بوابة نتائج التعليم الأساسي- الآن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي يعد الموقع الرسمي لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس والتي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام الماضية فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، حيث من المقرر أن انتهت امتحانات نتيجة إعدادية القاهرة 2018 للترم الثاني، خلال نهاية الأسبوع الحالي بجميع المحافظات.

سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع القاهرة التعليمية والعديد من المواقع الأخري ومنها موقع اليوم السابع وفيتو ومصرواي.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

حيث أكد محافظ القاهرة أنه تم تأسيس غرفة العمليات الخاصة لمتابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أجل أن تقوم برصد أي شكاوى أو استياء من الطلاب في جميع المواد سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الدراسات الاجتماعية وحتي مادة الرياضيات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)

للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 قبل الجميع، قم بكتابة بياناتك من الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج ثالثة إعدادي فور اعتمادها.

بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع cairogovresults

حيث من المقرر أن يتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهر ة2019 برقم الجلوس، لجميع الإدارات التعليمية التي تم ذكرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي – موقع cairogovresults، ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 للفصل الدراسي الأول، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

اختيار نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة

نتائج إعدادية القاهرة 2019 لجميع الإدارات التعليمية

حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 لجميع الإدارات التعليمية، وسط خوف وترقب من الطلاب، ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 للترم الأول، فور اعتمادها، كما سيتم إعلان ترتيب الإدارات التعليمية لمحافظة القاهرة وهي :

إدارة شرق وغرب مدينة نصر التعليمية

إدارة روض الفرج التعليمية

إدارة الزيتون التعليمية

إدارة حدائق القبة التعليمية

إدارة باب الشعرية التعليمية

إدارة السيدة زينب التعليمية

إدارة وسط القاهرة التعليمية

إدارة المطرية التعليمية

إدارة شبرا التعليمية

إدارة عابدين التعليمية

إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

إدارة مصر القديمة التعليمية

إدارة النزهة التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

انتهي الطلاب من امتحانات إعدادية القاهرة 2019 للترم الأول

أكدت المديرية أنه تم البدء في أعمال التصحيح لنتائج الامتحانات الترم الأول .

ويشار إلى أن طلاب إعدادية القاهرة قد أشادوا بسهوله امتحان مادة العلوم .

من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة ، بعد ظهور نتائج الإسكندرية.

تم البدء في تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة بجميع الإدارات التعليمية.

إعدادية القاهرة

نترقب معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني خلال الساعات القادمة.

من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية القاهرة خلال مطلع الأسبوع القادم.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المتوقع إعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا.

انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من أعمال التصحيح.

حيث اعتمد محافظة القاهرة، منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني بنسبه نجاح بلغت 79%.

والجدير بالذكر أن نتائج الترم الثاني جاءت بارتفاع بلغ 10 % عن نتيجة الترم الاول

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %

وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81 %

كما بلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 80%.

يمكن الآن معرفة النتائج من بوابة القاهرة التعليمية أو من المدارس.

ويشار إلى أنه أعرب الطلاب عن فرحتهم بسبب ارتفاع الدرجات عن الترم الأول.

تم رفع النتائج عبر بوابة القاهرة التعليمية، ويمكن الآن معرفة النتائج من خلال رقم الجلوس.

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم من جميع المدارس.

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