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روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس- سجل بياناتك وأعرف نتائج ثالثة إعدادي

كتب هبه سالم آخر تحديث
روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس- سجل بياناتك وأعرف نتائج ثالثة إعدادي
بوابة نتائج التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ينشر موقع نجوم مصرية روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم الترم الثاني ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، من أجل الاطمئنان على درجات العام، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع ومصرواي وفيتو، ويشار إلى أنه تم انتهاء من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 16 مايو بجميع المحافظات.

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالقاهرة خلال نهاية الأسبوع القادم، بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن المديرية انتهت من أعمال التصحيح وسيتم البدء في تجميع الدرجات.

نتيجة إعدادية القاهرة 2019

في إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تلبيه جميع رغبات طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم، والتي سيتم إعلانها على العديد من المواقع الخاصة بمحافظة القاهرة، وهي بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومديرية القاهرة التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج إعدادية القاهرة 2019، ستكون متاحة على العديد من المواقع الأخري والتي منها موقع اليوم السابع وموقع مصرواي، كما يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 عبر موقع فيتو

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكن لطلاب إعدادية القاهرة، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول قبل الجميع، فقط سجل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وفور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
نتائج الإعدادية محافظة القاهرة أخر العام

روابط نتائج الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع

حيث تحرص العديد من المواقع على توفير نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع، بسبب الضغط على مواقع نتائج الامتحانات سواء بوابة التعليم الأساسي أو مديرية القاهرة التعليمية، ولهذا يصعب على الطالب سرعة الحصول على النتيجة، كما أنه أحيانا يسبب الضغط على مواقع نتائج الطلاب حدوث مشكلة فنية بالموقع تطول حلها، ولهذا تقوم عده مواقع بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس للتيسير على الطلاب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

بوابة القاهرة التعليمية

كما يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهو موقع بوابة القاهرة التعليمية، كما قامت المديرية بتوفير الخط الساخن (09000100)، للاستعلام عن نتائج الطلاب :

  • الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية
  • ويقوم الطالب باختيار نتائج الامتحانات
  • ومن ثم الدخول إلى رقم الجلوس
  • والضغط على عرض النتائج

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

  • انطلق الأسبوع الحالي امتحانات إعدادية القاهرة 2019.
  • وتفقد محافظ القاهرة الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعدد من اللجان.
  • وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لطلاب إعدادية القاهرة 2019
  • انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.
  • تم البدء في تصحيح نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم بجميع الإدارات التعليمية.

 

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38
      لغة اجنبية 20.5
      رياضيات 24
      علوم 19
      دراسات اجتماعية 15
      المجموع الكلي 116.5

  43. الاسم ادهم صبحى عبد الحفيظ عبد الحليم محمد
    رقم الجلوس 9441
    مدرسة احمد عرابى الاعدادية النموزجيه
    ادارة الساحل
    رقم موبايل 01121153143

    رد

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 33.5
      لغة اجنبية 21
      رياضيات 15
      علوم 18
      دراسات اجتماعية 15.5
      المجموع الكلي 103

  44. الاسم . ملك ايهاب رشاد محمود
    رقم الجلوس.68
    مدرسة .الفجالة الاعدادية بنات
    الصف الاول
    ادارة الويلي التعليمية
    محافظة القاهرة

    رد

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 38.5
      لغة اجنبية 28.5
      رياضيات 29
      علوم 18.5
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 131.5

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 31
      لغة اجنبية 17
      رياضيات 16.5
      علوم 12.5
      دراسات اجتماعية 7.5
      المجموع الكلي 84.5

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 39
      لغة اجنبية 29.5
      رياضيات 26
      علوم 18.5
      دراسات اجتماعية 17
      المجموع الكلي 130

    1. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 22.5
      لغة اجنبية 4.5
      رياضيات 4.5
      علوم 10
      دراسات اجتماعية 5
      المجموع الكلي 46.5

  56. نتيجة الطالب علي هشام عبدالستار بدوي محافظة القاهرة اداره السلام التعليمه مدرسه الفاروق عمر الاعداديه بنين رقم جلوس 99022

    رد

    2. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 36.5
      لغة اجنبية 28
      رياضيات 20.5
      علوم 16
      دراسات اجتماعية 15.5
      المجموع الكلي 116.5

    4. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 25.5
      لغة اجنبية 17.5
      رياضيات 26
      علوم 17
      دراسات اجتماعية 17.5
      المجموع الكلي 103.5

  70. ممكن لوسمحت اعرف نتيجه الاعدادية انا فاطمة منصور عبدالفتاح رقم الجلوس ١١٤٨١١وبمدرسة محمود شكري تابع لادارة المرج بالقاهرة

    رد

    2. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 39.5
      لغة اجنبية 28.5
      رياضيات 29.5
      علوم 20
      دراسات اجتماعية 20
      المجموع الكلي 137.5

    2. اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 35.5
      لغة اجنبية 19.5
      رياضيات 20
      علوم 19.5
      دراسات اجتماعية 16.5
      المجموع الكلي 111

  109. نتيجه الشهاده الاعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظه القاهره مدرسه السلام ع بنات
    الاسم: فرحه محمد محمود محمد
    رقم الجلوس :208723

    رد

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  116. الاسم:زياد الحاروني رفيق عبد العليم
    رقم الجلوس:٥٤٢
    مدرسة طلعت حرب الاعداديه المشتركه
    اداره البساتين ودار السلام

    رد

  181. نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القاهرة رقم الجلوس ٤٦١٥٤١ الا سم
    مارينا جرجس صبرى بطرس اريد معرفة النتيجة ترم تانى

    رد

  201. الاسم:احمد سمير عبد الستار علي محمد
    رقم الجلوس:٤٦٧٧٥٢
    المدرسه التابع لها : النقراشي الاعدادية بنين
    العنوان: ١٢٦شارع مصر والسودان حدايق القبه
    المحافظه : القاهره

    رد

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