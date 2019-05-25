سوف تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالقاهرة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 وذلك بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وعقب تلك اللحظة سيكون جميع الطلاب في حالة من الشغف لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة متمثلة في إدارة (إدارة شرق مدينة نصر، المرج، المطرية، حدائق القبة، وسط القاهرة، مصر الجديدة، منشأة ناصر، الزيتون، النزهة، باب الشعرية، التبين، عابدين،القاهرة الجديدة، مصر القديمة ، غرب مدينة نصر، الوايلي،الخليفة، المقطم، الشروق، المستقبل).
نتيجة اعدادية القاهرة 2019
وقد أشار الأستاذ محمد عطيه بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني سوف يتم إعلانها رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية خدمة نتائج التعليم الأساسي حيث يستطيع جميع الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق ذكره وكتابة رقم الجلوس الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضافت أيضا مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خدمة الإستعلام عن نتيجة الإعدادية 2018 عبر خدمة التيفون الأرضي وذلك بتوفير خط التليفون أرضي لمعرفة النتيجة برقم الجلوس وهو رقم 09000100، جدير بالذكر أن نسبة النجاح لاعدادية القاهرة الترم الأول قد بلغت 76.6%.
بوابة القاهرة التعليمية
من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 للفصل الدراسي الثاني عبر شبكة الإنترنت خلال الأيام القادمة، لكي يتثنى لجميع الطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال رابط موقع بوابة القاهرة التعليمية وتسجيل رقم الجلوس واختيار عرض النتيجة، وفي حال الرغبة للاستفسار عن رقم جلوس آخر يتم اختيار استفسار عن رقم جديد.
أحبائي الطلبة سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار عمليات الصحيح والكنترولات في محافظة القاهرة حتى يتم إعلان النتيجة رسميا.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
يوسف منصور مسعد
يوسف رجب فتحي حسن مدرسه محمود تيمور مدينه نصر
عمرو صالح رقم الجلوس 55826 القاهره ادارة شرق
مدينة نصر
رقم الجلوس ١٧٠٧٧٧
أحمد جلال
رقم الجلوس ٨٦٤٢٨
ادارة الشروق
رويدا رضا
النتيجه محافظة القاهرة إدارة الشروق
رقم الجلوس ٦٨٨٧٥
عمار ناصر
رقم الجلوس213909
محافظة القاهرة
الاول الخم
احمد محمد محب على العقارع 5صارة لحتقه بولابقدعرب بر ورزسا
اناة مد رسة العقاد للتعلم الا سا سى ياسر مشف 34537
اسراء نبيل حسن عفيفي رقم الجلوس 32528
ابراهيم اشرف ابراهيم عبد الله
الاسم : هنا خالد كمال
رقم الجلوس: 2645556
شروق حسن ر قم الجلوس 113268
تم اعتماد نتيجة اعدادية القاهرة 2019 الترم الأول رسمياً بنسبة نجاح 76.6% وجاري تحميل النتيجة على بوابة نتائج تعليم أساسي
الاسم/شروق حسن احمد ابرهيم رقم الجلوس/113268
محمد عباس
٣٦٧٣٧
الخطيب الجديدة الخاصة إدارة الزيتون
محمد عبد الفتاح حسين حامد 229731
اسم الطالب
عمر علاء حمدى
رقم جلوس 172507 ادارة الوايلي التعلميه
سوف نقوم بجلب النتائج فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 رسميا، فتابعونا
محافظة القاهرة رقم الجلوس ٥٦٥
49609
109697
الاسم عمر هاني فؤاد محمد
رقم الجلوس. 43042
مدحت على احمد الموصل رقم الجلوس 259068 محافظة القاهرة
النتية
منار طارق
رقم الجلوس٦٢٨
شروق سيد صادق حسن منسي
446565
محا فظه القاهره
مدرسه الشهيد ابراهيم مصطفى السيد العزب
ياسمين حسن علي محمد
محافظة القاهره
رقم الجلوس 432282
محافظة : القاهرة
رقم الجلوس 347342
يوسف سيد عبد اللطيف
رقم الجلوس :44917
الاسم قمر السيد عبدالموجود عبدالله
رقم رقم الجلوس405649
محافظة القاهرة
نتيجه الصف الثالث الاعدادى مرسه علي مبارك اداره البساتين التعليميه رقم الجلوس ٤٩٥٣٥
انجي حسام محسن عبدالحميد
رقم جلوس ١٥٢٥١٧
مدرسة مودرن سكول الزهراء
الاسم محمد عماد عابد محمود
رقم الجلوس 496288
اداره البساتين
الاسم فاطمه محمود علي
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 65404
ارجو معرفة نتيجة الترمين الاول و الثاني
352242 ده رقم جلوس ف القاهرة
هبة الله حسن محمد رقم الجلوس ٣٠٥٩٢٨ القاعرة
اسماء عادل
رقم جلوس 515129
اسم الطالب اسماء عادل فتحى محمد الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية حلوان المدرسة الأمير بندر بن سلطان الإعدادية بنات
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 60.5
لغة اجنبية 31
رياضيات 30
علوم 30.5
دراسات اجتماعية 32
المجموع الكلي 184
423665
الإسم:ابانوب جمال حشمت عزيز
رقم الجلوس 346655
محافظة القاهرة
إدارة المطرية
اسم الطالب ابانوب جمال حشمت عزيز الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية المطرية المدرسة الرشاد الصباحية
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 73
لغة اجنبية 44
رياضيات 39
علوم 33
دراسات اجتماعية 39.25
المجموع الكلي 228.25
رقم الجلوس 524321
اسلام حسام الدين محمد
رقم الجلوس:306436
ادارة النزهة التعليمية
اسم الطالب اسلام حسام الدين محمد عبد الخالق الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية النزهة المدرسة النزهة الحجاز عربى
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76.25
لغة اجنبية 59
رياضيات 59
علوم 38.5
دراسات اجتماعية 40
المجموع الكلي 272.75
رقم الجلوس٤٠١٤٢٥القاهره
اسم الطالب ياسمين ايهاب سعيد محمد السيد الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية وسط القاهرة المدرسة المحمدية الرسمية لغات
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76
لغة اجنبية 57
رياضيات 50
علوم 35
دراسات اجتماعية 37.5
المجموع الكلي 255.5
رنا طارق فرج رقم الجلوس 3279171 مدرسه فاطمه عنان القاهره الجديده
ارجو معرفة النتيجه.
عمر عمرو يحيي عبد الحافظ
517603
اداره القاهره
رقم الجلوس ٤١٥٨٨١.
الأسم/ داليا يحيى محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس/ 934636
إدارة غرب القاهرة
القاهره 449867
الإسم/ داليا يحيى محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس/ 934636
إدارة غرب القاهرة
الهام رمضان احمد
نتيجة رقم الجلوس 327973
نتیجه الشهاده الاعدادیه لمحافظه کفر الشیخ
محمود صابر 051217
طلعت ولا لسه؟؟؟؟؟
انتو بتدخلو علي ايه عشان تجبوها
محافظه القاهره ادره النزهه 305757
513350
جانا وليد الحسيني
رقم الجلوس 332925
القاهره
مدربه التربيه والتعليم رقم الجلوس 360998
النتيجه الرقم 360998
النتيجة جاري تحميلها على بوابة نتائج التعليم الاساسي وسوف نعلمكم بالنتيجة فور تحميلها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
306326
عبد الله مجدى محمود محمود
محافظه القاهره اداره عين شمس
رقم الجلوس 361421
01142718817
تابعنا يا عبد الله مجدي وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها
عبدالله مجدى محمود محمود
اداره القاهره عين شمس
رقم الجلوس. 361421
اسراء ابوعلي
القاهرة
448204
نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس : 361082
أّعٌأّيِّﺰهّـ أّلَنِتٌـيِّجّـهّـ
447912
رقم الجلوس447912
رقم الجلوس 337
كيرلس ياسر عبدالله.
رقم جلوس. 478126
ايمان سيد مرسى رقم الجلوس 40657
01091941125
عبدالله البدري ربيع على محمود رقم الجلوس 314792 مدرسة محمود تيمور محافظة القاهرة
لغة عربية 21
لغة اجنبية 16
رياضيات 12
علوم 10
دراسات اجتماعية 5
المجموع الكلي 64
الشرقية
3 اعدادي
رقم الجلوس
74402
النتيجه… 30169
شيماء صابر يونس محمود حسن ورقم الجلوس 417046
لغة عربية 26.5
لغة اجنبية 11.5
رياضيات 11
علوم 7
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 69
لغة عربية 26.5
لغة اجنبية 11.5
رياضيات 11
علوم 7
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي هو 69
الاسم :يوسف ايمن طه محمد طه
رقم الجلوس:502619
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 20
رياضيات 20
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 110.5
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 20
رياضيات 20
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي هو 110.5
كل التاخير لم فلوس ودى اهم حاجه
318443
لغة عربية 38
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
لغة عربية 38
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
لغة عربية 38
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي هو 137.5
اكتب تعليقك هنا…467039
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 17
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 108.5
447674 ابراهيم هشام
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 28
رياضيات 26
علوم 18
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 127
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 28
رياضيات 26
علوم 18
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي هو 127
هي هتنزل امتاا
ر قم الجلوس 35583
الاسم ابراهيم عماد
محافظه القليوبي
حبيبة ماهر احمد – 319030
لغة عربية 38
لغة اجنبية 25
رياضيات 19.5
علوم 19
دراسات اجتماعية 19
المجموع الكلي 120.5
يوسف شريف نبيل رقم الجلوس 469753
لغة عربية 23
لغة اجنبية 8.5
رياضيات 12.5
علوم 11
دراسات اجتماعية 4.5
المجموع الكلي 59.5
ولاد ابوابرهيم بيفربة ولادابو اسماعيل
443208
لغة عربية 39
لغة اجنبية 30
رياضيات 29.5
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 138
عبدالرحمن محمد ابوموسى
رقم جلوس 469112
لغة عربية 32.5
لغة اجنبية 19.5
رياضيات 19.5
علوم 17.5
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 107
الاسم :اشرف رمضان عبد العظيم
رقم الجلوس:644
محافظة الجيزة
سلمى عبد القادر محمد احمد رقم الجلوس 336660
النتيجة قيد التحميل على الموقع، تابعينا يا سلمى وسوف نعلمك بالنتيجة فور اعلانها
لغة عربية 32
لغة اجنبية معفى
رياضيات معفى
علوم معفى
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي مصدقة
نتيجات الشهد الاعدادي
النتيجة محافظة القاهرة رقم الجلوس 337