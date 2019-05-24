نرصد إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة بكل المراكز التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، حيث يترقب جميع الطلاب في البحيرة إعلان نتائج الترم الثاني وذلك بعد أن اقترب الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن امتحانات الشهادة الاعدادية سوف تبدأ داخل المحافظة يوم السبت 11 مايو 2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وسوف يؤدي الطلاب الامتحان في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وهى مواد (العلوم والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الفنية والحاسب الآلي).
نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019
وعقب انتهاء أعمال الامتحانات ستنطلق أعمال التصحيح مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التصحيح يوم السبت الموافق 18 مايو وسوف تستمر أعمال التصحيح لمدة أربعة أيام تقريبا، وبعدها مباشرة سوف تقوم الكنترولات المركزية داخل المحافظة برصد الدرجات وإعداد كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم تمهيدا لعرضها على محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده لتقوم باعتمادها بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأستاذ محمد سعد، هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المجموع الكلي في الترم الثاني 140 درجة موزعة كالتالي (اللغة العربية 40 درجة،والرياضيات 30 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة، والعلوم 20 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة).
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بالبحيرة
أكد الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة وكل الادارات التعليمية التابعة لها سوف يتم إعلانها عقب إنتهاء أعمال الكنترولات في المحافظة، وأكد سيادته أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خدمة نتائج الطلاب، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.
إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني
من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني عقب الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بجميع الإدارات التعليمية، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة سير العملية الإمتحانية وأيضا إعلان النتيجة، انتظرونا.
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التعليقات
رقم الجلوس133 مركز دمنهود اول الاعدادي ندبيه
رحمه مصطفى. عبد المنعم الصنم
اريد اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم اﻻولالبيحيرة
عاي زة اعرف نتيجه خالد نصر محمد علي من بني سويف
نتيجه فرح خميس الشامى رقو الجلوس 80409
محمد رمضان عيز اعرف نتيجه الترم الاول رقم الجلوس 93267
علياءابراهيم مسلم رقم الجلوس 72824محا فية البحيرة
رقم الجلوس 51064
رقم الجلوس 62760
اريد ان اعرف نتيه الصف الثالث اعدادي برقم 7073
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محفظة البحيرة رقم الجلوس 4465
اريداعرف درجاتي بالشهادة الاعدادية بالبحيرة الترم الاول 2019 رقم جلوس 92779
حسن علي شومان
عاوز نتيجة من فضلكم
١٠١٥٦ حنين عطيه خضر
اريد النتيجة الاعدادى برقم جلوس 30569
اريد ان اعرف الشهاده بتعتي رقم الجلوس اهو36057
ولله معرف
أروى أحمد سعيد شلش مركز حوش عيسى
74327
يمنى عبد اللطيف عبد العزيز موسى
رقم الجلوس ١٧٥٦٨
حبيبه بشير الصافى محمد البشاشنه 56947
كيف اجب النتيجة
نتيجه رقم جلوس ١٨٠٦٦
عاوز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالبحيره 3661
3661 محافظه البحيره بندر دمنهور
شيماء محمد إبراهيم حميدة
حبيبه محمد السيدشعبان الخولي
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
مدرسة الشهيد محمود راغب عبد الوهاب
رقم جلوسى هو 65673
الاسم إبراهيم ياسر محمد قطب
رقم الجلوس 4504
بدور محمود كامل العيسوى
رقم الجلوس 16835
محافظة البحيره
95603ادهم ايمن اعداديه
لوسمحت ده رقم جلوسي ٦٥٢٦
الرجاء سرعه الرد
محمد عبدالرؤف زكريا الصياد
رقم الجلوس: ٧٨٩٥٨
نورهان عنتر احمد عبدالرحمن
محافظه البحيره
اداره الدلنجات
مدرسه سعد رحيم
الصف الثالث الاعدادى 23831
٨٢٢١
احمد مصطفى فتحي الشهاوي
55694
الاسم_احمد مصطفى فتحي الشهاوي
رقم الجلوس _ 55694
محافظة البحيرة
مدرسة دربك الاعدادية
نورهان شوكت محمود حسونه
رقم الجلوس\ 70210
مركز\ شبراخيت
شهد محمد السيد محمد جاد
١١٨٤٦
مدرسه الحرير الصناعى لاعداديه المشتركه
أسماء الشويخ محافظة البحيرة
رقم الجلوس 19384
أسماء الشويخ محافظة البحيرة
رقم الجلوس 19384 ممكن اعرف الدرجات
هليل يحيي هليل محمد رقم جلوسى 86812بمركز أبو المطامير الصف الثالث الاعدادى ارجو الرد السريع
سلمى يحيي هليل محمد رقم جلوسى 86591بمركز أبو المطامير الصف الثالث العدادى
سلمى يحيي هليل محمد رقم الجلوس86591ارجو الرد
الاسم هليل يحيي هليل محمد رقم الجلوس 86812ارجو الرد
مبروك جبتى 137
شيماء كرم احمد محمد يوسف العيص 31186
شيماء كرم احمد محمد يوسف العيص رقم الجلوس 31186
17835
عزه صلاح رمضان شكر
رقم الجلوس 641
الاسم : الاء محمد كامل
رقم الجلوس 28414
مي محمد عبد النبي ابراهيم
رقم جلوسك 73372
مي محمد عبد البني رقم جلوسك73372
وياريت سريعًا
الاسم نور الهدى محمد فتحى محمد عبد الكريم
رقم جلوسى 95766
76788
مدرسة سيد محمد هليل
70116
ايمان ابراهيم عبد العزيز النجار
رقم الجلوس 94099
مدرسه احمد شوقي
2445
ايه جلال رقم الجلوس 2445بمحفظه البحيره
الاسم دينا عادل حسن إبراهيم
المحافظة البحيرة
مدرسة الشهيد رياض عبد القوي سعد
رقم الجلوس 88502
دينا عادل حسن إبراهيم
رقم الجلوس 88502
ارجو الرد
مصطفي عزت احمد احمد،،،،،،،
رقم الجلوس،،،،،،،200
مركز وادي النطرون
مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد
الاسم احمد يسرى السيد عبد العليم عبد العال
رقم الجلوس 28113
مدرسه جنبواى شرق الاعداديه
محافظه البحيره
هما لسة مخلصوش
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيره
إيمان مصطفي شعبان مصطفى عبد العال
محمد ياسر البدري
رقم الجلوس 55005
مركز دمنهور
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي رقم الجلوس44002
مدرسه صيره الاعداديه محافظه البحيره كفر الدوار
الاسم سهام الفقى
رقم الجلوس62216
27958
محافظة البحيره رقم الجلوس 363
نتجية 3اعدادية رقم جلوس21008البحيرة
50074
كل المحافظات ظهرت ماعدا البحيرة !!!!!
نتيجة الترم التاني
يارب انجح 63357
محمد على حمودة محمود عبداللاه
36180 رقم جلوس
73102 عايز النتيجه
محمد سعيد كامل الفش
اريد معرفت نتجتى من فضلكم
من المنتظر ان يتم اعلان النتيجة غدا، يرجى كتابة رقم جلوسك لنستطيع جلب النتيجة لك، تمنياتنا لك بالتوفيق
٥٠٣٧٩
يوسف إبراهيم مسعود عبد الغني مدرسه أنيس دوس الاعدادي برق جلوس 69219
الاء يسري عبد الصمد
16250
محافظة البحيرة
عايزة اعرف النتيجه النهائيه بسرعة
فى اسرع وقت
اكتب تعليقك هنا…من فضلك نتيجة الشهادة الاعدادية 2018للطالب أحمد عبد الحفيظ عبد الوهاب رقم الجلوس 20288
سامح ايهاب محمد شحاتة
رقم جلوسي 66348
دينا خالدمرزوق محمد
رقم الجلوس 35593
دينا احمد
٨١٨١٥
16978
ممكن بعد اذنكوا النتيجه رقم الجلوس \10047
الاسم\محمود مصطفي السيد ابراهيم
عاوز اعرف النتيجه لو سمحتي
33918
على سعيدالعيسوى محافظة البحيره دمنهور ٣٠٣٩
56248
انا رقم جلوسي ٦٠٢٣٦
15254
محافظة البحيرة عايز اعرف نتيجة الإعدادية رقم الجلوس 14141
محافظة البحيرة انا عايز اعرف النتيجة
88379
البحيره 17640
رقم جلوسى72800وعايزة نتيجة الترم الثاني
عبير بشير هليل سالم رقم الجلوس 4275 مدرسه حمادي الصعيدي مركز كفر الدوار محافظة البحيرة
2779
نورهان محمد رياض محمود
8561
ممكن اعرف نتيجتي محمد احمد عبد الحميد السيد
25125
رقم الجلوس 3374
٥٨١٩٥
رقم الجلوس 17766
يسين شعبان يسين
رقم الجلوس 86327
النتيجه لو سمحتو البحيره ادطو
71308
انا عايز اعرف نتيجة رقم الجلوس ٩١١
سالم عرفات سالم احمد إبراهيم احمد
رقم الجلوس 26120
سالم عرفات سالم احمد إبراهيم احمد
26120
اسلام محمد محمود العشرى
رقم الجلوس 61585
نتيجة اعدادي البحيرة سوف يتم اعلانها الاسبوع القادم
انتظرنا يا اسلام محمد وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها
5711
رقم جلوسي 71445
محمد كمال محمد عثمان
مدرسه صلاح الدين الاعدادية بنين
محافظة البحيرة
رقم الجلوس ٨١٧١٣
ارجوالرد بالنتيجه
تابعنا يا محمد كمال وسوف نخبرك بالنتيجة عند اعلانها
23426
سهام محمد محمد عوض
محافظة البحيرة مدرسة السعودية الاعدادي رقم الجلوس
95813 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم التاني
سوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها
محافظه البحيره
٨١٧١٣
مدرسة صلاح الدين الاعدادية بنين
نتيجه محافظة البحيره الصف الاول مركز كفر الدوار
نرجو شهادت تالته اعدادى الترم الاول بهاذا رقم الجلوس 39946
56672 المحمودية بحيرة
اسمى عبد الرحمن محمدخطاب
رقم جلوسى 58998
انا محمد عوض حميده سعد
في البحيره
في مدرسة تفتيش البحري
رقم اللجلوس. 79580
بي التوفيق والنجاح انشألله
نتيجه 58094
نتيجة 65429
اريد معرفة نتيجة ٥٢٦٣٧
اريد معرفه النتيجه الاعداديه ورقم الجلوس 83385 والاسم أسماء محمد محمد
عايزه النتيجه بعد ازنكو
19263
عايز النتيجه بعد ازنكو
خديجه عماد علي عبدالوهاب
رقم الجلوس. 19263
هبه هانى حلمى عبدالعاطى حميده
رقم الجلوس63819
عايز اعرف نتيجة احمد اشرف ربيع سعد مازن
73719
عايزه نتيجه الشهاده الاعداديه بعد اذن حضرتك رقم الجلوس هو٣٧١٩٩ الاسم هبه سعد يوسف من ابوحمص
50540 عايزة النتيجه بسرعه لو سمحتم
17498
الاسم: ندى مبروك عبد السميع عبد المطلب عبد الكريم
رقم الجلوس: 17498
اسم المدرسة: شابور الإعدادية
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28
الرياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
المجموع 133
دين 18
كمبيوتر 8.5
اريد الشهادة رقم جلوسي ٨٤٦٤
الاسم: مريم محمد احمد عبد اللاه
رقم الجلوس: 8464
اسم المدرسة: الحديثة الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 19.5
الرياضيات 23
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 16.5
المجموع 103.5
دين 10.5
كمبيوتر 6.5
اروى بهاء رقم الجلوس 24365
ممكن اعرف نتيجة اروى بهاء رقم الجلوس 24365
الاسم: أروى بهاءالدين محمد البهى حامد
رقم الجلوس: 24365
اسم المدرسة: ف. منشاه ميت غمر
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 26
الرياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 15.5
المجموع 120
دين 18
كمبيوتر 5
اية ابراهيم مسعود ابراهيم
محافظة البحيرة مركز الدلنجات
مدرسة بلتا جي رقم الجلوس 21446
أسماء الشويخ رقم الجلوس19384
عايز النتيجه مدرسه المحطه معمل
66284
رقم الجلوس 50408
16118
رقم جلوسي 27511 دعاء انور عبدالمطلب موسي
31339 مدرسةالشهيد سليمان يونس الاعدادية بنات
محافظه البحيره
مركز كفر الدوار
مدرسه اشرف الباروديللتعليم الاساسى
الصف الثالث الاعدادى
علي حسن شوقي
رقم الجلوس 65506
ارجو الرد بالنتيجه
الاسم : اميراشرف عبدالعال محمد
جلوس
: 63634
مدرسة عبدالخالق الدماطي الاعداديه
النتيجة
الاسم: امير اشرف عبدالعال عبدالعال
رقم الجلوس: 63634
اسم المدرسة: فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى
الدرجات
لغة عربية 4.5
لغة انجليزية 15.5
الرياضيات 17
دراسات اجتماعية 5
علوم 7
المجموع 49
دين 4
كمبيوتر 3.5
6875
6488 السلام
نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة؟؟؟؟؟؟
عاوز اعرف الناتيجة
lpht/m hgfpdvm
محافظه البحيره
مركز كفر الدوار
مدرسه البيضا للتعليم الاساسى
الصف الثالث الاعدادى
محمد احمد ابراهيم
رقم الجلوس 11802
ارجو الرد بالنتيجه
النتيجة
الاسم: محمد احمد ابراهيم احمد محمد
رقم الجلوس: 11802
اسم المدرسة: البيضا الاعداديه تعليم اساسى
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 29.5
الرياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
المجموع 132
دين 14.5
كمبيوتر 8
بحث عن نتيجة أخرى
اناايه عاشور عايزه اعرف نتيجتي رقم جلوسي 1226
النتيجة
الاسم: اية احمد عاشور فرج
رقم الجلوس: 1226
اسم المدرسة: الشهيد عمر محمد عوض
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 26
الرياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 7
علوم 16
المجموع 106.5
دين 15
كمبيوتر 8.5
انا ايه عاشور رقم جلوسي 1226
رقم الجلوس 6970
النتيجة
الاسم: بسمه طارق عبد الغني فتح الله
رقم الجلوس: 6970
اسم المدرسة: المكمورة الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 24.5
لغة انجليزية 16
الرياضيات 8.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 13.5
المجموع 72.5
دين 7.5
كمبيوتر 7.5
15210
عاوز اعرف نتيجه اعداديه االبحيره برقم جلوس 6070
حبيبه جمال عبد العظيم سيد احمد نصير
حبيبه جمال عبد العظيم سيد احمد رقم الجلوس 7060 اعداديه البحيره
رقم الجلوس 1859
61485
الشهادة هلع أمتي اسمي (حياة فيصل عبد العزيز على عبد الرازق)
رقم الجلوس 33683
نورهان طايل اسماعيل محمد شبيب
ارحمونا ونزلو النتيجه المحافظات كلها نزلت معدا البحيرة داما متاخره
ارحمونا ونزلو النتيجه ليه ديما متأخرين عن المحافظات التنيه. اسماء قنديل 16997
متى ظهور نتيجةالاعدادية بحيرة
75518
٧
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي رقم الجلوس ٤٤٠٠٢
ف ممدوح عبد القادر فتحي معوض
رقم الجلوس: 44002
اسم المدرسة: مدرسة صيره ع
الدرجات
لغة عربية 26
لغة انجليزية 19
الرياضيات 15
دراسات اجتماعية 12
علوم 12.5
المجموع 84.5
دين 13
كمبيوتر 7
ممكن لو سمحتو نتيجة رقم 16062
النتيجة متى
عاوز اعرف النتيجه من فضلكم عبد الرحمن جابر عبد الرحيم
موعد ظهور النتيجة من فضلكم
18862
النتيجة
الاسم: فاطمة عبد الرزاق على الصوفانى
رقم الجلوس: 18862
اسم المدرسة: ابو الخاوى الإعدادية
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 4.5
الرياضيات 4
دراسات اجتماعية 2
علوم 2.5
المجموع 33
دين 7.5
كمبيوتر 1.5
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة مركز كوم حمادة بيبان
مصطفي محمد قويسي رقم الجلوس 24196
النتيجة
الاسم: مصطفى محمد مصطفى اسماعيل قويسي
رقم الجلوس: 24196
اسم المدرسة: ف درشاى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 20.5
الرياضيات 14
دراسات اجتماعية 17
علوم 10
المجموع 95.5
دين 16
كمبيوتر 6
رقم جلوسى
70668
النتيجة
الاسم: عبدالرحمن محمد حسين نمير
رقم الجلوس: 70668
اسم المدرسة: زيتون الرسمية لغات ع
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 30
الرياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 17.5
المجموع 133
دين 12
كمبيوتر 7.5
عايزه اعرف النتيجه فى اسرع وقت من فضلكم
النتيجه تظهر امتا رقم الجلوس 38062
النتيجة
الاسم: شهد شحات رجب حافظ
رقم الجلوس: 38062
اسم المدرسة: شريف احمد محمد صالح العبد الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
الرياضيات 27
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
المجموع 130.5
دين 16.5
كمبيوتر 8
عاوزة اعرف النتيجة فورا
عبدالله أحمد عبدالله منصور رقم الجلوس18786
21446
هى النتيجة هتطلع امتة
مدرسه الوكيل اﻻعداديه مركز كفرالدوار رقم جلوس 45119
عبد العزيز خالد غبد العزيز محمد ابراهيم…رقم الجلوس ٤٥٨٠
اعصابنا باظت
ان شاء الله خير وباذن الله لما النتيجة تظهر سوف نقوم بجلبها تمنياتنا للجميع بالتوفيق
عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادى
نتيجة الشهادة الإعدادي بمحافظة البحيره بسرعه
محمد جمال أبو الحارث 85880
الاسم: محمد السيد عطيه على
رقم الجلوس: 85880
اسم المدرسة: عبدالحليم محمود تعليم أساسى ع
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 18.5
الرياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 14.5
المجموع 104.5
دين 18.5
كمبيوتر 4.5
يارب النجاح والتفوق للجميع
55005
الاسم: محمد ياسر محمد صلاح البدرى
رقم الجلوس: 55005
اسم المدرسة: فصول منشأة راغب الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 28
الرياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 17
المجموع 124
دين 16.5
كمبيوتر 7.5
دراجات الصف 3الاعدادي البحيره Ok
39830
الاسم: محمد عبد الصادق محمد عبد الصادق ابو سعيد
رقم الجلوس: 39830
اسم المدرسة: بلقطر الغربية الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 15
الرياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 13.5
المجموع 86
دين 12
كمبيوتر 8
نرجو الشهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول بهذا الرقم 68884
بمجرد إعلان النتيجة سنخبرك بها
عاوز اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
لسة النتيجة مظهرتش حتى الآن وبمجرد ظهورها سوف نوافيك بها
احمد السيد
رقم الجلوس ٦٧٧٢٩
رقم الجلوس ٦٧٧٢٩
عاوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعداى
هبه هانى حلمى حميده
63819
شهادة الصف الثالث الاعدادى
اريد ان اعرف اللشهادةالصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 16660