برقم الجلوس نتيجة إعدادية أسيوط 2019- سجل واعرف نتيجة الشهادة الإعدادية قبل الجميع

نتابع معكم أخبار نتيجة إعدادية أسيوط 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية أسيوط التعليمية وذلك في إطار حرص موقع نجوم مصرية على رفع الجهد والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم محافظة أسيوط وجميع المحافظات، من موقع مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية.
نترقب مع طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني،اعتماد نتيجة إعدادية أسيوط 2019 الفصل الدراسي الثاني، خلال أيام قليلة.
برقم الجلوس نتيجة إعدادية أسيوط 2019
بمجرد أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات ثالثة إعدادي، والتي من المقرر أن تنتهي في جميع المحافظات خلال يوم 16 مايو، يبدأ البحث عن نتيجة إعدادية أسيوط 2019 برقم الجلوس، من أجل الاطمئنان على مجهود عام كامل من الدراسة والجهد وسهر الليالي في المذاكرة.
كما تعد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس، من أهم النتائج التي تشغل بال الرأي العام المصري بصفة عامة وجميع أولياء الأمور بصفة خاصة، حيث أنها تعد سنة مصيرية في المشوار التعليمي لكل طالب، فعلى أساس مجموع الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، يتم تحديد الثانوي الذي سوف يلتحق به.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتيجة إعدادية أسيوط 2019، فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم
حيث تجدر الإشارة إلى أنه تبدأ أعمال تحضير نتيجة إعدادية أسيوط 2019، بالتزامن مع أخر يوم امتحان للشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، من خلال البدء في أعمال تصحيح ورصد وتجميع الدرجات، ليتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس، من محافظ أسيوط، قبل أن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط أو بوابة أسيوط الإلكترونية.
مديرية أسيوط التعليمية – بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)
حيث تعد موقع مديرية أسيوط التعليمية – بوابة أسيوط الإلكترونية (assiut.moe.gov.eg)، هي المنصة الرسمية التي يتم من خلالها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول عبر الروابط السابقة وتسجيل رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتائج .
متابعة نتيجة إعدادية أسيوط
- انتهي الطلاب من أداء امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2018، بجميع الإدارات التعليمية.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم البدء بأعمال التصحيح بجميع المدارس.
- ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال كنترول إعدادية أسيوط اليوم بجميع الإدارات التعليمية.
- تواصل مديرية التربية والتعليم أعمال الكنترول بالمحافظة.
- انتهت أعمال التصحيح وتم البدء في أعمال الكنترول ورصد وتجميع الدرجات.
- حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن النتائج سيتم اعتمادها قريبا
- كما أشاد بحسن سير عملية التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية نهاية العام.
- أوشكت مديرية أسيوط التعليمية على إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية العام
- يشعر طلاب الصف الثالث الإعدادي بقلق بسبب تأخر اعتماد نتائج الإعدادية.
- سيتم اعتماد نتيجة إعدادية أسيوط خلال اليومين القادمين.
- يشعر طلاب إعدادية أسيوط بتوتر نظرا لتأخر اعتماد النتيجة حتى الآن.
- شدد صلاح فتحي ، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، على ضرورة الدقة في التصحيح وأعمال المراجعة وإعطاء كل ذي طالب حقه.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط (من هنا)
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التعليقات
اريد نتيجه الصف الثالث الإعدادي ورقم الجلوس ١١٣٦٤ الرجاء ابعاتها
محمد احمد محمد احمد
27652
محمد محمود محمد يسرى2819
نتيجة الشهادة محافظة اسيوط مركز البدارى 2019
عمر عبدالعال محمد احمد
رقم الجلوس 63246
انا اسمى : محمد خالد فتحى
رقم الجلوس : 2157
رقم الجلوس 29220
اسماء انور صديق ابو الحسن 37004
الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط
30074 دنيا هشام عبدالحميد محمود
عاوزة نتيجة تالتة اعدادي
لو سمحتو عاوزة نتيجة تالتة اعدادي امل حجازي ورداني احمد
من فضلك النتيجه -رقم الجلوس 28653 –الاسم محمد عبدالباسط عبد الرحمن ابوزيد
رقم الجلوس :7751
مومن رمضان علي ٦٥٣٩٨
المجموع الكلي 257
غاده عبدالرحيم دياب رزق 6853
42006 رقم الجلوس
الاسم يسي حازم فتحي زهري
رقم الجلوس ٢١٨٣
نتيجه الاعداديه رقم الجلوس 15620 مدينه القوصيه
127
اريد النتيجة
حطها احمدمحمدامين
اريد نتيجه الاعداديه 2019 رقم الجلوس27340
حسن 153
محمدمصطفى محمدتوفيق ٧١٩٣٤
حنان بخيت رشدي بخيت رقم الجلوس 33224 محافظة اسيوط مركز ريفا
محمد عبد الرحيم محمد ابراهيم رقم الجلوس ٤٩٥٧٩
الاء حسن فرغلي
اميرة كارم محمود محافظة اسيوط
37800
وفاء ايمن ناجح
رقم الجلوس 58514
محافظة اسيوط
مركز ساحل سليم
رقم الجلوس 58514 بمحافظة أسيوط مركز ساحل سليم
وفاء ايمن ناجح رقم الجلوس 58514محافظه اسيوط مركز ساحل سليم
نتيجة هيام حسين محمد محمد اسيوط رقم جلوس ٣٢٩٤٩
منار اشرف جلال جمعه
مدرسه المنفلوطى الاعداديه بنات منفلوط
حبيبة ايمن محمد عبدالله
احلام ماهر محمد عبداللة الجمال رقم الجلوس 48494
٣٣٠٢محافظة أسيوط
في كل المواد اصفر
418
ميراي و
418
هلالية بكر حسين احمد مركز ديروط الشريف رقم الجلوس ١٤٩٢
عبدالرحمن طلعت رقمي ٥٧٥٠٩
شيماءاحمد عبد الرحمن هاشم
رقم الجلوس42798
أحمد على عبدالرحمن سعيد عبد الرحمن صدفا 44046
احمد محمود احمد دعبس
الرقم الجلوس 65703
رقم الجلوس 61306
الاسم احمد سعودي عطاالكريم محمد علي. البداري اسيوط
احمد سعودي عطاالكريم محمد علي
رقم حلوس 61306
الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس ١٢٧٩٢
ولاء عماد عبد الرحمن
رقم جلوس 83769
ولاء عماد عبد الرحمن
رقم الجلوس 38769
هايدي منصور خليفه اسيوط
٤٧٣٥١
و سمحتوا النتيجه محافظه اسيوط مركز البداري
الركم جلوس 61351
لو سمحتوا النتيجه محافظه اسيوط مركز البداري
ركم جلوس 61351
انجي فرج جاد المكولي مشرف من محافظه أسيوط رقم الجلوس ٧٠٩٩٥
انجي فرج جاد المولي مشرف من محافظه أسيوط رقم الجلوس ٧٠٩٩٥
لغة عربية 30
لغة انجليزية 15
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 19
علوم 14
مجموع 100
دين 19
كمبيوتر 7
رؤى حسين رقم الجلوس 026534 بقرية الهدايه
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 139.5
دين 19.5
كمبيوتر 10
١٥١٤٣ محافظه اسيوط مركز القوصيه
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 14.5
مجموع 110.5
دين 20
كمبيوتر 7.5
لو لوسحمت يا هبة انا رقم جلوس 17388 مفنلوط
امل ناصر ابراهيم عبد الوهاب ٢٨٠٥٢
محمد اشرف حسن عبدالعال
٥٢٦٢٨
لغة عربية 37
لغة انجليزية 24.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 16
مجموع 118
دين 15
كمبيوتر 6.5
هجرة يوسف علي
إدارة أنبوب
رقم الجلوس ٤٩٣٦٧
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 25
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 18
علوم 17
مجموع 124.5
دين 15.5
كمبيوتر 7.5
٢٤٣٢٧ النتيجه
70494
النتيجة
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 137
دين 14.
عوز النتيجة
15185
لغة عربية 32
لغة انجليزية 15
رياضيات 12.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 13
مجموع 83.5
دين 12.5
كمبيوتر 7
١٤١٧٢
رقم الجلوس 30321
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 16
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 10
مجموع 100.5
دين 16
كمبيوتر 5.5
لغة عربية 21
لغة انجليزية 0.5
رياضيات 7.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 9
مجموع 48
دين 16
كمبيوتر 8.5
نتيجه رقم جلوس 48544
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
مجموع 134.5
دين 17
كمبيوتر 6.5
رقم جلوسي هو 33906محافظة أسيوط
مدرسة الزاوية الاعداديه الجديده بنات
لغة عربية 27
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 13.5
مجموع 101.5
دين 10
كمبيوتر 4
نادر رمضان احمد محمد
مديرة اسيوط
رقم الجلوس ٢٤٩٥٢
٣٠٧٤٨
مدينه أسيوط
رقم الجلوس ٣٠٧٤٨
اريد النتيجة
رقم الجلوس ٢٧٩٥٤
6801رقم الجلوس
مركز ديروط الاسم تسنيم عبدالموجود
لغة عربية 35
لغة انجليزية 29
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 18.5
مجموع 131
دين 18
كمبيوتر 10
61543
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 135
دين 15
كمبيوتر 10
هي نتيجة تلاته اعدادي اسيوط ظهرت
اسامه عياد كامل ٤١٢٣
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 124.5
دين 10
كمبيوتر 7.5
أحمد أيمن صلاح الزهري
29309
36735 ممد كمال عبد الجواد محمود
الاسم.محمود سعودي محمود سالم رقم الجلوس.49264 مركز ابنوب
لغة عربية 11
لغة انجليزية 2
رياضيات 4.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 2.5
مجموع 30
دين 3.5
كمبيوتر 4
اروي خالد ابراهيم محمد
١٢٥٩١
انا عمرو خالد رقم جلوسى ٠١٥٦٩٣
فاطمة خالد فرغل محمد رقم الجلوس46366
لغة عربية 31
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 14
علوم 19.5
مجموع 113
دين 15.5
كمبيوتر 6.
محمد حمدي سيد ابراهيم محافظة اسيوط مركز الغنايم رقم الجلوس ٤٦٨٨٦
لغة عربية 28
لغة انجليزية 25
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
مجموع 113.5
دين 17
كمبيوتر 7.5
محمد حمدي سيد ابراهيم محافظ اسيوط ٤٦٨٨٦
15237
محافظه اسيوط
مركز القوصيه
لغة عربية 36
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 14.5
مجموع 109.5
دين 15.5
كمبيوتر 9.5
رقم الجلوس 11144
لغة عربية 13.5
لغة انجليزية 1
رياضيات 11
دراسات اجتماعية 3.5
علوم 2.5
مجموع 31.5
دين 15.5
كمبيوتر 3.5
دينا صلاح 63033
شهدعصام كامل بمركزالبدارى رقم الجلوس 62365
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 23
رياضيات 9
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 15
مجموع 98
دين 17
كمبيوتر 6
اناشهدعصام كامل رقم الجلوس 62365
أسراء احمد محمد شحاته
رقم الجلوس ٧٤٨٣
٤٦٨٨٦
حبيبه علي احمد علي. اسيوط. رقم جلوس ٣٧٨٢٧
حبيبه علي احمد علي رقم الجلوس ٣٧٨٢٧
ليه النتيجه اتاخرت كدة
الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط
25994
كريم خالد فرغلي أيوب
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18
مجموع 125.5
دين 19
كمبيوتر 7
رقم الجلوس 17184
ايمان فرج قنديل سعيد
رقم الجلوس 3335
رؤى راضى محمد
اسيوط
37857
محافظه القلوبيه اداره شبين القناطر بكفر الدير
كريم خالد فرغلي أيوب
رقم جلوس 25994
محمد سامى عبد السميع عبد العال ورقم الجلوس 101 بمحافظه اسيوط
مصطفى سيد ٢٦٣٣
اكتب تعليقك هنا…شيماء توفيق دياب جمعه منفلوط ببني شعران 021366 اسيوط
اسماء.حسين.سعد63980
رقم الجلوس 32190
محافظة اسيوط
اميرة محمد تامر محمد ٢١٨
١٥٦٤٢ اسيوط مركز القوصيه
شيماء عاطف ابراهيم مصطفى على رقم الجلوس ٥٢٤٢
رقم الجلوس 14076
عماد ثروت يوسف غالي
رقم الجلوس 32190
عمادثروت يوسف غالي
رقم الجلوس 32190
نهي علي محمد عبد الحميد
٢١٦٩٤
داليا احمد سيد ١٥٣٩
١٧٣٩٢ اسيوط
ندى محمد حامد نصر
51667
الاسم امال احمد ناجى عبدالبر
رقم الجلوس ٢٦٧٥٩٠
تغريد محمد عبدالظاهر
اكتب تعليقك هنا…اسمي ايمان حسين محمد حسن محافظة اسيوط رقم الجلوس 238180
اسراء محمد عبد القوي يونسي
٢٦٧٧٦٧
9456
٦٣٣٠٠
اسلام احمد زكريا رقم الجلوس 51
ندي نادي محمد محمود الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس 311 الاعداديه بنات محافظه اسيوط بالبداري
65381 أسيوط
شيماء مهنى عمر مهنى
رقم الجلوس 47889
المحافظه أسيوط
نتيجه الصف الثالث الاعدادي
شيماء مهنى عمر مهنى
رقم الجلوس 47889
احمد عثمان جمعه رقم الجلوس 625 الصف الثاني الاعدادي
٣٧٣٦١
٣٧٣٦١ أسيوط
عرض نتيجه الصف الثالث الاعدادى مدرسة دشلو ط الاعداديه محافظة اسيوط الترم الاول بارقام الجلوس ٦٩٧٩
عبدالرحمن اسماعيل انور سليم 42145
ايمن محمد ابوضيف رقم الجلوس 73988
محافظة أسيوط 132
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
اسماء على شحاتة محافظة أسيوط مركز أبنوب رقم الجلوس 309
لو سمحتى عايزاه النتيجة محافظة اسيوط رقم الجلوس 112
لو سمحتى عايزاه النتيجة رقم الجلوس 112
309 اسيوط ابنوب
189
اسيوط
ابوالقاسم
محمدعصام حسن
ميادة طارق رقم الجلوس 348
احمد على عيد حسن
الاسم يحيي خالد رقم الجلوس ٦٢٧ مركز القوصية قرية مير
الاسم:شيرين رمضان عبد القادر ” رقم الجلوس: 274
منار رمضان الاول الا عدادى رقم الجلوس 274
جاد منسي سعيد52541
الاسم: فاطمه بدري محمد عبدالرحمن
رقم الجلوس:37214
نتيجةالاعداديه الترم التاني محافظة اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 59 38.5 56 32.5 255 34 16 12.5
احمد عبدالرحمن عبدالله 52530
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63.5 30 31.5 32 22.5 179.5 20.5 15.5 10
52530
احمد عبدالرحمن عبدالله مركز ديروط رقم الجلوس 52530
احمد عبدالرحمن عبدالله مركز ديروط 52530
٣٨٥٠ اسماء احمد
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 52 39.5 47.5 40 249.5 32.5 17 17
٤٠٩٨ مركز ديروط
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 56.5 39.5 54 38 267 33.5 15 10
ابانوب قبيل رمزي
2485
اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 47 36 44 30.5 226.5 34.5 12.5 10.5
لو سمحتو عاوز النتيجه مركز اسيوط رقم الجلوس 27982
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 60 40 60 39.5 278.5 33 15.5 14
لو سمحتوا النتيجه محافظه اسيوط مركز البداري
رقم جلوس ٦٧٣٤٠
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68.5 40 34 48 32.25 223 35.5 14.5 10
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