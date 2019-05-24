“اعرف” نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة “تعليم الجيزة”

اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة 2019 ، وكيفية استخراج نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الثاني في محافظة الجيزة، إذ تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة اعدادي” من أهم المراحل التعليمية في مصر بعد مرحلة الثانوية العامة، نظرا لأنها مرحلة يبدأ فيها الطالب الاعتماد على مجهوده وتحديد ميوله وقدراته، كما تحدد هذه المرحلة قدرات الطالب العلمية، لذا دوما ما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” بقلق وترقب.
تم اعتماد نتائج طلاب الاعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم من محافظ الجيزه اللواء أحمد راشد وتم الكشف عن أسماء أوائل الإعدادية بالجيزة، كما أتيحت معرفة نتيجة ثالثة اعدادي إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لبوابة المديرية والتعليم.
بناءاً على نتيجة شهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” يتبين له هل ينتقل إلى مرحلة الثانوية العامة والتي بعدها ينتقل إلى الجامعة أم سينتقل إلى التعليم المتوسط والدراسات الفنية والصناعية وغيرها من الدراسات المتوسطة، وكما عودناكم عبر موقعنا مشاركتكم جميع ما تبحثون عنه، نتابع رصد نتيجة إعدادية الجيزة 2019 “الشهادة الإعدادية” للفصل الدراسي الثاني.
نتيجة إعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس
تعد محافظة الجيزة من كبرى محافظات مصر وتشمل على عدد من الإدارات التعليمية، وتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة، بعد أن أنهى طلبة وطالبات شهادة الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم منذ أيام، وبدأت عمليات التصحيح والرصد داخل كنترول إعدادية الجيزة، حتى ظهور
نتائج الطلاب الإعدادية اليوم.
رابط نتائج الطلاب الاعدادي بالجيزة
موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
أشار محافظ الجيزة في تصريحات له أن نتيجة الشهادة الإعدادية، تم اعتمادها رسمياً مشيراً إلى أن نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الجيزة لعام 2019 تبشر بالخير، ويمكن لأبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة إعدادية الجيزة “ثالثة إعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني الآن.
تحديث: يستمر البحث من الأهالي والطلاب بمختلف مناطق الجيزة التعليمية عن النتائج رغم استمرار عمل الموقع الرسمي للمحافظة بشكل غير سليم، ويمكننا مساعدتكم في استخراج نتيجة إعدادية الجيزة بعد ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق.
تحديث: مازالت عمليات البحث عن النتيجة تتزايد من طلاب الجيزة، خاصةً عقب الإعلان الرسمي عن رصدها عبر بوابة تعليم الجيزة، ومحاولة الحصول على النتائج ومعرفة الدرجات بالاعدادية تفصيلياً.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
كريم محمد عوض رقم الجلوس 63412 محافظة الاسكندرية
كريم محمد عوض رقم الجلوس63412
مصطفى جمعه منير عبد المحسن رقم الجلوس 170160
انا اسمي مصطفي جمعه منير عبد المحسن رقم الجلوس 170160
محافضه الجيزه
انا رقم الجلوس ٢٥٢٦٢٥
الاسم: محمد رزق صالح احمد
“وشكرا”
عا وزة اعرف النتيجة
الاسم اسراء حسني محمد
رقم الجلوس 141585
ظهرات ولا لسه محافظة الجيزة
ده رقم الجلوس نفسي اعرف النتيجه 130863
عايزة اعرف نتيجتى فى الشهادة الاعدادية بالاسم
هو لي الرابط مش بيفتح
اليوم هو الاحد و لم تظهر النتيجة بعد
109375
طب انا لما اجي اخش على الموقع يجيلي 502 Bad Gateway الكلام ده اعمل ايه
النتيجة ليه منزلتش
صالح احمد
١٨٩١٩٧
أماني محمد رمضان عيسى الرقم الجلوس158193
231344
خلال ساعات ترفع نتيجة إعدادية الجيزة ان شاء الله، بالتوفيق
رقم الجلوس196501
نتيجة إعدادية الجيزة لم تظهر بعد ومن المفترض ظهورها اليوم أو السبت على الأكثر، يرجى متابعتنا اليوم وفي حال ظهورها نرفق لكي النتيجة برقم جلوسك المذكور، بالتوفيق لكي رنا تابعينا.
يا رب فرحن
بالتوفيق للجميع.