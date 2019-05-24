“رابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة – نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكافة الإدرات

ينتظر بشغف طلبة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالجيزة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لهذا العام الدراسي الجاري عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الأنترنت، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة والمحافظات الأخرى ولعل الجميع الآن ينتظر النتائج بالكثير من الصبر والقلق خاصة أولياء أمور جميع الطلاب في هذا العام الدراسي الذي سيحدد كثيراً مستقبل الطالب في المرحلة الثانوية.
وكانت عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات الخاصة بأوراق طلبة الشهادة الإعدادية 2019 قد بدأت ويتبقى أن يعتمد النتيجة السيد الحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب المؤشرات التي أتت إلينا من مديرية التربية والتعليم، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة النتائج بالكثير من الترقب والقلق، بسبب أن تلك السنة الدراسية للمجموع عامل هام في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام المقبل.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
سنوفر لكم طلبة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 خلال الأيام المقبلة، بعدما أقترب تماماً ظهورها وإعلانها بشكل رسمي، وكعادة موقع نجوم مصرية الإخباري فأننا سوف نستمر معكم حتى ظهور النتائج لجميع الطلبة بعدما تم الانتهاء من تصحيح أورواق الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة وسيكون اليوم الأربعاء حاسماً بشكل كبير في اعتماد النتائج.
- حالة النتيجة “قريبا“
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
- يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.
- رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة – نتائج الامتحانات
خلال أيام قليلة ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة متاحة عبر الأنترنت، وكان طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة قد تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحدود ما يقارب 145 الف طالب وطالبة في مختلف مدارس ولجان المحافظة
وسنستمر معكم في موقع نجوم مصرية في معرفة النتائج جميعهاً اول بأول فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة لمعرفة نتائج الجيزة.
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التعليقات
يا رب
تقي ياسر عبد السميع مدرسه السلام الاعداديه بنات محفظه الجيزه بولاق الدكرور رقم الجلوس 35678
تقي ياسر عبد السميع مدرسه السلام الاعداديه بنات محفظه الجيزه رقم الجلوس 35678
عايز النتيجه 26388
رقم الجلوس
بالله عليك يا استاذ علاء عاوز اطمن علي نتيجه ابني رقم الجلوس ٨٦٤٣٣ بايم سيف سليمان احمد العربى اداره كرداسه محافظه الجيزه وشكرا لحضرتك وجزاك الله خيرا
رقم الجلوس :12656….. الاسم الاء محي الدين احمد احمد ….. محافظة الجيزه
86433 سيف سليمان احمد العربي محافظه الجيزه ياااارب النجاح للجميع
رقم الجلوس:12656……. الاسم:الاء محي الدين احمد احمد فايد
اسراء سعد
رقم الجلوس ٢٣٨٢٥٢
مدرسة عثمان ابن عفان النموذجية
الجيزة
مريم احمد محمد صالح
24900 من القليوبيه
٤٩٤٨٣٦
مجد زكريا محمد النكدلي
٢٢٩٥٧٥
الجيزه
عمر بن الخطاب
محافظة الجيزة
عادل محمد بديع فرج
208758
اريد النتيجه محافظه المنوفيه الشهاده الاعداديه
رقم الجلوس ١٠٠٩٠٣
العمرانية
رقم الجلوس ١٠٠٩٠٣
من ادارة العمرانية
240006
رقم الجلوس ١٠٨٥٦٥
172477
رقم الجلوس
198300
١٩٨٣٠٠
نتيجة امتحان الجيزه ظهرت
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره الترم الثاني
رقم الجلوس 443299
رقم الجلوس 443635
142734
رقم الجلوس
مؤمن منير عبدالعزيز احمد الاسم
زهور وبراعم ترسا الاعدادية بنين المدرسة
أبو النمرس الادارة
ملاحظات الدرجة المادة
48 اللغة العربية
دور ثان 16 اللغة الاجنبية
28 الدراسات
دور ثان 12 الرياضيات
20 علوم
10 كمبيوتر
134 المجموع
24 التربية الدينية
12 التربية الفنية
حرام عليك الله يا جماعه
رامى مجدى محمد محمد
انا مش لقي نتيجة الابتدائي لي اسم منه الله جمعة عبد الرزق رقم الجلوس محافظة القاهرة 1217
هنا الجيزة فقط
١٤٧٢٠٤
انا مش عارف اجيب النتيجة اجبها منين
رقم الجلوس 121077
الادارة الهرم
المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 121077
الاسم محمد رجب محمد منصور
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308122101133
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 10.5
الرياضيات 19.5
العلوم 11
المجموع الأساسى 84
Mark1 56
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 104
الدين 16
التربية الفنية 5
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
111487
الادارة العمرانية
المدرسة الايمان للتعليم الاساسى ع
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 111487
الاسم منه الله ياسر محمد رمضان
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30211210101905
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 26.5
الدراسات 17
الرياضيات 27.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 126
Mark1 84
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 146
الدين 14.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
برنامج اعدادية الجيزة لا يمكن تحميلة
عذرًا، ولكن لا يمكنك عرض هذا الملف أو تنزيله في الوقت الحالي
اجيب الشهاده من اي موقع
بسم الله الرحمن الرحيم
سيف الدين محمود علي
رقم الجلوس:١٢٠٨٩٢
١١٣١٥٦يارب انجح
هي النتيجة هتظهر امتي
انا عايزة السهاده
رقم الجلوس 201204
الادارة الدقى
المدرسة جمال عبد الناصر ع
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 201204
الاسم حبيبه احمد عبدالقادر ابوعماره
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30310011814186
اللغة العربية 30
اللغة الانجليزية 20.5
الدراسات 17
الرياضيات 22
العلوم 12
المجموع الأساسى 101.5
Mark1 72.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 118.5
الدين 13.5
التربية الفنية 5
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
عايزه اطمئن رقم الجلوس 116743
الادارة الهرم
المدرسة عمروبن العاص الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 116743
الاسم هشام مروان فؤاد احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30403150106097
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 19.5
الرياضيات 16.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 122.5
Mark1 81.7
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 142.5
الدين 18
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الشهادة هتظهر امتى
رقم الجلوس!٢٣٧٠٣٥
29191
115385
شهد صلاح
116604
اعدادي الجيزه
ادارة الهرم
رقم الجلوس ٤٨٧٣٥
عاوز اطمن على بوسى يااخولن
عاوز اطمن على بوسى كات
اكتب تعليقك ياجماعه امتى هتظهر النتيجة ثالثة اعدادى رقم الجلوس هو. ٧٧٦٦١٣
…
يا رب أنجح
محمد هشام سعد الدقدوقي
14341
رقم جلوسك ناقص
144466 الجيزة
204660
الادارة العجوزة
المدرسة الاورمان بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 204660
الاسم فتحى محمد فتحى احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30211082103479
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 13.5
الرياضيات 23
العلوم 15
المجموع الأساسى 101.5
Mark1 71
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 117.5
الدين 15.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
#٣٠
نتيجة الشهاده الاعداديه رقم الجلوس ٧٥٩١ محافظة بورسعيد
234052
الادارة أكتوبر
المدرسة ام المؤمنين عائشة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 234052
الاسم خلود خالد محمد امام
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 17
الرياضيات 19
العلوم 10
المجموع الأساسى 97
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 117
الدين 17
التربية الفنية 9
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
يا رب انجح رقم الجلوس 220165
أوسيم
المدرسة الشهيد المستشار/ صابر سعيد سلامة (ع)
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 220165
الاسم محمود حسام الدين السيد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308052102854
اللغة العربية 29.5
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 18.5
الرياضيات 17
العلوم 15
المجموع الأساسى 96
Mark1 68.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 116
الدين 17.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم جلوسي 241440
الادارة منشأة القناطر
المدرسة الجلاتمة الجديدة للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 241440
الاسم فرحه فتحى احمد محمد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 20
الرياضيات 29.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 135.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 155.5
الدين 16
التربية الفنية 8.5
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
208782
الادارة العجوزة
المدرسة العجوزة ع. المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 208782
الاسم علاء فراج شعبان عليوه
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30306212101075
اللغة العربية 13.5
اللغة الانجليزية 4
الدراسات 10.5
الرياضيات 10
العلوم 3
المجموع الأساسى 41
Mark1 31.3
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 59
الدين 12
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
249577 ده رقم جلوسي
الادارة كرداسة
المدرسة الآنوار الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 249577
الاسم عامر سيد على عبدالرحمن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 28.5
اللغة الانجليزية 21.5
الدراسات 15.5
الرياضيات 20
العلوم 18
المجموع الأساسى 103.5
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 121.5
الدين 12
التربية الفنية 5
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
رقم الجلوس 225166
الاداره التعليميه اوسيم
لسه شويه هطلع علي باليل
الادارة أوسيم
المدرسة الأمجاد الحديثة الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 225166
الاسم منة الله حسين احمد محمد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30402112102669
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 25
الدراسات 18.5
الرياضيات 29.5
العلوم 18
المجموع الأساسى 128.5
Mark1 91.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 148.5
الدين 19
التربية الفنية 9
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرىhttps://www.nmisr.com/wp-admin/post.php?post=1213356&action=edit#comments-form
فاطمه الزهراء
يا أخواتي حد يرد عليه ألنتيجه هتزهر أمتي بمحافظة ألجيزه
عبدالله محمد 225514
رقم الجلوس189148
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الفيروز الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 189148
الاسم ماريز اسحاق غالى بخيت
الديانة مسيحى
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30212082103343
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 19
الرياضيات 23.5
العلوم 16
المجموع الأساسى 119.5
Mark1 85
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 139.5
الدين 17.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 25
مستوى رفيع 2 19
الجنسية مصرى
اليشقصقث3
عبدالله محمد عبداللاه
رقو الجلوس ١٠٧٤٠٨
كريم رجب 24. يناير 2018 51 4م الساعه24 يناير2018. 51 4م
كريم رجب
الاسم:انس محمد صابر الديب
المحافظه:الجيزه
رقم الجلوس:239658
مبروك نجحت
عامل اية يا باشا
انا عايزه الشهاده
188020
375263
erwgrfgsgfdsfh
468339
رقم الجلوس
المساعي المشكور ه منوفيه
تحياتى لموقع نجوم مصرية وتحية خاصة للأستاذ/ علاء محمود وذلك لبذله الجهد الدؤوب فى متابعة نتيجة الإعدادية ونحن فى إنتظار على أحر من الجمر إعلان نتيجة محافظة الجيزة