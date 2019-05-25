استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية (وسط وشمال وجنوب)

نتابع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس إدارة وسط وشمال وجنوب، بعد أن طال الانتظار من جانب طلاب ثالثة إعدادي بسبب تأخر إعلان نتيجة إعدادية المنيا للترم الأول، وخاصة بعد أن تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لأغلبية المحافظات، حيث تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس القادم، لتبدأ عقبها مرحلة انتظار النتائج.
تعمل مديرية المنيا التعليمية على قدم وساق لسرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا قبل عيد الفطر المبارك، حيث اقتربت من الانتهاء من التصحيح لاعتماد النتيجة.
استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا
يرصد موقع نجوم مصرية أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا برقم الجلوس، ولهذا يمكن لجمع طلاب ثالثة إعدادي المنيا من حفظ رابط هذا التقرير، ومتابعته لمعرفة جميع أخبار نتائج إعدادية المنيا 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، لم تشهد أي شكاوى حتي الآن من جانب الطلاب، وسنواصل متابعة جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، ونشر جميع البيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019
حيث سنضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظه المنيا، لجميع الإدارات التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع شيت أكس خاص بنتائج إعدادية المنيا 2019 لكل إدارة، ليتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا، برقم الجلوس والاسم، حيث سيتم البدء في تصحيح نتائج إعدادية المنيا الترم الأول .
- نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الراغبين في نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 قبل الجميع، كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها.
قطاع وسط المنيا ويشمل
- إدارة سمالوط التعليمية
- إدارة المنيا التعليمية
- إدارة مطاي التعليمية
قطاع جنوب المنيا ويشمل
- إدارة أبو قرقاص التعليمية
- إدارة ملوي التعليمية
- إدارة دير مواس التعليمية
وقطاع شمال المنيا ويشمل
- إدارة العدوة التعليمية
- إدارة مغاغة التعليمية
- إدارة بني مزار التعليمية
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا نهاية العام
- أدي طلاب ثالثة إعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول على مدار الأسبوع الحالي بجميع الإدارات التعليمية.
- حيث يشار إلى أن امتحانات الترم الثاني لم تشهد أي تجاوزات مثل الترم الأول حيث تم إعادة امتحانات الدراسات الاجتماعية بعدم أن تم تسريبه.
- بدأت أعمال التصحيح بجميع المدارس للترم الثاني
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنها أوشكت على الانتهاء من أعمال التصحيح.
- تم البدء في أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات.
- ويشار إلى أن نتائج إعدادية المنيا تكون متاحة بالاسم من خلال شيت إكسل.
- أوشكت مديرية المنيا التعليمية على الانتهاء من أعمال الكنترول لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا.
- سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم خلال أيام.
- من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019 خلال الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول.
- أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم اعتماد نتيجة إعدادية المنيا خلال الـ 24 ساعة القادمة.
- تم اعتماد نتيجة إعدادية المنيا منذ قليل.
- هنا نتائج الشهادة الإعدادية المنيا ( من هنا)
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
39541.محافظه المنيا
شريف محمد صالح حسن
39728 مطاي المنيا
نتيجه الشهاده الاعداديه
محمد جمال محمود موسى
رقم الجلوس 111155
ولاء محمدحسن موسى سمالوط44411
شهادة الصف الثالث الاعدادىمحافظة المنيا مركز بني مزار
حسناء محمد احمد محمد اسماعيل
رقم الجلوس 40661
محافظة المنيا مركز مطاي
ملك حماده عبدالله 19620 محافظه المنيا مركز بني مزار مدرسه الاعداديه بنات
حنان ربيع عبد الحميد محافظة المنيا اداره مطاي قريه ابوعزيزه رقم الجلوس ٣٦٣١١
امتى هتظهر
محمد ممدوح عبد الجليل103506
عبد الجواد حامد عبد الجواد رقم الجلوس 352
بولا خلف عياد عزيز
ادارة مطاى
439
منه جمال رمضان سنوسى
هاجر محمد إبراهيم الدسوقي رقم الجلوس 67412
نسمة نصر عزيز الدين عبد الحليم
رقم الجلوس ٥٠٩٧٩
نسمة نصر عزيز الدين عبد الحليم
هشام إبراهيم محمد على /رقم الجلوس70233
اللغة العربية
31
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
12.5
العلوم
13
الجبر
8.5
الهندسة
8.5
الرياضيات
17
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
8
التربية الفنية
5
سارة عبدالتواب مختار محافظة المنيا
دعاء خالدجمال قطب
58370
المنيا
مدرسه السادات ع بنات
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
12.5
الجبر
10.5
الهندسة
13
الرياضيات
23.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
محمد عوض احمد 80787 ابوقرقاص
اللغة العربية
27.5
اللغة الإنجليزية
19
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
14
الجبر
7.5
الهندسة
9
الرياضيات
16.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
5
اكتب تعليقك هنا…معتز مدحت صابر عزت/101058
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
20
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
19
الجبر
13
الهندسة
13.5
الرياضيات
26.5
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
اسمي
ابراهيم يوسف خلف عثمان
رقم الجلوس/35485
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
24.5
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
20
الجبر
11
الهندسة
11
الرياضيات
22
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
5.5
٤٨٥٤
مروه فراج محمود محافظه المنيا رقم الجلوس ٤٨٥٤
للغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
16.5
الجبر
7.5
الهندسة
9
الرياضيات
16.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
5
اميرة فالح عبدالحليم علي علي ٧٤٤٩
اللغة العربية
28
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
10
الجبر
8.5
الهندسة
9.5
الرياضيات
18
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
13
التربية الفنية
9
وفاء عربي عبد الرحمن عبد العزيز مركز مغاغه مدرسه أم المؤمنين ع بنات رقم الجلوس 8078 ارجو الرد
اللغة العربية
28
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
10
الجبر
7.5
الهندسة
8
الرياضيات
15.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
8.5
قره شحيه
اكرم عياد خميس رقم الجلوس ٢٩٧١٢
اللغة العربية
20
اللغة الإنجليزية
19
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
11
الهندسة
10.5
الرياضيات
21.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
الاسم عادل عبدالله تواب عبدالله رقم الجلوس 73204محافظه المنيا مدرسه يونس صميده
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
17
الجبر
13.5
الهندسة
14
الرياضيات
27.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
7.5
محمود عيد مصطفي فرج / إدارة مغاغه التعلمية رقم جلوس 10045
لو سمحتو نتيجة محمود عيد مصطفى 10045
اللغة العربية
21
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
7.5
الهندسة
8.5
الرياضيات
16
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
اللغة العربية
21
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
7.5
الهندسة
8.5
الرياضيات
16
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
بيشوى ملاك حبيب محافظة المنيا مركز ابو قرقاص مدرسة عمر ابن ابى طالب رقم الجلوس 80670
اللغة العربية
32.5
اللغة الإنجليزية
22
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
13
الجبر
13.5
الهندسة
12.5
الرياضيات
26
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
6.5
رؤى جمال محمد عبدالمجيد المنياديرمواس
هند مدحت صابر علي. مغاغه مدرسة الشهيد مصطفي رجب العطار الاعداديه مغاغه. ٧٦٧٦
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
مصطفي غنام عيد
رقم الجلوس 6403
اللغة العربية
30
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
10
الجبر
14.5
الهندسة
7.5
الرياضيات
22
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
6.5
محمد عبدالرحيم عبدالراضي سليمان
8309
اداره مغاغه
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
14.5
الهندسة
15
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8.5
محمد نادي عبد الصالحين 10201
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
16
الدراسات الإجتماعية
15.5
العلوم
15
الجبر
11
الهندسة
12
الرياضيات
23
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
احمد طه احمد محافظة المنيا مركز مطاي
مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية
رقم الجلوس : 39516
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
14.5
الهندسة
15
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
الاسم:حسام محسن مسعود علي
رقم الجلوس:104877
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
17
الدراسات الإجتماعية
14.5
العلوم
14
الجبر
13
الهندسة
9.5
الرياضيات
22.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7.5
ابانوب محروس الكسان
80492
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19
الجبر
14.5
الهندسة
14.5
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
14
التربية الفنية
8
شروق كمال علي عبد العظيم
رقم الجلوس 4229
اللغة العربية
36.5
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7.5
هديرمحمدرضى كامل عبدالوهاب الصف الثالث الاعدادى محافظه المنيامركزبنى مزار رقم الجلوس ٢٣١٩٣
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19.5
الجبر
14
الهندسة
15
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8.5
هديرمحمدرضى كامل عبدالوهاب المنيابنى مزار ٢٣١٩٣
حذيفة خيري صالح محمد
رقم الجلوس٥٥٧٨٩
رباب على محمد عبدالغني مركز ابوقرقاص رقم جلوس 89006
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
20
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
عبدالله حسانين حسن عبدالمالك مدرسة معصرة ملوي الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 94264
اللغة العربية
35.5
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
19
الجبر
13.5
الهندسة
11
الرياضيات
24.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
7
أحمد عبدالناصر محسن
103075
إدارة ملوي
مدرسة ابوقلتة
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
17.5
الجبر
10.5
الهندسة
13
الرياضيات
23.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
أحمد عبدالناصر محسن محمد
103075
إدارة ملوي
مدرسة ابوقلتة الاعدادية
سعيد صابر عوض موسي رقم جلوسي، ٤٧٨١٢ المنيا اداره سمالوط نتيجه الا عداديه
انا سعيد صابر رقم جلوسي،:٤٧٨١٢المنيا اداره سمالوط نتيجه الاعداديه
محمد عبد اللطيف ابوقرقاص 80782
اللغة العربية
28.5
اللغة الإنجليزية
19
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
15
الجبر
13
الهندسة
14
الرياضيات
27
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
5
ملك عماد ربيع محمد
رقم الجلوس19189
.مدرسة ام المومنين الاعدادية بنات ببني مزار
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19.5
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
20
التربية الفنية
7
mostafa -16942
شهاب محمد سعد محمد /ملوي/103306
شهادة الطالب أحمد شعبان عبدالله عبد الحافظ
رقم الجلوس/106457
محافظة /المنيا
مركز/ملوى قرية ديروط أم نخلة
هدير هاشم سعد عبد الموجود
2853
الاسم:زينب احمد عيد على
محافظه المنيا مركز مغاغه
رقم الجلوس: 7845
زياد ناصر ريس محمود رقم الجلوس المنيا مركز ملوي 106776
إبرام عماد شحاته اسعد
رقم الجلوس 64543
مدرسة نزلة فرج الله الاعداديه
إدارة المنيا التعليميه
محمد رمضان ربيع رمضان 1391
مريم عبد الغني عبد العزيز
رقم الجلوس 29907
ادارة بني مزار
الشهادة الاعداديه محافظه المنيا 45740
محمد علي محمد رقم الجلوس 85193
مصطفي عبد المنعم عيد محمد طمبو بني مزار المنيا
مريم محمود عبد الغني 27408
رقم الجلوس ٤١١
محمد ارمضان محمد محمد ٧٤٥
عمر محمد علي عبد الرحيم
محافظه سوهاج مركز طهطا
رقم الجلوس5093
عمر محمد علي
رقم الجلوس ٥٠٩٣
احمدرضا احمدعبدالرحمن
رقم الجلوس 30007
ادارةمطاى التعليمية
مدرسة التحريرالاعدادية بنين
38144 دينا حسنى عبد العزيز إدارة سمالوط التعليمية
شذا ايهاب رمضان ثالثة اعدادي-سمالوط الاعدادية بنات- رقم جلوس36040- محافظة المنيا
حنان وليد عيد
14810 رقم الجلوس
مغاغه المنيا
مدرسة محمود رضا التابعة للإدارة التعليمية بمغاغة رقم الجلوس الطالبة8345
محافظة المنيا
رقم الجلوس 6611 بالمنيا بمركز مغاغة
مريم محمود عبد الغني المنيا 27408
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 المنيا، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
ملك محمد أحمد كامل الصف الثالث الاعدادي المنيا بني مزار رقم الجلوس 19190
الشهاده ثالثه اعدادي محافظه اسكندريه رقم الجلوس 99455