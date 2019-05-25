نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 والاسم القاهرة والجيزة والإسكندرية وكافة المحافظات

يتابع معكم موقع “نجوم مصرية” جميع أخبار ظهور نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات نتائج خمسة ابتدائي 2019 أخر العام خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2019 نهاية العام خلال يوم 9 مايو بجميع المحافظات، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تصحيح نتيجة خامسة ابتدائي أخر العام أسبوع كحد أدني بكل محافظة.
أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بأغلبية المحافظات، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال ساعات، حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
تم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الراسي الثاني في جميع المحافظات، وجاري إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل للمرحلة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس خلال ساعات قليلة.
نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019
من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019، عقب أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية)، في جميع المحافظات، والتي يتم البدء فيها خلال امتحانات الطلاب من أجل سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019، ومن المؤكد إعلان النتائج فقط بالمدارس.
استعلم عن نتيجة خامسه ابتدائي 2019
حيث يمكن لجميع طلاب خمسه من معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث سيتم رفع نتيجة خمسه ابتدائي فور اعتمادها من جانب محافظ كل محافظة، ولكن هذا الأمر ليس مؤكد فقد تقتصر مديريات التربية والتعليم على إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 الترم الأول فقط بالمدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج خامسة ابتدائي نهاية العام، تكون متاحة عقب اعتمادها بيوم في جميع المدارس بالمحافظة، ويمكن لجميع طلاب خمسة ابتدائي القاهرة بمعرفة النتائج من خلال الخطوات التالية:
- الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- اختيار نتيجة التعليم الأساسي.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر عرض النتائج.
نتائج الابتدائية 2019 أخر العام
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم.
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية نهاية العام .
- نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف.
نتائج الابتدائية 2019 جميع الصفوف
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019.
- نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.
- نتيجة ستة ابتدائي نهاية العام 2019.
نتيجة الابتدائية 2019 الترم الثاني
- من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ابتدائية القاهرة لجميع الصفوف عبر بوابة التعليم الأساسي.
- أما نتائج المرحلة الابتدائية في المحافظات سيتم إعلانها بالمدارس.
- أوشك طلاب الصف الخامس الابتدائي على الانتهاء من امتحانات الترم الثاني بجميع المحافظات.
- حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج خامسة ابتدائي 2019 خلال نهاية الأسبوع القادم.
- لم تسجل امتحانات خامسة ابتدائي أي شكاوى من جانب طلاب الصف الخامس الابتدائي .
- انتهي طلاب خامسة ابتدائي 2019 الترم الثاني من أداء امتحانات أخر العام بأغلبية المحافظات اليوم الأربعاء، وتستمر أعمال التصحيح بجميع المدارس في الوقت الحالي.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس
حيث انتهي طلاب الصف الخامس من امتحانات الترم الثاني بجميع المحافظات، وجاري تصحيح نتيجة الصف الخامس في جميع المدارس.
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التعليقات
رقم الجلوس365 الرقم القومى 30806110103157
احمدعادل احمدمكاوى.القاهرة.المرج.خامسة ابتدائي 5015والرقم.القومى.30712060106112
نتيجة الصف الخامس الإبتدائى مدرسة محى الدين أبو العز الابتدائية بطاميه رقم الجلوس 1375
116
عبدالرحمن عبدالله جمعه رحومه رقم الجلوس 671
انا مش عارفة اجيب النتيجة
ملك حسسن حسن الانور
مدرسة الاعلام الخاصة
بمحافظة الخيزةالصف
الخامس الابتدائي
احمد محمد جودة السيد عوض 304
فاشلة في كل الواد
الاسم . مريم أشرف مدرسه شهداء الثورة بمحافظة الاسكندريه رقم الجلوس. 1172
معتز هاني عبدالله1102
منه الله موسي يوسف معوض
محافظه القليوبيه
مدرسه 23 يوليو بنات
رقم الجلوس 1362
نتيجة الصف الخامس الابتدائي فى الشرقية الترم الثاني
عبد الرحمن على سيد على رقم الجلوس 33 الصف السادس مدرسه موسعة بن نصير
شاهندا فهد احمد رقم الجلوس 340 مدرس الظافر بلبيس
عمر صابر عبد الاخر 631 اسكندريه
وليد احمد احمد عبد الحميد 3014
سارة اشرف رزق 1387
اسامة علاء محمود مدرسة الثورة الابتدائية ببسيون غربية الصف الخامس
مدرسه الحريزات الغربية
ملك احمد مسعدرقم ٢٤٢
٦٣والاسم شيرين جوده
ملك احمد مسعدرقم ٢٤٢
حبيبه ياسر جابر حامد عبد الجليل رقم الجلوس 1024 محفظه الاسكندريه
اسمي حبيب نبيل عبد الحسين
نتيجة جميلة
674 رحمه أحمدحماد عطيه
انا جدع
حجه تقرف
برجاء كتابة رقم الجلوس والرقم القومي
زياد عبد الغني محمد طلبه
ال
ثضصث رقم ال
نتيجة الطالب عبد الرحمن احمد احمد جمعه الصف الخمس الابتاءي برقم جلوس ٦٧ مدرسة مسجد موسى الابتاءية
مبروك
ملك أيمن بكر مبروك دخيل
رقم جلوس 1890
الصف الخامس الابتدائي
حلمي احمد حلمي. اداره البساتين. القاهرة5042
حلمي. احمد حلمي. القاهرة. 5042
نتيجة المدرسه الابتدائيه مدرسة الشهيد يوسف فرج عبد العزيز نتيجة يوسف أحمد رجب 5069
يوسف أحمد رجب الصف الخامس الابتدائي
الاسم\ محمود عادل موسى الرقم القومى\ 30805260101539
انا غبي
رقم الجلوس 884 الرقم القومي 30712270100699
شهدفاروق عبدالرحيم حمدان اسيوط مركز ابنوب مدرسةالشهيد علي عبدالوهاب احمدعثمان الرقم القومي27107272501891
نتيجة الصف الخامس الترم الاول الطالبة بسملة يسري حسن زكي مدرسة الامام علي بن ابي طالب باسيوط رقم الجلوس872
نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه القاهره مدرسة عزيز أباظة الاسم ملك وائل محمد رضا عباس الجداوي
سيف عبدالرحمن محمد الدسوقي
رقم الجلوس 5868
الصف الخامس الابتدائي
مدرسة الفاروق عمر بالمرج الجديدة
نتيجة الصف الخامس
شوقى محمد شوقى
رقم الجلوس 745
معاذ محمد فوزي
الخامس
عمر بن الخطاب قليبية
١١٩٣
لو سمحت حد يجبلي النتيجة
الاسم ريتاج مصطفي محمود مصطفى علي
رقم الجلوس 4690
رقم القومي 30903210106663
وانا بردو نفس الموضوع اعمل ايه
أحمد محمد عبد الصبور الصف الثالث الابتدائي مدرسة الإمام علي بالدقى رقم الجلوس 556
مريم محمد عبدالصبور الامام علي بالدقي قم الجلوس387
انا ريهام محمد عرفه رقم ٨٢٢
فاطمه هاني محمد صلاح الدين مدرسه رمسيس بالدقي رقم الجلوس ٤٧٣
انا كتبت الرقم القومي بتاع اخويا اكتر من مرة جابلي اسم واحد تاني
لو سمحت حد جبلك النتيجه
وانا بردو نفس الموضوع اعمل ايه
ملك احمد عبدالحليم
امينه اسعد خليل حسين
محافظه الجيزه
من مدرسه النيل الابتدائيه
الاسم ايه مصطفى علي عبدالحميد
محمد مظهر هلال عبد الغفار الصف الخامس مدرسة أسماء بنت أبى بكر إدارة شرق مدينه نصر الرقم القومى 30807012616037
هناحسين احمد على/ رقم الجلوس ١٧٧
اميرمحمداحمدنصر\641
نتجة شهادة الطالب زياد طارق كامل عثمان الصف الخامس الابتدائية رقم الجلوس ٨٨١
٦٣٨
كريم محمدمحمدراوي
٦٣٨
وصال محمد حسين الصف الخامس الابتدائى محافظة القاهرة اداره الزيتون التعلمية مدرسة المستقبل الرقم القومي 30807040105064
منةالله رضالطفى عبدالمقصود مدرسةالعام المشاركة الرقم القومى ٣٠٧١٢١٩٠٢٠١٦٢٠رقم الجلوس٣٢٢
اية اشرف حسن حامد فواد عزيز غالى الابتداءية الصف الخامس الابتداءى رقم الجلوس ٧٤٤
الاسم مريم محمد عبد الموجود محمد رقم الجلوس 830
ملك علوم رمضان
404
القاهرة
الصف الرابع الابتدائي
مريم يوسف محمد جوده الصف الخامس اﻻبتدائى بمدرسه المشرقى اﻻبتدائيه ادارهالخليفهوالمقطم رقم الجلوس 559
مريم احمد محمد احمد عبداللطيف ٣٠٨٠٤١٩٨٨٠٠٨٨٧ مدرسة منارة هليوبوليس للغات ادارة شرق مدينة نصر القاهرة الصف الخامس
عبدالرحمن حسن حسنى احمد الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس ٧٨٤ مدرسه الحداد الخاصه محافظه الجيزة
أرجو اظهار النتيجه للصف الخامس الابتدائية الازهري لمحافظة الجيزه الشنباب رقم الجلوس 622
عبد الرحمن محمد احمد رقم الجلوس ٦٢١ الرقم القومى ٣٠٨٠١٠٥٠١٠٦٥١٦
٥٨٨١شهادت للصف الخامس الابتدائي فاروق حمادة فاروق
مهند حسام محمد علي مدرسة التربية الاسلامية للغات الصف الخامس بعين شمس رقم جلوس ١٦٥٦
كيڤين وائل ورقم الجلوس ٥٤٠. الصف الخامس
مدرسه الشهداء بالقاهرة. حداءق القبه
رقم الجلوس /557
مدرسة 6اكتوبر الابتدائية
محافظة الجيزة
ادارة العجوزة
عمر فوزي عمر فوري
مدرسة مصطفى المراغلي
رقم الجلوس ٦٥٢
مدرسة الياسمين الادارة التعليمية الشروق
الاسم_يوسف جودةابو عامر
رقم الجلوس_987
منةالله مجدى احمد دياب محافظة البحيرة
مدرسة العمرانية الخاصة الصف الخامس الابتدائي مجدي أحمد مجدي رقم الجلوس13417
الاسم :ضحى حسن نور طايل .
رقم الجلوس : 785.
الرقم القومي : 30706090100283
المدرسة : خالد بن الوليد الرسمية لغات بدار السلام.
محافظة : القاهره .
إدارة: البساتين.
ارجو الرد بسرعه.
الاء محمد خيرت الجوري الصف الثالث رقم الجلوس ٤٠٤ مدرسه حسن الزيات بدمياط
رقيه محمد خيرت الجوري رقم الجلوس ٩٥٠ مدرسه حسن الزيات بدمياط
نتيجة كارين غالى مسعد للصف الثاني الابتدائ فى مدرسة الشهيد عبد ربه خالد ببهيج
انا ليه ساعه ابعث عن إنتاجه للصف الخامس معهد رقم جلوس ١٠١
الاء محمد سعيد صالح مدرسه حسين الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس 507
نتيجه الطالبه ريتاج رمضان حسن محمد مدرسه علي بن ابي طالب حكومي
شبرا الخيمه محافظه القليوبيه
ارجوا انجاب النتيجه لاني مش عارفه اجيبها
علاء محمد سعيد صالح مدرسه ناصر الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس 507 مركز الصف جيزه
يوسف محمود موسي علي ورقم الجلوس 182 وهي نتيجه الصف الخامس الإبتدائي
مدرسه الأمجاد الخاصه الجديده بوراق العرب
الاسم: جنا اشرف فؤاد
رقم الجلسة: ٦٨٩
الصف الخامس الابتدائى ادارة الزوية الحمراء القاهرة
مدرسة جوهر استقلى
عبدالرحمن حسن عبدالمعز
5060او6050
محافظة القاهرة
يوسف حسن ابراهيم فيصل
رقم الجلوس ٥٠١٨
محافظة الجيزه
مدرسة الأخشيد
رقم الجلوس 1186
مى محمد علي
الزهراء البتدائى
الاسم =عبدالرحمن حسن عبد المهز
الرقم =5060او6050
محاقظة =القاهرة
مدرسة =سلمان الفارسي الرسمية لللغات
ارجو الرد بسرعة
ردو عليك
فارس احمد محمد محمد عبدالجواد5056
اريد معرفة النتيجةالصف الخامس مدرسة الرشاد
مدرسه ابو السعود الابتدائية
الطالبة / مريم عوض كمال فهمى
رقم الجلوس / 212
احمد محرم احمد رقم الجلوس 366
هل تعرف مدرسة ان ايمن للبنات للصف الخامس ابتدائي .ج. جمانة نوار عباس
الطالب ىوسف طارق احمد عبدالله رقم الجلوس 5292 اريد معرفة النتيجة
هي نتيجة سنة خامسة ابتدائي ظهرت ولا لسه القاهرة
ماري جرجس
رقم الجلوس : ١١٧
الجيزه
رقم الجلوس 677 الصف الخامس الابتدائى
رقم الجلوس 679 الصف الخامس الابتدائى
ميرنا محمد 30810150103564
عبد المجيد احمد عبد المجيد سنة خامسة رقم الجلوس 5905
سلمى على محمد
مارينا عدلى 489
رقم الجلوس 159 مش لاقى رد
دينا عبدالفتاح عطيه عبدالجواد ابومايله الصف
الصف الخامس رقم الجلوس ٤١١
بعتلك النتيجه
1292
حسين محمد حسين المنيايرمواس مدرسه العاشر من رمضان الابتدائية الصف الخامس رقم الجلوس 373 برجاء النتيجه
امال
رقم الجلوس ٤٨٠ تسنيم محمد حسين للصف الخامس الابتدائى بمدرسة ابو بكر الرازى الابتدائى
مازن محمد أبو قمر الرقم الومى30805190107933مدرسه الشهيد عبدالخالق نبيل المطبعه
نتيجه سنه خامسه
انا حبيبة علي ذكي في الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس هو ٢٠٤١
محمد جلال
586
نتيجة الصف الخامس الابتدائى ادارة السادات منوفية الإسم/محمدرضا فتحى محمود /رقم جلوس /104
نتيجة الصف الخامس الابتدائى ادارة السادات /منوفية/الاسم/محمد رضا فتحى محمود رقم جلوس /104
إنها ستظهر
ملك أسامة حموده أحمد إبراهيم
ارجوا إرسال النتيجة للصف الخامس الابتدائي
مدرسة سيدي عبدالسلام بالزيتون الابتدائيه
هاجر هانى الصايم محمد عبدالفتاح
الرقم القومى 3090315001003167
رقم الجلوس 1307المدرسه جمال عبدالناصر المرج القديمة
والله يا فندم لسه البحث جاري عن المفتقدين
اميرةعمر فرغل رقم الجلوس 363
جنى صابر صلاح ابراهيم
الاسم . عبدالفتاح اسامة محمود.
الصف الخامس الابتدائي
مدرسة.موسي بن نصير الابتدائية القاهرة المطرية
رقم الجلوس.731
الرقم القومي.30804300102472
ارجو الرد سريعا ارجوكم بلللللللللليز
محمد حماده نجدي عبدالحميد
رقم الجلوس 1079
انا عايزة نتجتي
يوسف ربيع محمد
انجى حسام كمال
الاسم : سلمي محمود ابراهيم عبد الغني الصف الخامس الابت
دائي بمدرسه احمد عرابي بنين بهريه الشرقيه رقم الجلوس ٨٩٤
سلمي محمود
مدرسه مجمع البطاخ بسوهاج الصف الخامس رقم الجلوس 352
على عبد الراضى على محمد مدرسه مجمع البطاخ الصف الخامس رقم الجلوس 352
على عبد الراضى على محمد
رقم الجلوس 121محافظة الشرقيه
ياسمين حسين محمد أحمد المسارى
حنين هشام محمود احمد حسن عجيبه رقم الجلوس 607
محمد اسماعيل محمودندا سندسيس المحله الكبرى
نور هانى محمود إبراهيم حافظ رقم الجلوس 353 بمحافظة دمياط
جمعه وليد جمعه محمود رقم الجلوس ٥٢٣ مدرسة الكريون الابتدائية
يوسف احمدشلبى محمد
مدرسة جمال عبد الناصر
القليوبيه
٣٧٢
منارشعبان متولي ادم الصف الخامس ٣٠٠
مازن وسيم بكري مدرسة عمر بن الخطاب بمحلة زياد مركز سمنود غربية رقم الجلوس ٢٦٨ الصف الخامس
شكرا جزيلا لكم
نتيجة الطالب محمد حسام محمد عبد العزيز
مدرسة هدي شعراوي
الصف الرابع
لقاء شريف ابراهيم
نتيجة الطالب محمد حسام
مريم احمداسماعيل
رقم الجلوس 192
الأسم/سيف الدين أحمد سعد
رقم الجلوس/721
مدرسه النور الرسمية لغات الإسكندرية إدارة غرب التعليمية
على ناجى محمود احمد / محافظة الاسماعيلية مركز القنطرة غرب مدرسة الامام على / رقم جلوس ٨٦٦
نتيجة الصف الخامس الابتدائى
احمد السيد نصر
سجى محمد ابراهيم حسن
رقم الجلوس 105
محافظة كفرالشيخ
فوه
سنديون
مجمع الشهيد لبيب السمدونى
الصف الخامس الابتدائى
الاسم رنا عبد الرحمن لبشتين مدرسه ام المؤمنين الابتدايه المحله الكبرى رقم الجلوس 143
محمد عبد المجبد صالح المعهد الازهري بالخانكة محافظة القليوبية نتيجة الصف الخامس الترم الاول رقم الجلوس 181
محمد عبد المجيد صالح الصف الخامس المعهد الازهري محافظة القليوبية رقم الجلوس 181
حافظ طارق محمد عقل الضانى نتيجه الصف الخامس الابتدائى
شهاده حافظ طارق محمد عقل رقم الجلوس 821
الصف الخامس مجمع مدينة نصر رقم الجلوس1043بسملة أحمد شوقياحمد
نتجية الصف الخامس الابتدائي محافظه الاسماعيليه لمدرسة الشيخ غريب رقم الجلوس 440الرقم القومي 30802191900506
محمد عمرو محمد محمد رقم الجلوس ٢٩٦٢ محافظه القاهره الترم الاول الصف الخامس الابتدائي مدرسه براعم المستقبل
الاسم محمد عمرو محمد محمد رقم الجلوس ٢٦٩٢ مدرسه براعم المستقبل اداره المرج الصف الخامس الابتدائي
انا عايزه نتيجة الصف الخامس لمحافظة المنوفيه
سجى محمد ابراهيم حسن
الصف الخامس الابتدائى
رقم الجلوس 105
مدرسه الشهيد لبيب السمدونى
سنديون
فوه
كفرالشيج
15/ 01/ 2019- 18-05م الساعة 15-01-2019-05-18م مدرسةالنجار باالقرشية
رنا رضا عبد الجليل
محمد حازم خلاف
213
الاسم: فارس محمد حمام حرزالله
رقم تاجلوس: 330
الصف الخامس الابتدائى
الاسم محمد عمرو محمد محمد. الصف الخامس الابتدائي محافظه القاهره رقم الجلوس 6294 الترم الاول لسنة 2019
نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه الاسكندريه
الاسم محمد عبد النبى موسى عياد رقم الجلوس 306 مدرسه الشهيد عبد الرحمن الديب الاحمدي سابقآ المنوفيه شبين الكوم
من فضلكم نتيجه الصف الخامس الابتدائي محافظه الإسكندرية
الاسم عمر سامح كمال
رقم الجلوس 764
مدرسه الشهيد حسن الشيخ رقم الجلوس ٢٣٩
اعوزة ادرجات
رقم الجلوس ٢١٠
الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢
محافظة اسيوط
انااريدالنتيجةاليوم الموفق 15/01 /209 الوقت12..05
اسم/مى هانى عياد جرجس عبدة
محافظة اسيوط
رقم الجلوس ٢١٠
الرقم القومى ٣٠٨٠١١٠٢٥٠٢٤٨٢
ندى محمد فوزى انيجه رقم الجلوس 126
شهد علي محمد علي المليجي رقم الجلوس ١٠٨
درجات الصف الخامس
267
الصف الثالث ١٢٨٣رقم الجلوس ورقم القومي٣٠٨١٢٠١١٤٠٣٨٢٣يمني عبدالله
الاسم حنين عابدمحمدعبد العزيز المحافظه الغربيه رقم الجلوس 177 مدرسة المروه الخاصه للابتدائ والاعدادي
نتيجة ابني / يامن علاء الدين حسني مصطفى – رقم قومي 30707230101915 – الخامس الابتدائي مدرسة علاء الدين الخاصة بالمطرية حتى 2018/5/27
الاسم / مريم محمد محمد عبداللطيف
رقم الجلوس /٥٨٦
الرقم القومى/0609300116441
الصف الخامس الابتدائي ازهرى
وشكرا جزيلا لكم
٣٧٨ من ٤٠٠
الطالبة عليه طارق احمد عبدالله رقم الجلوس 6104 مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بولاق الدكرور رقم القومى 30605092103386 اريد نتيجة الامتحانات و ارجو الرد شكرا
الاسم : يوسف مجدى ،الصف:الخامس الابتدائي،رقم الجلوس:1154
الرقم القومي 3.7.722.1.3529
الصف الخامس الابتداية
مدرسة الكهرباء
محافظ القاهرة
هذاجميل
الاسم:دنيا سعد على ،الصف:الخامس الابتدائي،رقم الجلوس:٢٢٩
جومانا رفعت عيد فهيم الصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 289
نتيجة الصف الخامس الابتدائي نصف العام محافظة الفيوم مدرسة محمد موسى الخاصة 2018
برجاء كتابة رقم الجلوس والرقم القومي