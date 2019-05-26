موعدك لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة موقع “بوابة نتائج التعليم الأساسي”

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمحافظة خلال هذا الأسبوع، حيث أيام قليلة تفصل الطلاب وسوف يتعرفون على كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، وذلك فور اعتمادها بلحظات سيتم نشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة.

اكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة نهاية الأسبوع الجاري، حيث بلغت الكنترول مرحلة التجميع لتبقى مراحل قليلة قبل اعتماها مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

نكون معكم على مدار الساعة لترقب لحظة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019، حيث انتشرت الأخبار التي تؤكد ظهور نتائج الامتحانات بالقاهرة نهاية الأسبوع الحالي، حيث تنتهي أعمال الكنترول خلال أيام قليلة، ليتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أمام الطلاب.

ولقد حرص محمد عطية على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية، التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وتم توفير كافة سبل الهدوء والراحة لطلاب الصف الثالث لأداء الامتحانات على أعلى مستوى، حيث تزداد نسب النجاح بعد التطورات التي تقوم بها المديرية من أجل رفع المستوى التعليمي بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة برقم الجلوس اضغط هنا الرابط الثاني اضغط هنا

مع انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، يزداد الترقب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 بالفصل الدراسي الأول، والتي تقع على عاتقنا من أجل متابعتها للطلاب وأولياء الأمور، لنشر لكم موعد نهائي خاص بظهورها رسميا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

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بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019

يستعلم الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة فقط من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي توفر أمام الطلاب نتائجهم بالكامل بالاسم ورقم الجلوس وترتيب الطالب على المدرسة وإن كان هناك ترتيب على مستوى الإدارة التعليمية.

تستعد البوابة الإلكترونية لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد ساعات قليلة، حيث يتم اعتمادها ورفعها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لنشرها لجميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي والإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك قبل ظهورها بالمدارس يوم الأحد.

لا يزال الطلاب يترقبون في قلق موعد اعتماد نتيجة إعدادية القاهرة 2019 والتي متوقع أن تكون اليوم، وننتظر معكم صدور خبر اعتمادها لننشره لكم في الحال، مع رابط لموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهي بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نترقب لجميع الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 خلال هذا الأسبوع، حيث تظهر جميع نتائج مصر عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، التي سوف تصدرها للطلاب فور اعتمادها، وسيتم متابعة لكم الأخبار لحظة بلحظة.

تعليم القاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع

أكد تعليم محافظة القاهرة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سيتم اعتمادها نهاية هذا الأسبوع، ثم تتولى بوابة نتائج التعليم الأساسي نشرها للطلاب برقم الجلوس والسنة الدراسية، وسوف نرصدها لكم فور الاعتماد.

من المترقب أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 غدا الأربعاء على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد أن ينتهي وكيل أول وزارة التربية والتعليم من اعتمادها من المهندس محافظ القاهرة، ثم رفعها في الحال إلكترونيا للطلاب برقم الجلوس.

تستعد مديرية التربية والتعليم خلال ساعات قليلة للغاية لاعتماد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية والمتوقع أن تكون غدا الأربعاء، وذلك حسب تصريحات من داخل الوزارة بهذا الموعد، وسوف نترقب لكم حتى يتم إعلان الخبر الأخير حول اعتمادها.

موعدنا غدا الخميس وإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي ثم تقوم مديرية التربية والتعليم بنشرها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ليحصل عليها كل طالب مجانا برقم الجلوس بعد ساعات قليلة.

نتائج طلاب الإعدادية بالقاهرة

أكد مصدر بداخل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم بجميع مدارس القاهرة، على أن تم توفرها عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة خلال دقائق قليلة حتى ينتهي الرفع سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس للطالب تابعونا وانتظروا.

ذكر محمد عطية أن المديرية تنتهي من عملية التصحيح لتقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة في الساعات المقبلة بعد انتهاء الاعتماد، ومن المقرر أن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ليبدأ كل طالب في معرفة درجاته في نهاية العام الدراسي الحالي.

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