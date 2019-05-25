روابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي

نتيجة إعدادية الشرقية 2019 تم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي، بعد أن اعتمدها اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من أعمال الكنترول التي تتعلق بالتصحيح وتجميع الدرجات، ويشار إلى أن امتحانات الترم الثاني بالشرقية تنتهي يوم الخميس.
من المترقب إعلان نتيجة الإعدادية الترم الثاني يوم الإثنين القادم عبر موقع الشرقية توداي، برقم الجلوس،
نتيجة إعدادية الشرقية 2019
حيث سينتهي جميع طلاب إعدادية الشرقية 2019 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مدار الأسبوع الحالي وسط متابعة جيدة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، التي ستقوم بعقد غرفة عمليات على مدار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية تهدف إلى سرعة تلقي الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- لمعرفة نتيجة إعدادية الشرقية 2019 اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية
كما سيعلن اللواء خالد سعيد محافظة الشرقية، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، وإعلان نسب نجاح جميع الإدارات التعليمية في المحافظة وهي :
- إدارة الزقازيق شرق التعليمية
- إدارة منشأة أبو عمر التعليمية
- إدارة الزقازيق غرب التعليمية
- إدارة صان الحجر التعليمية
- إدارة القنايات التعليمية
- إدارة كفر صقر التعليمية
- إدارة الصالحية الجديدة التعليمية
- إدارة أولاد صقر التعليمية
- إدارة ديرب نجم التعليمية
- إدارة مشتول السوق التعليمية
- إدارة أبو كبير التعليمية
- إدارة العاشر من رمضان التعليمية
- إدارة الإبراهيمية التعليمية
- إدارة هيها التعليمية
- إدارة فاقوس التعليمية
- إدارة بلبيس التعليمية
- إدارة القرين التعليمية
البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية (www.sharkia.gov.eg)
وعقب أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالشرقية من رصد الدرجات، سيعتمدها محافظ الشرقية، وبعد ذلك سوف تكون متاحة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع (www.sharkia.gov.eg) وتسجيل الرقم الجلوس ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني، في جميع المدارس بعد يوم واحد من إعلانها عبر الموقع الإلكتروني، ويقدم موقع نجوم مصرية التهاني لجمع طلاب إعدادية الشرقية ويتمنى النجاح والتوفيق للجميع.
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية
- حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع الإدارات خلال الأسبوع الحالي.
- حيث أكد رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية، أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية لحظة بلحظة
- ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات إعدادية الشرقية 2019 اليوم الخميس.
- انطلقت أعمال تصحيح نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
محمدياسرعليوة احمد رقم الجلوس ٦٩٠٩٣
رقم جلوسى ١٠٤٥٤٤ محافظه الشرقية
احمد عادل عطيه رقم الجلوس451
رقم جلوسى ٧٥٩٢٨
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 22
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 4.5
مجموع الرياضيات 30 13
العلــوم 20 16
الاء احمد العوضي
66449
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 3.5
مجموع الرياضيات 30 14
العلــوم 20 15
ادارةمشتول السوق التعليمات رقم الجلوس 400073
رقم الجلوس غير صحيح
انا عاول نتيجتي لو سمحت رقم الجلوس 400073
الاسم رنا عبد الفتاح متولى موسى رقم الجلوس 86791 مدرسة ابو ندا الاعدادية
اللغه العربيه 40 30.5
الدراسات الاجتماعيه 20 16
اللغه الانجليزيه 30 18.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 14.5
ملك عباده محمد احمد رقم الجلوس 111021
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 20.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 8
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 17
ممكن اعرف النتيجه٥٥٢٣٩
درجات المواد
اللغه العربيه 40 26
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 16.5
الجبر 15 4
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 11
41400 رقم الجلوس محافظه الشرقيه
غه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 11
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 23
العلــوم 20 19.5
الاسم
الاسم احمد عبد الستار السيد رقم الجلوس :٩٦٢٠٣
درجات المواد
اللغه العربيه 40 22
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 25
الجبر 15 4
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 13.5
العلــوم 20 13.5
انا عايز النتيجه اسمي اميره محمد رقم جلوسي١٠٧٤٧٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 15.5
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 10.5
مجموع الرياضيات 30 16
العلــوم 20 15
اسلام عبدالحكيم احمد عبداللطيف
٣٧٤٤٦
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 10
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 18
درجات المواد التى لا تضاف للم
شهد سعيد محمود محمد على 93362 إدارة اولاد صقر محافظة الشرقىة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
اللغه الانجليزيه 30 23
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 15
العلــوم 20 15.5
الاسم شهد سعىد محمود محمد 93362. إدارة أولادصقر التعلىمىة
لو سمحتو عاوز ة. نتيجتى
٤١٥١٧
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14
الهندسة 15 12.5
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 17.5
عايز اعرف نتيجة
مصطفي محمد مصطفي رقم الجلوس45058
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19
108390
بسمه مدحت عبدالمنعم حسين
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 26
العلــوم 20 18
محمد عادل ابراهيم سليمان
رقم الجلوس:6440
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 14
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19.5
نورهان نبيل تهامي عباس يوسف الجد
40569
ادارة مشتول السوق التعليميه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 21.5
العلــوم 20 17
نورهان نبيل تهامي عباس يوسف الجد
٤٠٥٦٩
سلمي علي عطيه ٥٣٤٨٠ ٥٣٥١٥🙏🤔
عمرو احمد السيد ابراهيم حسن رقم الجلوس94832
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 27.5
العلــوم 20 19.5
سلمي علي عطيه ٥٣٤٨٠ ٥٣٥١٥
رقم الجلوس بتاعى 65665
درجات المواد
اللغه العربيه 40 25
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 22.5
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 13
مجموع الرياضيات 30 20.5
العلــوم 20 17
رقم الجلوس 9113
شروق محمد عبد العال محافظه الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 27
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 16
الجبر 15 10
الهندسة 15 5.5
مجموع الرياضيات 30 15.5
العلــوم 20 16
رقم الجلوس 9113
شروق محمد عبد العال
9113
شروق محمد عبد العال
رقم الجلوس 78031 اريد الشهادةمحافظة الشرقية اداره الشهادة التعليمية مدرسة السلام الاعدادية بنات
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 13
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 18.5
59934
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 10
الهندسة 15 11
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 19.5
الاء هيثم صلاح محمد
و رقم الجلوس :42809
ادارة مشتول السوق
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 29.5
العلــوم 20 19.5
يوسف عزت شوقي سليمان شعلان. رقم الجلوس ٤١٢٨٦
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 12
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 19.5
العلــوم 20 14.5
صفاء شريف نهاد السيد………
رقم الجلوس ٤٧٩٩١ ادارة منيا القمح
مودة السيد عبد العظيم
رقم الجلوس ٩٥٢٥٩
شهد عبد المنعم ابراهيم رقم الجلوس 14774
درجات المواد
اللغه العربيه 40 33.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 27.5
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 23.5
العلــوم 20 16.5
حسن احمد اسماعل
١٧٩١٢
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 19
شهد صالح عبد العال محمد البحر
1002
أحمد أسامة احمد حلمي مدكور
منطقة شرق الزقازيق
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 27
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 16.5
محمد حسني محمد
رقم الجلوس 0104926
الرجاء الرد
احمد محمد محمود عبدالهادى ادارة ابوكبير التعليمية مدرسة الحصوة الاعدادية رقم الجلوس ٨١٨٧٢
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 20
انا عاوز النتيجة بتتاعتى لو سمحتو من فضلكم رقم الجلوس 41660
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 18
هالة طلال بهجت
75012
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 11
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22.5
العلــوم 20 14
الاء حامد احمد مصطفي
رقم الجلوس… ١٩٤٠٨
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 18.5
نورهان رضا محمد محمد على من شرقيه رقم الجلوس 12301
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 21
الجبر 15 8
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 17.5
العلــوم 20 16
الاسم بسمه خالد على باز اداره غرب التعلميه مدرسه ام رماد الاعداديه رقم الجلوس ١٧٧٧٧ الترم الاول لعام ٢٠١٩
اية حمدي عبد اللطيف البحيري محافظة الشرقية ادارة العاشر رقم الجلوس ٣٧٨٦٣
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 10
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 19.5
العلــوم 20 17.5
اميره خالد رقم الجلوس ١٠١٢٢٤ ادارة فاقوس
محمد ياسر عبدالرحمن
١١٥٧٨
الشرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 15
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 13.5
رحاب محمد صلاح فوزي
قرية النخاس بمحافظة الشرقية
رقم الجلوس 19033
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 23
الجبر 15 14
الهندسة 15 10.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 19
مصطفى محمد محمود الدسوقى ابراهيم _ رقم الجلوس 43626
الاسم ماهر محمد محمد محمود دياب
رقم الجلوس 00658
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 11.5
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 21
العلــوم 20 18.5
عمر أحمد محمد
رقم الجلوس ٨٨٨٢٣
محمد مجدى عبد الظاهر
اداره غرب الزقازيق
مدرسه احمد عبدالوهاب الجوهرى
رقم الجلوس ١٨٧٤٢
الاسم / ريم على أحمد على
إدارة فاقوس محافظة الشرقية
رقم الجلوس/ 97583
درجات المواد
اللغه العربيه 40 26
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 26.5
الجبر 15 11
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 17
ريم على أحمد على
رقم الجلوس 97583
فاقوس – شرقية
الاسم .. أمينة على عمر محمد رقم الجلوس87 727
بسنت محمد كمال
٤٩٨٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 29
الدراسات الاجتماعيه 20 17.5
اللغه الانجليزيه 30 19.5
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 10.5
مجموع الرياضيات 30 19
العلــوم 20 11.5
أحمد سليمان عبد البديع عبد المنعم رقم جلوس 55876 محافظه الشرقيه مركز ابوحماد
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28
العلــوم 20 19.5
رقم الجلوس:٣٣٤ احمد محمد احمد الهادي علي
احمد حسن عمر ادارة شرق الزقازيق 10859
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 26
الجبر 15 15
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 26.5
العلــوم 20 19
الاسم / حسن علاء حسن عباس رقم الجلوس / 4617
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 19
57063 رقم الجلوس حنين عبد العزيز زهدى الاسم
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 17
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي خالد علي محمد الشرقاوي ورقم جلوسي هو 115998محافظه الشرقيه اداره الصالحية الجديدة وشكراً
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31.5
الدراسات الاجتماعيه 20 15
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 5.5
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 14
العلــوم 20 11.5
رقم جلوسي هو 115998محافظه الشرقيه اداره الصالحية الجديدة
رقم الجلوس 16019 ضرورى لو سمحتم
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 12
اللغه الانجليزيه 30 21.5
الجبر 15 9.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 17
العلــوم 20 10
رقم الجلوس 56727 الأسم مريم صابر سيداحمد جبر حماد
مدرسة الخلفاء الراشدين-مركز أبوحماد-شرقية
درجات المواد
اللغه العربيه 40 29.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 15
الجبر 15 7.5
الهندسة 15 5
مجموع الرياضيات 30 12.5
العلــوم 20 14
انا محمد فؤاد محمد عمر
رقم الجلوس 87559
البريد الالكترونى [email protected]
انا
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 20
محمد فؤاد محمد عمر
87559
رقم الجلوس 48305 إدارة منيا القمح مدرسة تلبانة الإعدادية المشتركة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 8.5
الهندسة 15 9.5
مجموع الرياضيات 30 18
العلــوم 20 15.5
الاسم ……رحمة طارق عوض عبد النبي
رقم الجلوس………١٧٨٠
محمد أحمد محمد عبدالسميع رقم الجلوس 43145
درجات المواد
اللغه العربيه 40 28
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 10
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 17.5
العلــوم 20 17
أنا محمد أحمد محمد عبد السميع رقم الجلوس43145
عايز رقم الجلوس
83788
رقيه يوسف ابراهيم
درجات المواد
اللغه العربيه 40 38.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 14
مجموع الرياضيات 30 27.5
العلــوم 20 17.5
طيب ممكن تشوفى الرقم ده يفندم
83788
الاسم..رحمة طارق عوض عبد النبى عوض
رقم الجلوس…..١٧٨٠
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 14
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 13
الاسم:رحمة طارق عوض
الرقم:١٧٨٠
71205
ساره هيثم رضا
71205
ساره هيثم رضا
إدارة ههيا التعليميه
محافظه الجيزه الشرقيه
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 15
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 28.5
العلــوم 20 17.5
نتيجة رقم الجلوس التالي 34758
درجات المواد
اللغه العربيه 40 20
الدراسات الاجتماعيه 20 15.5
اللغه الانجليزيه 30 6
الجبر 15 4.5
الهندسة 15 9
مجموع الرياضيات 30 13.5
العلــوم 20 13
على جمعه على
الشرقيه
ادارة كفر صقر
رقم الجلوس ٨٦٢٠٢
درجات المواد
اللغه العربيه 40 32.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14.5
اللغه الانجليزيه 30 17.5
الجبر 15 10.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 11.5
رنا محمد عبدالعاطي
اداره منياالقمح
51370
درجات المواد
اللغه العربيه 40 37.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 24.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 11.5
مجموع الرياضيات 30 25
العلــوم 20 17
63916
درجات المواد
اللغه العربيه 40 31
الدراسات الاجتماعيه 20 16.5
اللغه الانجليزيه 30 16.5
الجبر 15 12
الهندسة 15 8.5
مجموع الرياضيات 30 20.5
العلــوم 20 13.5
63916 عزالدين عماد عبدالعال
محمد حسام حسين اسماعيل
محافظة الشرقية
ادارة غرب التعليميه
ابحث عن نتيجة الاعدادية ترم اول ٢٠١٩
رقم جلوسي ١٧٠٠٠
احمد حسام الدين مصطفي كمال فهمي الغندور 18442
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 24
الجبر 15 11
الهندسة 15 13.5
مجموع الرياضيات 30 24.5
العلــوم 20 14.5
رقم جلوس10685
ادراه شرق الزقازيق
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 20
اللغه الانجليزيه 30 30
الجبر 15 15
الهندسة 15 15
مجموع الرياضيات 30 30
العلــوم 20 20
درجات المواد التى ل
الاسم هاجر اسماعيل اسماعيل اسماعيل
رقم الجلوس 47778
ادارة منيا القمح التعليمة
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35.5
الدراسات الاجتماعيه 20 17
اللغه الانجليزيه 30 29
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 25.5
العلــوم 20 18.5
47778 هاجر اسماعيل اسماعيل منيا القمح
٦٧٧٥٤
رقم الجلوس ١١٢٠٤٠
هل تم اعتماد النتيجة في الشرقية ؟؟
ايوه
انا عاوزة نتيجتى ورقم الجلوس 100028
درجات المواد
اللغه العربيه 40 36.5
الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 12.5
الهندسة 15 14.5
مجموع الرياضيات 30 27
العلــوم 20 16.5
عايزة النتيجة من فضلك اسماء محمد عبد الجليل محمد رقم الجلوس 22098
درجات المواد
اللغه العربيه 40 34.5
الدراسات الاجتماعيه 20 14
اللغه الانجليزيه 30 28
الجبر 15 14.5
الهندسة 15 7.5
مجموع الرياضيات 30 22
العلــوم 20 17
منة الله حمودة شحتة حمودة
رقم الجلوس36685
انا’عاوزه’نتيجتي
درجات المواد
اللغه العربيه 40 35
الدراسات الاجتماعيه 20 18
اللغه الانجليزيه 30 29.5
الجبر 15 2.5
الهندسة 15 2.5
مجموع الرياضيات 30 5
العلــوم 20 13.5
6242 اسامة محمد عبدالهادى
اسامة محمد عبدالهادى رقم الجلوس 6242
طيب انا بس تعبت من كتر البحث عن النتيجه الاعداديه ٢٠١٩ وعاوز بس اعرف هتبان فى الشرقيه وقتيه
شمس اسامة محمد السيد غريب ٨٦٢٢٦
سيف الله عمر جمعة عمر الشرقية ديرب نجم64648
درجات المواد
اللغه العربيه 40 39.5
الدراسات الاجتماعيه 20 19
اللغه الانجليزيه 30 28.5
الجبر 15 13.5
الهندسة 15 12
مجموع الرياضيات 30 25.5
العلــوم 20 19.5
محمد جمعه حسين ابراهيم نمر
رقم الجلوس 62265 ادارة القرين
عبدالرحمن محمد احمد صبري ابراهيم 94801
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
يحيى محمد إبراهيم حسين الصغيرة
محافظة الشرقية إدارة الصالحية الجديدة
رقم الجلوس ١١٦٦٣٢
الاسم/ مني اشرف بيومي ابراهيم
ادارة مشتول السوق التعليمية
رقم الجلوس/42995
نتيجة الصف الثالث الاعدادي
ارجو الرد
8201
ايمان احمد عبدالوهاب
رقم الجلوس/114845
احمد محمود ابراهيم حسين
35141
محمد حسين عبدالعزيز احمد
رقم الجلوس:45847
الاسم :محمد حسين عبدالعزيز احمد.
رقم الجلوس:45847
نورهان ابوهاشم ابراهيم على
محافظه الشرقيه مركز الحسينيه
رقم الجلوس 112559
ملك عصام الدين احمد كامل – ابوحماد – 2347
عايزه نتيجه اول اعدادي 185
ميار محمود نصور محمد الفولخري
31955
رقم الجلوس 62236 حموده حربي أحمد
محمود فوزى محمد احمد
رقم الجلوس 97237
مريم يسري جابر رقم الجلوس8318ادارة شرق الزقازيق التعليمية
محمد عبدالحكيم احمد حسانين…؟رقم الجلوس 86570
الاء محمدالشبراوى عبدالعال عليان
رقم الجلوس/95526
محافظه الشرقيه
كمال هشام كمال أبو سريع 7051 شرق الزقازيق
احمد طاهر محمود مصطفى بلبيس شرقيه رقم جلوس 23207
آيه أحمد حسن سلامة عليوة
رقم الجلوس 45951
81983 دا رقم الجلوس عايزه اعرف النتيجة
81983
الاسم ياسمين محمد محمد رقم الجلوس 236 ادارة ابو كبير
انا احمد سمير من كوم حلين ادارة منيا القمح رقم الجلوس 49057
الاسم/احمد محمد عطا محمد
رقم الجلوس/ 84333
78210
رقم جلوسي 48568 عايز الدرجات
السيد تامر حلمى
مشتول السوق شرقيه
الترم الاول للشهادة الاعداديه 2019
رقم جلوس 40350
السيد رجب السيد محمود السيد معين
هاي
عبدالله محمود صباحى عيسي :رقم 45305-محافظةالشرقيه
رقم الجلوس 30717 اسم الذى ارسله
رقم الجلوس 30717
20638 ادرة غرب الزقازيق
شهاتي ونبي
محمود احمد السيد حسن محمد طلبه
84705
محمود احمد السيد عاوز النتيجه باسرع وقت ممكن
اداره ابوكبير
رقم الجلوس 84705
لو سمحتي عاوز نتيجتي باسرع وقت
الاسم محمود احمد السيد حسن محمد
رقم الجلوس 84705
23969
مريم صالح احمدحسن مسلم رقم الجلوس٣٣٦١٥
رقم الجلوس 79503 مركز ابو كبير
احمد عشماوى عبد القادر 69958
احمد عشماوى عبد القادر التهامى 69958
محمد وائل عزت عبد المقصود
50946
الاسم محمد عبدالله سعد محمد 27349 ادارة بلبيس التعليميه
احمد محمد رزق الله احمد ….ادارة العاشر من رمضان….37434
نتيجة سارة محمد عاطف عبد الحميد رقم الجلوس ١١٢
رحاب السيد عمران
الشرقية ابو كبير
78017
احمد اكمل محمد الشحات شحاتة سند
51562
محمد محمود سمير رقم الجلوس 98
إدارة ابو حماد محافظة الشرقية
محمد محمود سمير رقم الجلوس 98
هايدى محمد عبدربه السيد
رقم الجلوس. 178
هايدى محمد عبدربه السيد رقم الجلوس 178
احمدزهراحمدمحمد
رقم الجلوس.30833
الصف الثالث الاعدادي.الازهري
باادره فاقوس
اسراء محمد صلاح السيد رقم الجلوس 60
الاء السيدجمال السيد مدرسه الشهيدرضاالشحات فاقوس شرقيه رقم الجلوس 97
ألاء السيدجمال السيد الطويله مدرسه الشهيدرضاالشحات رقم الجلوس 97
ابراهيم احمد عباس
محافظة الشرقية الزقازيق مدرسة بوبسطه الاعداديه
رقم الجلوس ٢
خالد هاني عطية محمد الشيمي ١٠١٧ ادارة شرق
تنغهمخ
الاسم علياء عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
رقم الجلوس 23211
عد الرحمن احمد فتحى 100.100
انا المجتهد
1000000000000000.100000000000000
وبمسى على كل المجتهدين انا عبد الرحمن الروش فتحى f
اريد معرفه نتيجه الطالب حسام رضا المحمدى ورقم الجلوس هو 7726اداره العاشر من رمضان
ممكن اعرف نتيجه رقم جلوس 415316 محافظه القاهره اسمه احمد محمد اعداديه
أروى وليد محمد صبرى احمد
إدارة ديرب نجم التعليمية
58393
رقم الجلوس ١٠٦٧٦٠
الشرقية
ديرب نجم
96380 اداره الحسنيه
96380 الزهراء عبدالحميد سامي
96380
28388
الاسم مصطفى محمود محمد رقم الجلوس ٨٦٨٩
رحمة حازم احمد45047 اداره منيا القمح التعليميه
الاسم جاسر محمد محمد محمود
إدارة كفر صقر التعليمية
مدرسه الاعداديه بنين
رقم الجلوس 262
الاسم جاسر محمد محمد محمد
إدارة كفر صقر التعليمية المدرسة الإعدادية بنين
رقم الجلوس 262
85333
عيدابراهيم قاسم سالم سويلم إدارة مشتول السوق التعليمية رقم الجلوس 37637
انا عايز النتيجه بتاعتي احمد عبد العزيز ابراهيم عبد الرحمن
منار صابر احمد
107633
محمد علاء عبدالوهاب رقم الجلوس:106903 ادارة ابوكبير التعليمية مدرسة ابومليحة الرسمية للغات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35.5 30 20 22.5 14.5 17.5 7 6
محمد علاء عبدالوهاب ادارة ابو كبير التعليمية رقم الجلوس 106903
تم الرد ومبروك النجاح
سطرين
34458 ادارة العاشر من رمضان التعليمية
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33.5 30 18.5 28 18.5 19 8 6.5
103707
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32.5 24 19 22 15 17.5 6 2
اداره ديرب نجم التعليميه محافظه الشرقيه رقم الجلوس 59595 اسم المدرسه جميزه بني عمرو الاعداديه بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20.5 15.5 10 18 10.5 11 7 7.5
رقم الجلوس ٥٥٢٧١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 30 20 29.5 18 18.5 8 8
سامي محمد محمد أحمد/
مدرسة /الغزالي الاعدادية
رقم جلوس/87667
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36.5 28 19 26 19 16.5 6 5.5
لوسمحتو عايز النتيجة حد يدلنا
اكتب رقم الجلوس يا فندم
الاسم أيه أحمد عطيه أحمد عيد
إدارة ديربي نجم التعليمية
رقم الجلوس 60191
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39 28.5 20 28.5 17 15.5 7 7.5
الاسم ايه أحمد عطيه أحمد عيد
إدارة ديربي نجم التعليمية
رقم الجلوس 20191
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 30 20 28 19.5 14 7 9.5
77949
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 24 26.5 16 18 14.5 13 8 6.5
هايدي محمود محمد عبد اللطيف
ادارة شرق الزقازيق التعليميه
رقم الجلوس 5675
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38 29 20 29 19 19 8 10
الاسم مريم السيد عسكر 22330 ادارة بلبيس التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 38.5 29 20 28 19 19.5 7 7
انا عاوز نتيجتي لو سمحتو
رقم الجلوس 84705