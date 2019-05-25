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نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 والاسم القاهرة والجيزة والإسكندرية وكافة المحافظات

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 والاسم القاهرة والجيزة والإسكندرية وكافة المحافظات
نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2018

يتابع معكم موقع “نجوم مصرية” جميع أخبار ظهور نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث انطلقت امتحانات نتائج خمسة ابتدائي 2019 أخر العام خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2019 نهاية العام خلال يوم 9 مايو بجميع المحافظات، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال تصحيح نتيجة خامسة ابتدائي أخر العام أسبوع كحد أدني بكل محافظة.

أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بأغلبية المحافظات، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال ساعات، حيث تم إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

تم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الراسي الثاني في جميع المحافظات، وجاري إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي وسنوات النقل للمرحلة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس خلال ساعات قليلة.

نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019، عقب أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية)، في جميع المحافظات، والتي يتم البدء فيها خلال امتحانات الطلاب من أجل سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019، ومن المؤكد إعلان النتائج فقط بالمدارس.

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 برقم الجلوس
نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019

استعلم عن نتيجة خامسه ابتدائي 2019

حيث يمكن لجميع طلاب خمسه من معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث سيتم رفع نتيجة خمسه ابتدائي فور اعتمادها من جانب محافظ كل محافظة، ولكن هذا الأمر ليس مؤكد فقد تقتصر مديريات التربية والتعليم على إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي 2019 الترم الأول فقط بالمدارس.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج خامسة ابتدائي نهاية العام، تكون متاحة عقب اعتمادها بيوم في جميع المدارس بالمحافظة، ويمكن لجميع طلاب خمسة ابتدائي القاهرة بمعرفة النتائج من خلال الخطوات التالية:

نتائج الابتدائية 2019 أخر العام

نتائج الابتدائية 2019 جميع الصفوف

نتيجة الابتدائية 2019 الترم الثاني

  • من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ابتدائية القاهرة لجميع الصفوف عبر بوابة التعليم الأساسي.
  • أما نتائج المرحلة الابتدائية في المحافظات سيتم إعلانها بالمدارس.
  • أوشك طلاب الصف الخامس الابتدائي على الانتهاء من امتحانات الترم الثاني بجميع المحافظات.
  • حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال نهاية الأسبوع الحالي.
  • ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج خامسة ابتدائي 2019 خلال نهاية الأسبوع القادم.
  • لم تسجل امتحانات خامسة ابتدائي أي شكاوى من جانب طلاب الصف الخامس الابتدائي .
  • انتهي طلاب خامسة ابتدائي 2019 الترم الثاني من أداء امتحانات أخر العام بأغلبية المحافظات اليوم الأربعاء، وتستمر أعمال التصحيح بجميع المدارس في الوقت الحالي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

حيث انتهي طلاب الصف الخامس من امتحانات الترم الثاني بجميع المحافظات، وجاري تصحيح نتيجة الصف الخامس في جميع المدارس.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  36. نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول محافظه القاهره مدرسة عزيز أباظة الاسم ملك وائل محمد رضا عباس الجداوي

    رد

  40. لو سمحت حد يجبلي النتيجة
    الاسم ريتاج مصطفي محمود مصطفى علي
    رقم الجلوس 4690
    رقم القومي 30903210106663

    وانا بردو نفس الموضوع اعمل ايه

    رد

  51. وصال محمد حسين الصف الخامس الابتدائى محافظة القاهرة اداره الزيتون التعلمية مدرسة المستقبل الرقم القومي 30807040105064

    رد

    1. مريم احمد محمد احمد عبداللطيف ٣٠٨٠٤١٩٨٨٠٠٨٨٧ مدرسة منارة هليوبوليس للغات ادارة شرق مدينة نصر القاهرة الصف الخامس

  68. الاسم :ضحى حسن نور طايل .
    رقم الجلوس : 785.
    الرقم القومي : 30706090100283
    المدرسة : خالد بن الوليد الرسمية لغات بدار السلام.
    محافظة : القاهره .
    إدارة: البساتين.
    ارجو الرد بسرعه.

    رد

    1. نتيجه الطالبه ريتاج رمضان حسن محمد مدرسه علي بن ابي طالب حكومي
      شبرا الخيمه محافظه القليوبيه
      ارجوا انجاب النتيجه لاني مش عارفه اجيبها

    1. يوسف محمود موسي علي ورقم الجلوس 182 وهي نتيجه الصف الخامس الإبتدائي
      مدرسه الأمجاد الخاصه الجديده بوراق العرب

  77. الاسم =عبدالرحمن حسن عبد المهز
    الرقم =5060او6050
    محاقظة =القاهرة
    مدرسة =سلمان الفارسي الرسمية لللغات
    ارجو الرد بسرعة

    رد

  95. نتيجة الصف الخامس الابتدائى ادارة السادات منوفية الإسم/محمدرضا فتحى محمود /رقم جلوس /104

    نتيجة الصف الخامس الابتدائى ادارة السادات /منوفية/الاسم/محمد رضا فتحى محمود رقم جلوس /104

    رد

  96. ملك أسامة حموده أحمد إبراهيم
    ارجوا إرسال النتيجة للصف الخامس الابتدائي
    مدرسة سيدي عبدالسلام بالزيتون الابتدائيه

    رد

  99. الاسم . عبدالفتاح اسامة محمود.
    الصف الخامس الابتدائي
    مدرسة.موسي بن نصير الابتدائية القاهرة المطرية
    رقم الجلوس.731
    الرقم القومي.30804300102472
    ارجو الرد سريعا ارجوكم بلللللللللليز

    رد

  102. الاسم : سلمي محمود ابراهيم عبد الغني الصف الخامس الابت
    دائي بمدرسه احمد عرابي بنين بهريه الشرقيه رقم الجلوس ٨٩٤

    رد

  139. الاسم محمد عبد النبى موسى عياد رقم الجلوس 306 مدرسه الشهيد عبد الرحمن الديب الاحمدي سابقآ المنوفيه شبين الكوم

    رد

  150. نتيجة ابني / يامن علاء الدين حسني مصطفى – رقم قومي 30707230101915 – الخامس الابتدائي مدرسة علاء الدين الخاصة بالمطرية حتى 2018/5/27

    رد

  151. الاسم / مريم محمد محمد عبداللطيف
    رقم الجلوس /٥٨٦
    الرقم القومى/0609300116441
    الصف الخامس الابتدائي ازهرى
    وشكرا جزيلا لكم

    رد

    2. الطالبة عليه طارق احمد عبدالله رقم الجلوس 6104 مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بولاق الدكرور رقم القومى 30605092103386 اريد نتيجة الامتحانات و ارجو الرد شكرا

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