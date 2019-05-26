ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 البوابة الإلكترونية – مديرية التربية والتعليم

اعلن الدكتور مختار شاهين صباح اليوم الأحد باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 خلال ساعات قليلة عقب اعتمادها اليوم من اللواء سيد عباس، محافظ المنوفية، ولقد انتهت مديرية التربية والتعليم من تصحيح أوراق إجابات الطلاب للصف الثالث الإعدادي، ويتم ظهورها على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.
موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019
لقد صرح وكيل تعليم المنوفية مختار شاهين باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية اليوم الأحد، وأضاف بأن نسبة النجاح ارتفعت كثيرا وذلك مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى 70.5%، وسيتم توافر النتيجة اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فور الاعتماد من المحافظ.
اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية لنصف العام والتي بلغت 82.11%، وبذلك تكون نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويمكنكم الحصول عليها عبر تلك الروابط المتوفرة.
احصل على نتيجة إعدادية المنوفية
رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
نشرنا درجات جميع الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية من خلال التعليقات، ويمكن أن تحصل على نتيجتك التي أصبحت متاحة الآن بكل سهولة من خلال الروابط الموضحة أو اترك لنا تعليق وبالتوفيق لكم جميعاً.
وقد أوصى السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من السادة المدرسين والمدرسات بضرورة سرعة الانتهاء من التصحيح والرصد، حتى يقوم سيادته بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية النهائية على السيد المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها في منتصف الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، وقال عمار في بيان صحفي، أنه سيقوم بتكريم أوائل الطلاب على مستوى المحافظة، والذين حصلوا على أعلى الدرجات في الامتحانات خلال الترم الأول.
بينما من المتوقع أن يقوم الدكتور هشام عبد الباسط بالاتصال تليفونيا بأوائل الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2018، وشهادة الثانوية العامة، بعد امتحانات آخر العام الدراسي “الترم الثاني” للعام الدراسي الجاري، للحضور إلى مقر ديوان عام محافظة المنوفية، ليشهدوا مع أولياء الأمور حفل تكريم الطلاب الأوائل في مختلف الشهادات والمراحل التعليمية، تشجيعا من الدكتور هشام على مواصلة التفوق والنجاح.
حرصا من إدارة الموقع على توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 أمام جميع الطلاب، يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج عبر تلك الروابط الموضحة لكم، وذلك للوصول لها فور اعتمادها، وسيتم نشر لكم خبر الاعتماد ونسب النجاح فيما بعد ليتعرف الطالب على النتيجة وأوائل الطلاب على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية بالمنوفية.
ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019
نتابع ونترقب لكم أجدد الأخبار الحصرية حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد لإعلانها قبل الظهور بساعات، حتى يترقبها الطلاب فور ظهورها، وسيتم الحصول على نتائج الإعدادي بالمنوفية قريبا جدا.
اعتماد صباح اليوم الدكتور هشام عبد الباسط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019، ويمكنكم الحصول على النتيجة الآن بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، حيث يترقب الجميع إعلان مجموع ودرجات سنة ثالثة والتي تأتي في الأهمية بعد الثانوية العامة في مدارس مصر.
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تستعد لرفع نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019
من ناحية أخرى أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن موقع الوزارة سيقوم بنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019، أو حتى صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم الرسمية، والتي تم نشرها، حيث من المتوقع أن يشهد رفع نتائج كل المحافظات، ليكون مصدرا رئيسيا لمعرفة النتيجة.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عمارة، أن هناك نحو 63 ألف طالب وطالبة بمحافظة المنوفية، أدوا امتحانات نصف العام، موزعين على 373 لجنة بالمدارس والمراكز، “أشمون، الشهداء، قويسنا، مركز تلا، الباجور، بركة السبع، منوف، السادات، شبين الكوم”، حيث يترقبون هذا الأسبوع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 ألترم الأول برقم الجلوس، حيث يتم نشرها على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وعبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية موقع وزارة التربية والتعليم.
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الطلاب يبحثون عن: موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
قررت وزارة التربية والتعليم بالمنوفية نشر نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الحالي، بعد أن تنتهي أعمال الكنترول في الحال ليتم اعتمادها.
ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن تنتهي من المديرية خلال بضع ساعات لإرسالها للاعتماد للمحافظ ونشرها في الحال عبر بوابتها الإلكترونية.
التعليقات
اعرف النتيجة محافظة المنوفية
502
رحمه خالد حامد جمعه
نتيجه هيام محروس السيد
رقم الجلوس 34904 المنوفيه رجاء سريعا
نتيجة شيماء سعيد محمد ماضى
شيماء سعيد محمد ماضى
نتيجة يوسف عصام فتحى نور الدين
نتيجة دنيا السيد عرفه موسي
محمود نبيل زين سالمان
30351
عادل بسيونى شعبان الزغبى رقم الجلوس ٣٨١٧٩ المنوفيه
ندا مشهور عبد الحميد
رقم الجلوس 74048
المنوفيه اداره السادات التعلميه
ندا مشهور عبدالحميد رقم الجلوس74048
38089اميرةجمال
متخلصصوا الطلاب قاعده علي نار حراام عليكوا
محمد سامي الديب 61616
نتيجه محمود نبيل زين سالمان مدرسه السادات ميت ابو الكوم رقم. الجلوس 30351
39414
النتيجة
الاسم: رنا محمد عبدالعزيز عفيفى على
رقم الجلوس: 39414
اسم المدرسة: الشهيد/ حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم الإعداية بأجهور
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 16
مجموع 125.5
دين 15
كمبيوتر 9
24344
24344 مازن حاتم سعيد الصياد
49123
المنوفية 49123
النتيجة
الاسم: احمد مجاهد عبدالله شحاته
رقم الجلوس: 49123
اسم المدرسة: الشهداءالاعدادية للبنين
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 25
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 17.5
مجموع 120
دين 18.5
كمبيوتر 10
ممكن 49123
رقية-حمادة-محمد-القطان-
ممكن اعرف نتيجه الشهاده الإعداديه دينا فرج صبحي خطاب منوفيه الشهاده الاعداديه
محمد رمضان منصور عمر /16200
43887
51527 محافظة المنوفية ادارة الشهداء التعليمية
58006
أرجو الرد
ناجح
اسم الطالب
رقية عيد احمد احمد احمد
رقم الجلوس
58006
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
السادات
اسم المدرسه
أبو بكر الصديق للتعليم الاساسى بالسادات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 32.5 25.5 43 33.5 200 31.5 15 10
محمد ابراهيم فريد ماضى
رقم الجلوس/28892
47566
19214
15238
محمد سامى واصل
13003
نتيجة المنوفية اقصاها وقتيه
يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله
5762
34269
منه. محافظة المنوفية رقم الجلوس. ٤٣١٤٥
31949
3ي2 لال
عايزاه اعرف الدرجات
محمد علاء ٣٠٢٣٢
رجاء كتابة الرقم الجلوس صحيح وبالارقام الانجليزي
انجزوا بقي
احمد مرزوق الزناتى
النتيجة يا جدعان
نتيجه الصف الثالث الاعدادي
عبدالحليم ايمن محمد عبدالحليم
سمادون اشمون المنوفيه
لم تظهر بعد سيتم اعلانها منتصف هذا الاسبوع