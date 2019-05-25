سوف تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالقاهرة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 وذلك بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وعقب تلك اللحظة سيكون جميع الطلاب في حالة من الشغف لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة متمثلة في إدارة (إدارة شرق مدينة نصر، المرج، المطرية، حدائق القبة، وسط القاهرة، مصر الجديدة، منشأة ناصر، الزيتون، النزهة، باب الشعرية، التبين، عابدين،القاهرة الجديدة، مصر القديمة ، غرب مدينة نصر، الوايلي،الخليفة، المقطم، الشروق، المستقبل).

نتيجة اعدادية القاهرة 2019

وقد أشار الأستاذ محمد عطيه بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني سوف يتم إعلانها رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية خدمة نتائج التعليم الأساسي حيث يستطيع جميع الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق ذكره وكتابة رقم الجلوس الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضافت أيضا مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خدمة الإستعلام عن نتيجة الإعدادية 2018 عبر خدمة التيفون الأرضي وذلك بتوفير خط التليفون أرضي لمعرفة النتيجة برقم الجلوس وهو رقم 09000100، جدير بالذكر أن نسبة النجاح لاعدادية القاهرة الترم الأول قد بلغت 76.6%.

بوابة القاهرة التعليمية

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 للفصل الدراسي الثاني عبر شبكة الإنترنت خلال الأيام القادمة، لكي يتثنى لجميع الطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال رابط موقع بوابة القاهرة التعليمية وتسجيل رقم الجلوس واختيار عرض النتيجة، وفي حال الرغبة للاستفسار عن رقم جلوس آخر يتم اختيار استفسار عن رقم جديد.

أحبائي الطلبة سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار عمليات الصحيح والكنترولات في محافظة القاهرة حتى يتم إعلان النتيجة رسميا.

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