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“رابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة – نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكافة الإدرات

كتب علاء محمد آخر تحديث
“رابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة – نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكافة الإدرات
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

ينتظر بشغف طلبة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالجيزة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لهذا العام الدراسي الجاري عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الأنترنت، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة والمحافظات الأخرى ولعل  الجميع الآن ينتظر النتائج بالكثير من الصبر والقلق خاصة أولياء أمور جميع الطلاب في هذا العام الدراسي الذي سيحدد كثيراً مستقبل الطالب في المرحلة الثانوية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وكانت عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات الخاصة بأوراق طلبة الشهادة الإعدادية 2019 قد بدأت ويتبقى أن يعتمد النتيجة السيد الحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب المؤشرات التي أتت إلينا من مديرية التربية والتعليم، وينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة النتائج بالكثير من الترقب والقلق، بسبب أن تلك السنة الدراسية للمجموع عامل هام في تحديد المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها الطالب في العام المقبل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

سنوفر لكم طلبة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 خلال الأيام المقبلة، بعدما أقترب تماماً ظهورها وإعلانها بشكل رسمي، وكعادة موقع نجوم مصرية الإخباري فأننا سوف نستمر معكم حتى ظهور النتائج لجميع الطلبة بعدما تم الانتهاء من تصحيح أورواق الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة وسيكون اليوم الأربعاء حاسماً بشكل كبير في اعتماد النتائج.

خلال أيام قليلة ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة متاحة عبر الأنترنت، وكان طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة قد تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحدود ما يقارب 145 الف طالب وطالبة في مختلف مدارس ولجان المحافظة

وسنستمر معكم في موقع نجوم مصرية في معرفة النتائج جميعهاً اول بأول فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة لمعرفة نتائج الجيزة.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  5. بالله عليك يا استاذ علاء عاوز اطمن علي نتيجه ابني رقم الجلوس ٨٦٤٣٣ بايم سيف سليمان احمد العربى اداره كرداسه محافظه الجيزه وشكرا لحضرتك وجزاك الله خيرا

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    1. رقم الجلوس
      مؤمن منير عبدالعزيز احمد الاسم
      زهور وبراعم ترسا الاعدادية بنين المدرسة
      أبو النمرس الادارة
      ملاحظات الدرجة المادة
      48 اللغة العربية
      دور ثان 16 اللغة الاجنبية
      28 الدراسات
      دور ثان 12 الرياضيات
      20 علوم
      10 كمبيوتر
      134 المجموع
      24 التربية الدينية
      12 التربية الفنية

    1. الادارة الهرم
      المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 121077
      الاسم محمد رجب محمد منصور
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308122101133
      اللغة العربية 28
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 19.5
      العلوم 11
      المجموع الأساسى 84
      Mark1 56
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 104
      الدين 16
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة الايمان للتعليم الاساسى ع
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 111487
      الاسم منه الله ياسر محمد رمضان
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30211210101905
      اللغة العربية 36
      اللغة الانجليزية 26.5
      الدراسات 17
      الرياضيات 27.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 126
      Mark1 84
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 146
      الدين 14.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الدقى
      المدرسة جمال عبد الناصر ع
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 201204
      الاسم حبيبه احمد عبدالقادر ابوعماره
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30310011814186
      اللغة العربية 30
      اللغة الانجليزية 20.5
      الدراسات 17
      الرياضيات 22
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 101.5
      Mark1 72.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 118.5
      الدين 13.5
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة عمروبن العاص الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 116743
      الاسم هشام مروان فؤاد احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30403150106097
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 28.5
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 16.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 122.5
      Mark1 81.7
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 142.5
      الدين 18
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الاورمان بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 204660
      الاسم فتحى محمد فتحى احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30211082103479
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 13.5
      الرياضيات 23
      العلوم 15
      المجموع الأساسى 101.5
      Mark1 71
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 117.5
      الدين 15.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أكتوبر
      المدرسة ام المؤمنين عائشة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 234052
      الاسم خلود خالد محمد امام
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 17
      الرياضيات 19
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 97
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 117
      الدين 17
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. أوسيم
      المدرسة الشهيد المستشار/ صابر سعيد سلامة (ع)
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 220165
      الاسم محمود حسام الدين السيد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308052102854
      اللغة العربية 29.5
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 17
      العلوم 15
      المجموع الأساسى 96
      Mark1 68.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 116
      الدين 17.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة منشأة القناطر
      المدرسة الجلاتمة الجديدة للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 241440
      الاسم فرحه فتحى احمد محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 38
      اللغة الانجليزية 28
      الدراسات 20
      الرياضيات 29.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 135.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 155.5
      الدين 16
      التربية الفنية 8.5
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة العجوزة ع. المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 208782
      الاسم علاء فراج شعبان عليوه
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306212101075
      اللغة العربية 13.5
      اللغة الانجليزية 4
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 10
      العلوم 3
      المجموع الأساسى 41
      Mark1 31.3
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 59
      الدين 12
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة كرداسة
      المدرسة الآنوار الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 249577
      الاسم عامر سيد على عبدالرحمن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 28.5
      اللغة الانجليزية 21.5
      الدراسات 15.5
      الرياضيات 20
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 103.5
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 121.5
      الدين 12
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    2. الادارة أوسيم
      المدرسة الأمجاد الحديثة الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 225166
      الاسم منة الله حسين احمد محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30402112102669
      اللغة العربية 37.5
      اللغة الانجليزية 25
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 29.5
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 128.5
      Mark1 91.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 148.5
      الدين 19
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرىhttps://www.nmisr.com/wp-admin/post.php?post=1213356&action=edit#comments-form

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الفيروز الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 189148
      الاسم ماريز اسحاق غالى بخيت
      الديانة مسيحى
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30212082103343
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 27
      الدراسات 19
      الرياضيات 23.5
      العلوم 16
      المجموع الأساسى 119.5
      Mark1 85
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 139.5
      الدين 17.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 25
      مستوى رفيع 2 19
      الجنسية مصرى

  73. تحياتى لموقع نجوم مصرية وتحية خاصة للأستاذ/ علاء محمود وذلك لبذله الجهد الدؤوب فى متابعة نتيجة الإعدادية ونحن فى إنتظار على أحر من الجمر إعلان نتيجة محافظة الجيزة

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