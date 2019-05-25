ظهرت الآن نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 جميع المحافظات نهاية العام

نترقب مع طلاب الصف الثالث الابتدائي لحظة اعتماد نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 برقم الجلوس والاسم لجميع المحافظات، حيث أن نتائج ثالثة ابتدائي أصبحت محط اهتمام الطلاب بمجرد انتهاء من الامتحانات نهاية العام 2019، بعدد من المحافظات، ومن المتوقع الانتهاء من امتحانات نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019،يوم الثالث من مايو بجميع المحافظات، ولهذا نتابع معكم أخبار ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 من خلال هذا الرابط.
تم الانتهاء من امتحانات نتيجة ثالثة ابتدائي بجميع المحافظات، وتم البدء في أعمال تصحيح نتائج الامتحانات الترم الثاني، ومن المتوقع الانتهاء من خلال التصحيح خلال مطلع الأسبوع القادم، وسيتم اعتماد نتائج الامتحانات للترم الثاني لجميع المحافظات خلال أيام.
تحديث : ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 محافظة القاهرة ويمكن للطلاب الاستعلام عنها سواء من خلال موقع نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي، أو الحصول على نتيجة ثالثه ابتدائي برقم الجلوس من المدارس، أو الاتصال على الخط الساخن المخصص من محافظة القاهرة 09000100.
أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة جميع الصفوف لمرحلة التعليم الأساسي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وفي جميع المدارس بالمحافظة خلال الأسبوع الحالي.
نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 برقم الجلوس
حيث سينتهي جميع طلاب نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 برقم الجلوس، من أداء الامتحانات على مستوي جميع المحافظات خلال بداية الأسبوع القادم، ولهذا فمن المترقب إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي نهاية العام خلال منتصف شهر مايو على أقصي تقدير، وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الابتدائي .
والجدير بالذكر أنه أصبحت نتائج المرحلة الابتدائية 2019 لجميع الصفوف سنوات نقل عادية ولا تحتوي على أي شهادات، بعد أن قرر وزير التعليم بتحويل نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 إلى سنة نقل، كما يشار إلى أن نتائج الصف الثالث الابتدائي كانت تعد نتائج شهادة خلال السنوات الماضية قبل أن يتم تحويلها إلى سنة نقل.
نتيجة الصف الثالث الابتدائية 2019
تشير التوقعات الأولية أن أن نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019 لجميع المحافظات، سوف تسجل نسب نجاح حالية، خاصة وأن معظم غرف وزارة التربية والتعليم المسئولة عن متابعة سير العملية الامتحانية لسنة ثالثة ابتدائي خلال العام الحالي، لم تسجل أي شكاوى من جانب الطلاب وأن الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط.
وسننشر في هذه الروابط نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم ونتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 فور اعتمادها.
أخبار نتائج ثالثة ابتدائي 2019 الترم الأول
- انتهت أغلبية المحافظات من أداء امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائي اليوم الخميس.
- لم تسجل امتحانات نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول للعام الحالي 2018-2019 أي شكاوى من جانب الطلاب بجميع المواد، حيث أكدت مديريات التعليم أن الأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط.
- من المتوقع أن يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.
- ثم بتسجيل رابط هذا المقال في جهازك لمعرفة أخر أخبار نتائج المرحلة الابتدائية 2019 لحظة بلحظة.
- من المتوقع إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الأول خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- لم يتم التأكد إذا كان سيتم عرض نتائج ثالثة ابتدائي الترم الأول عبر مواقع الأنترنت أم الاكتفاء بعرضها في المدارس.
- لم يتم الانتهاء من أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ابتادئي حتى الآن
- ترددت أنباء أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة ابتدائي بالاسم 2019 بجميع المدارس بالقاهرة خلال الأسبوع القادم
- نترقب مع طلاب الصف الثالث الابتدائي لحظة اعتماد نتائج الترم الأول
- حالة من القلق سيطرت على طلاب ثالثة ابتدائي التزامن مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019.
- تواصل مديريات التربية والتعليم تصحيح امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول
- من المتوقع إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب من جانب جميع طلاب ثالثة ابتدائي.
- تم توزيع نتائج ثالثة ابتدائي بالمدارس .
نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس
يمكن لجميع طلاب ثالثه ابتدائي الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس بجميع المحافظات، من خلال المدارس التابع لها الطلاب، فور اعتماد النتيجة، ولطلاب ثالثه ابتدائي القاهرة الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- اختيار نتائج الامتحانات.
- كتابة الرقم القومي.
- تحديد الصف الدراسي.
- الضغط على عرض النتيجة.
عرضنا في التقرير نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني بجميع المحافظات، حيث تعمل مديريات التربية والتعليم على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج المرحلة الابتدائية والتي سيتم إعلانها خلال الأسبوع الحالي .
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
هنا حسن مسعد
٤٢٦
الاسم مازن طارق حجازي
رقم الجلوس 561
محافظه القاهره
ثالثة ابتدائي رقم قومي 31009300117711
ملاك اسحاق الرقم القومي ٣١٠١١٠٣٠١٠٠٤٣٣محافظه القاهره الصف الثالث الابتدائي
ممكن اعرف نتيجه تلاته رقم الجلؤس 5633
ندى عطاالله جادالمولي حسن أحمد رقم جلوس ٣٦٨ قنا ثالثه ابتدائي
فاطمه محمد ابراهيم محمد زكي
رقم الجلوس ٦٧٨ محافظه الجيزه
لماذا لم يتم نشر التعليق
الاسم جومانا احمد فتحي رقم الجلوس 99مدرسة مجمع الخصوص محافظة القليوبية
الاسم محمد محمود محمد سليمان
رقم الجلوس ٣٧١
اسم المدرسه التانيه الحمراء بنين
محافظه القاهره
الاسم يوسف محمد حماد رقم الجلوس 207الصف الثالث الابتدائي محافظه الدقهليه مدرسه الشهيد صلاح عبد الحميد اجا
النتيجة هتظهر في المدرسة فقط
الاسم يوسف محمد حماد رقم الجلوس 207الصف الثالث الابتدائي محافظه الدقهليه مدرسه الشهد صلاح عبد الحميد اجا
ممكن معرفه نتيجه رابعه ابتدائى رقم جلوس 4456 سلمى عبد الحميد سيد
مكن توضحي المحافظة
ممكن اعرف نتيجه ثالثه ابتدائي مدرسه الجبرتي في شيراتون النزهة القاهرة
معرفه النتيجه للصف الثالث الابتدائي
اكتب رقم الجلوس
فريده محمد فريد عزب رقم جلوسي 375
يرجي توضيح رقم الجلوس
مش بينه
حبيب ةسيدعلي مصطفي أحمدرقم الجلوس 1321 للصف الثالث
تابع لأي محافظة ؟
ادهم السيد محمد عبد الحميد مدرسه الشهيد فاروق نجم
رقم الجلوس 210 محافظة الشرقية
محافظة الشرقية هتظهر في المدرسة فقط
ممكن اعرف نتيجه تالته ابتدائى محافظة القاهره رقم الجلوس ٣٢٨
رحمه عبدالتواب شعبان رمضان
برجاء كتابة البيانات كاملة
عمر سعيد محمد
رقم الجلوس 298
محافظة أية
بسملة خالد محمد عاطف الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٣٦٣
برجاء توضيح المحافظة
نغم محمود عبد المولى السيد رقم الجلوس ٢٠٤ ارجو معرفة النتيجه
محافظتك أيه ؟؟
ممكن اعرف النتيجه ورقم الجلوس ١٣٦
برجاء توضيح المحافظة
ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 229 الصف الثالث الابتدائي محافظه السويس
محافظة السويس هتظهر بس في المدرسة
ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 229 الصف الثالث الابتدائي
ممكن توضح المحافظة
معرفه نتيجة رقم الجلوس ٦٠٦
محافظة أية
سلام عليكم محتاج اعرف نتيجه الصف الثالث الابتدائى دا رقم الجلوس 3034
وعليكم السلام برجاء كتابة البيانات كاملة
محتاچه اعرف نتیجه ابنی تالته ابتدائی محافظه الجیزه رقم الجلوس240
الاسم زیاد یاسر رمضان
رقم جلوس 317 مدرسه بني سلامه الاسم مازن احمد متولي
محافظة أية يا مازن
317 مدرسه بني سلامه الحديثه الاسم مازن احمد محمد متولي
نتيجه الصف الثالث الابتدائى
أين البيانات ؟
محمود علي الشحات حسن بدر الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس 175
ما هي المحافظة
ندي عصام عبد الحفيظ يونس رقم الجلوس81
محافظة أية
عبدالرحمن محمد عبد الر حمن الحسينى محافظة القاهرة رقم الجلوس 307 الصف الثالث الابتدائي
برجاء كتابة الرقم القومي
مازن هاني محمد عبدالوهاب
محافظةالقاهرةجيزه رقم الجلوس ٨٧١
ممكن تكتب رقم القومي عشان نتيجة القاهرة بالرقم القومي وليس برقم الجلوس
حبيبه احمد مصطفي محمد مصطفي320
برجاء كتابة البيانات كاملة
جني عمرو ثابت محافظه الجيزه المدرسه البحيري رقم الجلوس 223
منه محمد عبدالله صالح رقم الجلوس 117
حسن محمد حسن محمد رقم الجلوس731 محافظه القاهره مدرسه محمد اشرف عبد الفتاح الرقم القومي30811182202013
محمد علاء عربى محافظه القاهره الصف الثالث الابتدائي رقم قومى ٣١٠٠٩٠٧٠١٠٤٥٩٣
رقم جلوس ٣٩٥
نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني محافظة البحيرة رقم الجلوس ٣٨٢
انا معاذ محمود فتحي عبدالرحمن مدرسه كفرميت سهيل الابتدائيه رقم جلوسي 109
ياسمين ٢٧٧
محافظه القاهره
3051
انا جني عمرو سيد رقم جلوسي 334 ياريت اعرف النتيجة
بسمله حنفي سعيد رقم الجلوس 492
الاسم / محمد ابراهيم نصر كشك رقم / الجلوس 94
نور ياسر محمد محمد مصطفى رقم الجلوس ٤٤٣ محافظة الاسكندرية الصف الثالث الابتدائى
كريم محمد محمود عبدالحليم محمود رقم جلوس 39
مهاب عصام سعد الصف الثالث مدرسة كفر قاسم الإبتدائي محافظة الجيزه
كيرلس ريمون جورج نمر
نتيجة رقم جلوس ٣١٠٠٧٢٢٠١٠٦٣٦٨
جني عمار عبد الجابر
الثالث الابتدائيه الترم الثاني مدرسة طه حسين
محمد ياسر محمد عبد الجليل محافظه الاسكندريه 1375
ملك ايمن جمال حسن
زياد عمر محمد محمد مدرسه احمد شوقي الابتدائيه محافظه الجيزه رقم الجلوس 552برجاء الرد
فيلوباتير رومانى جرجس رقم الجلوس177
مدرسه السلام الابتدائى المشتركه رقم الجلوس ٣١٣ محافظه القليوبيه
عبدالوهاب مصطفى انور خليل
رقم الجلوس ٩٩
مدرسه السلام الابتدائى المشتركه رقم الجلوس ٣١٣
شهد حذيفة محمد رقم الجلوس ١٩٩
نتيجة الصف الثالث الابتدائى محافظة البحيرة
حسين امين عبدالفتاح عاشور رقم الج
ممكن اعرف نتجت الصف الثالث الابتدائي محافظة كفر الشيخ برج مغزل بسمه محمد على هلالي رقم الجلوس ١١٨
عمرو رضاعثمان محمود محافظة الجيزة رقم الجلوس ٨١٠٥
ساره احمدمحمدعبدالعزيزالحباك رقم جلوس ١٥١
ممكن اعرف رقم جلوس٣٧٧
ولاء محمد عبد المنعم.
٧٨٢
ممكن رقم الجلوس 544
اكتب رقم الجلوس
ممكن نتيجه الثالث محافظه الاسماعليه رقم الجلوس152
ممكن اعرف نتيجه سعيد محمد سلامه رقم الجلوس152
الاسم عبدالله عامر فتح الباب رقم الجلوس 75
فاطمة عمر وجدى رقم الجلوس ٥٠٨ تانية اعدادى
ممكن اعرف نتيجة ورقم الجلوس الصف الثالث ١٢٧
ممكن اعرف نتجت الصف الثالث الابتدائي محافظة كفر الشيخ بسمه محمد على هلالي رقم الجلوس ١١٨
احمد عبدالله محمد عبدالله
نتيجة الصف الثالث الابتدائي بمحافظة الدقهلية هاني السيد
اكتب رقم الجلوس الخاص بك
بسمه محمد على هلالي رقم الجلوس ١١٨
صلاح ياسر صلاح رقم الجلوس ٣٥٤
ممكن اعرف نتيجه رابعه ابتدايي رقم جلوس ٣٧٧
محمد عماد عاطف العبد رقم الجلوس ١٥١مدرسةميت.السودان.الابتدائيه.بطنطا
نوران محمد عبدالله الصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس٦٠٤ الاسكندرية
معاذ منصور جلال الدين حسين رقم الجلوس 716 إدارة شرق الإسكندرية
وليد محمود بدري محمد 412 محافظة قنا
بيشوي منتصر رقم الجلوس 306
مصطفي رمضان محمد عبيد مدرسة عبد الحليم منتصر طحا بوش بني سويف رقم الجلوس 145ممكن اعرف النتيجه
مصطفى حشمت عابد عبدالرحيم رقم جلوس157
ذياد محمود حامد عبد العزيز حسين محافظه البحيره 38 رقم الجلوس
المحفظه المينيا
حازم طاهر فاروق الصف الثالث الابتدائى محافظة الجيزة رقم الجلوس (528 ) مدرسة شباب المستقبل (امبابة )
سِمًيَر آحًمًدٍ ٦رقُمً آلَجّلَوٌسِ ١٠٤٠
احمد سامح طنطاوي رقم الجلوس 9 المدرسه المؤسسه ميت بره منوفيه
يوسف احمد جمال عبد المجيد
رقم الجلوس 472
اشرقت علاء محمد علي. /محافظة. الفيوم. مركز طاميه /رقم الجلوس 1138 /مدرسه بنات طاميه الابتدائية
نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة كفر الشيخ الاسم احمد محمد عبد الحميد محمد بسيوني رقم الجلوس 520
الا سم /احمد محمد عبد الحميد محمد بسيوني رقم الجلوس 520 الصف الثالث الابتدائي
ممكن اعرف نتجة منا ر حسين مصطفى رضوان للصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس 563
الأسم / زياد محمد رفعت رقم الجلوس 312
يوسف محمود احمد عبدالحميد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس 632
عمار احمد محسب رقم الجلوس٣٠٠٠
نتيجه الصف الثالث الابتدائى برقم جلوس 175اسوان
علي جابر سيداحمد رقم الجلوس 2991
احمد ياسر احمد 203
مريم مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن دياب
رقم الجلوس 900
محافظة الاسكندرية
مدرسة ابو بكر الصديق
مدرسة الشهيد احمد عبدالعزيز – الجيزة – الصف الثالث الابتدائى – الاسم بسنت سامى – رقم الجلوس 48
بسنت سامى – محافظة الجيرة — رقم الجلوس 48
بسنت سامى ورقم الجلوس 48
رحمه احمدعبدالله رقم الجلوس 103
اسم الطالب عيد هاني عيد علي علوان
رقم جلوس ١١٨
محافظه اسيوط
ابدير روماني عشم
حنان صبحى السيد مدرسة عبده مبروك أبو قير محافظة الإسكندرية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني رقم الجلوس ٦١٨
تقى صابر عبدالوهاب احمد
رقم الجلوس 162
الاسم مارينا ناصر برسوم
رقم الجلوس 432
احمد شوقي ٤٩٧
اسلام ايمن خالد السيد محمدى
رقم الجلوس 264
مدرسة عثمان بن عفان الابتدائيه شنبارة الميمونه
جنة احمد شحاتة رمضان فرغلي رقم الجلوس 423 والمحافظة الاسكندرية مدرسة صقر قريش
جنة احمد شحاتة رمضان فرغلي رقم الجلوس 423 والمحافظة الاسكندرية
الاسم حنان صبحى السيد مدرسة عبده مبروك أبو قير محافظة الإسكندرية الصف الثالث الابتدائي
الاسم ادهم الغنام
رقم الجلوس 12
مدرسه الفنار
إسلام جمعة شعلان محافظة البحيرة رقم الجلوس 377
ملك حمدي محمد سعيد
مصطفى محمود عبد الحميد محمد
٣١٩٨
ممكن اعرف النتيجة رقم الجلوس 304
فا رس سيد حمد ان مدرسة على بن ابى طا لب محا فظة الوا دى الجد يد رقم الجلوس 33
ممكن اعرف نتجتي انا احمد شريف
ورقم جلوس303
محافظة الاسكندريه
عبدالرحمن مصطفي محمدمرعي وقيع
رقم الجلوس(19)
محافظه البحيره
ممكن اعرف نتيجة يمني رضاحامد الديسطي
رقم الجلوس 542
منكن اعرف نتجه محمودجمال عبد الحميد
ممكن اعرف نتيجة الامتحان ملك عبد الحميد سعداوى عبد الحميد رقم الجلوس 332
رقم الجلوس 10 محافظه الغربيه
محمد بشير مصيلحى ..أرجوا معرفه درجات الطالب
شيماء احمد حلمي عبدالباري
محافظه البحيرة مدينه النوباريه مدرسه عمر بن الخطاب المشتركه
رقم الجلوس 454
شيماء احمد حلمي عبدالباري
رقم الجلوس ٤٥٤
ممكن اعرف نتيجه هبه الله أحمد السيد حبشي رقم الجلوس 378 محافظة الإسكندرية مدرسه طلائع العجمي تجريبي لغات
ممكن اعرف نتيجه هبه الله أحمد السيد حبشي رقم الجلوس 378
الاسم رقية محمد حسين الصف الثالث الابتدائى مجمع الخصوص القليوبية رقم الجلوس١٦٧
رقيه محمد حسين محمد احمد رقم الجلوس١٦٧محافظة القليوبية مجمع الخصوص الصف الثالث الابتدائى
لو سمحت عايزة اعرف النتيجة
بلال والي حربي
556
31008311402837
القليوبيه
بلال والي حربي
556
31008311402837
بلال والي حربي
القليوبيه 556
31008311402837
جنى سعيد محمد جودة363
589 محمد شاذلى
ديفيد اسامه سلامه 331 مدرسه خالد بن الوليد قليوبيه
ديفيد اسامه سلامه 331
نور مجدى الزمزمى عطية
الاسكندرية
رقم جلوس
1028
ايه محمد عبد الرحمن عبد الخالق رقم الجلوس 180 الصف الثالث الابتدائي محافظة كفر الشيخ
ممكن اعرف نتيجة مصطفي ابراهيم امين. ورقم الجلوس١٣٣
محمود مصطفي محمود
رقم الجلوس 500
ساره محمد إمام
١٨٨
ادهم وائل شعبان
محمد حمدي محمد عثمان رقم الجلوس 477 محافظة اسيوط ابنوب عرب الشنابله مدرسة محمد طه زيدان
الاسم محمد حمدي محمد عثمان رقم الجلوس 477 بمدرسة محمد طه زيدان أسيوط أبنوب عرب الشنابله
انا اسمي نيجار رقم الجلوس مدرسة عبد اللطيف حسانين570
حسام محمد مهني إبراهيم عرقاتي
361
mohamed yasser
خالد كامل سعد الشاعر رقم الجلوس ٣٦٦
محافظة أيه
محمود خليفة محمود ثالثة ابتدائي
رودينا محمد حسن
287 الاسكندريه
هاجرعزام محمودحسين محافظه البحيره
مدينه النوباريه الجديده رقم جلوس274
محمد عربي محافظة قنا الرقم القومي 31001012727571
يرجي كتابة رقم الجلوس
يوسف زين العابدين مصطفى ٣٠٤ مدرسة الوحده المجمعة العقال البحري
برجاء كتابة المحافظة والرقم القومي
ساندي نبيل فهمي إسكندر
٣٢١٠ الخصوص
يوسف زين العابدين مصطفى
جمال أحمد جمال عبدالرحمن
اسلام ايمن خالد السيد محمدى شنبارة الميمونه شرقيه
رقم الجلوس 264 مدرسة عثمان بن عفان الابتداىيه
الاسم هاجر محمود عاطف عبدالفتاح رقم الجلوس 346 نتيجة الصف الثالث الابتدائى
الاسم محمد محمود عبده عوض مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي بلاسماعيليه رقم الجلوس 618 لجنه5
الاسم محمد محمود عبده عوض مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي بلاسماعيليه ورقم الجلوس 618 لجنه 5
محافظه المنوفيه
محمد جمال الكردي
رقم الجلوس 61
عمرو ممدوح حسن أمين
رقم الجلوس 383
محافظه اسيوط
عبدالرحمن رضا إبراهيم الزيادى رقم الجلوس ٦٧ مدرسه صفيه زغلول المحله الكبرى
منه الله حسام وحيد على خليل
مدرسة ميت غمر الجديدة رقم الجلوس 373
محمد سامى طه عبد النبى رقم جلوس ١٩٦تالته ابتداى صنافير قليوبيه
3149
رقم جلوس3149
الاسم محمد خالد
محمد سامي طه عبد النبي 196صنافير قليوب القليوبيه
الاسم ساندى يوسف رزق الله رزق محافظة اسيوط مركز ابوتيج رقم الجلوس 169
نتيجه الصف الثالث
رقم الجلوس ٣٢٢٢ سجى مؤمن
محافظة أيه ؟
رقية محمد صالح بدوي
رقم الجلوس ٢٦٥
برجاء توضيح المحافظة
عيد هاني عيد علي
رقم الجلوس ١١٨
اكتب بياناتك كاملة
هنا عبدالله جلال الحمزاوى
رقم الجلوس 100
مدرسة طه حسين بمحله مرحوم طنطا
ملك محمد رفعت البيومي سيد
رقم الجلوس 341
ممكن اعرف النتجيه ورقم الجلوس 90
معاذ محمدابوالعز ١٣٨
نتيجه الطالبة مريم ربيع درغام مدرسه الشهيد اسماعيل فهمي دمياط رقم الجلوس ٢٥٦
ممكن اعرف نتيجه مريم ربيع درغام رقم الجلوس ٢٥٦
احمد ابراهيم رمضان حماد رقم الجلوس 2 محفاظط الغربيه
محمد ابراهيم رمضان حماد رقم الجلوس 204
احمدعلاءرقم الجلوس 245
محافظه الغربيه تقي محمد سمير محمد علي رقم الجلوس 253 الصف الثالث الابتدائي
محافظه الغربيه تقي محمد سمير محمد علي رقم الجلوس 253
محمد عادل سعيد 1454
مريم وليد السيد المرسى القطورى
احمدابراهيم محمد احمد محمود
103
إبراهيم رضا عبدالله ابراهيم كفر سرنجا ميت غمر دقهليه رقم الجلوس ٩١
317
زياد محمد محمد ابراهيم مصطفى
بالتوفيق
مروة علاء ربيع رقم الجلوس 96
سجده عزت علي المنوفيه
رقم الجلوس ٢٤
الاسم افرايم اسحاق ايوب حلقة رقم الجلوس ١٦٢ سوهاج مدرسه عرابة عزيز الحديثة
عمر حمدي عبد الله سفوحه
برجاء توضيح البيانات كاملة
الاسم إبراهيم محمود إبراهيم المسيري .رقم الجلوس 4
حمدي رمضان حمدي حسين حمزة رقم الجلوس 157
محمدياسر محمد بصله رقم الجلوس 130 محافظة المنوفية
سجده عزت علي
المنوفيه
رقم الجلوس 24
معتؤ حسن ماهر ~القليوبيه ~ مدرسه خالد ابن الوليد
منه الله وليد ٧٠٤ مدرسة ميت خميس الابتدائية ادارة غرب المنصورة محافظة الدقهلية
رقم الجلرس ٧٥٠ مدرسه الامام محمد متولى الشعراوى منطقة شبرا الخيمه
احمد ياسر احمد 302 مدرسة العروة الوثقى الصوامع غرب
محمود هاني محمود عيد
ممكن اعرف النتيجة رقم الجلوس 144
نهي محمد قطب المشالي مدرسه خالد بن الوليد محافظه الغربيه مركز بسيون القضابه
اكتبي رقم الجلوس
عمر جميل سعيد السيد محمد قاسم
ممكن اعرف النتيجه ورقم الجلوس محافظه القليوبيه
82
احمد محمود رقم الجلوس 543
ندي محمد السيد محمد خليل
ممكن المحافظة ورقم الجلوس
مروان رجب عودة
مدرسة الشهيد محمد مرسي بكفر عطالله قليوبية
رقم الجلوس٢٤
الصف الثالث الابتدائي
صاقط
ممكن اعرف نتيجه محمدعشري محمود السيد رقم الجلوس 193
نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الجيزة
يوسف صبحى محمد سيد رقم الجلوس 313
٩١٤امل.كمال
جوستينا بيشوي منير زخاري
رقم الجلوس ٧٥٨ الصف الثالث الابتدائي مدرسه فرغل الخاصه بجرجا
رقم جلوسي هو 137وإسمي محمود حازم علي الخولي
مدرسة الشهيد فوزي عبد العزيز محمد الإبتدائية بشوشاي
هنا مجدي احمد عبد الحميد رقم الجلوس582 الرقم القومي 31009210106524
أحمد أبراهيم سعودي شلقامي
محافظه المنيا مركز بني مزار
رقم الجلوس _636
عمار عبدالعزيز محمد سلامه
رقم الجلوس _434
المدرسة _علي بن أبي طالب
الرقم القومي _31003110502351
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 116
برجاء كتابة البيانات كاملة
عمار عبدالعزيز محمد سلامه
رقم الجلوس _434
المدرسة _علي بن أبي طالب
محمد.مسعودمحمودمصطفي.محافظة.القاهرة.تاني.ابتدئي.رقم.الجلوس.2039
أميرة مصطفى حسن سعد الشرقاوي الرقم القومي ١٤٠١٠٥٠٧١٣٠٩٠٣ مدرسه سانت ماري حلوان الصف الثالث الابتدائي
أميرة مصطفى حسن سعد الشرقاوي الصف الثالث الابتدائي بمدرسه سانت ماري حلوان رقم الجلوس ٣١٠
أحمد شعبان
محمد مصطفى زيدان طلب رقم الجلوس 45 م ابن رشد التجريبية العامرية
ملك كمال عابدين محمدين
مهند محمد احمد 108
ملك علي عيد حسن رقمالجلوس 326 محافظة اسيوط ادارة منفلوط
بسمله محمدهمام
مدرسه بركة النموزجية
رقم جلوس ٣٥٥
الاسم محمد هيثم منيرمحمد عزت :رقم الجلوس:٤٣٤ مدرسه المقريزى سابقا الشهيد اللواء محمد هانى مصطفى
نوراضاحى حسين الصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس٢٨٧اريدالنتيجة حالا
نتيجه الطالبه هاجر سلامه امام كيلاني ورقم الجلوس10140
رؤيه محمود عبد المجيد الجناينى
محافظة البحيره
رقم الجلوس 170
جويس أثناسيوس عماد بشري رقم جلوس 680 مدرسه مجمع السعيد الامير الخصوص القليوبيه
محمدوائل اسماعيل احمد رقم الجلوس 280
جومتنه ايمن محمود الرقم الجلوس 357
كيرلس نشات يوسف رقم الجلوس ٦٩
ممكن اعرف نتيجه محمد احمد عبد الحميد اح
مي هاني محمد السيد رقم الجلوس٥٧٨
محمد اسماعيل محمد اسماعيل علي الصف الثالث الابتدائي مدرسه أصف الترم الأول رقم الجلوس 321
الاسم.يوسف عبدالله مراد دياب. رقم الجلوس. 432
عمر حاتم محمد كامل الصف الثالث الابتدائي التجريبى ورقم الجلوس ١٣٧
رودينا هيثم ممكن اعرف النتيجة 758
ليلى عبد الحميد حسان عبد الحميد
1269
ريتاج رامى اسعد عبدالرحمن
ممكن اعرف النتيجه الصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس 3131
نتيجة رقم 203
جنى احمد محمد محمد الشاذلي الصف الثالث الابتدائى 771 مدرسة جمال عبد الناصر المرج
ممكن اعرف النتيجه
الأمم؛ سيف ناصر يوسف
رقم الجلوس؛ ١١٣
أحمد شعبان رقم الجلوس
محمود أشرف
لوجين تامر محمد حسن رقم الجلو 381 مدرسه الحريه النموزجيه القاهره الجديده
محمد احمد محمد راضي الفيوم مدرسة عثمان بن عفان
ممكن اعرف النتيجة
مازن أحمد عبد الكريم 547
احمدعبدالنبى السيد غازى ابراهيم
31007060201458
ازى اجيب الرقم القومي
رقم الجلوس ٣٠٨
شادى إبراهيم رجب .كفرالشيخ ١٧
الاسم ملك يوسف محمد أنور
الصف الدرسي الخامس الابتدائيه
رقم الجلوس 792
الاسم كريم محمد قرني رقم الجلوس 495
محمد علي سيد امبابي . محافظة القاهرة.الصف الثالث الابتدائي٣١٠٠٢٢٦٠١٠٠٩٩٩
فارس سيد اسماعيل – محافظه القاهرة – الصف الثالث الابتدائى – رقم الجلوس 988
حسين عصام السيد رقم الجلوس 42
وعدصابر
544
اكتبي البيانات كاملة
جيسى جورج ثروت & جويس جورج ثروت
الصف الثالث الابتدائى مدارس اون هيليوبوليس … مساكن شرتون
31006122602008 & 31006122602024
جوزيف اسحاق وصفي فاخورى
الشر وق الرسمية لغات
316
صلاح محمد شعيب عبدالله معتوق رقم الجلوس27
كىرلس عماد عياد شنوده رقم الجلوس 523
عبد اللرحمن احمد محمد حسين محافظة الجيزهالصف الثالث لابتدائ رقم الجلوس 116
خالد محمد عبد المبدى غريب
مدرسة طارق بن زياد التجريبية للغات
رقم الجلوس ٣٥٠
إدارة الساحل
محافظة القاهرة
خالد محمد عبد المبدى غريب
مدرسة طارق بن زياد التجريبية للغات
إدارة الساحل
محافظة القاهرة
خالد محمد عبد المبدى غريب
رقم الجلوس ٣٥٠
مدرسة طارق بن زياد التجريبية للغات
إدارة الساحل
جودى احمد اسماعيل عبد الغفار
رقم الجلوس 255
محافظة القاهرة
محمد ابراهيم سعيد احمد
محافظه القاهره
رقم القومى 30908160102272
الصف الثالث الابتدائي مدرسه سكه الوايلى
بتول باسم جورج
38020102411308
250
حازم مؤمن ثروت رقم الجلوس 74 مدرسة الفاروق 1 الابتدائية ادارة البساتين
الاسم\ اسماء وليد عيسى
محافظة القاهرة ادارة المرج القديمة
مدرسة الجيل القديم بالمرج القديمة
رقم الجلوس / 3317
بسنت محمد سعيد ابراهيم يوسف لجنه ٥٠٧محافظهالقاهرة مدرسه البساتين الابتدائيه الفترة ١
سيف أحمد سيد حماد 281
بالغغعه
ايات احمدحلمي شعر و ي
عايز اعرف نتيجة تالته ابتدائي محافظة القاهرة مدرسة 25 يناير التجريبية المعادي الاسم محمد ايمن حمدي حسين رقم الجلوس 336
عاوزه اعرف نتيجه محمد ابراهيم سعيد احمد
الصف الثالث الابتدائي محافظه القاهره
مدرسه سكه الوايلى
رقم الجلوس342
سيف الدين إيهاب سيد اسماعيل
الصف الثالث الابتدائي محافظه القليوبيه
مدرسه جمال عبد الناصر
رقم جلوس/162
عبد الرحمن أنس البيتماني ١٧٥
ياسين حسن يوسف رقم الجلوس ٣١٦ القاهره
ياسين حسن يوسف رقم الجلوس ٣١٦ ممكن اعرف النتيجه
محمد جودة سيد جودة
485
عمار احمد محسب رقم الجلوس300 مدرسه الشهيد محمد العشرى القليوبيه الصف الثالث الابتدائي
نتيجةالصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس4247مدرسةطه حسين الجيزه عمرانيه غرابيه
اﻷسم حبيبه تامر جميل محمد علي
مدرسة طه حسين الابتدائيه شارع شركة الكهرابه رقم الجلوس 3944 ممكن النتيجه
محمد ابراهيم محمد عبداللة القاهره 3 ابتدائي 396 الحريه الرسميه
عمر تامر مدرسة حافظ ابراهيم 3034 محافظة القاهرة ادارة الساحل
سيف الدين إيهاب سيد اسماعيل
محافظه القليوبيه
مدرسه جمال عبد الناصر
رقم جلوس 162
خلود محمد قطب الخولي. رقم الجلوس 103
زياد باسم صلاح لطفي
محافظة القليوبية
رقم جلوس 353
محمد رضا حسني محمد مدرسة الجزيرة الرسمية لغات الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 336
سلمي خالد صلبر رقم الجلوس 3106
رنا حسن عبد الحميد
رقم الجلوس416
محافظة القاهرة
احمد محمد احمد فهمي
رقم الجلوس 303
مدرسه غمرة الرسمية لغات
حبيبه الحسين جمعه على محافظة قنا مدرسة حسان بن ثابت رقم جلوس ٣٣٤
محمد وليد
رقم الجلوس
1868
ممكن اعرف نتيجه حبيبه ابراهيم عبد الرازق رقم الجلوس 218
الاسم أحمد أبوزيد شحاتة ابوزيد محافظة القليوبية رقم الجلوس 17
رضوان هانى رضوان رقم الجلوس٩٩
يوسف محمد احمد عبد الرحمن شاميه رقم الجلوس52
روفانا ضياء محمد امام محمد رقم الجلوس 373 الرقم القومى31002171303843
سلمى محمد بكر فرج الصف الرابع رقم الجلوس 248
رنا محمد بكر فرج الصف الثالث البتداي رقم الجلوس
369 مدرسة أبي بكر الصديق حلوان المشروع الأمريكي الرقم القومي 30912210501421
حسناء احمد مبروك
الصف الثالث الابتدائي رقم جلوس285
محافظه الفيوم مدرسه الخوجات
الصف الثالث الابتدأي حلوان المشروع الامريكي
مدرسة أبي بكر الصديق رقم الجلوس 369 رنا محمد بكرفرج الرقم القومي 30912210501421
الصف الثالث الابتدأي
مدرسة أبي بكر الصديق رقم الجلوس 369 رنا محمد بكرفرج الرقم القومي 30912210501421
يوسف ياسر محسن رقم الجلوس 217
ابراهيم احمد ابراهيم رقم الجلوس ٣٠٠٣ مدرسه اسكو شبر االخيمه
محافظه القليوبيه
ابراهيم احمد ابراهيم رقم الجلوس ٣٠٠٣ مدرسه اسكو شبر االخيمه
مريم ناصر سالم محمد
مريم ناصر سالم محمد رقم الجلوس 122محافظةسوهاج
منى احمد محسب
محافظة الشرقية
رقم الجلوس 703
كفر الحمام
مدرسة البحر
خلود حمدى السيد فايد
الصف الثالث الابتدائي
محافظة دمياط
رقم الجلوس386
منى احمد محسب
مني احمد محسب
محافظة الشرقية
رقم الجلوس 703
الزقازيق
كفر الحمام
مدرسة البحر
مريم طلعت ادريس محافظة الشرقية ادارة العاشر من رمضان
168
الاسم فارس سيد عز الدين احمد الصف الثالث الابتدائى رقم الجلوس 551
ندى السيد عبده علي عبد السلام ١٩
الاسم مريم رمضان ظروق عبد العال
رقم الجلوس. ١١٢١
الاسم مريم رمضان ظروق عبد العال
رقم الجلوس ١١٢١
مازن حماده محمد جوده ابراهيم محافظه الجيزه بولاق الدكرور مدرسه 6 اكتوبر رقم الجلوس 1313 لو سمحت عايز اعرف النتيجه بعد اذن حضراتكم
مازن حماده محمد جوده محافظه الجيزه بولاق الدكرور رقم الجلوس 1313 مدرسه 6 اكتوبر
الاسم احمد ابوزيد شحاتة ابوزيد رقم الجلوس ١٧ محافظة القليوبية
احمد ابوزيد شحاتة ابوزيد رقم الجلوس ، ١٧
داليا محمد عبد التواب حسن 869
اسم الطالب احمد محمد عبدالعزيز عبدالستار الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول محافظة البحيرة رقم الجلوس ٥٣٣
مازن حماده محمد جوده مدرسه 6 اكتوبر بولاق الدكرور
ملك محمود شعبان عبد الجواد مدرسة أنور السادات التجريبي 15 مايو رقم الجلوس 929
شهد محمد ابراهيم الزيدي
ممكن اعرف النتيجة برقم الجلوس ٤٤٧
من محافظة الشرقيه
ابرار انور منير601
اسم الطالب :هند عادل محمد إبراهيم
رقم الجلوس : 779
عربي٨٠ من١٠٠انجلش٤٠ مز٥٠
رقية محمدمصطفى
أحمد محمد عبدالعزيز عبدالستار محافظة البحيرة رقم الجلوس 533
بشرى عوض حسين ورقم الجلوس ١٥٦ مدرسه عمرو بن العاص الابتدائيه بالسويس
الاسم :مروة لطفي محمود احمد محمد محافظة:قنا مدرسة: نجع غلاب الابتدائية
كيرلس مينا مرقس فوزي ١٤١
الصف الثالث محافظه الاسكندريه اداره غرب
شروق هيثم محمد عبد الحميد صف الثالث الا بتدائي رقم الجلوس 555
منه الله رمضان رفعت مدرسه احمد فتحي سرور محافظة الإسكندرية رقم الجلوس 3443
الاسم يوسف احمد محمد عبده مدرسة الفيروز الخاصة بالمرج اداه المرج التعليمية رقم الجلوس ٥٩١
الاسم يوسف احمد محمد. اداره المرج التعليميه مدرسه الفيروز الخاصة رقم الجلوس ٥٩١
الاسم يوسف احمد محمد عبده مدرسة الفيروز الخاصة ادارةالمرج التعليمية رقم الجلوس ٥٩١
حسين محمود محمد محمد حسن
الصف الثالث الابتدائي
محافظة القاهرة
رقم الجلوس ٥٠٦
فيلوباتير ماهر يوسف سعيد
الصف الثالث الابتدائي
325
عمار حسام الغرباوي
ثالثة ابتدائي
٨٣
لم تظهر نتيجة ثالثة ابتدائي 2019 حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
محمد زينهم محمد ابو شوشه
١٤٢
الاسم فارس سيد عز الدين احمد رقم الجلوس 551
ذياد محمود عبدالعزيز
سجى السيد محمد عبد القادر غنيم رقم الجلوس٤٦٧
ناصر احمد عبد الحليم حسن رقم الجلوس٥٣٢ مدرسة ابن سينا الابتدائيه
ناجي علاء عبد حسن زايد
رقم الجلوس 220
محمد عيد محمد كمال الصف الثلاث الابتدائي 806
الاسم :احمد زايد ابوضيف
المدرسة:عثمان بن عفان
رقم الجلوس:848
الصف الدراسي:السادس الابتدائي
محافظة:القاهرة
الادارة:منشأة ناصر التعليمية
محمد احمد محمد عبد الحميد
الصف الثالث محافظة الجيزة مدرسه التحاد
٦٢٩
عبدالرحمن عمرو عبدالله احمد
مدرسه رفاعه محافظة الجيزة
الصف السادس الابتدائي
٦٣٣٩
ابانوب عماد مكرم كمال
رقم الجلوس ٣٠١
مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بالعبور
لميس مجدى الزمزمى عطية عطية
ابراهيم محمود علي حسن مدرسه الميدان
شرف الدين عصام الرفاعي حسن
376
محافظة أية وأي فصل دراسي؟
ادم هشام السيد ورقم الجلوس 3042
أي صف
جني عيد علي حسن بيومي رقم الجلوس 639
مريم وائل سعيد شعبان شهاب الدين
رقم الجلوس 1165
مدرسة على مصطفى مشرفه
محافظه القليوبيه
حبيبه حاتم شكري محمد مدرسة محمود طه عبد العال كفر الشيخ رقم الجلوس 122
اكتب تعليقك هنا…اسمي بيتر عاصم صادق محافظه اسيوط ابنوب رقم جلوسي 347 ممكن اعرف النتيجه
رقم الجلوس 221 عبدالله ياسر محمد الصف الثالث
ميار فرغل رمضان محافظة أسيوط إدارة القوصية رقم الجلوس 74
رقم الجلوس 3018
ممكن البيانات كاملة
جوزيف سامي طلعت امين
الشرقية العاشر من رمضان
رقم الجلوس 3014
الصف الثالث الابتدائي
السم ياسين فرج رقم الجلوس 716
محافظة أية وأي صف؟
خالد محمد زكريا عبدالمعطي
الاء علاء الدين محمد ٥٤٦ الثالث الابتدائى القاهره
معتز ابراهيم محمد ابراهيم
الصف الثالث الابتدائي
رقم جلوس
٩٠
الاء علاء الدين محمد ٥٤٦ القاهره الثالث الابتدائى
محمد محسن ابراهيم جودة رقمي 360
مينا ناجي عزت مدرسه مصطفي كامل الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس 1222 الرقم القومي31003290101198
ايه.احمدجمال.احمدبركات.٢٦
محمد طه عبده محمد طه مدرسه قوص الرسميه حجازه بحري رقم الجلوس425
محمد طه عبده محمد طه مدرسه قوص رسميه لغات بحجازه
محمد طه عبده محمدطه
نور سعيد عزت
رقم الجلوس 212
الص الثالث الابتدائى
ايه مصطفى محمود ثابت ١٨٩
تابع لأي صف دراسي؟
ايه مصطفى محمود ثابت ١٨٩ رقم الجلوس
ملك محمد عزمى رقم ٦٠٥
أي صف دراسي وأي محافظة؟
م
حمود عبد الهادي عمار
رقم الجلوس ٣١٨
برجاء تحديد الصف الدراسي والمحافظة
رحمة احمد امين احمد
٢٣٨٠
أي صف دراسي والمحافظة
مريم حجاج احمد حسين
محافظة المنيا
مركز العدوه قريه البسقلون
رقم الجلوس ٩٩٦
مريم حجاج احمد حسين
محافظه المنيا
مركز العدوه قريه البسقلون
رقم الجلوس ٩٦٩
ريم سمير احمد الخشن رقم الجلوس 35
محمد وليد عبيد علي علي نوفل
174
شروق احمد فتحي رقم الجلوس660
الصف الثالث الابتد ائي
مريم هاني محمد عبد العاطي 13364
الاسم حازم محمد السيد محمد نجم
رقم الجلوس 26909
انس محمد احمد على
رقم الجلوس 3001
سيد ابراهيم عبدالعظيم السيد
رقم الجلوس ٥٣٢
محافظه القاهره بشبرا البلد مدرسه الناصر الابتدائيه
نتيجه مدرسه بستاين الشوكه بدمنهور
عبد الله عادل محمد إبراهيم
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 475
محافظة كفر الشيخ
محمدإسماعيل رقم الجلوس ٣٦٣
عايزه نتيجة الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٣٦٣
ارؤى الأمير محمد حسن رقم الجلوس 245
عمر محمد
معاذ هشام رمضان 226
ميرنا وليد وجيه. محافظة الدقهلية، ١٧٧
يوسف محمد فوزى فرج
مدرسه بنى سلامه الجديدة
منشأة القناطر
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 356
اسلام ايمن خالد السيد محمدى
مدرسة عثمان بن عفان الابتدائيه شنبارة الميمونه محافظة الشرقيه
رقم الجلوس 264
يوسف ابراهيم سعد رقم الجلوس ٣٩٣
تغريد محمد علوان امين على محافظه القليوبيه رقم الجلوس ٢٨٠
نتيجة مدرسة 25 يناير برج العرب اسم الطالب محمد شعبان خميس انبيوه
ريتاج هشام عبد الخالق
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس ٦٤٣
رقيه احمداحمدمحمدجعفر
رقم الجلوس144
٣٤٣
ممكن نيجه سلمي مصطفي كامل
الصف الثالث الابتدائي
رقم جلوس ١٢٩
محافظه اسيوط مركز البداري
احمد مصطفي السيد محمود خطاب
آحمد عادل محمد الصفتي رقم الجلوس 2008البحيرة
مدرسه علي مبارك بجنوب سيناءرقم الجلوس 102
مدرسه علي مبارك بجنوب سيناء رقم الجلوس 102
محافظة الفيوم مدرسة فصول دمو الجديدة الابتدائية الصف الثالث الأسم ندي مختار سرور مرسى عبد الجليل و رقم الجلوس ٣٤٥ ممكن أعرف نتيجة امتحان الترم الأول
زياد رضا على عجمى مدرسة عمر بن عبد العزيز رقم الجلوس 126
محافظة القليوبية
زياد رضا على عجمى مدرسة عمر بن عبد العزيز رقم الجلوس 126
حسن على حسن محمد يوسف على 258
حسن على حسن محمد يوسف على محافظه البحيره مدرسه الوراقيه الابتدائيه رقم الجلوس58
حسن على حسن محمد يوسف على محافظه البحيره رقم الجلوس58
حسن على حسن محمد يوسف على
58
ممكن نتيجه رضوي شعبان الصف الخامس الابدائي رقم الجلوس 34
مروان سعدجمال
85
مدرسة محمد عبدالوهاب الابتدائية
مروان سعدجمال
85
الإسم : نور محمد حامد
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس : 568
مدرسه عبداللطيف حسانين الإبتدائيه
الصف الثالث الإبتدائي
نور محمد حامد
الشرقيه
رقم الجلوس 568
الاسم خديجه وليد السيد على على الصف الثالث ابتداى مدرسة ٢٣يوليو بشبرا الخيمه ثانى رقم جلوسى ١١٩٩
مريم محمد سعيد فهمى ابراهيم
رقم الجلوس 201
محافظه البحيره
مدرسه الوسطانيه الابتدائيه
الاسم مروان ايمن محمد حسن رقم الجلوس ٣٢٩مدرسه الطليعه الابتدائيه الورديان الصف الثالث الابتدائي
١١٨٦رقم الجلوس الاسم هنا السيد انور محمد
جني
الصف الثالث الابتدائي محافظه كفر الشيخ حنين محمد ابو النجا رقم الجلوس ١٢٤
حنين محمد ابو النجا مدرسه كفر العجمي محافظة كفر الشيخ الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ١٢٤
مسعد محمد مسعد الحصى رقم جلوس 91
ملك رافت احمد حسن 725
مروان حسين أحمد حسن مدرسة على بن أبى طالب القاهرة الصف الثالث الابتدائي الترم الاول رقم جلوس (274)
جنه محمد عبدالوهاب الشوبري
محافظه الغربية
رقم الجلوس 134
نورهان رجب عيد
الصف الثالث الابتدائى
مدرسة أبو بزله مدينة ابشواى محافظة الفيوم
رقم الجلوس 313 ممكن النتيجة
ممكن أعرف النتيجه رقم الجلوس134 من محافظة المنوفيه مركز أشمون
محمد احمد عبد المنعم محمد منصور رقم الجلوس 93 رقم الجنه 3
نتيجة تالتة ابتدائي الاسكندرية مدرسة كلية الزراعة لغات
أحمد محمد سليم عبد العزيز سليمان
جميزة بني عمر ديرب نجم شرقية
مدرسة جمال الدين الأفغاني
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس315
أمل أحمد معوض مدرسه البسقلون الإبتدائية مركز العدوة محافظة المنيا الصف الثالث الإبتدائي رقم الجلوس 636
بسمه امر الله السيد حسين
محافظه الشرقيه
مركز كفر
الصف الثالث الابتدائى
رقم الجلوس ١٩٢
احمد محمد امين احمد محمد حسن رقم الجلوس 205
سلمي سعيد لطفي
محافظه الاسكندريه رقم الجلوس ٨٥٠
ممكن اعرف تيجو مريم اشرف في الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٢١٢
رقيه محمد سعد الثالث ابتدائ رقم الجلوس٦٧٤
محمد كريم
باسم عيد محمد محمد
تالته ابتدائي
٢٦٤
مدرسه عمران الابتدائيه
ابوحمص.بحيره
رودينا مصطفى محمود عبد الهادى. مدرسه قاسم امين بعابدين الرقم القومى 31002990104322 الصف الثالث
سجى محمد ابراهيم حسن
رقم الجلوس 105
مدرسه الشهيد لبيب السمدونى
سنديون
فوه
كفرالشيج
ملك احمد محمد
مصطفي احمد رشدي حسين محافظة بني سويف رقم الجلوس 144
الاسم :عبدالرحمن محمود صلاح
محافظه :المنوفيه
رقم الجلوس :198
نتيجة اسلام جمعة ابراهيم أحمد
ممكن اعرف النتيجه ورقم الجلوس ١٣٣الدقهليه
317 محافظه الشرقيه سـيف محمدجوده صقر
محمود صبري عبد الجيد عوض محافظه كفر الشيخ الرياض مدرسه الوزاريه للتعليم الاساسي رقم الجلوس383
زياد محمود زكي رقم الجلوس142مدرسه احمد عمر الشبراوي بالزقازيق الصف الثالث الابتدائي
محافظ الفيوم فارس حسين أحمد رقم الجلوس ٤٤٨
محمد عبدالجواد عبدالرحيم سليم
رقم الجلوس 403
مدرسة المستشار سعدعبدالوهاب بباويط
اشرف احمدعبدالله صديق
٣١٨
الإسكندرية مدرسة الحرمين الابتدائية
ظهور نتجة الصف الثالث الابتداىء مدرسة الغانيم بحرى الابتداىء بنات الجديدة 2019
قم الجلوس \ 393
رحمة محمود بحافظة القليوبية رقم الجلوس 1082 الصف الثالث الابتداءى الترم الاول مدرسة منطي الابتداءية
رحمة محمود بحافظة القليوبية رقم الجلوس 1082 الصف الثالث الابتداءى الترم الاول
اسمي رحمة محمود محمد عبد القادر لاشين بمحافظة القليوبية رقم الجلوس 1082
نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة المنوفية مركز منوف قرية سروهيت مدرسة البنات الابتدائية اسم الطالب ياسين تامر حلمي الشعراوي رقم الجلوس ٩٢
هبة الله يحيى
ملك محمد محمود محافظة شمال سيناء مدينة العريش رقم الجلوس 644 لجنة4
عبد الرحمن محمد سيد شعبان مدرسه السماد طلخا رقم الحلوس 332
اكتب تعليقك هنا…يوسف نصرحواش خالد رقم الجلوس 63
اسمي رحمة محمود محمد بمحافظة القليوبية رقم الجلوس 1082
خالد صلاح عزت عبدالغفار بلبول القليوبيةرقم الجلوس 328
رقم قومي 31006301401414
خالد صلاح عزت عبدالغفار
الثالث الابتدائي
القليوبية طوخ رقم جلوس 328
آدم محمد عبد الحليم ابو شامه
مدرسه زهره السلام الخاصة
رقم الجلوس 309
اداره البساتين ودار السلام
محافظه القاهره
الرقم القومي 31007200108496
معهد نواج الابتداءى الازهرى الترم الاول بالغربيه
نتيجه الصف الثالث الابتداءيى رقم الجلوس١٠٠٩
نتيجه انور محمد انور مدرسه الصالحيه رقم جلوس 332
آدم محمد عبد الحليم ابو شامه
مدرسه زهره السلام الخاصة
الصف الثالث الابتدائي
اداره البساتين ودار السلام
رقم الجلوس 309
الرقم القومي 31007200108496
محمد محمد اللبانى رقم الجلوس 550 مدرسة بنى المعدية المعدية خط رشيد
نتيجة الصف الثالث الابتدائي
ضحى محمد كمال احمد رقم الجلوس ٤٩١
عايزه نتيجه الصف الثالت الابتدائي تجريبي محافظه اسيوط قريه دير الجنادله
ساره حمدمحمدعبدالعزيزالحباك رقم جلوس ١٥١ البحيره معهد احمدالزمرانى
اسر محمود
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس 25
انا مش لقلية نتيجة نوران محمد في النتائج الباقية ياريت تجيبولي النتيجة وباسرع وقت عندكم
تسابيح محمد
رقم الجلوس 359
لااا
نتيجه امتحان الصف الثالث الابتدائى لمدرسه اللغات التجريبيه بسوهاج
هل النتيجة زهرة
هل انا نجحةولا لا
محمد إسلام محمد عبد العظيم إدارة العياط التعليمية مدرسة برويش الابتدئية المشتركة ٨١٤٠
محافظه قنا محمد احمد عصام محمود بالالمنيوم /مدرسه د/يوسف اسماعيل الابتدائيه
محمود هانى محمودمحمد اسكندرية مدرسة البراعم الابتدائية برج العرب
الصف الثالث
لوسمحت عايز اعرف اسماء الاواءل بصف
الثالث بمدرسة الشهيد محمد على رشوان
الاسم منار محمد محمود محافظة المنوفية رقم الجلوس 51
رقيه محمد فريد احمد الصف الثانى رقم جلوس 66
سندس ياسر نوح السيد ٣٩