزجى
59753
يوسف.السيد.ادريس.السادسه.ابتدائي.منوفيه.رقم.الجلوس.11701
سلمى رامي عبدالفتاح عيد محمد
رقم الجلوس 201496
عمار احمد سعيد غالي عبد الله الصف السادس الابتداءي
227718 الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 227718
ایمان احمد محمود محمد وهدان
رقم الجلوس 212592
معهد فتیات نهطای الاعدادیه
الصف الثالث الاعدادی
الفصل الدراسی الاول
الصف/الثالث الإعدادي
معهد/الإمام الشافعي الإعدادي بنين
محافظة/الغربيه
مدينة/المحله الكبري
رقم الجلوس/13826
الاسم مصطفي عبدالرحيم احمد
معهد الإمام الشافعي الابتدائي النموذجي بالمحله الكبري
رقم الجلوس 14137
علي صبري علي محمد سمره رقم الجلوس ٤٥٧٥٢
هاجر محمود حمزة رقم الجلوس ٢٤٥٢٨٣ الصف الثالث
هاجر محمود حمزة رقم الجلوس ٢٤٥٢٨٣
عبد الرحمن عماد كمال سعد
رقم الجلوس ٦٨٦٥٨
الشهاده الاعداديه
محمد سيد احمد محمد
رقم الجلوس72667
ممكن اعرف نتيجه بنت رويا احمد محمود
رقم الجلوس 205149
مدرسه الغد المشرق الازهري لغات
ممكن اعرف نتيجه الابتدايه لبنت رقم الجلوس 205149
فاطمه محمدحمدى رمضان رقم الجلوس ٢٥٤٥٦٢ الصف الثالث الاعدادى
هاجر محمد شحاته الصف السادس…رقم الجلوس.239015
اسم الطالبة /منة نجم عبد الونيس عبد اللطيف
مدرسة/الغمرى النموزجى الازهرى
محافظة/الجيزة
رقم الجلوس/732
الصف الثالث الإعدادي
اسراء رمضان الاقور
212118
رحاب عاصم على عبد العاطى الصف الخامس الابتداى الازهرى رقم الجلوس 91 معهد الاخيضر الابتدائى المر اغة سوهاج
٣٨٩٣٤
محمد وليد خميس البحراوى الصف الثالث الاعدادى ازهرى محافظه البحيره رقم الجلوس381406وهو ملاحق برجاء الرد فورا
نتبجه الشهاده الاعداديه ملاحق. 815
عيسي جمعة محمد عبد اللطيف
رقم الجلوس 48912
رقم الجلوس 40929
الاسم :فاطمة ابراهيم السيد
المحافظة:البحيرة
رقم الجلوس:271033
نتيجة الصف الثاني الاعدادي الازهرية الشرقية
ياسمينه بدوى زارع عبد العاطى
معهد سيلا الابتدائى الصف الخامس
الفيوم
نتيجة همام خالد ابواليمين امين الصف السادس الابتدائي الازهري
روضه ياسر السيد محمد
الصف السادس الابتدائي الأزهري معهد وردان
رقم الجلوس ( ١٢٦٦٩٠٣ )
68551