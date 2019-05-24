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برقم الجلوس والاسم..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط على اليوم السابع ومصرواي ومديرية أسيوط التعليمية

كتب هبه سالم آخر تحديث
برقم الجلوس والاسم..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط على اليوم السابع ومصرواي ومديرية أسيوط التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط على اليوم السابع برقم الجلوس والتي سيتم اعتمادها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الامتحانات والتصحيح، ويرصد إليكم موقع نجوم مصرية، أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019، وجميع التصريحات التي أدلت بها المحافظة خلال هذا المقال، بالإضافة إلى وضع رابط نتيجة إعدادية أسيوط الترم الثاني.

تواصل مديرية أسيوط التعليمية تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وبعدها سيتم إضافة مجموع مواد الترم الأول على الترم الثاني وإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط اليوم السابع

شهد الأسبوع الحالي بداية الامتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط وحتي يوم الخميس الموافق 16 مايو، لتبدأ بعدها مديرية التربية والتعليم في أعمال الكنترول، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط اليوم السابع، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، من المقرر أن يتم الانتهاء من الامتحانات خلال الأسبوع القادم.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • يمكنك معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسنعرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها، كما اعتدنا خلال السنوات الماضية.

تتصدر كلمة البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019، مواقع الأنترنت لرغبة أولياء الأمور في الاطمئنان على درجات أولادهم خلال الترم الأول، حيث تعد الشهادة الإعدادية أخر مرحلة في التعليم الأساسي، وبناء على المجموع الذي يحصده الطالب في الصف الثالث الإعدادي يتم تحديد الثانوية الذي سوف يستكمل فيها دراسته.

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسيوط نهاية العام
نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

حيث سيتم عرض  نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 عبر موقع اليوم السابع ومصرواي ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، عقب أن يتم المحافظ نتائج الإدارات التعليمية لمحافظة أسيوط إدارة أسيوط، إدارة ديروط، إدارة منفلوط، إدارة القوصية، إدارة الفتح، إدارة أبنوب، إدارة أبوتيج، إدارة الغنايم، إدارة صدفا، إدارة البداري، إدارة ساحل سليم) وإعلان نسبة النجاح للمحافظة عامة ولكل إدارة تعليمية بصفة خاصة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية أسيوط

  •  الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط
  • تسجيل بيانات الطالب
  • الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتيجة إعدادية أسيوط 2019

  • حيث انتهي جميع الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسيوط، اليوم.
  • وتم البدء في جميع المدارس أعمال التصحيح لنتائج الطلاب خلال ساعات.
  • من المترقب إعلان نتائج إعدادية أسيوط الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع المقبل.
  • نترقب معكم إعلان نتائج إعدادية أسيوط الترم الثاني قريبا .
  • وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم متاحة في المدارس بعد اعتمادها بيوم.
  • حيث أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، تسير بشكل منتظم.
  • حيث بدأت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط أعمال رصد وتجميع الدرجات.
  • نتابع معكم جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط لعرضها فور اعتمادها.
  • اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط رسميا لجميع الإدارات التعليمية.
  • حيث أوشكت مديرية أسيوط التعليمية على الانتهاء من أعمال كنترول نتيجة الصف الثالث الإعدادي، طبقا لما صرح به صلاح فتحي ، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط.
  • لينك نتيجة إعدادية أسيوط (من هنا).

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. فيتو تتمنى لكم دوام النجاح و التوفيق
      النتيجة
      الاسم: فاطمه حمدي علام حسين محمد
      رقم الجلوس: 43634
      اسم المدرسة: الزهراء الاعداديه بنات باولاد الياس
      الدرجات

      لغة عربية 25
      لغة انجليزية 19.5
      رياضيات 11.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      مجموع 76
      دين 11
      كمبيوتر 7

    2. النتيجة
      الاسم: فاطمه حمدي علام حسين محمد
      رقم الجلوس: 43634
      اسم المدرسة: الزهراء الاعداديه بنات باولاد الياس
      الدرجات

      لغة عربية 25
      لغة انجليزية 19.5
      رياضيات 11.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      مجموع 76
      دين 11
      كمبيوتر 7

  22. ملك محمد رشاد محمد
    الصف الأول الاعدادى قرية درنكة محافظة اسيوط

    رقم الجلوس 202
    المدرسة الاعداديه للبنات الجديدة
    اريد معرفة النتيجة

    رد

  23. ملك محمد رشاد محمد
    الصف الأول الاعدادى قرية درنكة محافظة اسيوط
    المدرسة الاعداديه للبنات الجديدة
    اريد معرفة النتيجة

    رد

  48. طارق محمد محمد يوسف رقم الجلوس ٩٥٧٨٣ محافظه الدهليه مركز المنزله بنين البصراط مدرسه الاعداديه للشهيد محمد المحلاوي

    رد

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  156. السلام عليكم لو سمحت رقم الجلوس 2134 محافظه سوهاج مركز ظمأ مدراس الحما اسم الطالب يحي عبده خلاف شحاته الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019

    رد

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 44.5 30 31.5 30 27.5 163.5 26.5 16.5 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 62.5 30 28 55.5 29 205 30.5 16.5 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58.5 37 37 48.5 31 212 34.5 14 14
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 42.5 35.5 49.5 37 234.5 20.5 15.5 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54 41.5 34.5 34 30.5 194.5 33 14.5 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 40 30 32.5 31 20 153.5 20 16 10.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 62.5 30 21.5 30 20 164 25.5 13 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59 30 32 40 26.5 187.5 30.5 15 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 28 15 16 21 8.5 13 6.5 4

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 27.5 20 30 19 10.5 9 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 28.5 8 11.5 20 8 11.5 7 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30 8 16 17.5 10 16.5 7.5 5

  205. عاوز اعرف نتيجه للشهاده الاعداديه محافظة اسيوط ادارة اسيوط التعليمية مدرسة طه حنفيى
    لرقم الجلوس 30522
    الاسم/ بيتر كريم بشري ابراهيم

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30 23.5 19 18.5 16.5 17.5 9 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 38.5 25 20 25 18.5 14.5 7.5 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37.5 20.5 15 19.5 14 14 7.5

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79.5 58 39 53.5 37.5 267.5 38 15.5 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36 22 19.5 24.5 18 13.5 9 7

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 19 29 20 20 8 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37.5 24.5 15.5 22.5 16 16 7.5 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 23.5 7.5 14.5 17 11.5 9 5 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 20 30 19.5 20 9.5 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 31 17 13.5 26 17.5 8 3.5 4.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35.5 17.5 10.5 23 17.5 14 7 5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 29.5 18.5 28.5 17 18 6.5 4.5

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