مُتابعة نتيجة إعدادية سوهاج 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة سوهاج الإلكترونية “قريباً”

نتيجة اعدادية سوهاج 2019، قاربت امتحانات الصف الثالث الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019 الترم الثاني على الإنتهاء حيث تقدم طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات مادة اللغة العربية والهندسة والتربية الدينية خلال الأيام الماضية، وها هم يتابعون أداء امتحاناتهم في جوء يسوده الهدؤء حتى يستطيع جميع الطلاب تأدية الإمتحانات بكل سهولة ويسر.
نتيجة إعدادية سوهاج 2019
تتميز محافظة سوهاج عن بقية محافظات جنوب الصعيد بأن بها عدد كبير من المدارس الإعدادية، وكذلك هناك عدد كبير من الطلاب مقيد في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، والسبب في ذلك يرجع في زيادة وارتفاع أعداد الطلاب في سوهاج إلى وجود طفرة ووعي قومي كبير عند أهالي هذه المحافظة.
الاستعلام عن نتيجة إعدادية سوهاج 2019
أكد الأستاذ عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن عملية الامتحانات داخل معظم اللجان صارت على أكمل وجه ودون وجود أي مشاكل أو صعوبات أو شكاوى من الطلاب داخل اللجان، كما أكد سيادته أن عمليات التصحيح سوف تتم بقدر كبير من الدقة، وأكد سيادته ان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج سوف يتم رفعها بعد انتهاء أعمال الكنترولات على بعض المواقع الإلكترونية وذلك قبل إعلان ظهورها في المدارس من خلال هذا الرابط
ويعد الموقع السابق هو الموقع الوحيد والمعتمد الذي سيقوم بنشر نتيجة إعدادية سوهاج التيرم الثاني 2019 فور اعتمادها رسمياً، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة سوهاج قد بلغت 76%.
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التعليقات
أولا محافظه سوهاج اداره المنشآت
الاسم .تغريد علي فرج علي
رقم الجلوس.57490
بأسرع وقت بليز
متى ها تظهر النتيجه
41573
عايزه نتيجه الاعدادية محافظة سوهاج رقم الجلوس 70564
نوران اشرف محمد رقم الجلوس 28256
نوران اشرف محمد على
رقم الجلوس28256
محافظة سوهاج
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة سوهاج رقم الجلوس 42424
الاسم.ايه.عثمان.على.عثمان..ادم.عبدالله.اللصف.الثالث.الاعدادية.رقم.الجلوس.٥٧٣٩٤
انا عيزه نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه سوهاج مدرسه الشيخ مكرم رقم الجلوس ٢٨١٩٧
ظهرت ولاء
محمد حسين محمد 76130
22533
37879ممكن نتيجه رقم الجلوس دة
فاطمة مصطفي عبد الحميد 40529من محافظة سوهاج مدينة ساقلتة ارجو الرد سريعا
الاسم / اسراء احمد محمود محمد
رقم الجلوس 63749
مركز جرجا /سوهاج
الاسم اسراء محمد حسين رقم الجلوس 4944 بمحافظه سوهاج مدينه طما من المعلق
اسراء محمد حسين محافظه سوهاج رقم الجلوس 4944 مدينه طما الرياينه المعلق
علياء فتوح عبده
رقم الجلوس٣٥٨٥٣
انا من سوهاج
عايزة اعرف النتيجة بتاعتي
علياء فتوح عبده
رقم الجلوس ٣٥٨٥٣
امتي ؟
زينب محمود عبدالصبورعجمى
53181
ملك حافظ كامل
٣٦٧٨٨
ادارة اخميم مدرسه هرماس الاعدادية المشتركة
اريد معرفه النتيجه
شروق احمد عبدالحميد احمد
34728
ارجو النتيجه 29367
اميرةحاتم.رقم.الجلوس.٢٧٠٥٢.محافظةسوهاج
اسلام ممدوح
محافظة سوهاج
رقم جلوس24907
عايزة اعرف اية هو اليوم اللي هتظهر فيه النتيجة رقم جلوسي 22880
محمد احمد عبد العزيز 41643
عمر أشرف محمود
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 67324
عمر أشرف محمود
من محافظة سوهاج
رقم الجلوس 67324
تيسير محمد رفعت عبدالمغيث
رقم الجلوس 18094
احمد محمود احمد محمد
رقم الجلوس22909
احمد محمود احمد محمد
رقم الجلوس 229090 ثالث اعدادي مدرسة بهتا الشرقيه الاعداديه المشتركه
محافظة سوهاج رقم الجلوس70297
محافظه سوهاج رقم الجلوس ٦٧٤٨٨
اولادهارون
اسماعيل امجد عكاشه 69987
اكتب تعليقك هنا…تامر الطاهر على بدوى ٥٦٦٢٣هذا رقم جلوسى
محمود عبدالعال أحمد عبدالعال.
محافظة سوهاج مدرسة مصطفي كامل الاعدادية بالمراغة
رقم الجلوس 17466
اكتب تعليقك هنا..رقم الجلوس 53294 اسم الطالبه كرستين صابر فايز عويضه
58513
محمد علاء
الرقم هو 28976
محمد علاء
رقم الجلوس 28976
شقتي
حسام ابو الحمد حسن
رقم الجلوس:
63588
ارجوا الرد
رقمى 70128 ارجوكم الرد سريعا
رقمى 55613
محافظه سوهاج
منار محمود
57332
محمودحمام
رقم الجلوس 46933
الاسم عبدالله محمد ابو المعاطي عبد العظيم
رقم الجلوس ٥٧٢٠١
مدرسة الخنانسه غرب الإعدادية
احمدسيدفكري رقم الجلوس4359 مركز طما
هدير
حمدى احمد محمد
رقم الجلوس ٣٠٢٦١
٣٦٤٤٤
الاسم ايه محمد عبد الموجود احمد
رقم الجلوس 55338
محافظة سوهاج
اداره المنشاه
انا اسمى نورهان حسنى على عبد الرحمن رقم الجلوس 46323 محافظة سوهاج مدرسة اولاد خلف الاعدادية دار السلام
نورهان انا مصطفي ف 3 اعدادي قدك عندي فيس كلمني عليه لابس تيشرت اصفر و نضاره
احمد محمود محمد احمد رقم جلوس البرنس الي هو انا 1302
رقيه محمود فوزي محمد محافظه سوهاج قريه تونس مركز سوهاج
25770
رقيه محمود فوزي محمد مركز سوهاج قريه تونس
63982
احمد عارف سوهاج
رقم جلوس
47557
اريد نتجة الاعدادية السم فاتن عبد العزيز
الاسم؛:فاتن محمد فوزى مرسي
رقم الجلوس:40973
محافظة :سوهاج
إدارة :دار السلام
الاسم :منى ابراهيم خليفة
رقم الجلوس:29426
محافظة سوهاج
الاسم: رقية عبدالناصر احمد
رقم الجلوس:29335
محافظة سوهاج
الاسم: رقية عبدالناصر احمد
رقم الجلوس:29335
12725
رحاب محمد علي
ايهاب ربيع احمد فتاوى
رقم الجلوس
05413
مدرسه النبوى المهندس
اسمي مصطفي ياسر محمد 13762 ده رقم الجلوس مركز جهينه مدرسه نجع الضبع الرد سريع لو سمحتمم
شكراااا
إنا من سوهاج عايزه النتيجه 33383 دا رقم جلوسي اسمي اميره محمد عباس حسين
الرجاء المجموع لها دور ثاني رقم الجلوس 58595
روحيه السيد بدوي مدرسه اولادسلامه الاعداديه رقم الجلوس 58595
اريد أنا أعرف ما هو المجموع ال هيدخنا الصف الثانوى العام محافظه سوهاج مركز البلينا
اسيمي منار رقم الجلوس3643سوهاج ادارةطما
رقم الجلوس 33495
رقم جلوس تانى 33490
مركز اخميم
مدرسه الاعداديه الجديده بنات
3ع سامح ايمن صابر محمد رقم الجلوس 38413 محافظة سوهاج مركز ساقلته
مندي عادل الخضري
70556
خالد عادل الخضري
70504
سوف نقوم باعلامك بالنتيجة فور ظهورها
روان فتح الله حسين السيد
رقم الجلوس 27253
تابعنا يا احمد محمد وسوف نعلمك بالنتيجة فور اعلانها
زينب خلف عباس محمد
رقم الجلوس 66385
زينب خلف عباس محمد
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 66385
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 831
9784
ندى عاطف حسنين خيرى الدين
محافظة سوهاج التعليميه رقم الجلوس 32464
محمد عادل سمير
دينا محمد انور
محافظه سوهاج
رقم الجلوس ١٠٧٦
محافظة سوهاج التعليمية
رقم الجلوس 37703
نتيجة الصف الأول الاعدادى ارجو نشر الرباط
عمرمحمدفتحي
رقم الجلوس 60062