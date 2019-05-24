قريباً نتيجة اعدادية القاهرة 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، هو الخبر الذي يشغل أولياء أمور الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي 2018-2019، حيث ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو موقع وزارة التربية والتعليم، مع متابعة التصريحات الرسمية لمسئولي التربية والتعليم بالقاهرة.
يعلن تعليم القاهرة موعد إعلان نتيجة اعدادية القاهرة 2019 بالقرب من نهاية الأسبوع الحالي، حيث اقتربت كافة أعمال الكنترول المتعلقة بالتصحح على الانتهاء، وهو الخبر الذي من شأنه الرفع من من حالة التوتر والقلق والترقب لحظة تلو الأخر، لصدور بيان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالفصل الدراسي الثاني، وتوضيح طريقة وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس والذي سيكون بشكل رسمي من رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .
نتيجة اعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس
تحديث : قريبا ننشر لكم موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول من نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة والروابط الخاصة بالاستعلام سواء من بوابة القاهرة والتعليمية أو موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أفاد تعليم القاهرة استمرار عمليات التصحيح خلال الأسبوع المقبل، وستعلن النتائج قبل نهاية الأسبوع.
ننشر لكم ما ورد في نتيجة القاهرة للفصل الدراسي الأول ، حيث يتقرب الطلاب الإعلان عن موعد اعتماد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 للفصل الدراسي الأول، والنتيجة عبر الاستعلام بخدمات الهاتف الأرضي من بوابة نتائج التعليم الأساسي على رقم 09000100، وهي من احد طرق الاستعلام التي سنؤكدها لكم حال الإعلان الرسمي عن نسب النجاح واعتماد نتائج الطلاب.
انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019 منذ أيام قليلة، وتستكمل عمليات التصحيح في جميع المواد وما سيتبعها من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محمد عطية، لكون الإعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الحالي سيكون في غضون أيام قليلة وبالتحديد قبل انتهاء الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تنشر نتيجة اعدادية القاهرة 2019 على رابط نتائج الامتحانات من موقع مديرية التربية والتعليم
بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الإعدادية 2019
الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الإعدادية 2019 في القاهرة سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني سيكون بمشيئة الله من رابط موقع نتائج الطلاب بوابة نتائج التعليم الأساسي .
طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة سيكون في بداية الأمر وعقب الاعتماد الرسمي، من خلال الاتصال الهاتفي على رقم 09000100، وعقب نهاية الفترة الزمنية المخصصة للاستعلام الهاتفي سترف نتيجة اعدادية القاهرة 2018 على الروابط الإلكترونية .
تحديث : موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يقدم نتائج الطلاب برقم الجلوس، حيث يستطيع طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الحصول على درجات 3 إعدادي، واستعلام نتيجة إعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للاستعلام برقم الهاتف على بوابة التعليم الإلكترونية .
تحديث: موعد ظهور نتيجة الإعدادية في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وبالتحديد بالقرب من الثلاثاء المقبل.
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التعليقات
نتيجة الصف الثالث الأعداديه الدقهليه
انا عاوز اعرف نتيجه رقم الجلوس هذا (256)
ارجوكو بسرعه
31757
ارجو كم عرفوني النتيجة 55161
تاجح
سهيله اسامه على منصور نعمه الله 313422
438685
يارب نفسي انجح
ان شاء الله وبالتوفيق
431225
رحمه إبراهيم سعيد زكى 475565
مريم إبراهيم سعيد زكى 475685
محافظة القاهرة
سمرعماد الدين عبد الحميد 480807
٣٦٢٩٨٧
3672328
رقم الجلوس : 320152
542737
رقم الجلوس 381248 / اداره الساحل /مدرسه ام المؤمنين ع بنات
محمد حسين زيدان عبد المجيد514375
اداره السلام
361977 نتيجة رقم الجلوس ده
مروان سيد رمضان موسي
306666
مدرسة ابو زهرة الاسلامية بنون
حبيبة ماهر علي.
539759
سيف السيد محمد محمد
رقم الجلوس ٤٨٤٨٠٨
ادارة السلام
محمد السيد جودة مدرسة الشموت الاعدادية
اناعاىزةالنتىجة
شهادة الصف الرابع الابتدائي
عايز انتيجة اجايبها ازى
سارة محمد
شهد ناصر
عايز. النتيجه
هاوصل هاكون
9 شارع الرشيدى امام ابو الريش
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسم ايه خميس شعبان بمدرسة ٢٥ يناير. بمحافظة القاهره. رقم الجلوس ٤٩٦٤٦٨
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حبيابي
معهد فتيات اخميم
نتيجة اعداديه كفرالشيخ امته؟؟؟؟
هوصل هكون
رقم الجلوس 127 مدرسة السادات الاعدادية بنات الصف الثاني
نتيجة الصف الاول الاعدادى
رقم الجلوس 127 ومدرسة السادات الاعدادبة بنات الصف الثاني الاعدادي ورد بسرعة بليز
انا مش عارف اجيب نتيجه
تيجه الصف الثالث الاعدادي لو سمحتو انا رقم جلوسيى 17583 العنوان* الجيزه* الحوامديه*ام خنان
شمس الدين احمد شمس الدين احمد
360646
مدرسه مصر الاعداديه بنين اداره عين شمس
تتكم
ط
ن
منزل8حارة محمدمبروك عين شمس الغربية
منزل 8عين شمس الغربية حارة محمد مبروك
ارجو النتيجه
رقم الجلو353387
الا سم احمد عبد الحميد
المد رشه مناره الاماني الخاصة
جاب 130 و نص مبروك
نتيجه الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس
870
441680
نتجه الصف الاول الاعدادي
نتجةالصف الاول الاعدادى
30412230106658
نتيجه الصف الاول الاعدادي
452737