موعد اعتماد نتيجة إعدادية القاهرة ٢٠١٨ /2019 هو التساؤل الذي يبحث عن إجابته الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي، وجاري متابعة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للتعرف على طريقة استعلام نتائج الطلاب في شهادة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019، بجانب تقديم كشوف ونسب النجاح مستوى الإدارات التعلمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

اللواء خالد عبد العال محافظالقاهرة سيعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةالفصل الدراسي الثاني قريبا، و إعلان نسب النجاح، بجانب طريقة إعلان نتيجة إعدادية القاهرة ٢٠١٨ /2019 برقم الجلوس من خلال بوابة القاهرة التعليمية أو موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، بخلاف الموقع الرسمية للخدمات الإلكترونية موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة إعدادية القاهرة ٢٠١٨-2019

الطلاب والطالبات في شهادة الصف الثالث الإعدادي ، سنوفر لكم عبر موقع نجوم مصرية، ما يتاح من روابط إلكترونية تمكنكم من الحصول على نتيجة إعدادية القاهرة ٢٠١٨ -2019 بدون عناء، من خلال المواقع الرسمية التي سيتم منحها حقوق نشر نتائج طلاب القاهرة وعلى رأسها بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث انه كان من المتبع سابقا منح النتيجة لإحدى الشركات عبر الخدمة الصوتية للاستعلام وفق ما هو منشور على بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب بالقاهرة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة نتائج الامتحانات

الرابط أدناة يشمل عرض جميع الروابط الإلكترونية التي يمكن من خلاها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة، للتعرف روابط نتيجة الإعدادية القاهرة

نتيجة الإعدادية 2019 القاهرة

نشرت البوابة الإلكترونية لتعليم القاهرة عبر موقعها الرسمي نتائج وبيانات ونسب النجاح في محافظة القاهرة والاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويمكن الدخول برقم الجلوس والتعرف على نتائج الطلاب الآن.

تحديث نترقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة منتصف الأسبوع الحالي، وعبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي سيتم الاستعلام برقم الجلوس، أو من خلال رقم هاتف بوابة النتائج كما هو متبع.

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