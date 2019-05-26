موعدك لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة موقع “بوابة نتائج التعليم الأساسي”

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمحافظة خلال هذا الأسبوع، حيث أيام قليلة تفصل الطلاب وسوف يتعرفون على كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، وذلك فور اعتمادها بلحظات سيتم نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة.
اكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة نهاية الأسبوع الجاري، حيث بلغت الكنترول مرحلة التجميع لتبقى مراحل قليلة قبل اعتماها مباشرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019
نكون معكم على مدار الساعة لترقب لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019، حيث انتشرت الأخبار التي تؤكد ظهور نتائج الامتحانات بالقاهرة نهاية الأسبوع الحالي، حيث تنتهي أعمال الكنترول خلال أيام قليلة، ليتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أمام الطلاب.
ولقد حرص محمد عطية على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية، التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وتم توفير كافة سبل الهدوء والراحة لطلاب الصف الثالث لأداء الامتحانات على أعلى مستوى، حيث تزداد نسب النجاح بعد التطورات التي تقوم بها المديرية من أجل رفع المستوى التعليمي بها.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة
برقم الجلوس
الرابط الثاني
مع انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، يزداد الترقب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 بالفصل الدراسي الأول، والتي تقع على عاتقنا من أجل متابعتها للطلاب وأولياء الأمور، لنشر لكم موعد نهائي خاص بظهورها رسميا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
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بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019
يستعلم الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة فقط من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي توفر أمام الطلاب نتائجهم بالكامل بالاسم ورقم الجلوس وترتيب الطالب على المدرسة وإن كان هناك ترتيب على مستوى الإدارة التعليمية.
تستعد البوابة الإلكترونية لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد ساعات قليلة، حيث يتم اعتمادها ورفعها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لنشرها لجميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي والإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك قبل ظهورها بالمدارس يوم الأحد.
لا يزال الطلاب يترقبون في قلق موعد اعتماد نتيجة إعدادية القاهرة 2019 والتي متوقع أن تكون اليوم، وننتظر معكم صدور خبر اعتمادها لننشره لكم في الحال، مع رابط لموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهي بوابة نتائج التعليم الأساسي.
نترقب لجميع الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 خلال هذا الأسبوع، حيث تظهر جميع نتائج مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، التي سوف تصدرها للطلاب فور اعتمادها، وسيتم متابعة لكم الأخبار لحظة بلحظة.
تعليم القاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع
أكد تعليم محافظة القاهرة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سيتم اعتمادها نهاية هذا الأسبوع، ثم تتولى بوابة نتائج التعليم الأساسي نشرها للطلاب برقم الجلوس والسنة الدراسية، وسوف نرصدها لكم فور الاعتماد.
من المترقب أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 غدا الأربعاء على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد أن ينتهي وكيل أول وزارة التربية والتعليم من اعتمادها من المهندس محافظ القاهرة، ثم رفعها في الحال إلكترونيا للطلاب برقم الجلوس.
تستعد مديرية التربية والتعليم خلال ساعات قليلة للغاية لاعتماد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية والمتوقع أن تكون غدا الأربعاء، وذلك حسب تصريحات من داخل الوزارة بهذا الموعد، وسوف نترقب لكم حتى يتم إعلان الخبر الأخير حول اعتمادها.
موعدنا غدا الخميس وإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي ثم تقوم مديرية التربية والتعليم بنشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ليحصل عليها كل طالب مجانا برقم الجلوس بعد ساعات قليلة.
نتائج طلاب الإعدادية بالقاهرة
أكد مصدر بداخل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم بجميع مدارس القاهرة، على أن تم توفرها عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.
تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة خلال دقائق قليلة حتى ينتهي الرفع سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس للطالب تابعونا وانتظروا.
ذكر محمد عطية أن المديرية تنتهي من عملية التصحيح لتقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة في الساعات المقبلة بعد انتهاء الاعتماد، ومن المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ليبدأ كل طالب في معرفة درجاته في نهاية العام الدراسي الحالي.
التعليقات
النتيجة هتتطلع امته
سالم محمد حسن السيد سالم
نتيجة الشهاده الاعداديه هتبقي يوم ايه وكام
اسمي ملك كحلاوي علي عبد السميع علي و المحافظه الجيزة ورقم الجلوس 1277
هتظهر امتاا النتيجه من فضليك
كمان 50 يوم
الاسم :اسلام اشرف محمد حسنين محمد
الصف الثاني الاعدادي
الفصل الدراسي الاول
بمحافظة القاهره الجديده
رقم الجلوس :٦٢٧
انا عيزه نتجه القاهر الصف الاول العداديه 1561
انا عاوزةة النتيجة
تسنيم سمير ناصر
100104
محافظةة القاهرةة
رقم جلوس 122307 الاسم مصطفي ياسين محمد حنفي محمد
رقم الجلوس ١ محافظه القاهره احلام سامح حماده
١٢٠٢١٨ محمد هاني صبحي محمد المرج القاهرة
17037 محافظه المنيا
النتيجة سعد احمد محمد
رقم الجلوس 139617
محافظة الجيزة
عاوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس
427534
نتيجة ثالثه اعدادي هتظهر امته الجيزه
رقم الجلوس 207667
كريم محمد احمد السيد المقدم
هتظهر أمته
الاسم سماح المتولى صابر ابو على
رقم الحلوس4506786
المدرسه عيد هيكل الخاصه
نتاجة ٣ اعدادى
حبيبه محمد السيد محمد احمد
٤٧٤٤١٦
بالله عليكم النتيجه هتظهر امتي
43807
491329
نتيجه القاهره ظهرت ولا لسه
لا لسه
ممكن النتيجة رقم الجلوس 353547
انا عاوز انجح ادعولى بلتوفيك
441130
عزالدين محمد ابراهيم امت اهتزلى الشهادة
أنشاء اللله
uyt67jor
رقو جلوسي ٣٥٣٠٩٩
احمد اكرامي احمد حسن 118785
الوزير لازم يمشي حسبنا الله يقعد في صحتك وعيالك ع الامتحانات والتصحيح الزفت
ياجماعة فين النتيجة حرام عليكم
النتيجة ظهرت ياجماعه اللي عايزها يبعتلي
انا عينه النتيجه
🤗
دا انتو ولادوسخه
30308140106363
زينب حازم عبد الرازق
رقم الجلوس
461933
حازم
رقم الجلوس 553450
٤٣٠
ابوبهادر وبس
سما شمس الدين مصطفي
390270
ابراهيم محمد ابراهيم رقم الجلوس ٣٤٦٠٠٤
عدي وحيد عبد المطلب
٣٣٣٣٥٦