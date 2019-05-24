عاجل روابط نتائج السادس الابتدائي بالعراق الدور الاول 2019 نتيجة الرصافة الأولى بنسبة النجاح 68%| نتيجة تربية الابتدائية بعموم محافظات العراق برقم التلميذ  والاسم في جميع الأقضية

ننقل اليكم نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي بالعراق 2019 الدور الأول بعموم المحافظات العراقية حيث نستكمل معكم عبر موقعنا المتابعة المستمرة لباقي نتائج جميع المراحل الدراسية بجميع الدول الشقيقة لمصر، حيث يبحث الان طلاب العراق عن نتائج الطلاب وخاصتاً رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق 2019 الدور الأول، حيث تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان الرسمى عبر البوابة الإلكترونية لموقعها عن نتائج الصف السادس الابتدائي، على مستوى جميع محافظات جمهورية العراق.
ظهرت نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول
نتائج السادس الابتدائي بعموم المحافظات العراقية
ظهرت نتيجة الرصافة الأولى كما أوضح المدير العام لتربية الرصافة السيد حسين فليح حسن،وبلغت نسبة النجاح 68%، وذكر أن عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 ).
نتيجة الشهادة الإبتدائية بجمهورية العراق الدور الأول 2019
هذا فقد اعلنت وزارة التربية العراقية عن أن 825،824 تلميذ وتلميذة، بجميع محافظات العراق يخضون الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي للدور الاول للعام الدراسي 2019 ، بدأ من يوم 14 مايو ، وتنتهي يوم 21 مايو 2019، ووسط جو الترقب والخوف يؤدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، إمتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2019، على مستوى جميع محافظات العراق، بناء على جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدراسات العربية والدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية ( الإنجليزية)و الدراسات الكردية، الذى وضع بناء على توجيهات الدكتور وزير التربية الدكتور قصي السهيل.
– وزارة التربية العراقية
بدأ الامتحانات يوم 14 مايو ، وسوف تنتهي يوم 21 مايو 2019.، على مدار 7 أيام متتالية، بالنسبة للدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية، أما بالنسبة للدراسات العربية والدراسات الكردية ( عام ومسرع) سوف تنتهي الإمتحانات يوم الأثنين الموافق 20 مايو، حيث تكون على مدار 6 أيام متتالية.
رابط الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي بالعراق
سوف تصرح وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس لإمتحانات الدور الأول عام 2019، فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات والمراجعة، والجدير بالذكر تصريح وزير التربية العراقية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فور الإنتهاء من أعمال الكنترول بجميع الإدارات التعليمة التابعة للوزارة، مع التشديد على المراجعة والدقة والإتقان في كافة المراحل، على مستوى ادارة تربية الرصافة الأولى والكرخ الاولى و الثانية و الثالثة و الرصافة الثانية والثالثة، الناصري، كربلاء، صلاح الدين، كركوك، ميسان، البصرة، واسط، ديالي، المثنى، السلمانية، ذي قار وكافة المحافظات العراقية.
نتائج الدراسة الإبتدائية – تربية السادس الإبتدائي 2019 بعموم محافظات العراق
|اسم المحافظة
|رابط النتيجة
|نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى
|رابط نتيجة الكرخ الاولى قريباً
|نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى
|رابط نتيجة السادس الابتدائي بالرصافة الأولى
|نتائج السادس الابتدائي كركوك
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة كركوك قريباً
|نتائج السادس الابتدائي كربلاء
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة كربلاء قريباً
|نتائج السادس الابتدائي المقدسة
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة المقدسة قريباً
|نتائج السادس الابتدائي المثنى
|رابط نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى قريباً
|نتائج السادس الابتدائي أربيل
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة أربيل قريباً
|نتائج السادس الابتدائي السليمانية
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة السليمانية قريباً
|نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثالثة
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة الرصافة الثالثة قريباً
|نتائج تربية ذي قار
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة ذى قار قريباً
|نتائج السادس الابتدائي بابل
|رابط نتائج السادس الابتدائي بتربيه بابل قريباً
|نتائج السادس الابتدائي النجف الأشرف
|رابط نتائج السادس الابتدائي النجف الاشراف قريباً
|نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية
|رابط نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية قريباً
|نتائج السادس الابتدائي ديالي الإبتدائية
|رابط نتائج السادس الابتدائي محافظة ديالى قريباً
|نتائج السادس الابتدائي واسط
|رابط نتائج السادس الابتدائي تربية واسط قريباً
|نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثانية.
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظةالكرخ الثانية قريباً
|نتائج السادس الابتدائي ديالي.
|رابط نتيجة السادس الابتدائي محافظة ديالى قريباً
|نتائج السادس الابتدائي ميسان
|رابط نتيجة السادس ابتدائي محافظة ميسان قريباً
|نتائج السادس الابتدائي البصرة
|رابط نتيجة السادس ابتدائي البصرة قريباً
مستمرين نتابع معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية ظهور باقى نتائج السادس الابتدائي بعموم محافظات العراق على اكثر من رابط حيث تظهر النتيجة اولا على شاشة القناة التربوية العراقية، واكثر من رابط آخر يعرض نتائج طلاب العراق مباشر حيث تظهر ايضا على موقع ناجح والسومرية، ونحن من موقعنا هذا نتابع معكم عرض نتائج السادس الإبتدائي 2019 الدور الأول بمحافظات العراق.
كيفية استخراج نتيجة السادس الابتدائي
اولا: الدخول على رابط كل محافظة المفرق في الجدول بالأعلى ستظهر لك صفحه بها جميع المدارس الموجودة بالمحافظة
ثانيا: الضغط على اسم المدرسة ستظهر اليك كشوفات بأسماء الطلاب وبيان درجاتهم كامله والبحث عن اسم الطالب.
فى حالة وجود اى مشكلة فى استخراج نتيجه الصف السادس الابتدائى بالعراق يرجى ترك تعليق بالمشكلة او بالاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وسوف نقوم بالرد عليكم بالنتيجة.
ونتابع معكم رفع النتائج على مستوى المحافظات تباعا فتابعوا تمنياتى بمزيد من التفوق والنجاح لجميع ابنائنا الطلاب فى العراق الشقيقة.
موقع نجوم مصريه يتمنى لجميع طلاب العراق بدوام التفوق وخاصتا طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع الاقضيه العراقية
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التعليقات
الرصافه الثاتة
نتائج منطقة النهروان مدرسة ال ياسين
متى ترسل نتائج ذيقار
نتيج للصف السادس ابتداءي السم رقيه نبيل اشنين ذي قار مدرست النخيل
نتيجه الصف السادس ابتداءي السم رقيه نبيل اشنين
اريد نتاءج الصف السادس 2019 الكرخ الثئني
حسين مرتضى عيدان سلمان
نتائج محافظه ذي قار السادس الابتدائي ٢٠١٩ مدرسه دار العلم
اريد اتعرف شوكت تنشرون النتاج في محافضة ميسان عتبة بن غزوان
ممكن اعرف شوكت تنشرون النتائج في محافظة ذي قار مدرسة عكاظ للبنات
زينب علي حسن
محافظة ميسان
مدرسة الغفران للبنات
شوكت نتائج الكرخ الثانيه مدرسه الخورنق
متى يتم نشر نتائج محافظة ذي قار
متى نتائج محافظ بابل
١اشوكت ننتاىج الرصافة الثانية
ممكن اعرف شهايد السادس الكرخ الثاني 2019 محافظة بغداد
أريد نتائج السادس أ الابتدائي دور ألاول 2019 كرخ ألاول
ممكن نتائج الصف السادس المدرسه الجين الرصافة الاولى
نتائج الصف السادس ابتدائي محافظة القادسيه لا توجد
بعدد مو هسه
شوكت نتائج صف سادس محافظة كربلاء
سجاد رحمن خلف خزن
السادس الابتدائي
محافظة المثنى
متى النتائج
متى تنشر نتائج السادس الابتدائي الدور الاول لمحافظة العراق
نتائج محافضه ذي قار
السلام عليكم اريد اعرف لمت النتائج مال السادس ابتدائي
اشوكت النتيجة مال السادس
اني اب مدرسه عمر
متى نتائج السادس الابتدائي نينوى
ممكن نتائج محافظة بغداد الرصافة الأولى
محمود عبدالنبي هاشم صالح
محافظه ذي قار
مدرسه قتيبه
الاسم/ مرتضى رزاق رجا
المدرسه/ المعرفه
المحافضه / كربلاء المقدسه
السلام عليكم والله تعبنة
منه سوف يتم نشر النتائج السادس الابتدائيه لعام 2019
محافظة نينوى
بعشيقة حي الربيع
مدرسة بعشيقة الأولى للبنين
متى سوف يتم نشر النتائج السادس الابتدائيه لعام 2019
محافظة نينوى
بعشيقة حي الربيع
مدرسة بعشيقة الأولى للبنين
اريد نتائج محافضت ذي قار
أوشكت نتائج الاسادس الإبتدائي بابل
محافظة بغدادالرصافة الثانية مدرسة الصحراء محمدحامدعنيد السادس ابتدائي
اريد نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول محافضة البصرة
ها ابن ولايتي انشالله ناجح
هدى عدنان خلف خزن
نتاج محافظة المثنى مدرست اسيا بنت مزحم للبنات
هدى عدنان خلف خزن
نتاج محافظة المثنى
متا سوف تضهر النتأج
متى يتم نشر النتائج للصف السادس الابتدائي في مدرسة تدمر للبنات محافظة كربلاء
والله تعب
نتأج السادس الابتدائي الدور الاول 2018
الاسم/احمد محمد امين كاضم
المدرسة/مدارس الامام علي الهادي
العنوان/النجف الاشرف/حي نداء
أرجوان محمد اكديمي رجب
انشاالله كلنه ناجحين
نتاج ميسان المشرح الصف السادس الابتدائي
اشو ماكو مال ميسان النتائج
عباس الفادي في هذا المجال و الله ما شاء فعل ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية في كل شيء. لا اله إلا انت. لا لا اله إلا انت. لا اله إلا انت فكقم. لا 4خ3344 في هذا المجال. و
انشاالله كلنه ناجحين
بيداء محمد
الاسم:عماد ياسين راوي أحمد
المدرسه:ملتقى النهرين
الصف:الأول متوسط
المحافظة:صلاح الدين الشرقاط الساحل الأيسر من قريه اسديرئ سفلى
مدرسه الايات ليش ماكو
بنين علا ء عكاالة الول
نتائج الصف السادس الابتدائي
اريد نتائج الصف السادس الابتدائي للمدرسة العسكري في في سامراء لعام 2018
اريد اعرف نتيجة مهدي عباس مايا المدرسة الحشد الشعبي رقم المتحاني 1319617045
اريد الشهاده رقم الجلوس 11489 محافظه المنيا مدرسه بطران
اريد نتائج السادس الابتدائى الكرخ الثالثة
السلام عليكم, متى تظهر نتائج الرصافه الثانيه بغداد
خلال ايام يا عبير حنتابع معاكم النتيجه لحظه بلحظه بالنجاح يا رب
نتائج الكرخ الثانية شوكت تنزل بلازحمة
تم رفع نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية المثنى الرابط موجود فى المقاله بالاعلي
اريد نتائج محافظه ذي قار
محافظة القار لم تظهر بعد اللى ظهر بغداد الكرخ 1 محافظة بغداد الرصافة 1 وفى انتظار باقى المحافظات خلال الساعات التالية
نتائج محافظه ذي قار غدا الاحد ان شاء الله
تم